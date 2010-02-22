AMD Phenom II X4 965 Black Edition modelinin fiyatı 185$'a düştü

Thuban kod adını taşıyan 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcilerini ikinci çeyrekte pazara sunmaya hazırlanan AMD, ürün gamındaki en hızlı işlemcisinde fiyat düzenlemesi yaptı. Bilindiği üzere firmanın, masaüstü sistemler için hazırladığı güncel tüm işlemcileri, 200 doların altında bir fiyatlandırmayla sunuluyorlar. Geçtiğimiz yıl yapılan son indirimde, çalışma frekansı 3.4GHz olan dört çekirdekli Phenom II X4 965 Black Edition modelini de 200$'ın altına (195$) çeken AMD, Şubat ayı için yayınlanan listeye göre işlemcinin fiyatında 10$ düzeyinde bir indirim yaparak 185$ düzeyine çekti.
AMD'nin yeni fiyat düzenlemesi akıllara 3.6GHz'de çalışan Phenom II X4 975 Black Edition modelini de getirmiyor değil. İlk çeyrek sona ermeden önce yani Nisan ayından önce pazara sürülmesi beklenen yeni işlemci öncesinde, AMD'nin fiyat düzenlemeleriyle modeller arasındaki farkı netleştirebilmek adına Phenom II X4 965 Black Edition modelinde indirime gitmiş olabileceği düşünülüyor.
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omg
omg "
i5 ler 2 cekırdek mı demek ıstedn:s anlayamadım 2 cekırdek derken?
1000 TL'ye amd sistem alacaktım. Sistemi seçtim ama bu fiyatların uçukluğu ile ilgili haberi okuyunca vazgeçtim, almıyorum.
x2 3600 ilk çift çekirdekli işlemci almıştım.
Bu sefer eylüle kadar beklicem. Eylülde 4 çekirdeklilerin fiyatları düşer. İyi bir tane alacağım.
via, sis, adnını unuttuğum diğer ana kartlar bi tutabilselerdi çok iyi olurdu ama sömürülmeye devam.
bu dediğiniz şey genelikle server ve buna benzer çözümlerde kullanılıyor bunun masaüstü sistemlere taşınması zaman alacaktır evga böyle bir kart yapmitı^^ tabi intel için olsa güzel olur tabi ama hala 4 çekirdekli işlemcileri destekleyen yazıllımlar çok az ken dediğiniz mimari için şuan erken olduğunu düşünüyorum ^^