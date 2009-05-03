AMD: Phenom II X4 955 Black Edition hem daha hızlı hem de daha verimli

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Geçtiğimiz günlerde firma tarihinin en hızlı masaüstü işlemcisi olarak tanımlanan dört çekirdekli Phenom II X4 955 Black Edition modelini kullanıma sunan AMD, yeni modelin arttırılan saat hızlarına ve daha yüksek performans seviyesine rağmen, güç verimliliği konusunda yerini aldığı Phenom II X4 940 Black Edition modelinden daha başarılı olduğunu belirtiyor. Firmadan yapılan açıklamaya göre özellikle ara enerji durumlarında Phenom II X4 955 Black Edition daha düşük ısıl güç tasarımı değerlerinde çalışabiliyor.

AMD tarafından hazırlanan resmi dökümana göre, 3.2GHz'de çalışan Phenom II X4 955 Black Edition, P3 olarak tanımlanan ve 0.8GHz'de çalışan enerji geçiş durumunda, yerini aldığı Phenom II X4 940 Black Edition (3GHz) modeline kıyasla %14 daha iyi güç verimliliği sunabiliyor. Üstelik işlemcinin verimlilik seviyesi için aynı durumda, üç çekirdekli Phenom II X3 710 Black Edition modelinden iyi olduğu da yine aynı tabloda dahilinde ifade edilmekte.