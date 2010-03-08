AMD "Open Physics" yaklaşımını güncelledi

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Nvidia'nın PhysX ve Intel'in Havok teknolojilerine karşı Eylül ayında tanıtılan Open Physics isimli "Açık Fizik Yaklaşımı"nı destekleyen ve yaygınlaşmasına katkı sağlayan AMD, geliştirilmeye açık yaklaşımı Pixelux Entertainment ve Bullet Physics ile güncelliyor. Gelen bilgilere göre AMD, açık fizik geliştirme ortamına, Bullet Physics'i standart rijit gövde fizik sistemi (Pixelux'un Dijital Moleküler Madde 2 Materyal Fizik Motoru'nu da içeriyor) olarak ekliyor ve bu sayede geliştiricilere OpenCL ve DirectCompute destekli platformlarda oyun içi entegre fizik simülasyonlarına olanak tanıyor.

Bullet Physics güncellemesine ek olarak AMD, geliştiricilere özel bir anlaşma kapsamında DMM2 (Dijital Moleküler Madde 2 Materyal Fizik Motoru) lisansını PC oyunları için ücretsiz olarak sağlayacak. Ücretsiz olarak sunulacak DIMM2 versiyonunun pek çok oyun için yeterli olacağı belirtilirken, çoklu platform oyunları için geliştiricilerin, paketin premium versiyonunu satın almaları gerekecek.

PhysX gibi lisanslı teknolojilere karşı Open Physics yaklaşımını destekleyen AMD, OpenCL tabanlı paralel işlem özellikleriyle fizik uygulamalarını geliştirmeyi ve daha gerçekçi oyunların hazırlanmasına katkı sağlamayı hedefliyor.