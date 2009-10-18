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AMD rakibi Nvidia'ya yüklendi: Teknik özellikleriyle ATi HD 5870 vs. Fermi karşılaştırması

Radeon HD 5800 serisi ile endüstride ilk defa DirectX 11 kartlarını pazara sunan AMD, Nvidia'nın Fermi mimarisi hakkında ilk defa konuştu.
10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
14,4b
1
141
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin endüstride ilk defa DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarını pazara sunmasıyla başlayan rekabette gerginlik artıyor. Bilindiği gibi Nvidia'nın henüz satışa sunmuş olduğu DirectX 11 destekli herhangi bir ekran kartı olmamakla birlikte firma, Grafik Teknolojileri Konferansı'nda adını Nükleer Reaktörlerin yaratıcısı Enrico Fermi'den alan, DirectX 11 destekli yeni nesil grafik işlemci mimarisinin detaylarını açıklamıştı. Nvidia'dan yapılan açıklamalar Fermi mimarisini temel alan yeni nesil ekran kartlarının hem 3D performansı hem de GPGPU olarak bilinen genel amaçlı GPU kullanımı gibi alanlarda sektörün en güçlü çözümü olacağı iddia edilirken, AMD-ATi hazırladığı resmi dökümanlarla Nvidia'ya sert çıktı ve açıklanan özellikler çerçevesinde Fermi mimarisini Radeon HD ile karşılaştırdı.

ATi Radeon HD 5870 ile endüstrinin en hızlı GPU'sunu duyuran AMD, DirectX 11 ve getirdiği yenilikleri daha alınabilir kılan Radeon HD 5700 serisini de 109$'dan başlayan fiyatlarla kullanıma sundu. Yeni model çalışmaları aralıksız devam eden firma, 2009 yılını kapamadan önce son hamlesini yapmaya ve endüstride performans liderliği için çift grafik işlemcili Radeon HD 5870 X2 (isim netleşmedi) modelini Kasım ayı içerisinde duyurmaya hazırlanıyor. Fiziksel tasarımı tamamlanan ve sürücü çalışmaları devam eden Radeon HD 5870 X2 modeli ile Cypress kod adlı RV870 GPU'sunun çiftini tek bir baskılı devre üzerinde bir araya getirmeye hazırlanan firma, 5 TeraFLOP'un üzerinde işlem gücünü ve segmentinde rakipsiz olacağı söylenen performansı 500$ civarı bir fiyatlandırma ile satışa sunmaya hazırlanıyor.

AMD rakibi Nvidia'ya yüklendi: Teknik özellikleriyle ATi HD 5870 vs. Fermi karşılaştırması
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Henüz resmi olarak doğrulanmış olmasa bile Nvidia'nın Fermi mimarisini temel alan yeni nesil GeForce GTX 380 (Fermi GTX) modelini Kasım ayında pazara sunabileceği ayrıca firmanın en hızlı çözüm için çift grafik işlemcili Fermi GX2 modelini planladığı da gelen haberler arasında yer alıyor. Performans liderliği konusunda Fermi mimarisine güvenen ve C++ ve ECC desteği gibi yeniliklerle GPU tasarımında radikal değişiklikler yaptığını belirten Nvidia'nın "Yeni nesil bir ekran kartı için DirectX 11 yeterli neden değil" açıklamalarına karşı AMD-ATi sonunda resmi yanıtını verdiği ve firma hazırladığı dökümanlarla Nvidia'ya ciddi şekilde yüklendi. Aşağıda detaylarını bulacağını dökümanlarda AMD-ATi, teknik özellik bazında Radeon HD 5870'in Fermi mimarisine kıyaslayarak önde olduğunu belirtiyor, işte detaylar!

