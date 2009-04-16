AMD Phenom II X4 925, HP'nin yeni sistemiyle birlikte listelerde

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AMD'nin bir süredir merakla beklenen işlemcilerinden birisi olan Phenom II X4 925, HP tarafından hazırlanan Pavilion p6060 modeliyle birlikte listelendi. Bilindiği üzere AMD, 45nm üretim teknolojisiyle hazırladığı dört çekirdekli Phenom II X4 serisine, 920 ve 940 modelleriyle geçiş yapmıştı. Her ikisi de Soket AM2 formunda olan ve DDR2 bellek desteği ile gelen işlemcilerin yerlerini zamanla Soket AM3 formunda olan 925 ve 945 modellerine bıracakacağına değinmiştik.

Saat hızı, bellek kapasitesi ve ısıl güç tasarımı gibi konularda benzer özelliklere sahip olan ancak Soket yapısı ve bellek desteği sayesinde 920 ve 940 işlemcileri gibi Soket AM2+ anakartlarda DDR2 belleklerle de kullanılabilen işlemcilerden 2.8GHz'de çalışan ve 6MB L3 bellek kapasitesine sahip olan 925 modeli, HP Pavilion p6060 modeliyle birlikte listelerde görünmeye başlamış durumda. Yeni bilgisayarın Mayıs ayı içerisinde satışa sunulması bekleniyor.