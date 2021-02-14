Core i9-11900T ortaya çıktı: Tek çekirdekte Core i7-11700 ile eşleşiyor

Intel’in Core i7 ve Core i9 sınıflarında ortak 8 çekirdek 16 izleğe yer verecek olması modeller arasında TDP ve frekans farklarını öne çıkarıyor.
35 watt Core i9-11900T yolda
Geekbench’te teste giren Core i9-11900T 35 watt TDP’siyle kompakt sistemlere yönelik geliştirilse de halen etkileyici tek çekirdek performansı sunuyor. 1.5 GHz’den 4.9 GHz’e yükselen yonga tek çekirdek testinde 65 watt TDP’li Core i7-11700 ile eşleşiyor.
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Core i7-11700’ün çoklu çekirdekte %13 fark attığı Core i9-11900T TDP sınırının dezavantajını hissettirirken Core i7-11700K da frekans avantajıyla Core i7-11700’ün %13 önüne yerleşmiş. Rocket Lake modelleri tek çekirdekte Ryzen 5000 ailesinin önünde yer alırken çekirdek/izlek sayısıyla eşleştikleri Ryzen 7 5800X’in gerisinde kalıyor.
https://videocardz.com/newz/intel-core-i9-11900t-and-core-i7-11700-non-k-rocket-lake-s-cpus-appear-on-geekbench Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Intel fanlarina 1.5ghz baseclock ve hayvan gibi TDP'li yeni sobalari hayirli olsun :) Intel agamiz almis bir tane islemciyi, frekans ve TDP'yle oynayarak 3 tane Core-i9, 3 tane de Core-i7 yapmis, sagacak yine marabalari
Centrino devrine donduk..