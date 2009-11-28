AMD SidePort teknolojisini ATi Radeon HD 5970'te kullanmadı

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Hemlock kod adını taşıyan çift grafik işlemcili ATi Radeon HD 5970 modelini gezegenin en hızlı ekran kartı olarak lanse eden ve yeniden performans liderliğine yükselen AMD, Radeon HD 3870 X2 ve Radeon HD 4870 X2 modellerinde yer verdiği SidePort teknolojisini Radeon HD 5970 modelinde kullanmadığını açıkladı. Özellikle Radeon HD 4870 X2 modelinde GPU'lar arasındaki bant genişliğini arttırmak ve daha hızlı veri paylaşımı gerçekleştirmek için kullanılan SidePort teknolojisinin, geliştirilen yeni sürücüler ve PCIe 2.1 standardıyla elde edilen yüksek bant genişliği nedeniyle Radeon HD 5970 modelinde kullanılmadığı belirtiliyor. Öte taraftan Radeon HD 3870 X2 ile kıyaslandığında Radeon HD 4870 X2 modelinde GPU'lar arası bant genişliğini ciddi şekilde arttıran SidePort teknolojisi hiçbir zaman aktif edilmemişti.

ATi Radeon HD 5000 serisinde kullanılması düşünülmeyen SidePort teknolojisinin rafa kaldırılması ise pek düşünülmüyor zira çoklu GPU tasarımlarındaki olası değişikliklere ve çok daha yüksek bant genişlikleinin söz konusu olacağı durumlarda SidePort teknolojisinin geri geleceği ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi bunun Radeon HD 5000 serisi için pek mümkün olmayacağı bildiriliyor.