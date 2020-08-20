AMD Renoir APU’suyla dünya rekoru kırıldı: 6666 MHz’lik bellek frekansına çıkıldı

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HWBot’a eklenen yeni sonuç dudak uçuklatan cinsten. Yeni APU’yla elde edilen yüksek bellek frekansı AMD’nin başarısını da gözler önüne serdi.

Renoir APU'suyla dünya rekoru

Ryzen 7 4700GE APU’sunun ASUS ROG Strix B550-I anakartı üzerinde çalıştığı test sisteminde aslında 2666 MHz’de çalışan bir Crucial Ballistix belleği kullanılmış. Kullanıcının 6666 MHz’e hız aşırttığı bellek stabilite adına yüksek, 30-27-27-58 zamanlamalarına ayarlanmış.

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Hız aşırtma denemesinin en çok dikkat çeken yanı elbette ki 6666 MHz’lik yüksek frekansın görülmesi ancak ardındaki etkenler de bir o kadar önemli.

2666 MHz'lik bellekle 6666 MHz'lik rekor

Öncelikle bir zamanlar bellek kontrolcüsü Intel’in sürekli gerisinde kalan AMD’nin Renoir APU’larıyla ulaştığı seviye bakımından test sonucu önem arz ediyor. Üstelik 6666 MHz’e ulaşan kit stok haliyle yalnızca 2666 MHz’de görev yapan bir bellek.

Mini ITX anakart

Diğer taraftan hız aşırtmacının kullandığı anakart bir mini ITX modeli. Her ne kadar genelde hız aşırtmaya elverişsiz gibi görülse de bu kompakt anakartlarda fiziksel olarak işlemci bellek arası mesafenin kısa olması sinyalin daha temiz iletilmesini kolaylaştırıyor.

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Ayrıca dikkatli gözlerin farkettiği bir detay olarak testte işlemcinin frekansının düşürülüp normalden yüksek gerilimde çalıştırılması temel olarak bellek kontrolcüsünün stabilitesini arttırırken denge olarak ısı üretimini azaltan bir teknik. AMD’nin yıllar sonra Intel’in karşısında iddialı bir şekilde çıktığını görmek biz kullanıcılar adında sevindirici bir gelişme.

https://www.techpowerup.com/271197/amd-renoir-powers-the-world-record-of-ddr4-memory-overclock-6-666-mhz

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