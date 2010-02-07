AMD, SuperPi 1M testinde ilk defa 10 saniyenin altına indi

32nm Intel işlemcilerin kontrolüne giren SuperPi 1M testinde AMD işlemcilerin gelişimi de sürüyor. Japon hız aşırtmacı Gyrock, SuperPi 1M testinde AMD işlemcilerle 10 saniyenin altına inen ilk isim oldu. Standart olarak 3.4GHz'de çalışan, C3 revizyonlu Phenom II X4 965 Black Edition işlemcisiyle Sıvı Azot (LN2) altında gerçekleştirilen testte 9. 984 saniyelik skor elde edildi.

Anakart olarak 790FX çipsetli Asus Crosshair III Formula'nın eşlik ettiği sistemde, işlemcinin Sıvı Azotla kullanılması için özel olarak tasarlanmış Bakır blok kullanıldı. Kingston tarafından üretilen ve denemelerde 1812MHz'de çalıştığı gözlemlenen 4GB kapasiteli DDR3 bellek kitinin de katıldığı çalışmada AMD işlemciler için rekor olan yeni skorun 6.8GHz'de alındığını görüyoruz.

AMD işlemciler için yeni SuperPi 1M rekorunun detaylarına ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Tam Boyutta Gör