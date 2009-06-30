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AMD Phenom II X4 42 Black Edition TWKR; Gizemli işlemcinin ilk hız aşırtma sonuçları

AMD'nin hız aşırtmacılar için özel olarak hazırladığı Phenom II X4 42 Black Edition TWKR işlemcisinin detayları netleşti.
9 yıl
7,5b
1
41
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD bir süredir merakla beklenen "gizemli" işlemcisi Phenom II X4 42 Black Edition TWKR'nin dağıtımına başladı. İlk defa yüksek performans sistemleriyle tanınan Maingear firmasnın kurucusu Wallace Santos tarafından gündeme taşınan işlemci, daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz üzere 30 Haziran yani bugün itibariyle profesyonel hız aşırtmacılara dağıtıldı. Yaklaşık 100 adet hazırlandığı belirtilen Phenom II X4 42 Black Edition TWKR, seri üretime girmeyecek ve ancak AMD adına oldukça önemli bir rol üstlenecek.

AMD'nin yeni işlemcisi firma adına bir bakıma deneysel bir çalışma olacak. Globalfoundries firmasının 45nm üretim teknolojisinde daha olgun bir sürece geçtiklerini açıklamasından sonra AMD'nin hız aşırtma potansiyeli daha yüksek işlemciler hazırlayıp hazırlamayacağı merakla bekleniyordu. Son birkaç gündür 3.4GHz'de çalışan Phenom II X4 965 Black Edition modelini kullanıma sunacağı söylenen firmanın Phenom II X4 42 Black Edition TWKR işlemcisiyle hız aşırtma konusundaki iddiasını pekiştirmesi ve 7GHz sınırını aşması bekleniyor.

AMD Phenom II X4 42 Black Edition TWKR; Gizemli işlemcinin ilk hız aşırtma sonuçları
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Phenom II X4 42 Black Edition TWKR'nin teknik özelliklerine geçmeden önce isimlendirmesini açıklamakta fayda var. TWKR için işlemci gün ışığına çıktığında pek çok kişi Tweaker ifadesinin kısaltması olabileceğinden bahsetmiş, AMD'nin hız aşırtma odaklı ayarlamalardan ötürü için işlemciyi bu yönde isimlendirmiş olabileceği üzerinde durulmuştu. Ancak bu tahminin aksine TWKR'nin "Those Who Know" ifadesinin kısaltması olduğu, R'nin ise söylemde kolaylık sağlaması için eklendiği belirtiliyor.

İşlemci isimlendirmesinde model numarası olarak geçen 42 ise 2GHz'de çalışan 4 aktif çekirdek anlamına geliyor. AMD'nin gizemli bir havaya sahip olan hız aşırtma odaklı Phenom II X4 42 Black Edition TWKR işlemcisi 45nm üretim teknolojisiyle hazırlandı. 2GHz'de görev yapan Soket AM3 işlemci, C2 revizyonuna sahip. Seviye 3 bellek kapasitesi 6MB olan yeni işlemcinin standart üretim prosedürüyle hazırlanan işlemcilerden farklı olarak, performans bariyerlerini aşmak ve yüksek frekans yapmak için hazırlandığı bildiriliyor.

AMD Phenom II X4 42 Black Edition TWKR; Gizemli işlemcinin ilk hız aşırtma sonuçları
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AMD'nin yeni işlemcisi için belirtilen bir diğer önemli nokta ise sıvı nitrojen başarımı. Bilindiği gibi profesyonel hız aşırtma dünyasında yaygın olarak kullanılan en ekstrem soğutma çözümü LN2 olarak tanımlanan Sıvı Azot veya Sıvı Nitrojen. Phenom II X4 42 Black Edition TWKR işlemcisinin LN2 ile görülecek ultra-düşük sıcaklıklarda yüksek saat hızlarına ulaşabileceği ayrıca daha önce dört çekirdekli x86 işlemcilerde duyulmamış seviyede mutlak sıfır (-273.15C) seviyesine yaklaşabileceği üzerinde duruluyor ki bu önemli bir detay.

