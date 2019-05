AMD Phenom II X4 42 Black Edition TWKR; Gizemli işlemcinin ilk hız aşırtma sonuçları

AMD bir süredir merakla beklenen "gizemli" işlemcisi Phenom II X4 42 Black Edition TWKR'nin dağıtımına başladı. İlk defa yüksek performans sistemleriyle tanınan Maingear firmasnın kurucusu Wallace Santos tarafından gündeme taşınan işlemci, daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz üzere 30 Haziran yani bugün itibariyle profesyonel hız aşırtmacılara dağıtıldı. Yaklaşık 100 adet hazırlandığı belirtilen Phenom II X4 42 Black Edition TWKR, seri üretime girmeyecek ve ancak AMD adına oldukça önemli bir rol üstlenecek.

AMD'nin yeni işlemcisi firma adına bir bakıma deneysel bir çalışma olacak. Globalfoundries firmasının 45nm üretim teknolojisinde daha olgun bir sürece geçtiklerini açıklamasından sonra AMD'nin hız aşırtma potansiyeli daha yüksek işlemciler hazırlayıp hazırlamayacağı merakla bekleniyordu. Son birkaç gündür 3.4GHz'de çalışan Phenom II X4 965 Black Edition modelini kullanıma sunacağı söylenen firmanın Phenom II X4 42 Black Edition TWKR işlemcisiyle hız aşırtma konusundaki iddiasını pekiştirmesi ve 7GHz sınırını aşması bekleniyor.

Tam Boyutta Gör

Phenom II X4 42 Black Edition TWKR'nin teknik özelliklerine geçmeden önce isimlendirmesini açıklamakta fayda var. TWKR için işlemci gün ışığına çıktığında pek çok kişi Tweaker ifadesinin kısaltması olabileceğinden bahsetmiş, AMD'nin hız aşırtma odaklı ayarlamalardan ötürü için işlemciyi bu yönde isimlendirmiş olabileceği üzerinde durulmuştu. Ancak bu tahminin aksine TWKR'nin "Those Who Know" ifadesinin kısaltması olduğu, R'nin ise söylemde kolaylık sağlaması için eklendiği belirtiliyor.

İşlemci isimlendirmesinde model numarası olarak geçen 42 ise 2GHz'de çalışan 4 aktif çekirdek anlamına geliyor. AMD'nin gizemli bir havaya sahip olan hız aşırtma odaklı Phenom II X4 42 Black Edition TWKR işlemcisi 45nm üretim teknolojisiyle hazırlandı. 2GHz'de görev yapan Soket AM3 işlemci, C2 revizyonuna sahip. Seviye 3 bellek kapasitesi 6MB olan yeni işlemcinin standart üretim prosedürüyle hazırlanan işlemcilerden farklı olarak, performans bariyerlerini aşmak ve yüksek frekans yapmak için hazırlandığı bildiriliyor.

Tam Boyutta Gör

AMD'nin yeni işlemcisi için belirtilen bir diğer önemli nokta ise sıvı nitrojen başarımı. Bilindiği gibi profesyonel hız aşırtma dünyasında yaygın olarak kullanılan en ekstrem soğutma çözümü LN2 olarak tanımlanan Sıvı Azot veya Sıvı Nitrojen. Phenom II X4 42 Black Edition TWKR işlemcisinin LN2 ile görülecek ultra-düşük sıcaklıklarda yüksek saat hızlarına ulaşabileceği ayrıca daha önce dört çekirdekli x86 işlemcilerde duyulmamış seviyede mutlak sıfır (-273.15C) seviyesine yaklaşabileceği üzerinde duruluyor ki bu önemli bir detay.

Belirttiğimiz gibi satışa sunulmayacak işlemci AMD'nin gelecekteki işlemcileri için bir bakıma feedback yani geri bildirim toplayacağı özel bir mühendislik çalışması olarak anılıyor. Kutulamasıyla da dikkat çeken Phenom II X4 42 Black Edition TWKR için yapılan açıklamalara bakılırsa işlemcinin hem hava hem de ekstrem soğutma ile AMD'nin güncel ürün gamındaki en iddialı model olan Phenom II X4 955 Black Edition'dan daha iyi hız aşırtma değerlerine ulaşabileceği iddia ediliyor ki ilk gelen bilgiler de bu detayı doğrular nitelikte.

Tam Boyutta Gör

Phenom II X4 42 Black Edition TWKR hava soğutma ile

Legitreviews sitesi tarafından yapılan çalışmada standart olarak 2GHz'de çalışan Phenom II X4 42 Black Edition TWKR işlemcisi, MSI'ın 790GX yonga setli DKA790GX Platinum anakartı üzerinde XIGMATEK HDT-S1283 ile yani hava soğutma ile yapılan çalışmada 1.464v geriliminde 4GHz'i görmeyi başarırken, AMD'nin satılmakta olan en hızlı işlemcisi Phenom II X4 955 Black Edition ise 1.448v seviyesinde 3.9GHz'e ulaşabilmiş. Peki yeni işlemci LN2 ile yani Sıvı Nitrojen altında neler yapabiliyor ?

Gigabyte'ın 790FX + SB750 yonga setli MA790FXT-UD5P anakartı ve K1NG1N F1EE Sıvı Nitrojen bloğu kullanarak yapılan çalışmada işlemci gerilimi 1.8v seviyesine çıkartılmış. Yapılan çalışmalar sonucunda Phenom II X4 42 Black Edition TWKR, Phenom II X4 955 Black Edition modeline kıyasla 3DMark 2006'da 100MHz, CPU-Z maksimum frekans değerlendirmesinde ise 300MHz önde olmayı başarmış. Yapılan genel değerlendirmeye göre TWKR modeli her koşulda 100-200MHz daha yüksek hızlara çıkabiliyor.

Tam Boyutta Gör

Phenom II X4 42 Black Edition TWKR Sıvı Nitrojen ile

Phenom II X4 42 Black Edition TWKR işlemcisiyle 6.6GHz'i gören Legit Reviews, AMD'nin muazzam bir iş çıkardığını belirtirken, hız aşırtma konusunda profesyonelleşen kullanıcı veya takımların Phenom II X4 42 Black Edition TWK modeliyle daha yüksek hızlara ulaşması da olası görünüyor. Şimdi gözler AMD'nin hazırlayacağı yeni işlemcilerde. Güncel yol haritasına göre Bulldozer mimarisine 2011'de geçmeyi planlayan firma TWKR projesi ile aradaki süreyi hız aşırtma dostu işlemci modelleri ile doldurma yoluna gidebilir.

Çalışmanın detayları için; http://www.legitreviews.com/article/1009/3/