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AMD "Open Physics" yaklaşımını güncelledi

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
16,3b
1
73
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD
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Nvidia'nın PhysX ve Intel'in Havok teknolojilerine karşı Eylül ayında tanıtılan Open Physics isimli "Açık Fizik Yaklaşımı"nı destekleyen ve yaygınlaşmasına katkı sağlayan AMD, geliştirilmeye açık yaklaşımı Pixelux Entertainment ve Bullet Physics ile güncelliyor. Gelen bilgilere göre AMD, açık fizik geliştirme ortamına, Bullet Physics'i standart rijit gövde fizik sistemi (Pixelux'un Dijital Moleküler Madde 2 Materyal Fizik Motoru'nu da içeriyor) olarak ekliyor ve bu sayede geliştiricilere OpenCL ve DirectCompute destekli platformlarda oyun içi entegre fizik simülasyonlarına olanak tanıyor.

Bullet Physics güncellemesine ek olarak AMD, geliştiricilere özel bir anlaşma kapsamında DMM2 (Dijital Moleküler Madde 2 Materyal Fizik Motoru) lisansını PC oyunları için ücretsiz olarak sağlayacak. Ücretsiz olarak sunulacak DIMM2 versiyonunun pek çok oyun için yeterli olacağı belirtilirken, çoklu platform oyunları için geliştiricilerin, paketin premium versiyonunu satın almaları gerekecek.

PhysX gibi lisanslı teknolojilere karşı Open Physics yaklaşımını destekleyen AMD, OpenCL tabanlı paralel işlem özellikleriyle fizik uygulamalarını geliştirmeyi ve daha gerçekçi oyunların hazırlanmasına katkı sağlamayı hedefliyor.


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digidoo 9 yıl
Arkadaşlar ATI kullanıcılarına güzel bir haberim var. Şimdi beni İyi dinleyin. 5xxx serisi kartları aldınız yada almak istiyorsunuz. Fakat physics desteği yok. Hiç kafanızı yormayın üzülmeyin. Ati ve physics nasıl oluyomuş beraber göz atalım.
It seems that today Hybrid ATI+NV PhysX systems (ATI GPU for graphics, Nvidia GPU for PhysX) are even more popular than Ageia PPUs in their time. Not officially supported (and chased) by Nvidia, such configurations are possible using custom patch. physxinfo.com/...
dayanamadım birde video paylaşiyim dedim ; youtube.com/...
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ALBAY 9 yıl

digidoo

Arkadaşlar ATI kullanıcılarına güzel bir haberim var. Şimdi beni İyi dinleyin. 5xxx serisi kartları aldınız yada almak istiyorsunuz. Fakat physics desteği yok. Hiç kafanızı yormayın üzülmeyin. Ati ve physics nasıl oluyomuş beraber göz atalım.
It seems that today Hybrid ATI+NV PhysX systems (ATI GPU for graphics, Nvidia GPU for PhysX) are even more popular than Ageia PPUs in their time. Not officially supported (and chased) by Nvidia, such configurations are possible using custom patch.
physxinfo.com/...
dayanamadım birde video paylaşiyim dedim ;
youtube.com/...


