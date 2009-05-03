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AMD: Phenom II X4 955 Black Edition hem daha hızlı hem de daha verimli

10 yıl
30,6b
1
52
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD: Phenom II X4 955 Black Edition hem daha hızlı hem de daha verimli
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Geçtiğimiz günlerde firma tarihinin en hızlı masaüstü işlemcisi olarak tanımlanan dört çekirdekli Phenom II X4 955 Black Edition modelini kullanıma sunan AMD, yeni modelin arttırılan saat hızlarına ve daha yüksek performans seviyesine rağmen, güç verimliliği konusunda yerini aldığı Phenom II X4 940 Black Edition modelinden daha başarılı olduğunu belirtiyor. Firmadan yapılan açıklamaya göre özellikle ara enerji durumlarında Phenom II X4 955 Black Edition daha düşük ısıl güç tasarımı değerlerinde çalışabiliyor.

AMD tarafından hazırlanan resmi dökümana göre, 3.2GHz'de çalışan Phenom II X4 955 Black Edition, P3 olarak tanımlanan ve 0.8GHz'de çalışan enerji geçiş durumunda, yerini aldığı Phenom II X4 940 Black Edition (3GHz) modeline kıyasla %14 daha iyi güç verimliliği sunabiliyor. Üstelik işlemcinin verimlilik seviyesi için aynı durumda, üç çekirdekli Phenom II X3 710 Black Edition modelinden iyi olduğu da yine aynı tabloda dahilinde ifade edilmekte.


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DH Misafiri 8 yıl
Beyler onu bunu bilmem 6 yıldır amdciyim şuanda evimde ASUS M3A32-MVP DELUXE WİFİ+PHENOM II X4 955 BE + 6 GB OCZ PLATINUM + 3870 512 mb 256 bit croosfire bağlı çift kart +SİLVERSTONE 1000WATT sistem var ve makine sürekli o.cli olduğu halde zerre kusur yok boşuna intel alıpta fazla para veripte hazır keyfimi bozamam işlemcide amd anakartta asus ek.kartında ati değişmez bende.
Lafın kısa amd'yi seviyorum neden derseniz o fiyata intel bence çok daha işe yarıyor şu ana kadar hiç yarı yolda kalmadım ve kaldırmazda ..
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alkimmm 9 yıl
Sa beyler AMD Phenom II X4 955 aldım yannıuz cpu-z porgramında 800 yazıyor delı olucam alındakı multılır sızde 16 bende 4 var yani bu 800x4 demekse szınkı 3200 x16 olur bı yardım edın pc den sogudum sımdı bı ıslemcı benım hızı kac
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RoyalForce 9 yıl

Orjinalden alıntı: alkimmm

Sa beyler AMD Phenom II X4 955 aldım yannıuz cpu-z porgramında 800 yazıyor delı olucam alındakı multılır sızde 16 bende 4 var yani bu 800x4 demekse szınkı 3200 x16 olur bı yardım edın pc den sogudum sımdı bı ıslemcı benım hızı kac


anakartın biosunu güncelle.

biostan çarpan 16x olamsı lazım

voltajı 1,35 yap

cool in quite kapat.
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D700 10 yıl
Everest kurdum işemci dahil tüh hızlar var fakat RAM hızını gösteremedi.
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D700 10 yıl
Arkadaşlar RAM hızını sağlıklı ölçen program arıyorum,indirebileceğim link verirseniz ramlerin hızını ölçebilirim.Bu arada Phenom II X4 955 çok güzel bir işlemci hızlı ve sessiz.Bir de sorum olacak iki slota 2GB lık iki adet OCZ 3RPR 16004GK DDR3 1600MHz 4 GB Kit Reaper HPC ram takılı biostan RAM 1600 Mhz olarak ayarlandı,Şuan bu ayarlama ile 1600 mhz de çalışıyormu...? 4GB daha alıp Toplam 8GB yükseltsem remleri 32 BIT Vista işletim sistemi ekleyeceğim 4GB rem,i de kullanabilecekmi....? Yardımcı olan arkadaşlara şimdiden çok teşekkür ederim.
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575m 10 yıl

