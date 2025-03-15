AMD Radeon RX 9070 Oyun Performansı | Gigabyte Gaming OC

AMD Radeon RX 9070 Gigabyte GAMING OC 16G, oyun ve grafik performansı açısından fiyatına göre etkileyici özelliklere sahip bir ekran kartıdır.

AMD Radeon RX 9070 Gigabyte GAMING OC 16G, oyun ve grafik performansı açısından fiyatına göre etkileyici özelliklere sahip bir ekran kartıdır.

AMD Radeon RX 9070, 16 GB GDDR6 bellek ile donatılmıştır ve 256-bit bellek arayüzüne sahiptir. AMD RDNA 4 mimarisi ile geliştirilmiş ışın izleme yetenekleri sunar. Ayrıca AMD FidelityFX Super Resolution teknolojisi sayesinde yapay zeka destekli görüntü yükseltme özellikleri yer alır. Bünyesinde PCI Express Gen 5 desteği ve AMD Smart Access Memory teknolojisi bulunmaktadır.

00:00 - Giriş

00:26 - Kartın Özellikleri

02:33 - Oyun Performansı

03:33 - Cyberpunk 2077

06:21 - Red Dead Redemption 2

07:58 - Forza Horizon 5

08:50 - Black Myth: Wukong

09:41 - Grant Theft Auto V Enhanced

10:17 - Spider-Man Remastered

10:50 - Halo Infinite

11:33 - Değerlendirme

13:14 - Kapanış

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