AMD: Phenom II X3 720 BE, Core 2 Duo E8400'den daha hızlı, daha ucuz

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Test sonuçlarını dünyada ilk defa yayımladığımız üç çekirdekli Phenom II X3 720 Black Edition işlemcisiyle ilgili olarak AMD'den dikkat çekici bazı açıklamalar geldi. Phenom II X4 9x0 serisi ile dört çekirdekli işlemci arenasında yeniden rekabetçi olacağının sinyallerini veren firmanın, özellikle çift çekirdekli işlemci segmentinde geniş ürün gamıyla oldukça etkili olan ve E8000 serisiyle yüksek satış rakamlarına ulaşmayı başaran Intel'e karşı nasıl bir politika takip edeceği merak konusu olmuştu. Ortaya çıkan yeni dökümanlara göre AMD, 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan üç çekirdekli Phenom II X3 modellerini Intel'in Core 2 Duo E8x00 serisine karşı kullanacak.

AMD'nin gün ışığına çıkan bazı dökümanlarına göre, Black Edition serisi dahilinde hazırlanan ve bu özelliği ile segmentinde yüksek hız aşırtma başarımı vaat eden Phenom II X3 720 BE (2.8GHz), Intel'in yine 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan çift çekirdekli Core 2 Duo E8400'ün (3.0GHz) modeline rakip olacak gibi görünüyor. Dökümanlarda Phenom II X3 720 Black Edition, sunduğu performans ve daha düşük fiyatıyla rekabetten önde ayrılan işlemci olduğu iddia ediliyor. AMD, Phenom II X3 720 Black Edition modelinin çarpan kilidi açık olarak gelmesi, üç çekirdekli tasarıma sahip olması ve hem DDR2 hem de DDR3 anakartlarda kullanılabilmesi gibi detaylarıyla öne çıktığına vurgu yapıyor.

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