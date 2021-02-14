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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Core i9-11900T ortaya çıktı: Tek çekirdekte Core i7-11700 ile eşleşiyor

    Intel’in 35 watt TDP’li yeni işlemcisi Geekbench’te ortaya çıktı. Model düşük TDP’sine karşın tek çekirdekte 65 watt TDP’li Core i7-11700 ile eşleşebiliyor. Çoklu çekirdek testleri yongayı ele veriyor
    14 Şubat 2021, 16:30 (3 gün)
    3,2b
    1
    12
    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Core i9-11900T ortaya çıktı: Tek çekirdekte Core i7-11700 ile eşleşiyor
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    Intel’in Core i7 ve Core i9 sınıflarında ortak 8 çekirdek 16 izleğe yer verecek olması modeller arasında TDP ve frekans farklarını öne çıkarıyor.

    35 watt Core i9-11900T yolda

    Geekbench’te teste giren Core i9-11900T 35 watt TDP’siyle kompakt sistemlere yönelik geliştirilse de halen etkileyici tek çekirdek performansı sunuyor. 1.5 GHz’den 4.9 GHz’e yükselen yonga tek çekirdek testinde 65 watt TDP’li Core i7-11700 ile eşleşiyor.

    Ayrıca Bkz. "AMD Zen 4 mimarisiyle %29’luk IPC artışı sunacak"

    Core i9-11900T ortaya çıktı: Tek çekirdekte Core i7-11700 ile eşleşiyor
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    Core i7-11700’ün çoklu çekirdekte %13 fark attığı Core i9-11900T TDP sınırının dezavantajını hissettirirken Core i7-11700K da frekans avantajıyla Core i7-11700’ün %13 önüne yerleşmiş. Rocket Lake modelleri tek çekirdekte Ryzen 5000 ailesinin önünde yer alırken çekirdek/izlek sayısıyla eşleştikleri Ryzen 7 5800X’in gerisinde kalıyor.



    https://videocardz.com/newz/intel-core-i9-11900t-and-core-i7-11700-non-k-rocket-lake-s-cpus-appear-on-geekbench Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    lumosmaksima91 (Lumos Maksima) 3 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen 6s
    fanboyluk yapma, amd fersah fersah önde işte illa inteli savunacak avukatlık yapacaksınız.
    1 Yanıt Yanıtla +8
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    6 6s 3 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Low power serisi bunlar. Lütfen önce biraz bilgi, sonra eleştiri. Amd'nin 7nm ile yapabildiğine bakmak lazım, yarıştığı 10 seneden eski core mimarisi. Elinin altında son teknoloji üretim geometrisi.

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    Low power serisi bunlar. Lütfen önce biraz bilgi, sonra eleştiri. Amd'nin 7nm ile yapabildiğine bakmak lazım, yarıştığı 10 seneden eski core mimarisi. Elinin al...
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    2 Yanıt Yanıtla +4
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    MyFirstDogMorphine 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Fanboyluk yapma diyen cahillere bak 35w tdp’li işlemcinin haberinde bile intel amd karşılaştırması yapıyorlar işlemci 35w haberleri yok adam haberi okumamış bile çünkü.
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    M msatic 3 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Yine frekans savaslari basladi. Valla AMD kalkar, Zen 4 mimarisiyle tek cekirdekte %10, cok cekirdekte %20 fark atarsa ve 5nm 65W 10 core/20 thread bir Ryzen 7 getirirse Core-i9 falan yine hikaye olur. Zaten suan coklu cekirdekte yine AMD'den geride kalacak.

    Intel fanlarina 1.5ghz baseclock ve hayvan gibi TDP'li yeni sobalari hayirli olsun :) Intel agamiz almis bir tane islemciyi, frekans ve TDP'yle oynayarak 3 tane Core-i9, 3 tane de Core-i7 yapmis, sagacak yine marabalari
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    M3BKT 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Intel 14nm++ derken kaç tane artı koyacağını unuttu çareyi laptoplarda yaptığı gibi 1,5'e düşürmekte buldu herhalde. Artık düşük nanometrelere bir an evvel geçmesi lazım, tek çekirdekte AMD zaten yakaladı, Apple'nin M serisinin getirileri ciddi olacak gibi M1'den sonra. Bu işlemcilere güçsüz demek çok saçma olur ama bu haliyle sorunsuz Hackintosh kurmak isteyenlerin tercihinden başka bir işe yaramaz gibi görünüyor bu işlemciler.
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    S sething (sething ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Base clock 1.5



    Centrino devrine donduk..
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    6 6s 3 gün ( Mesaj Silindi ) sething
    Low power serisi bunlar. Lütfen önce biraz bilgi, sonra eleştiri. Amd'nin 7nm ile yapabildiğine bakmak lazım, yarıştığı 10 seneden eski core mimarisi. Elinin altında son teknoloji üretim geometrisi.

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