Belirttiğimiz gibi satışa sunulmayacak işlemci AMD'nin gelecekteki işlemcileri için bir bakıma feedback yani geri bildirim toplayacağı özel bir mühendislik çalışması olarak anılıyor. Kutulamasıyla da dikkat çeken Phenom II X4 42 Black Edition TWKR için yapılan açıklamalara bakılırsa işlemcinin hem hava hem de ekstrem soğutma ile AMD'nin güncel ürün gamındaki en iddialı model olan Phenom II X4 955 Black Edition'dan daha iyi hız aşırtma değerlerine ulaşabileceği iddia ediliyor ki ilk gelen bilgiler de bu detayı doğrular nitelikte.

AMD Phenom II X4 42 Black Edition TWKR; Gizemli işlemcinin ilk hız aşırtma sonuçları
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Phenom II X4 42 Black Edition TWKR hava soğutma ile

Legitreviews sitesi tarafından yapılan çalışmada standart olarak 2GHz'de çalışan Phenom II X4 42 Black Edition TWKR işlemcisi, MSI'ın 790GX yonga setli DKA790GX Platinum anakartı üzerinde XIGMATEK HDT-S1283 ile yani hava soğutma ile yapılan çalışmada 1.464v geriliminde 4GHz'i görmeyi başarırken, AMD'nin satılmakta olan en hızlı işlemcisi Phenom II X4 955 Black Edition ise 1.448v seviyesinde 3.9GHz'e ulaşabilmiş. Peki yeni işlemci LN2 ile yani Sıvı Nitrojen altında neler yapabiliyor ?

Gigabyte'ın 790FX + SB750 yonga setli MA790FXT-UD5P anakartı ve K1NG1N F1EE Sıvı Nitrojen bloğu kullanarak yapılan çalışmada işlemci gerilimi 1.8v seviyesine çıkartılmış. Yapılan çalışmalar sonucunda Phenom II X4 42 Black Edition TWKR, Phenom II X4 955 Black Edition modeline kıyasla 3DMark 2006'da 100MHz, CPU-Z maksimum frekans değerlendirmesinde ise 300MHz önde olmayı başarmış. Yapılan genel değerlendirmeye göre TWKR modeli her koşulda 100-200MHz daha yüksek hızlara çıkabiliyor.

AMD Phenom II X4 42 Black Edition TWKR; Gizemli işlemcinin ilk hız aşırtma sonuçları
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Phenom II X4 42 Black Edition TWKR Sıvı Nitrojen ile

Phenom II X4 42 Black Edition TWKR işlemcisiyle 6.6GHz'i gören Legit Reviews, AMD'nin muazzam bir iş çıkardığını belirtirken, hız aşırtma konusunda profesyonelleşen kullanıcı veya takımların Phenom II X4 42 Black Edition TWK modeliyle daha yüksek hızlara ulaşması da olası görünüyor. Şimdi gözler AMD'nin hazırlayacağı yeni işlemcilerde. Güncel yol haritasına göre Bulldozer mimarisine 2011'de geçmeyi planlayan firma TWKR projesi ile aradaki süreyi hız aşırtma dostu işlemci modelleri ile doldurma yoluna gidebilir.

Çalışmanın detayları için; http://www.legitreviews.com/article/1009/3/


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GurcellOnline 9 yıl
CPU nun uzerindeki " NOT FOR SALE " ibaresi istahimi aciyor.
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C-TİMİ 9 yıl
Arkadaşlar "TWKR" 955 in kodlanmış halidir oc potansiyeli 955 ten oldukça yüksektir.Overclock için üretilmiş olan bu özel işlemci 100 adet üretilmiştir.En güzel yani ise bende bu işlemcinin sahiplerinden biriyim

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coreindie 9 yıl
Bu işlemci, parayla satılmıyor, o/c yapanlara gönderiliyor ve firmanın prestij ürünü. Bu işlemciyi o/c ile 3.5ghz e çıkarılan core2 mimarisi ile karşılaştıranlar, intel idiotside :)
Amd İstanbul kod isimli 6 çekirdekli işlemci üretmiş. Çok güzel hareketler bunlar.
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Kénan 9 yıl
Gerçekten kral işlemci yapmışlar..
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enoman 9 yıl
kutusu için bile alınır bu,dehşet gözüküyor verileri.
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yekoo 9 yıl
2.0 ghz işlemci yani bırakınca hız aşsın. sen 3.5 ghz işlemciyi sür 2.0ghz piyasaya sonra hız aşırtıyorum diye övün bu nasıl iş ya? amd insanları aptal sanıyor sanırım bu şekilde ancak egolarını tatmin ederler madem 2--6.6 gibi bi %330 per verebiliyorlar hadi 3.0 ghz işlemci yapsınlarda görelim o zaman 10ghz çalışması lazım muhabete bak ya Amd değil a me le
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adigehalil 9 yıl

