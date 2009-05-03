AMD: Phenom II X4 955 Black Edition hem daha hızlı hem de daha verimli

Geçtiğimiz günlerde firma tarihinin en hızlı masaüstü işlemcisi olarak tanımlanan dört çekirdekli Phenom II X4 955 Black Edition modelini kullanıma sunan AMD, yeni modelin arttırılan saat hızlarına ve daha yüksek performans seviyesine rağmen, güç verimliliği konusunda yerini aldığı Phenom II X4 940 Black Edition modelinden daha başarılı olduğunu belirtiyor. Firmadan yapılan açıklamaya göre özellikle ara enerji durumlarında Phenom II X4 955 Black Edition daha düşük ısıl güç tasarımı değerlerinde çalışabiliyor.
AMD tarafından hazırlanan resmi dökümana göre, 3.2GHz'de çalışan Phenom II X4 955 Black Edition, P3 olarak tanımlanan ve 0.8GHz'de çalışan enerji geçiş durumunda, yerini aldığı Phenom II X4 940 Black Edition (3GHz) modeline kıyasla %14 daha iyi güç verimliliği sunabiliyor. Üstelik işlemcinin verimlilik seviyesi için aynı durumda, üç çekirdekli Phenom II X3 710 Black Edition modelinden iyi olduğu da yine aynı tabloda dahilinde ifade edilmekte.
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Lafın kısa amd'yi seviyorum neden derseniz o fiyata intel bence çok daha işe yarıyor şu ana kadar hiç yarı yolda kalmadım ve kaldırmazda ..
anakartın biosunu güncelle.
biostan çarpan 16x olamsı lazım
voltajı 1,35 yap
cool in quite kapat.
Everest Home Edition indir orada gösterir rem hızı ve miktarını.Vista 4gb üstünü desteklemesi gerekir.Bence şimdilik böyle kalsın gayet iyi görünüyor.İhtiyaç duyduğunda eklersin.
Bellekler kaç mhz'de çalışıyor?
1.AMD Phenom II X4 955 işlemci
2.Asus M4A79T DELUXE Socket AM3/ AMD 790FX/ Quad CrossFireX/ A&GbE/ ATX
3.OCZ OCZ3RPR16004GK DDR3 1600MHz 4 GB Kit Reaper HPC
4.HIS HD4870 ICEQ4+ Turbo GDDR5 1GB 256Bit ATI DX 10.1 Ekran Kartı
5.WD 1Tb 32Mb SATA2 7200Rpm Caviar Black Harddisk - WD 500 GB 32Mb SATA2 7200Rpm Caviar Black Harddisk
6.HIGH POWER ABSOLUTE POWER 750W MODÜLER KABLOLU GÜÇ KAYNAĞI
7.GIGABYTE AURORA 570 SİYAH KASA
O.C bu güne kadar hiç denemedim amacım tesisata zarar vermeden güven sınırları içinde yani en fazla 3,5 Ghz hıza kadar kullanmak istiyorum.Biostan %10 artırınca bu işlem dediğim seviyeye ulaşırmı...? bu konularda bilgim yok nasıl yapacağım konusunda beni aydınlatan olursa çok sevinirim.Teşekkürler...
O.C bu güne kadar hiç denemedim amacım tesisata zarar vermeden güven sınırları içinde yani en fazla 3,5 Ghz hıza kadar kullanmak istiyorum.Biostan %10 artırınca bu işlem dediğim seviyeye ulaşırmı...? bu konularda bilgim yok nasıl yapacağım konusunda beni aydınlatan olursa çok sevinirim.Teşekkürler...
Hadi hayırlısı, ram ler 1600 de çalışır umarım...
Birader toplam da sistemi kac liraya topladın...alt alta yazman mumkun mu? Bir de islemci heryerde bitmis su anda bulamıyorum...Sen nereden almistin?