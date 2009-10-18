AMD rakibi Nvidia'ya yüklendi: Teknik özellikleriyle ATi HD 5870 vs. Fermi karşılaştırması

AMD'nin endüstride ilk defa DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarını pazara sunmasıyla başlayan rekabette gerginlik artıyor. Bilindiği gibi Nvidia'nın henüz satışa sunmuş olduğu DirectX 11 destekli herhangi bir ekran kartı olmamakla birlikte firma, Grafik Teknolojileri Konferansı'nda adını Nükleer Reaktörlerin yaratıcısı Enrico Fermi'den alan, DirectX 11 destekli yeni nesil grafik işlemci mimarisinin detaylarını açıklamıştı. Nvidia'dan yapılan açıklamalar Fermi mimarisini temel alan yeni nesil ekran kartlarının hem 3D performansı hem de GPGPU olarak bilinen genel amaçlı GPU kullanımı gibi alanlarda sektörün en güçlü çözümü olacağı iddia edilirken, AMD-ATi hazırladığı resmi dökümanlarla Nvidia'ya sert çıktı ve açıklanan özellikler çerçevesinde Fermi mimarisini Radeon HD ile karşılaştırdı.

ATi Radeon HD 5870 ile endüstrinin en hızlı GPU'sunu duyuran AMD, DirectX 11 ve getirdiği yenilikleri daha alınabilir kılan Radeon HD 5700 serisini de 109$'dan başlayan fiyatlarla kullanıma sundu. Yeni model çalışmaları aralıksız devam eden firma, 2009 yılını kapamadan önce son hamlesini yapmaya ve endüstride performans liderliği için çift grafik işlemcili Radeon HD 5870 X2 (isim netleşmedi) modelini Kasım ayı içerisinde duyurmaya hazırlanıyor. Fiziksel tasarımı tamamlanan ve sürücü çalışmaları devam eden Radeon HD 5870 X2 modeli ile Cypress kod adlı RV870 GPU'sunun çiftini tek bir baskılı devre üzerinde bir araya getirmeye hazırlanan firma, 5 TeraFLOP'un üzerinde işlem gücünü ve segmentinde rakipsiz olacağı söylenen performansı 500$ civarı bir fiyatlandırma ile satışa sunmaya hazırlanıyor.

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Henüz resmi olarak doğrulanmış olmasa bile Nvidia'nın Fermi mimarisini temel alan yeni nesil GeForce GTX 380 (Fermi GTX) modelini Kasım ayında pazara sunabileceği ayrıca firmanın en hızlı çözüm için çift grafik işlemcili Fermi GX2 modelini planladığı da gelen haberler arasında yer alıyor. Performans liderliği konusunda Fermi mimarisine güvenen ve C++ ve ECC desteği gibi yeniliklerle GPU tasarımında radikal değişiklikler yaptığını belirten Nvidia'nın "Yeni nesil bir ekran kartı için DirectX 11 yeterli neden değil" açıklamalarına karşı AMD-ATi sonunda resmi yanıtını verdiği ve firma hazırladığı dökümanlarla Nvidia'ya ciddi şekilde yüklendi. Aşağıda detaylarını bulacağını dökümanlarda AMD-ATi, teknik özellik bazında Radeon HD 5870'in Fermi mimarisine kıyaslayarak önde olduğunu belirtiyor, işte detaylar!

AMD-ATi'nin resmi dökümanları arasında en ilginci Radeon HD 5870 ve Fermi mimarisini spesifikasyon bazında karşılaştıran tablo oluyor. Açıkçası Fermi mimarisini temel alan üst seviye ekran kartının saat hızları açıklanmadığı için kapsamlı bir karşılaştırma şu an için pek mümkün olmasa da AMD-ATi açıklanan özellikleri tahmini değerler (1.5GHz shader hızı ile) çerçevesinde masaya yatırarak bir karşılaştırma tablosu hazırlamış. AMD-ATi'ye göre Radeon HD 5870 ile bir önceki jenerasyona göre paralel işlemci sayısı 1600'e çıkartılarak 2x arttırılırken, Nvidia'da ise 512'ye çıkartılarak 2.13x arttırılırken Radeon HD 5870'teki paralel işlemci sayısının yaklaşık 3.125x daha fazla olduğunun altı çiziliyor. Ancak mimariler farklı olduğu için adet anlamındaki farklılık performans sonuçlarına aynı oranda yansımayabiliyor (4890 vs. GTX 285).

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ATi Radeon HD 4800 serisi ile birlikte endüstride ilk defa 1 TeraFLOP ve üzeri işlem gücü sunabilen ekran kartlarını pazara sunan AMD-ATi'nin bu konudaki iddiası DirectX 11 destekli yeni jenerasyon ile de sürecek gibi görünüyor. Zira firmaya göre tek hassasiyetli işlem performansı 2.72 TeraFLOP olan ATi Radeon HD 5870 modeline karşı Nvidia'nın Fermi tabanlı muadil modeli 1.5 TeraFLOP seviyesinde işlem gücü sunabilecek dolayısıyla hesaplama güçleri açısından firma lehine 1.81x civarında bir fark oluşacak. Çift hassasiyet performansında ise durumun değişeceği zira işlem gücü açından 544 GigaFLOP seviyesinde olan ATi Radeon HD 5870'e karşı aynı segmentteki Nvidia Fermi modelinin bir önceki jenerasyona kıyasla 8x artışı ile 768 GigaFLOP seviyesinde işlem gücü sunacağı belirtilmekte.

Tamsayı performansı ise hazırlanan dökümanlara göre AMD'nin ciddi farklı önde olacağı parametreler arasında yer alıyor. Radeon HD 5870'in 1.088 TeraOPS/sn tamsayı performansı sunduğu belirtilirken Fermi tabanlı modelin 0.768 TeraOPS/sn tamsayı performansı sunacağı dolayısıyla aradaki farkın AMD lehine 1.42x olacağı iddia edilmekte. Doku ünitesi, ROP birimi ve bellek bant genişliği gibi konularda ise Fermi tabanlı üst model için henüz resmi herhangi bir açıklamada bulunulmadığı için AMD'nin bir karşılaştırma yapmadığını görüyoruz. İddiaları bunlarla sınırlı kalmayan AMD, rakip mimariyi eleştirirken Nvidia'nın Larrabee hakkındaki iddialarına benzer bir method izlediğini ve Fermi mimarisinin kağıt üzerinde olduğunu (Paper Dragon ifadesi ile) ve henüz somut bir modelin lanse edilmediğini belirtiyor.

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Nvidia Fermi ve ATi Radeon HD 5870'i karşılaştıran AMD, Fermi'nin yaklaşık %40 daha fazla transistör içerdiğini ve yine yaklaşık %60'a varan oranda daha büyük zar alanına sahip olduğunu belirtiyor. AMD ayrıca büyük zar tasarımı ile Fermi'nin öncelikli olarak HPC uygulamalarını hedef aldığını ve bu nedenle herhangi bir grafik bilgisi bulunmadığı ve üretime hazır olunmadığını iddia ediyor. Öte yandan ECC bellek desteği ve çift hassasiyetli hesaplama performansı gibi detayların süper-bilgisayar pazarını hedef aldığını belirtilirken grafik ve son kullanıcı pazarı için yüksek maliyetlere dikkat çekiliyor. Yüksek performansın yanında Eyefinity teknolojisiyle yenilikçi yanına da değinen AMD, DirectX 11 destekli ürünleri satışta olan tek üretici olduğunu vurgularken, Nvidia'nın bu iddialara nasıl yanıt vereceği merakla bekleniyor.