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AMD: Phenom II X3 720 BE, Core 2 Duo E8400'den daha hızlı, daha ucuz

10 yıl
42,4b
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95
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD: Phenom II X3 720 BE, Core 2 Duo E8400'den daha hızlı, daha ucuz
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Test sonuçlarını dünyada ilk defa yayımladığımız üç çekirdekli Phenom II X3 720 Black Edition işlemcisiyle ilgili olarak AMD'den dikkat çekici bazı açıklamalar geldi. Phenom II X4 9x0 serisi ile dört çekirdekli işlemci arenasında yeniden rekabetçi olacağının sinyallerini veren firmanın, özellikle çift çekirdekli işlemci segmentinde geniş ürün gamıyla oldukça etkili olan ve E8000 serisiyle yüksek satış rakamlarına ulaşmayı başaran Intel'e karşı nasıl bir politika takip edeceği merak konusu olmuştu. Ortaya çıkan yeni dökümanlara göre AMD, 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan üç çekirdekli Phenom II X3 modellerini Intel'in Core 2 Duo E8x00 serisine karşı kullanacak.

AMD'nin gün ışığına çıkan bazı dökümanlarına göre, Black Edition serisi dahilinde hazırlanan ve bu özelliği ile segmentinde yüksek hız aşırtma başarımı vaat eden Phenom II X3 720 BE (2.8GHz), Intel'in yine 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan çift çekirdekli Core 2 Duo E8400'ün (3.0GHz) modeline rakip olacak gibi görünüyor. Dökümanlarda Phenom II X3 720 Black Edition, sunduğu performans ve daha düşük fiyatıyla rekabetten önde ayrılan işlemci olduğu iddia ediliyor. AMD, Phenom II X3 720 Black Edition modelinin çarpan kilidi açık olarak gelmesi, üç çekirdekli tasarıma sahip olması ve hem DDR2 hem de DDR3 anakartlarda kullanılabilmesi gibi detaylarıyla öne çıktığına vurgu yapıyor.

AMD: Phenom II X3 720 BE, Core 2 Duo E8400'den daha hızlı, daha ucuz
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wallace4 10 yıl
9950 yi geçebiliyormu acaba:D
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re@per 10 yıl
iştahım kabardı
yokmu x2 6000+ isteyen
, anlaşırız
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RevidaL 10 yıl
İlginç bir test gerçi bekliyordum böyle olacağını. Bence oyunlarda AMD her zaman daha iyidir. Sevindim şimdi yakında geçebilirim Phenom X3
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Krombacher 10 yıl
Söylediklerimi destekleyecek inceleme burada (zaten mesajımın sonunda da vermiştim, neye dayanarak o şekilde yazdığımı okuma zahmetine girenler anlamıştır tahminim):

"These new CPUs from AMD are good overclockers, good performers and they don't have any real drawbacks unlike their predecessors. The most interesting CPU is the Phenom II X3 720; at $145 its only Intel competitors are the Core 2 Duo E7500 and the Core 2 Duo E8400, both of which are dual-core CPUs. The extra core in the 720 can provide a clear advantage in well threaded workloads, not to mention that it's got 1.5MB of L2 cache and 6MB of L3 cache at its disposal. In applications where the third core isn't very useful then the 720 loses its performance advantage, which I suspect will be the majority of mainstream workloads.

The strongest showing in today's introduction seems to be the Phenom II X3 720. If you do any amount of offline 3D rendering work or use any other heavily threaded apps, you'll appreciate the third core, although in most other applications the E7500/E8400 are competitive despite only being dual-core parts.

Long term this strategy can't work for AMD. Intel can make 3 E7500s in the space that AMD makes a single Phenom II X3 720; the pricing pressure is great for the consumer, but again, I'm not sure how great it is for AMD in the long run."
Kaynak: Anandtech incelemesi 12. sayfa

Bu arada marka bağımlısı arkadaşların itirazlarını da gördüm. Emin olun AMD severim, umarım daha da iyilerini yapar da kendini kısa zamanda kurtarır. Yukarıdaki örnekten de anlaşılabileceği gibi 3 tane E7500 üretim maliyetine AMD bir adet X3 720 üretiyor ve aşağı yukarı aynı paraya satıyor. Bu durumda AMD'nin karları iyice azalacaktır.

