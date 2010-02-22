AMD Phenom II X4 965 Black Edition modelinin fiyatı 185$'a düştü

Thuban kod adını taşıyan 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcilerini ikinci çeyrekte pazara sunmaya hazırlanan AMD, ürün gamındaki en hızlı işlemcisinde fiyat düzenlemesi yaptı. Bilindiği üzere firmanın, masaüstü sistemler için hazırladığı güncel tüm işlemcileri, 200 doların altında bir fiyatlandırmayla sunuluyorlar. Geçtiğimiz yıl yapılan son indirimde, çalışma frekansı 3.4GHz olan dört çekirdekli Phenom II X4 965 Black Edition modelini de 200$'ın altına (195$) çeken AMD, Şubat ayı için yayınlanan listeye göre işlemcinin fiyatında 10$ düzeyinde bir indirim yaparak 185$ düzeyine çekti.

AMD'nin yeni fiyat düzenlemesi akıllara 3.6GHz'de çalışan Phenom II X4 975 Black Edition modelini de getirmiyor değil. İlk çeyrek sona ermeden önce yani Nisan ayından önce pazara sürülmesi beklenen yeni işlemci öncesinde, AMD'nin fiyat düzenlemeleriyle modeller arasındaki farkı netleştirebilmek adına Phenom II X4 965 Black Edition modelinde indirime gitmiş olabileceği düşünülüyor.