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    AMD Radeon RX 9070 Oyun Performansı | Gigabyte Gaming OC

    AMD Radeon RX 9070 Gigabyte GAMING OC 16G, oyun ve grafik performansı açısından fiyatına göre etkileyici özelliklere sahip bir ekran kartıdır.                                                          

    AMD Radeon RX 9070 Gigabyte GAMING OC 16G, oyun ve grafik performansı açısından fiyatına göre etkileyici özelliklere sahip bir ekran kartıdır.

    AMD Radeon RX 9070, 16 GB GDDR6 bellek ile donatılmıştır ve 256-bit bellek arayüzüne sahiptir. AMD RDNA 4 mimarisi ile geliştirilmiş ışın izleme yetenekleri sunar. Ayrıca AMD FidelityFX Super Resolution teknolojisi sayesinde yapay zeka destekli görüntü yükseltme özellikleri yer alır. Bünyesinde PCI Express Gen 5 desteği ve AMD Smart Access Memory teknolojisi bulunmaktadır.

    00:00 - Giriş
    00:26 - Kartın Özellikleri
    02:33 - Oyun Performansı
    03:33 - Cyberpunk 2077
    06:21 - Red Dead Redemption 2
    07:58 - Forza Horizon 5
    08:50 - Black Myth: Wukong
    09:41 - Grant Theft Auto V Enhanced
    10:17 - Spider-Man Remastered 
    10:50 - Halo Infinite
    11:33 - Değerlendirme
    13:14 - Kapanış

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