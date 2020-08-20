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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    AMD Renoir APU’suyla dünya rekoru kırıldı: 6666 MHz’lik bellek frekansına çıkıldı

    Kırmızı ekip bir zamanlar için hayal gibi görünen haberlerle gündeme gelmeye devam ediyor.
    1 gün
    3,5b
    5
    11
    İşlemci
    Abone ol
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    AMD Renoir APU’suyla dünya rekoru kırıldı: 6666 MHz’lik bellek frekansına çıkıldı
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    HWBot’a eklenen yeni sonuç dudak uçuklatan cinsten. Yeni APU’yla elde edilen yüksek bellek frekansı AMD’nin başarısını da gözler önüne serdi.

    Renoir APU'suyla dünya rekoru

    Ryzen 7 4700GE APU’sunun ASUS ROG Strix B550-I anakartı üzerinde çalıştığı test sisteminde aslında 2666 MHz’de çalışan bir Crucial Ballistix belleği kullanılmış. Kullanıcının 6666 MHz’e hız aşırttığı bellek stabilite adına yüksek, 30-27-27-58 zamanlamalarına ayarlanmış.

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    AMD Renoir APU’suyla dünya rekoru kırıldı: 6666 MHz’lik bellek frekansına çıkıldı

    Hız aşırtma denemesinin en çok dikkat çeken yanı elbette ki 6666 MHz’lik yüksek frekansın görülmesi ancak ardındaki etkenler de bir o kadar önemli.

    2666 MHz'lik bellekle 6666 MHz'lik rekor

    Öncelikle bir zamanlar bellek kontrolcüsü Intel’in sürekli gerisinde kalan AMD’nin Renoir APU’larıyla ulaştığı seviye bakımından test sonucu önem arz ediyor. Üstelik 6666 MHz’e ulaşan kit stok haliyle yalnızca 2666 MHz’de görev yapan bir bellek.

    Mini ITX anakart

    Diğer taraftan hız aşırtmacının kullandığı anakart bir mini ITX modeli. Her ne kadar genelde hız aşırtmaya elverişsiz gibi görülse de bu kompakt anakartlarda fiziksel olarak işlemci bellek arası mesafenin kısa olması sinyalin daha temiz iletilmesini kolaylaştırıyor.

    Ayrıca Bkz. "AMD A520 yongasetini duyurdu"


    Ayrıca dikkatli gözlerin farkettiği bir detay olarak testte işlemcinin frekansının düşürülüp normalden yüksek gerilimde çalıştırılması temel olarak bellek kontrolcüsünün stabilitesini arttırırken denge olarak ısı üretimini azaltan bir teknik. AMD’nin yıllar sonra Intel’in karşısında iddialı bir şekilde çıktığını görmek biz kullanıcılar adında sevindirici bir gelişme.



    https://www.techpowerup.com/271197/amd-renoir-powers-the-world-record-of-ddr4-memory-overclock-6-666-mhz Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    pasa king (A A) 1 gün en beğenilen
    asus bu işe çok kızmıştır
    1 Yanıt Yanıtla +11
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    kankixx123 (Samet Biçer) 1 gün Griffith
    En çok istediğim şey. Tam projeye başlayacakken dolar tavan yaptı bir türlü başlayamadım. Güç kaynağı kendi başına 1500TL üstü idi. Şimdiki kurla bakmadım bile. Kasayı kendim yapacaktım. Ekran kartı modüler takılıp sökülecekti. Bir sırt çantasına sığar şekilde yapacaktım. Her şeyini özenle ayarladım. En son çıkan haberlerde taşınabilir ekranda 240Hz IPS tripotlu monitör haberini de duyunca şenlenmiştim ama olmadı.
    En çok istediğim şey. Tam projeye başlayacakken dolar tavan yaptı bir türlü başlayamadım. Güç kaynağı kendi başına 1500TL üstü idi. Şimdiki kurla bakmadım bile....
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    1 Yanıt Yanıtla +4
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    Zenohsama (Celal Sakallı) 1 gün yeni yorumcu
    "AMD çok ısınoyeaah, ben hep intel ve nvidia alıyoeahh."
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    SEO19 (EEEE 55555) 15 sa.
    insanların kafasını FFxFFxFF çarpanlarıyla bölenleriyle çok karıştırıyorsunuz.

    RAM de performansın tek bir değeri vardır

    o da saniyede kaç GB veri akış hızı

    bunu en iyi gösteren tek bir program var

    memtest diye google görsellerde aratın.

    uzun lafın kısası karşısındakini söylediği şeyi anlamayacağını bilen

    editörler bile bunu açık açık yazmıyor.

    almayı düşündüğünüz rami internet üzerinde

    memtest değerlerine bakmadan hiç bir şey almayın.

    DDR5 - 6 bunların hepsi reklam içeriğidir.

    siz sadece saniyede aktarılabilinir veri oranına bakın.

    memtest yaz görsellerde ara !
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    Zenohsama (Celal Sakallı) 1 gün yeni yorumcu
    "AMD çok ısınoyeaah, ben hep intel ve nvidia alıyoeahh."
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    ti7800 (Temjin O.) 1 gün
    Benden size tüyo;

    Kırmızı ekip: AMD
    Yeşil ekip: NVIDIA
    Mavi ekip: INTEL

    Yurt dışında da böyle kırmızı mavi ve yeşil diye adlandırılıyor mu? yoksa bizim editöre mi özgü çözemedim.
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    OnTEC (Onur Unlu) 1 gün ti7800
    Yurtdisindan geliyor, ben görüyorum bu terimleri google news e düşen haberlerde
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    pasa king (A A) 1 gün en beğenilen
    asus bu işe çok kızmıştır
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    msatic 1 gün pasa king
    Derhal el altından AMD bellekleri 3600'e kitler, Intel'i de elinden geldiğince yükseltir. Üç kağıtçılığa alışkındır nasılsa
    Bakınız: forum.donanimhaber.com/...
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    Griffith (Cem ) 1 gün
    AMD SFF PC kurmak şart oldu gibi.
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    kankixx123 (Samet Biçer) 1 gün Griffith
    En çok istediğim şey. Tam projeye başlayacakken dolar tavan yaptı bir türlü başlayamadım. Güç kaynağı kendi başına 1500TL üstü idi. Şimdiki kurla bakmadım bile. Kasayı kendim yapacaktım. Ekran kartı modüler takılıp sökülecekti. Bir sırt çantasına sığar şekilde yapacaktım. Her şeyini özenle ayarladım. En son çıkan haberlerde taşınabilir ekranda 240Hz IPS tripotlu monitör haberini de duyunca şenlenmiştim ama olmadı.
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