İyide bu zaten yeni bişey değilki?
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artenis 9 yıl
OPEN SOURCE gelecegın fıkrı...
linux ;)
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ugurmurat360x 9 yıl
Bakın Battlefield bad company 2 oyununa,oyunda fiziğin babası var ama ekran kartınız Ati olsun Nvidia olsun rahatlıkla oynanıyor.Bu oyunda Fizik değilde PhysX olsaydı en kral Ati kartların bile hali nice olurdu.Nvidia rakibini geçmek için onu çelmelemeye,geri çekmeye çalışıyor onu geçmeğe değil.
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CoreXXX 9 yıl
onlar ati kart kendilerinde olmadığı için atıyorlra tabiki yani kıymetini bilmiyorlar.
ben ati sahibiyim daha önce nvidiada kullandım ama şu an ati den başkada kullanmam. sadece kulanan bilir
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wildlove 9 yıl
nasıl ati sürekli sorunlu driver çıkarıyor anlamıyorum. ya da bana denk gelmediği için bilmiyorum. önceleri hep nvidia kullanırdım ama 3 yıldır ati kullanıcısıyım, ne donanımsal ne de yazılımsal tek bir problem ile karşılaşmadım. bundan sonra alacağım kart da ati olacak çünkü bu işlerde artık performansın yanında fiyat da gayet önemli bi etken çünkü genellikle ati ile nvidia'nın aynı performanstaki kartlarını karşılaştırdığınız zaman ati daha ucuz çıkar. arada nvidia da fiyat performans ürünleri yapar ama ati bi fiyat indirimi felan getirir ve nvidia'nın o ürünü de tarih olur. ati'nin sürekli hotfix çıkarmasına da olabilir diyorum keza her şey kusurlu olabilir ve bu adamlar feedback toplayıp o kusurların çoğunu gideren bir hotfix çıkarabilir. anlamadığım hotfix çıkarmalarına bile çamur atılması.
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lvlono 9 yıl
Ati kar yapmaya başlayınca eksik olan taraflarını kapatmaya çalışıyor ki kapatacaktır da.
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marvinous 9 yıl
@Father Torque
Önceki ekran kartım, imzamdaki sistemin anakartındaki tümleşik ekran kartıydı. ATI bi ara Linux sürücülerini üretmeyince Nvidia'ya geçtim. Üretse bile geçecektim çünkü Nvidia sürücüleri açık kaynak kodlu olmadığı halde ATI'ye beş çekiyor.
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konsoldede 9 yıl
laf la peynir gemisi yürümüyor ,bence göz boyamaca, sattigi 2 milyon dx11 li kartlara dogru dürüst driver cikarmakta zorlanan bir firma sonucda.
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-dehşet- 9 yıl

konsoldede

laf la peynir gemisi yürümüyor ,bence göz boyamaca, sattigi 2 milyon dx11 li kartlara dogru dürüst driver cikarmakta zorlanan bir firma sonucda.


Şahsen kullanıyor musunuz?Kullanıyorsanız ne tür bir sorundan müzdaripsiniz?
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DeepBlueTR 9 yıl

konsoldede

laf la peynir gemisi yürümüyor ,bence göz boyamaca, sattigi 2 milyon dx11 li kartlara dogru dürüst driver cikarmakta zorlanan bir firma sonucda.


imzamda gördüğün gibi 5970 kullanıcısıyım ve driver konusunda sıkıntı çekmişliğim yok.
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1mpossible 9 yıl

konsoldede

laf la peynir gemisi yürümüyor ,bence göz boyamaca, sattigi 2 milyon dx11 li kartlara dogru dürüst driver cikarmakta zorlanan bir firma sonucda.


en azından driver geri çekmiyor dimi ama
nvidia yapınca normal bişey dimi bu
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DnR 9 yıl
Açık kaynak yaklaşımı çok akıllıca olmuş. Hem kullanıcı dostu vs.vs. gibi övgü dolu cümlelerde yer alırlar hem de çok fazla çaba sarfetmeden Nvidia Physx 'i yakalar hatta geçerler.
İçtenlikle söylüyorum geçerler.
Kaldı ki işin içine açık kaynak girdiğinde dengelerin değiştiğini arkadaşlar bilirler.
Bkz: Internet Explorer vs. FireFox
XP-Vista-Se7en vs Ubuntu
MS Office vs OpenOffice
AdobeReader vs Foxit Reader
Gibi ve gibi...
Bu gelişmenin akabininde de okların açık kaynağı göstericeğine eminim...
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sadtneverdie 9 yıl
Bigteacher
arkadaş destekliyoruz demekle olmuyor oyun firmalarına yardımcı olup bu fizikleri destekleyen oyun yaptırmakta şart demek istemiş neresini anlamadın? :D mesela ati bilmem kaç sene önce tesselation a destek vermeye başlamış bir süre sonra bu desteği kaldırmış. şimdi de destekleediği oyunlarda sözde tesselation var. aynı durum fizik içinde oluşursa kimse şaşırmaz.
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Elektroterm 9 yıl
Bu güne kadar oyunlarda Fizik kuralları işlemiyormuydu sanki.
Fiziği de Nvidia icat etti dersin sen şimdi. Sadece Nvidia fizikten ayrıca para kazanmaya çalışıyor. Bu nedenle bu olup bitenler. Düne kadar oyunlarda var olduğu halde bizi direkt olarak ilgilendirmeyen fizik işlemleri hakkında tartışıyoruz.

