AMD Renoir APU’suyla dünya rekoru kırıldı: 6666 MHz’lik bellek frekansına çıkıldı

HWBot’a eklenen yeni sonuç dudak uçuklatan cinsten. Yeni APU’yla elde edilen yüksek bellek frekansı AMD’nin başarısını da gözler önüne serdi.
Renoir APU'suyla dünya rekoru
Ryzen 7 4700GE APU’sunun ASUS ROG Strix B550-I anakartı üzerinde çalıştığı test sisteminde aslında 2666 MHz’de çalışan bir Crucial Ballistix belleği kullanılmış. Kullanıcının 6666 MHz’e hız aşırttığı bellek stabilite adına yüksek, 30-27-27-58 zamanlamalarına ayarlanmış.İlginizi Çekebilir Ryzen Pro 4000G fiyatları paylaşıldı
Hız aşırtma denemesinin en çok dikkat çeken yanı elbette ki 6666 MHz’lik yüksek frekansın görülmesi ancak ardındaki etkenler de bir o kadar önemli.
2666 MHz'lik bellekle 6666 MHz'lik rekor
Öncelikle bir zamanlar bellek kontrolcüsü Intel’in sürekli gerisinde kalan AMD’nin Renoir APU’larıyla ulaştığı seviye bakımından test sonucu önem arz ediyor. Üstelik 6666 MHz’e ulaşan kit stok haliyle yalnızca 2666 MHz’de görev yapan bir bellek.
Mini ITX anakart
Diğer taraftan hız aşırtmacının kullandığı anakart bir mini ITX modeli. Her ne kadar genelde hız aşırtmaya elverişsiz gibi görülse de bu kompakt anakartlarda fiziksel olarak işlemci bellek arası mesafenin kısa olması sinyalin daha temiz iletilmesini kolaylaştırıyor.
Ayrıca Bkz. "AMD A520 yongasetini duyurdu"
Ayrıca dikkatli gözlerin farkettiği bir detay olarak testte işlemcinin frekansının düşürülüp normalden yüksek gerilimde çalıştırılması temel olarak bellek kontrolcüsünün stabilitesini arttırırken denge olarak ısı üretimini azaltan bir teknik. AMD’nin yıllar sonra Intel’in karşısında iddialı bir şekilde çıktığını görmek biz kullanıcılar adında sevindirici bir gelişme.
https://www.techpowerup.com/271197/amd-renoir-powers-the-world-record-of-ddr4-memory-overclock-6-666-mhz Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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RAM de performansın tek bir değeri vardır
o da saniyede kaç GB veri akış hızı
bunu en iyi gösteren tek bir program var
memtest diye google görsellerde aratın.
uzun lafın kısası karşısındakini söylediği şeyi anlamayacağını bilen
editörler bile bunu açık açık yazmıyor.
almayı düşündüğünüz rami internet üzerinde
memtest değerlerine bakmadan hiç bir şey almayın.
DDR5 - 6 bunların hepsi reklam içeriğidir.
siz sadece saniyede aktarılabilinir veri oranına bakın.
memtest yaz görsellerde ara !
Kırmızı ekip: AMD
Yeşil ekip: NVIDIA
Mavi ekip: INTEL
Yurt dışında da böyle kırmızı mavi ve yeşil diye adlandırılıyor mu? yoksa bizim editöre mi özgü çözemedim.
Bakınız: forum.donanimhaber.com/...