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AMD SidePort teknolojisini ATi Radeon HD 5970'te kullanmadı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD SidePort teknolojisini ATi Radeon HD 5970'te kullanmadı
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Hemlock kod adını taşıyan çift grafik işlemcili ATi Radeon HD 5970 modelini gezegenin en hızlı ekran kartı olarak lanse eden ve yeniden performans liderliğine yükselen AMD, Radeon HD 3870 X2 ve Radeon HD 4870 X2 modellerinde yer verdiği SidePort teknolojisini Radeon HD 5970 modelinde kullanmadığını açıkladı. Özellikle Radeon HD 4870 X2 modelinde GPU'lar arasındaki bant genişliğini arttırmak ve daha hızlı veri paylaşımı gerçekleştirmek için kullanılan SidePort teknolojisinin, geliştirilen yeni sürücüler ve PCIe 2.1 standardıyla elde edilen yüksek bant genişliği nedeniyle Radeon HD 5970 modelinde kullanılmadığı belirtiliyor. Öte taraftan Radeon HD 3870 X2 ile kıyaslandığında Radeon HD 4870 X2 modelinde GPU'lar arası bant genişliğini ciddi şekilde arttıran SidePort teknolojisi hiçbir zaman aktif edilmemişti.

ATi Radeon HD 5000 serisinde kullanılması düşünülmeyen SidePort teknolojisinin rafa kaldırılması ise pek düşünülmüyor zira çoklu GPU tasarımlarındaki olası değişikliklere ve çok daha yüksek bant genişlikleinin söz konusu olacağı durumlarda SidePort teknolojisinin geri geleceği ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi bunun Radeon HD 5000 serisi için pek mümkün olmayacağı bildiriliyor.


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gerbay 10 yıl
sideport, frame buffer olarak kullanılıyor diye biliyorum ve performansı artıran bir unsur. öncekilerde de kullanmak zorunda değildi zaten ama kullanıyordu. neden çıkardılar anlam veremedim
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erolsipar 10 yıl
Sideportun esas amacı microstuttering veya stuttering olayi azaltmak veya yok etmektir. Ayni zamanda performans %15 artadabilir. Ati bilir ileriki serilerde daha kalıcı bir çözüme uğrarlarsa iyi olur.
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Timeguard 10 yıl
PCI-E 2.0 Anakartlarda bu kart tam verımlı kullanılmaz mı demek oluyor bu simdi??

p45 gibi?
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sahafiec 10 yıl
eğer olayı sürücü ve PCIe 2.1 ile çözebilmişlerse SideProt'u kullanmamaları daha mantıklı zira maliyeti yükselten bir unsur.
yine de acaba kullanılsaydı nasıl ve ne derecede bir etkisi olurdu performansa acaba diye kendine sorası geliyor insanın...
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fatihcanery 10 yıl

sahafiec

eğer olayı sürücü ve PCIe 2.1 ile çözebilmişlerse SideProt'u kullanmamaları daha mantıklı zira maliyeti yükselten bir unsur.
yine de acaba kullanılsaydı nasıl ve ne derecede bir etkisi olurdu performansa acaba diye kendine sorası geliyor insanın...


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