AMD-ATi'nin resmi dökümanları arasında en ilginci Radeon HD 5870 ve Fermi mimarisini spesifikasyon bazında karşılaştıran tablo oluyor. Açıkçası Fermi mimarisini temel alan üst seviye ekran kartının saat hızları açıklanmadığı için kapsamlı bir karşılaştırma şu an için pek mümkün olmasa da AMD-ATi açıklanan özellikleri tahmini değerler (1.5GHz shader hızı ile) çerçevesinde masaya yatırarak bir karşılaştırma tablosu hazırlamış. AMD-ATi'ye göre Radeon HD 5870 ile bir önceki jenerasyona göre paralel işlemci sayısı 1600'e çıkartılarak 2x arttırılırken, Nvidia'da ise 512'ye çıkartılarak 2.13x arttırılırken Radeon HD 5870'teki paralel işlemci sayısının yaklaşık 3.125x daha fazla olduğunun altı çiziliyor. Ancak mimariler farklı olduğu için adet anlamındaki farklılık performans sonuçlarına aynı oranda yansımayabiliyor (4890 vs. GTX 285).

AMD rakibi Nvidia'ya yüklendi: Teknik özellikleriyle ATi HD 5870 vs. Fermi karşılaştırması
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ATi Radeon HD 4800 serisi ile birlikte endüstride ilk defa 1 TeraFLOP ve üzeri işlem gücü sunabilen ekran kartlarını pazara sunan AMD-ATi'nin bu konudaki iddiası DirectX 11 destekli yeni jenerasyon ile de sürecek gibi görünüyor. Zira firmaya göre tek hassasiyetli işlem performansı 2.72 TeraFLOP olan ATi Radeon HD 5870 modeline karşı Nvidia'nın Fermi tabanlı muadil modeli 1.5 TeraFLOP seviyesinde işlem gücü sunabilecek dolayısıyla hesaplama güçleri açısından firma lehine 1.81x civarında bir fark oluşacak. Çift hassasiyet performansında ise durumun değişeceği zira işlem gücü açından 544 GigaFLOP seviyesinde olan ATi Radeon HD 5870'e karşı aynı segmentteki Nvidia Fermi modelinin bir önceki jenerasyona kıyasla 8x artışı ile 768 GigaFLOP seviyesinde işlem gücü sunacağı belirtilmekte.

Tamsayı performansı ise hazırlanan dökümanlara göre AMD'nin ciddi farklı önde olacağı parametreler arasında yer alıyor. Radeon HD 5870'in 1.088 TeraOPS/sn tamsayı performansı sunduğu belirtilirken Fermi tabanlı modelin 0.768 TeraOPS/sn tamsayı performansı sunacağı dolayısıyla aradaki farkın AMD lehine 1.42x olacağı iddia edilmekte. Doku ünitesi, ROP birimi ve bellek bant genişliği gibi konularda ise Fermi tabanlı üst model için henüz resmi herhangi bir açıklamada bulunulmadığı için AMD'nin bir karşılaştırma yapmadığını görüyoruz. İddiaları bunlarla sınırlı kalmayan AMD, rakip mimariyi eleştirirken Nvidia'nın Larrabee hakkındaki iddialarına benzer bir method izlediğini ve Fermi mimarisinin kağıt üzerinde olduğunu (Paper Dragon ifadesi ile) ve henüz somut bir modelin lanse edilmediğini belirtiyor.

AMD rakibi Nvidia'ya yüklendi: Teknik özellikleriyle ATi HD 5870 vs. Fermi karşılaştırması
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Nvidia Fermi ve ATi Radeon HD 5870'i karşılaştıran AMD, Fermi'nin yaklaşık %40 daha fazla transistör içerdiğini ve yine yaklaşık %60'a varan oranda daha büyük zar alanına sahip olduğunu belirtiyor. AMD ayrıca büyük zar tasarımı ile Fermi'nin öncelikli olarak HPC uygulamalarını hedef aldığını ve bu nedenle herhangi bir grafik bilgisi bulunmadığı ve üretime hazır olunmadığını iddia ediyor. Öte yandan ECC bellek desteği ve çift hassasiyetli hesaplama performansı gibi detayların süper-bilgisayar pazarını hedef aldığını belirtilirken grafik ve son kullanıcı pazarı için yüksek maliyetlere dikkat çekiliyor. Yüksek performansın yanında Eyefinity teknolojisiyle yenilikçi yanına da değinen AMD, DirectX 11 destekli ürünleri satışta olan tek üretici olduğunu vurgularken, Nvidia'nın bu iddialara nasıl yanıt vereceği merakla bekleniyor.


