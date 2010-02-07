AMD, SuperPi 1M testinde ilk defa 10 saniyenin altına indi

32nm Intel işlemcilerin kontrolüne giren SuperPi 1M testinde AMD işlemcilerin gelişimi de sürüyor. Japon hız aşırtmacı Gyrock, SuperPi 1M testinde AMD işlemcilerle 10 saniyenin altına inen ilk isim oldu. Standart olarak 3.4GHz'de çalışan, C3 revizyonlu Phenom II X4 965 Black Edition işlemcisiyle Sıvı Azot (LN2) altında gerçekleştirilen testte 9. 984 saniyelik skor elde edildi.
Anakart olarak 790FX çipsetli Asus Crosshair III Formula'nın eşlik ettiği sistemde, işlemcinin Sıvı Azotla kullanılması için özel olarak tasarlanmış Bakır blok kullanıldı. Kingston tarafından üretilen ve denemelerde 1812MHz'de çalıştığı gözlemlenen 4GB kapasiteli DDR3 bellek kitinin de katıldığı çalışmada AMD işlemciler için rekor olan yeni skorun 6.8GHz'de alındığını görüyoruz.
AMD işlemciler için yeni SuperPi 1M rekorunun detaylarına ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.
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İki tane Pentium işlemcisinin aynı Die üzerinde birleşmesiyle oluşmuştur,OC Potansiyeli kötüdür,çok ısınır filan.
Ondan yani yavaşlık.
arkadasım derhal para bulup degıstır o sıstemı 3dsmax ıcın o makına zulum gelır
NB çoşmuş cidden, 4896MHz
Helal olsun adamlara.
AMD neden bu kadar geride bu testte ben tam
bilmiyorum o yüzden kızıp satmıştım 955 işlemcimi..