Orjinalden alıntı: yekoo

2.0 ghz işlemci yani bırakınca hız aşsın. sen 3.5 ghz işlemciyi sür 2.0ghz piyasaya sonra hız aşırtıyorum diye övün bu nasıl iş ya? amd insanları aptal sanıyor sanırım bu şekilde ancak egolarını tatmin ederler madem 2--6.6 gibi bi %330 per verebiliyorlar hadi 3.0 ghz işlemci yapsınlarda görelim o zaman 10ghz çalışması lazım muhabete bak ya Amd değil a me le



nerenizden okuyorsunuz haberi. işlemcinin piyasaya sürüldüğü yok. sadece uç oc denemeleri için uzman kişilere gönderilecek. default hızın üzerine ne kadar oc olduğu önemli değil. amaçlanan max mhz...
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KANUNI61 9 yıl
yaw teslere baksanıza 2 side farklı testler cakma haber bence ama canta süper
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Pandemic 9 yıl
Herkesin evinde bidon bidon LN2 varya :)))
Amd de bi acayip. 4 ghz lik bi phenom 2 anca 3.5 lik core mimarisi ile başa çıkabiliyor. TDP de fazla bence.
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KANUNI61 9 yıl
hay biri opteron diyor digerinde hic isim yok ve ikiside aynı işlemciymişgibi bahsediyor 2 tesdınde birbiriyle alakasıyok cakma bence bu test
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mk2kill 9 yıl
sahin gorunumlu dogan bu. yemezler :D
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GrandMarasal 9 yıl
Herkez iyi güzel söylüyorda fiyat/performansa da bakmak lazım. Fiyat/Performans diyince akla herzaman AMD gelir, varmı aksini düşünen ?
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ugurmurat360x 9 yıl
Fiyat performans diye birşey yok çünkü bu işlemci satılık değil.Peki biz neyi konuşuyoruz burada onu soracak olursanız,bu işlemcinin daha öncede konusu açıldı ve gizemli bir işlemci olarak lanse edildi.Fakat bu başlıkta gizemi kalktı ve görüldüki ortada gizem mizem yokmuş.Default mhz yi 2000 e çekip 4000 e hızaşırtmanın ortada phenom II 955 varken gizemi falan olmaz.Fiyat performans konusunda zaten kimse aksini iddaa edemez o konuda haklısınız.
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Batuist 9 yıl
AMD bence yüksek hızlı işlemciler yerine yine eskisi gibi aynı hızda daha yüksek performans gösteren işlemciler üzerinde çalışmalı.. Hala aynı saat hızındaki core2 'dan daha düşük performansı var..
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dark_town 9 yıl
bizim millet ne kadar iyi biliyor hazira atlamasini hic adam gibi okumadan hemen yorum yaparlar sonra da kardesim surayi bir okuyun yau hemen camur at izi kalsin pplitikasi yapiyorsunuz

Legitreviews sitesi tarafından yapılan çalışmada standart olarak 2GHz'de çalışan Phenom II X4 42 Black Edition TWKR işlemcisi, MSI'ın 790GX yonga setli DKA790GX Platinum anakartı üzerinde XIGMATEK HDT-S1283 ile yani hava soğutma ile yapılan çalışmada 1.464v geriliminde 4GHz'i görmeyi başarırken, AMD'nin satılmakta olan en hızlı işlemcisi Phenom II X4 955 Black Edition ise 1.448v seviyesinde 3.9GHz'e ulaşabilmiş.

amd nin 955 i su anda 3.2 ghz de calismiyor mu ? bu gonderilen islemci ise 2.0ghz de calisiyor aradaki farki anlayabildiniz mi ?

2.ghz den 4 ghz e cikiyor ve 4 cekirdekli

955 ise 3.2 ghz 3.9 ghz e cikiyor ve 4 cekirdekli


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