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fz18 10 yıl
kullanıcı dostu AMD-ATI başka söze gerek yok.
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IgorStravinsky 10 yıl
Kullanıcı dostu falan değil. Bulldozer'ler Intel'i ezerse görürüm AMD kullanıcı dostluğunu.
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yenilik78 10 yıl
ya anlamıyorum ben zotac gtx 260 c216 amp kullandım sonra denemek için sapphire 4870 aldım denedim karşılaştırdım overclock ettim bidaha denedim gördümki oyun performansları arasında bi nebze bile fark yok birini o zaman 590 liraya nakit almıştım(GTX260 ı) 4870 i20 gün sonra 400 liraya aldım 5 taksit e(yanındada 4gb flash bellek hediyesi vardı) üstelik kullanımım için çok önemli olan render başarımı 4870 te daha yüksek ati kartların görüntü kaliteside bonus. Kaldı ki 8 yıl aradan sonra aldığım ilk ati karttır belirteyim fanatik falan hiç değilimdir umrumdada değil ben cebime bakarım aynısını hangisi ucuz verirse onu alırım. Şimdi gözümemi inanayım ki türlü test yaptım( oyun ki tek bitane değil en popüler güncel 10 un üzerinde oyun ile, encode, render vs vs) burada kartı eline almamış sisteme takıp bi dakka olsun denememiş üç beş fanatik yorumu kendine dayanak edinen saplantılı düzeyde fanatik adamın yalan yanlış konuşmalarınamı. Ben bu yorumlara kendim denediğim için zerre kanmıyorum ama nice insan bilmediği için yalancılar yüzünden gidip aynı performans için %20-25 daha fazla para ödüyor. Ben merak ediyorum burada ortaya çıkan kul hakkını nasıl rahat omuzluyorlar. Bu ne zavallılık! burada nedenini anlamadığım bi şekilde insanlar aynısı için 150-200 lira fazla verdim benide mutlu etti o daha iyi neden çünkü pahalı edalarındalar ya neremle gülsem bu fanatik yaklaşıma. Fanatizm insanı ne kadar gerçeklerden uzaklaştırıp ahmaklığa sürüklüyor.

