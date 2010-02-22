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AMD Phenom II X4 965 Black Edition modelinin fiyatı 185$'a düştü

9 yıl
14,1b
1
18
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Thuban kod adını taşıyan 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcilerini ikinci çeyrekte pazara sunmaya hazırlanan AMD, ürün gamındaki en hızlı işlemcisinde fiyat düzenlemesi yaptı. Bilindiği üzere firmanın, masaüstü sistemler için hazırladığı güncel tüm işlemcileri, 200 doların altında bir fiyatlandırmayla sunuluyorlar. Geçtiğimiz yıl yapılan son indirimde, çalışma frekansı 3.4GHz olan dört çekirdekli Phenom II X4 965 Black Edition modelini de 200$'ın altına (195$) çeken AMD, Şubat ayı için yayınlanan listeye göre işlemcinin fiyatında 10$ düzeyinde bir indirim yaparak 185$ düzeyine çekti.

AMD'nin yeni fiyat düzenlemesi akıllara 3.6GHz'de çalışan Phenom II X4 975 Black Edition modelini de getirmiyor değil. İlk çeyrek sona ermeden önce yani Nisan ayından önce pazara sürülmesi beklenen yeni işlemci öncesinde, AMD'nin fiyat düzenlemeleriyle modeller arasındaki farkı netleştirebilmek adına Phenom II X4 965 Black Edition modelinde indirime gitmiş olabileceği düşünülüyor.


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CoreXXX 9 yıl
valla ben 955 kullanıyorum. canavar gibi işlemci. core i5 ler 2 çekirdek ve bunlardan çok pahalı. o yüzden 965 955 den daha iyi olduğuna göre.
omg
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Gwy 9 yıl
"valla ben 955 kullanıyorum. canavar gibi işlemci. core i5 ler 2 çekirdek ve bunlardan çok pahalı. o yüzden 965 955 den daha iyi olduğuna göre.

omg "


i5 ler 2 cekırdek mı demek ıstedn:s anlayamadım 2 cekırdek derken?
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Mertcan. 9 yıl
İlk duyurulma fiyatıyla şimdikini kıyaslayınca arada müthiş fark var gerçekten böyle bir işlemci için çok uygun bir fiyat.
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NVN 9 yıl
6 çekirdekler çıkacakken bu fiyata düşmüşse 6 çekirdekler çıkınca iyice düşer.

1000 TL'ye amd sistem alacaktım. Sistemi seçtim ama bu fiyatların uçukluğu ile ilgili haberi okuyunca vazgeçtim, almıyorum.

x2 3600 ilk çift çekirdekli işlemci almıştım.
Bu sefer eylüle kadar beklicem. Eylülde 4 çekirdeklilerin fiyatları düşer. İyi bir tane alacağım.
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lvlono 9 yıl
İşte fiyat budur.İntel fun ları bile AMD 965 Black Edition düşünmeye başlayacaklardır bundan sonra. E malum, fiyatlar topuklara kadar iniyor yavaş yavaş:)
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esses... 9 yıl
AMD de dalavereci CPU' lar ucuz ama gel görki anakartları pahalı. intel ve amd tekel oldukları sürece indirim falan filan hikaye bizleri kandırıyorlar.
via, sis, adnını unuttuğum diğer ana kartlar bi tutabilselerdi çok iyi olurdu ama sömürülmeye devam.
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resler 9 yıl
Şu işlemcileri için çift işlemci takabileceğimiz masaüstü anakartlar olsa piyasada i5 ve i7 ye dönüp bakmaz kimse.
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BroK€NSaf€ty 9 yıl

resler

Şu işlemcileri için çift işlemci takabileceğimiz masaüstü anakartlar olsa piyasada i5 ve i7 ye dönüp bakmaz kimse.


bu dediğiniz şey genelikle server ve buna benzer çözümlerde kullanılıyor bunun masaüstü sistemlere taşınması zaman alacaktır evga böyle bir kart yapmitı^^ tabi intel için olsa güzel olur tabi ama hala 4 çekirdekli işlemcileri destekleyen yazıllımlar çok az ken dediğiniz mimari için şuan erken olduğunu düşünüyorum ^^
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Permanent. 9 yıl
Harika bir indirim bu seviye bir işlemci için o fiyat mükemmel
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gigabit78 9 yıl
inşallah bu indirim diğerkindeki gibi bizede aynı anda yansır
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