Orjinalden alıntı: D700

Arkadaşlar RAM hızını sağlıklı ölçen program arıyorum,indirebileceğim link verirseniz ramlerin hızını ölçebilirim.Bu arada Phenom II X4 955 çok güzel bir işlemci hızlı ve sessiz.Bir de sorum olacak iki slota 2GB lık iki adet OCZ 3RPR 16004GK DDR3 1600MHz 4 GB Kit Reaper HPC ram takılı biostan RAM 1600 Mhz olarak ayarlandı,Şuan bu ayarlama ile 1600 mhz de çalışıyormu...? 4GB daha alıp Toplam 8GB yükseltsem remleri 32 BIT Vista işletim sistemi ekleyeceğim 4GB rem,i de kullanabilecekmi....? Yardımcı olan arkadaşlara şimdiden çok teşekkür ederim.

Everest Home Edition indir orada gösterir rem hızı ve miktarını.Vista 4gb üstünü desteklemesi gerekir.Bence şimdilik böyle kalsın gayet iyi görünüyor.İhtiyaç duyduğunda eklersin.
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D700 10 yıl
Bugün kasayı topladık anakart işlemciyi tanımadı,Biostan güncelleme sonrasında işlemciyi tanıdı.
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X2 10 yıl

Orjinalden alıntı: D700

Bugün kasayı topladık anakart işlemciyi tanımadı,Biostan güncelleme sonrasında işlemciyi tanıdı.

Bellekler kaç mhz'de çalışıyor?
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D700 10 yıl
işlemci ve ramleri Amerikadan bir yakınıma aldırdım az önce elime ulaştı,tek ulaşmayan Hepsiburadadan Kasa yarın itibeari ile elimde olacak.
1.AMD Phenom II X4 955 işlemci
2.Asus M4A79T DELUXE Socket AM3/ AMD 790FX/ Quad CrossFireX/ A&GbE/ ATX
3.OCZ OCZ3RPR16004GK DDR3 1600MHz 4 GB Kit Reaper HPC

4.HIS HD4870 ICEQ4+ Turbo GDDR5 1GB 256Bit ATI DX 10.1 Ekran Kartı
5.WD 1Tb 32Mb SATA2 7200Rpm Caviar Black Harddisk - WD 500 GB 32Mb SATA2 7200Rpm Caviar Black Harddisk
6.HIGH POWER ABSOLUTE POWER 750W MODÜLER KABLOLU GÜÇ KAYNAĞI
7.GIGABYTE AURORA 570 SİYAH KASA
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coupant 10 yıl
Bu işlemci kac mhz'ye kadar ddr3 belleği destekliyor?
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D700 10 yıl
AMD Phenom II X4 955 işlemci 19.05.2009 itibarı ile benimde elimde olacak.Kombinasyonum şöyle oldu,Bellek olarak OCZ OCZ3RPR16004GK DDR3 1600MHz 4 GB Kit Reaper HPC aldım.Anakart olarak Asus M4A79T DELUXE Socket AM3/ AMD 790FX/ Quad CrossFireX/ A&GbE/ ATX,Kasa olarak paraya kıyıp GIGABYTE AURORA 570,HIGH POWER ABSOLUTE POWER 750W MODÜLER KABLOLU GÜÇ KAYNAĞI,HD4870 ICEQ4+ Turbo GDDR5 1GB 256Bit ATI DX 10.1 Ekran Kartı,WD 1Tb 32Mb SATA2 7200Rpm Caviar Black Harddisk VE WD 500 GB 32Mb SATA2 7200Rpm Caviar Black Harddisk ile işi tamamladım.12 yılı geçkin bir süredir bilgisayar kullanıyorum.Büyük ebatlı fotoğraf NX Capture ve Photoshop CS3 kullanmaktayım.
O.C bu güne kadar hiç denemedim amacım tesisata zarar vermeden güven sınırları içinde yani en fazla 3,5 Ghz hıza kadar kullanmak istiyorum.Biostan %10 artırınca bu işlem dediğim seviyeye ulaşırmı...? bu konularda bilgim yok nasıl yapacağım konusunda beni aydınlatan olursa çok sevinirim.Teşekkürler...
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D700 10 yıl
AMD Phenom II X4 955 işlemci 19.05.2009 itibarı ile benimde elimde olacak.Kombinasyonum şöyle oldu,Bellek olarak OCZ OCZ3RPR16004GK DDR3 1600MHz 4 GB Kit Reaper HPC aldım.Anakart olarak Asus M4A79T DELUXE Socket AM3/ AMD 790FX/ Quad CrossFireX/ A&GbE/ ATX,Kasa olarak paraya kıyıp GIGABYTE AURORA 570,HIGH POWER ABSOLUTE POWER 750W MODÜLER KABLOLU GÜÇ KAYNAĞI,HD4870 ICEQ4+ Turbo GDDR5 1GB 256Bit ATI DX 10.1 Ekran Kartı,WD 1Tb 32Mb SATA2 7200Rpm Caviar Black Harddisk VE WD 500 GB 32Mb SATA2 7200Rpm Caviar Black Harddisk ile işi tamamladım.12 yılı geçkin bir süredir bilgisayar kullanıyorum.Büyük ebatlı fotoğraf NX Capture ve Photoshop CS3 kullanmaktayım.
O.C bu güne kadar hiç denemedim amacım tesisata zarar vermeden güven sınırları içinde yani en fazla 3,5 Ghz hıza kadar kullanmak istiyorum.Biostan %10 artırınca bu işlem dediğim seviyeye ulaşırmı...? bu konularda bilgim yok nasıl yapacağım konusunda beni aydınlatan olursa çok sevinirim.Teşekkürler...
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X2 10 yıl

