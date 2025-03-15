AMD Radeon RX 9070 Oyun Performansı | Gigabyte Gaming OC

AMD Radeon RX 9070 Gigabyte GAMING OC 16G, oyun ve grafik performansı açısından fiyatına göre etkileyici özelliklere sahip bir ekran kartıdır.
AMD Radeon RX 9070, 16 GB GDDR6 bellek ile donatılmıştır ve 256-bit bellek arayüzüne sahiptir. AMD RDNA 4 mimarisi ile geliştirilmiş ışın izleme yetenekleri sunar. Ayrıca AMD FidelityFX Super Resolution teknolojisi sayesinde yapay zeka destekli görüntü yükseltme özellikleri yer alır. Bünyesinde PCI Express Gen 5 desteği ve AMD Smart Access Memory teknolojisi bulunmaktadır.
00:00 - Giriş
00:26 - Kartın Özellikleri
02:33 - Oyun Performansı
03:33 - Cyberpunk 2077
06:21 - Red Dead Redemption 2
07:58 - Forza Horizon 5
08:50 - Black Myth: Wukong
09:41 - Grant Theft Auto V Enhanced
10:17 - Spider-Man Remastered
10:50 - Halo Infinite
11:33 - Değerlendirme
13:14 - Kapanış