Yukarıda bir arkadaşımız Intel ucuza üretiyor da niye pahalıya satıyor demişti, onun da cevabını Intel'in ekonomik kriz öncesindeki mâli açıklamalarında görebilirsiniz.

Not: Tartışma yaratmak için yazmamıştım yorumu, haber yazan arkadaş alındıysa kusura bakmasın. Haberde biraz Inquirer havası olduğundan öyle belirtmiştim.
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Promity 10 yıl
Nezamandır söylüyoduk bunu x3 8750 e7200ü geçiyordu e8400dende oyun hari %4 geride idi şimdi 2.8 ve 6mb cache farkı işlemciye tavan yaptırmış aynı frekanslarda fark dahada açılacak tabiki. İntel in x2 lerinde rekor düşüşler olacak ki zaten 2.elde herkes elden çıkarıyor e8xxx leri 3.7 ye kadar OC potansiyelide olacağı için en iyi F/P işlemcisi olcak.
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showstopper41 10 yıl
Eğer AMD nin iddası doğruysa bu işlemci iyi iş yapmış demektir. Çarpan kilidinin olmaması her türlü anakartta overclock olabilme avatajı sağlıyor.
Socket AM3 formunda 4 çekirdekli black edition bir işlemci çıkacak mı acaba?
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01Mrt 10 yıl
AMD den can alıcı ataklar bekliyoruz, umarım bunlar belirtileri olur...
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XivA 10 yıl
intelin işlemcileri küçükmüş daha ucuza yapıyorlarmış vs... intel de amd den kat ve kat daha çok mühendis var onların boylarınıda mı kısaltıyorlarda daha uygun fiyata işlemci üretsin. hem öle intel ucuz işlemci satmaz. biliyor intel, siz seversiniz 400-500 usd ye işlemci almayı :)
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yekoo 10 yıl
forumda takip etiğim süre boyunca ki yaklaşık 1.5 sene oldu bende genelde amd-ati haberlerinin çoğunlukta olduğuna şahit oldum.sanırım bunun nedeni amd nin ekonomik anlamda daha önde olması...(f/p diyemicem çünki iş 2000 tl civarlarına çıktığında intel açık ara öne geçiyor)
fakat forum üyelerine baktığımızda yaklaşık %65-70 oranında ati-amd fanı var.buraya kadar fx57 nin yazısına hitaben yazdım habere gelicek olursak;
işlemci + anakartta 60-70 dolar kar etmek tabi çok iyi bir rakam o yüzden 1000-1200 tl seviyesindeki kasalarda iyi iş yapar bu işlemci..
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StreamRolleR 10 yıl
e8xxx oc işlemcilerdir oyun için sadece fp olarak e8500 öneririm oyun için mutlaka quad core yada phenom 940 x4 gerisi hikaye
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K.Kahriman 10 yıl
e8400 q6600 ile neredeyse aynı fiyata geçebiliyormuymuş bakalım q6600ü tek yönlü bir test olmuş oyun testlerinide koysunlar şans olur belki bir alanda geçer ama oyunlarda sanmıyorum


hadi q6600e eski dersiniz q8200 olsun onu koymaya yediremediler heralde
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575m 10 yıl
Amd bu seviyeye gelebilmek için gerçekten can çekişti.Sonunda meyvelerini toplayacak gibi..Ancak ben yine de herkesin çat diye alabileceği 100$ altında bir phenom x2 be bekliyorum kendilerinden..
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weehwet 10 yıl
bende
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BiLgiSeaRcheR 10 yıl
Arkadaşlar gereksiz tartışmalara gerek yok... Sonuçta iki işlemcininde oc potansiyeli var... 3 çekirdek olması ve fiyatının e8400'den daha uygun olması sebebiyle x3 720 daha mantıklı bir şeçim olur... Çekirdek farkı oyunlarda kendini hissettirecektir. Bu inkar edilemez... Heleki fiyatı 145$ ise benim bile yeni işlemcim belli oldu diyebilirim...
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petsiyehable 10 yıl
kardeşim sen gigateke ne bakıyosun adam yüzde 5 karla ürün veren bi firma.mavi yada vatana bak.
zaten giga tekde işlemci yok.
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Black_Necro 10 yıl
doğru gigatek nova bilgisayar gibi firmalar elllerinde stok tutmazlar işlemciyi istersin 2-3 gün sonra gelir '' genelde '' o da varsa yoksa stok tutan firmalara baktığın zaman 190-205 arası oynuyor fiyatlar
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