Edit: ayrıca 6 aydır kullanıyorum bu 4870 i biekere bile sürücü problemi yaşamadım Tek sorunu biraz sesli gtx 260 ımla arada ses bakımından saphire kartımla arada fark var ama 2. bir kart aldım cross için geçenlerde powercolor marka o gtx 260 ımdan bile sessiz ve çok başarılı bir soğutması var
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justbejust 10 yıl
çirkef rekabet can sıkıyor. herifler sanki donanım değil de fuhuş sektöründe çalışıyorlar. nvidia ceo'su olacak dangalak da böyle laflar ederdi. aman dikkat nvidia sıkı bir kart çıkarıp o kağıttan ejderhayı yedirmesin atiye.
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Vapor.Experience 10 yıl
Agent_777
19.10.2009 Saat: 21:34
bence bu karshilashtirma sadece son kullaniciyi yonlendirme icin yapilmish bi karshilashtirma. Sadece fiyatlari ucuk ola bilir fikrine katiliyorum ki bu da Nvidianin hep yaptigi dogal shey son kullaniciyi kaziklamak. Zaten hepsi bunu yapiyo.
Ama arada mimari farklari var bunu okudum tam anlayamadim dogrusu tabi uzman diyilim. Bi sey soyleyeyim ki HD5870 vs GTX 295 karshilashtirmasinda da da AMD HD5870-in daha guclu oldugunu resmi testlerinde belirtmishdi ama sonuc ne oldu DH yapti yanlish cikti.
Ben hic bi takimi tutmuyorum sadece olaraq bunun adli bi karshilashtirma olmadigini ve kagit uzrinden oteye de gecmeyecegini dushunuyorum
başlıkla alakası yok ama şu imla biçimi fena halde sinirimi bozdu. silah zoruyla mı "yavsaklik" yaptırılıo bu insanlara. güzel türkçemizi güzel kullanalım demek istedim.
not: yavsak TDK nın da onay verdiği güzel bir sözdür !
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sonalp 10 yıl
yorumları okudukça. nvidia alıpda evet kazıklandım itirafını kendine bile yapamayan herkes atiye saldırmış.
Eğerki tek gpu ile çift gpu lu bir kartın %10 gerisinde bile kalsan bu açık seçik bir başarıdır. Heleki fiyatın düşükse büyük bir başarıdır.
her oynadığım oyunda nvidia, intel logosu görmek evet midemi bulandırıyo. O kadar üreticilere peşkeş çekilip optimize edilmiş halde bile ATI performans olarak %30 dahi geri kalsa bu büyük başarıdır. Bir de ATI ye göre optimize edilse artık ne olur nvidia mağdurları düşünsün.
Kimsenin şahsına değildir.
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posses 10 yıl
guzel bişe alternatif olması rekabetı getırır rekabet de ındırımı getırır .)
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stradosphere 10 yıl
Burada belirtilen fikir sadece proje üzerinde ve tasarıda geçerli son kullanıcıya gelipte devreye sürücüler,oyunlar ve değişik uygulamalar girince bu farkı göreceğiz aksi takdirde bu tip provokelere ihtiyaç yok.
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Agent_777 10 yıl
bence bu karshilashtirma sadece son kullaniciyi yonlendirme icin yapilmish bi karshilashtirma. Sadece fiyatlari ucuk ola bilir fikrine katiliyorum ki bu da Nvidianin hep yaptigi dogal shey son kullaniciyi kaziklamak. Zaten hepsi bunu yapiyo.
Ama arada mimari farklari var bunu okudum tam anlayamadim dogrusu tabi uzman diyilim. Bi sey soyleyeyim ki HD5870 vs GTX 295 karshilashtirmasinda da da AMD HD5870-in daha guclu oldugunu resmi testlerinde belirtmishdi ama sonuc ne oldu DH yapti yanlish cikti.
Ben hic bi takimi tutmuyorum sadece olaraq bunun adli bi karshilashtirma olmadigini ve kagit uzrinden oteye de gecmeyecegini dushunuyorum
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alacakll 10 yıl
onu bunu bilmem amd-atı 4800 serileriyle nvidiaya ot yondurdu :)) amd-ati nin zarar etmeside bizlerizdir kim gidipte 280 tl lik malına al baba 300 tl üstü amd-ati ye kalsın dedi yooook :)
BİE GÜN HERKEZ AMD-ATI li olacak...
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ATiM 10 yıl
MD hayatında hiç kâr edememiş bir firmadır.
Kurulduğu günden beri giderlerini ve gelirlerini toplarsanız giderlerin gelirlerden fazla olduğunu görürsünüz. Evet siz toplam 1 Lira bile kazanmışsanız hayatınız boyunca, AMD'den daha fazla para kazanmışsınız demektir.
Yapmayın 5.4 milyar dolar ödeyip ati firmasını almış bir firmadan bahsediyorsunuz. 40 Yıllık geçmişinde hiç kâr etmemiştir demek komik oluyor. Keşke milli bir işlemci üreticimiz olsaydı bu şekilde zarar etmiş. Kim AMD'yi destekliyor bilemeyiz kendi hükümetleri dışında bunun olacağını sanmıyorum. Sonuçta OEM üreticileri de kapitalist düzende ayakta kalmaya çalışan şirketler ve Atom işlemcilere kadar ekonomik sistemlerde her zaman AMD işlemciler kullanılmaktaydı.
Ek bir bilgilendirmeye yapayım 2008 yılı verilerine göre AMD 3 milyar dolar zarar açıklarken, Intel 5 milyar dolar zarar açıklamış. Bakalım bu yıl ne olacak.
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