Orjinalden alıntı: D700


Hadi hayırlısı, ram ler 1600 de çalışır umarım...
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575m 10 yıl
İşlemcinin çarpan kilidi açık, en kötü ihtimal 3.6ghz görürsün.Hatta voltaj da vermessin.Sen hele sistemi kur sonra cpu bölümüne konu açarsın.
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toprakli 10 yıl

Orjinalden alıntı: D700

AMD Phenom II X4 955 işlemci 19.05.2009 itibarı ile benimde elimde olacak.Kombinasyonum şöyle oldu,Bellek olarak OCZ OCZ3RPR16004GK DDR3 1600MHz 4 GB Kit Reaper HPC aldım.Anakart olarak Asus M4A79T DELUXE Socket AM3/ AMD 790FX/ Quad CrossFireX/ A&GbE/ ATX,Kasa olarak paraya kıyıp GIGABYTE AURORA 570,HIGH POWER ABSOLUTE POWER 750W MODÜLER KABLOLU GÜÇ KAYNAĞI,HD4870 ICEQ4+ Turbo GDDR5 1GB 256Bit ATI DX 10.1 Ekran Kartı,WD 1Tb 32Mb SATA2 7200Rpm Caviar Black Harddisk VE WD 500 GB 32Mb SATA2 7200Rpm Caviar Black Harddisk ile işi tamamladım.12 yılı geçkin bir süredir bilgisayar kullanıyorum.Büyük ebatlı fotoğraf NX Capture ve Photoshop CS3 kullanmaktayım.
O.C bu güne kadar hiç denemedim amacım tesisata zarar vermeden güven sınırları içinde yani en fazla 3,5 Ghz hıza kadar kullanmak istiyorum.Biostan %10 artırınca bu işlem dediğim seviyeye ulaşırmı...? bu konularda bilgim yok nasıl yapacağım konusunda beni aydınlatan olursa çok sevinirim.Teşekkürler...


Birader toplam da sistemi kac liraya topladın...alt alta yazman mumkun mu? Bir de islemci heryerde bitmis su anda bulamıyorum...Sen nereden almistin?
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elmasuyum 10 yıl
Benim olacaksın. :)
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Resident 10 yıl
Aynı frekansta daha yüksek frekans tepkisi başarımına sahip bir chip layoutlarının daha az güç tüketmesinden doğal ne olabilir ki? Haber yapılmaya değer hiçbir unsur yok. Akiba online sanırım ilk defa görmüş böyle birşeyi
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@nano@ 10 yıl
arkadaşlar tamamda adamlar extrem olanı istiyor...türkiyeyi düşünmeyin gümrükte vergi yememiş fiyatı düşünün ayrıca adamlar dolar üstünden çalışıyorlar ayrıca bir aylıkları ile en dandik memur bile alıyor işlemciyi ama bizde bi memur core i7 965 almak için 2 ay felan çalışması lazım
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