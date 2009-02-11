AMD: Phenom II X3 720 BE, Core 2 Duo E8400'den daha hızlı, daha ucuz

Test sonuçlarını dünyada ilk defa yayımladığımız üç çekirdekli Phenom II X3 720 Black Edition işlemcisiyle ilgili olarak AMD'den dikkat çekici bazı açıklamalar geldi. Phenom II X4 9x0 serisi ile dört çekirdekli işlemci arenasında yeniden rekabetçi olacağının sinyallerini veren firmanın, özellikle çift çekirdekli işlemci segmentinde geniş ürün gamıyla oldukça etkili olan ve E8000 serisiyle yüksek satış rakamlarına ulaşmayı başaran Intel'e karşı nasıl bir politika takip edeceği merak konusu olmuştu. Ortaya çıkan yeni dökümanlara göre AMD, 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan üç çekirdekli Phenom II X3 modellerini Intel'in Core 2 Duo E8x00 serisine karşı kullanacak.
AMD'nin gün ışığına çıkan bazı dökümanlarına göre, Black Edition serisi dahilinde hazırlanan ve bu özelliği ile segmentinde yüksek hız aşırtma başarımı vaat eden Phenom II X3 720 BE (2.8GHz), Intel'in yine 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan çift çekirdekli Core 2 Duo E8400'ün (3.0GHz) modeline rakip olacak gibi görünüyor. Dökümanlarda Phenom II X3 720 Black Edition, sunduğu performans ve daha düşük fiyatıyla rekabetten önde ayrılan işlemci olduğu iddia ediliyor. AMD, Phenom II X3 720 Black Edition modelinin çarpan kilidi açık olarak gelmesi, üç çekirdekli tasarıma sahip olması ve hem DDR2 hem de DDR3 anakartlarda kullanılabilmesi gibi detaylarıyla öne çıktığına vurgu yapıyor.
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"These new CPUs from AMD are good overclockers, good performers and they don't have any real drawbacks unlike their predecessors. The most interesting CPU is the Phenom II X3 720; at $145 its only Intel competitors are the Core 2 Duo E7500 and the Core 2 Duo E8400, both of which are dual-core CPUs. The extra core in the 720 can provide a clear advantage in well threaded workloads, not to mention that it's got 1.5MB of L2 cache and 6MB of L3 cache at its disposal. In applications where the third core isn't very useful then the 720 loses its performance advantage, which I suspect will be the majority of mainstream workloads.
The strongest showing in today's introduction seems to be the Phenom II X3 720. If you do any amount of offline 3D rendering work or use any other heavily threaded apps, you'll appreciate the third core, although in most other applications the E7500/E8400 are competitive despite only being dual-core parts.
Long term this strategy can't work for AMD. Intel can make 3 E7500s in the space that AMD makes a single Phenom II X3 720; the pricing pressure is great for the consumer, but again, I'm not sure how great it is for AMD in the long run."
Kaynak: Anandtech incelemesi 12. sayfa
Bu arada marka bağımlısı arkadaşların itirazlarını da gördüm. Emin olun AMD severim, umarım daha da iyilerini yapar da kendini kısa zamanda kurtarır. Yukarıdaki örnekten de anlaşılabileceği gibi 3 tane E7500 üretim maliyetine AMD bir adet X3 720 üretiyor ve aşağı yukarı aynı paraya satıyor. Bu durumda AMD'nin karları iyice azalacaktır.
Yukarıda bir arkadaşımız Intel ucuza üretiyor da niye pahalıya satıyor demişti, onun da cevabını Intel'in ekonomik kriz öncesindeki mâli açıklamalarında görebilirsiniz.
Not: Tartışma yaratmak için yazmamıştım yorumu, haber yazan arkadaş alındıysa kusura bakmasın. Haberde biraz Inquirer havası olduğundan öyle belirtmiştim.
Socket AM3 formunda 4 çekirdekli black edition bir işlemci çıkacak mı acaba?
fakat forum üyelerine baktığımızda yaklaşık %65-70 oranında ati-amd fanı var.buraya kadar fx57 nin yazısına hitaben yazdım habere gelicek olursak;
işlemci + anakartta 60-70 dolar kar etmek tabi çok iyi bir rakam o yüzden 1000-1200 tl seviyesindeki kasalarda iyi iş yapar bu işlemci..
hadi q6600e eski dersiniz q8200 olsun onu koymaya yediremediler heralde
zaten giga tekde işlemci yok.