Bak ne güzel söylemişsin yıllar önce ATI GPU larını Tessellationa göre tasarladı diye ama Nvidia gibi armutu sapıyla yemeye çalışmıyor. Nvidia ise 1 kuruşluk malı 10 lira göstermeyi çok iyi biliyor.
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scutaro 9 yıl
sadtneverdie

Bigteacher



arkadaş destekliyoruz demekle olmuyor oyun firmalarına yardımcı olup bu fizikleri destekleyen oyun yaptırmakta şart demek istemiş neresini anlamadın? :D mesela ati bilmem kaç sene önce tesselation a destek vermeye başlamış bir süre sonra bu desteği kaldırmış. şimdi de destekleediği oyunlarda sözde tesselation var. aynı durum fizik içinde oluşursa kimse şaşırmaz.

Ati'nin geçmişte vermiş olduğu Tesselation desteği önemli olamadı çünkü o zamanlardaki gpu'ların hesaplama gücü bu işlem için zayıf kalıyordu ve bu yüzden oyunlarda fazla kullanılmadı. Birde konu Tesselation olmuşken değinmeden geçemeyeceğim Ati'deki donanımsal Tesselation denilen şey Tesselator denilen bir birim ile oluyor, bir nevi Tesselation işlemlerini kontrol edici gibi bir görevi var sanırım aynı birim GF100'de de mevcut ve aynı görevi yapıyor isteyenlere kaynakda gösteriririm uzun uzun uğraşmak istemediğim için kısaca değimdim. Nvidia'da donanımsal Tesselation olmayacak diyenler olmuştu böyle birşey yok zaten Tesselation hesaplamalarında paralel işlemciler kullanılıyor ve yazılım ile yapılıyor DirectX 11 Tesselation'a tam destek veriyor. GF100 Tesselation'da daha iyi performansda verebilir bakalım göreceğiz.
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sadtneverdie 9 yıl
görürüz görürüz dirt 2 avp stalker daki gibi çoook fark yaratır amdnin desteği :)
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eric13 9 yıl

sadtneverdie

görürüz görürüz dirt 2 avp stalker daki gibi çoook fark yaratır amdnin desteği :)

sanki nvidianın physx desteği çok farklı
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mageji 9 yıl

sadtneverdie

görürüz görürüz dirt 2 avp stalker daki gibi çoook fark yaratır amdnin desteği :)

nvidia physx e çok önem veriyor dimi? kaç tane oyunda doğru düzgün physx kullandın?
hayır tamam baş nvidia fanatiğisin
amd düşmanısın da
boş yere atıp tutmamak lazım rezil olmamak için

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marvinous 9 yıl
Haha :) Gidipte Linux'a açık kaynak kodlu sürücü üretmez (ki söz verdiği halde) sonra da gelir açık kaynak kodlu fizik motoru yapalım der. AMD'yi anlamak zor :)
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yerroner 9 yıl
Destekleyen oyun görebilecek miyiz onu merak ediyorum ben :)
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Kumandan 9 yıl

paradoxical_boy

Haha :) Gidipte Linux'a açık kaynak kodlu sürücü üretmez (ki söz verdiği halde) sonra da gelir açık kaynak kodlu fizik motoru yapalım der. AMD'yi anlamak zor :)


Bugün bir arkakadaşımın yanına uğradım, linux server kurmuş herşeyini ayarlamış en son ekr. kartı driverini tanıtmaya çalışmış. Tam o sırada ben girdim içeriye küfür falan ediyor bağırıyor çağırıyor. Ne oldu hayırdır dedim. Kasadan bişiler söktü çöpe fırlattı. 3 günlük emeğim gitti dedi. Ekr. kartı driveri tanıtırken sistem çökmüş açılmıyor. Evet Ati ekran kartı driveri
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ramazzotti 9 yıl

paradoxical_boy

Haha :) Gidipte Linux'a açık kaynak kodlu sürücü üretmez (ki söz verdiği halde) sonra da gelir açık kaynak kodlu fizik motoru yapalım der. AMD'yi anlamak zor :)



Ati'nin Linux'la alıp veremediği nedir çok merak ediyorum. Güncel dağıtımlarda ati'nin kendi X serisi kartlarını desteklemeyeceğini belirtmesi sanırım birçok kişiyi çileden çıkaran. Mesa sürücüleri ile idare ediyor birçoğu sanırım. Ayrıca ati'nin 9.3 sürücüsünü kullanabilmek için X server'ı downgrade edenlerde mevcut. Güncel kartlar rahat çalışıyor, ati desteklediği sürece
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