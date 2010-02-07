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AMD, SuperPi 1M testinde ilk defa 10 saniyenin altına indi

9 yıl
13,4b
1
24
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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32nm Intel işlemcilerin kontrolüne giren SuperPi 1M testinde AMD işlemcilerin gelişimi de sürüyor. Japon hız aşırtmacı Gyrock, SuperPi 1M testinde AMD işlemcilerle 10 saniyenin altına inen ilk isim oldu. Standart olarak 3.4GHz'de çalışan, C3 revizyonlu Phenom II X4 965 Black Edition işlemcisiyle Sıvı Azot (LN2) altında gerçekleştirilen testte 9. 984 saniyelik skor elde edildi.

Anakart olarak 790FX çipsetli Asus Crosshair III Formula'nın eşlik ettiği sistemde, işlemcinin Sıvı Azotla kullanılması için özel olarak tasarlanmış Bakır blok kullanıldı. Kingston tarafından üretilen ve denemelerde 1812MHz'de çalıştığı gözlemlenen 4GB kapasiteli DDR3 bellek kitinin de katıldığı çalışmada AMD işlemciler için rekor olan yeni skorun 6.8GHz'de alındığını görüyoruz.

AMD işlemciler için yeni SuperPi 1M rekorunun detaylarına ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

AMD, SuperPi 1M testinde ilk defa 10 saniyenin altına indi
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DH Misafiri 9 yıl
arkadaşlar benim cpum intel pentium D 2.8 ghz super pi testinden 1M olanı 2 dakıka 27 sanıyede 512K olanıda 1 dakıka 5 sanıyede alıyor. 3dsmax kullanıorum inanılmaz yavas render alıyor bu yavsalıın sebebi ne olabılır? yardımcı olursanız sevınırım.
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XRacer 9 yıl
Pentium D çok verimsiz bir işlemcidir zaten ilk çıkan çift çekirdeklilerdendir.
İki tane Pentium işlemcisinin aynı Die üzerinde birleşmesiyle oluşmuştur,OC Potansiyeli kötüdür,çok ısınır filan.
Ondan yani yavaşlık.
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TAY-LAN 9 yıl

DH Misafiri

arkadaşlar benim cpum intel pentium D 2.8 ghz super pi testinden 1M olanı 2 dakıka 27 sanıyede 512K olanıda 1 dakıka 5 sanıyede alıyor. 3dsmax kullanıorum inanılmaz yavas render alıyor bu yavsalıın sebebi ne olabılır? yardımcı olursanız sevınırım.



arkadasım derhal para bulup degıstır o sıstemı 3dsmax ıcın o makına zulum gelır
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Tolgá 9 yıl
6600mhz için 1.489 az olmamışmı
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car_26 9 yıl
bende 3.8ghz ile 10-11 sn arası değişiyor.kaçırdığım bişeymi var acaba 6.8ghz ile 9 sn 3.8 ile 10
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saitcam 9 yıl
süper pi dandik bir test ama bazıları kafayı takmış durumda. Wiki ye bakın: İşlemciye süper pi den daha hızlı hesap yaptıran formüller de mevcut ama kimin umurunda :)
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ArdilesS 9 yıl
6800MHz @ 1.48V

NB çoşmuş cidden, 4896MHz
Helal olsun adamlara.
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tIrTIL 9 yıl
Cosshair III bios version 1105 kullaniyor adam akilli, islemcide ne tatli biseymis 1.489v 6800mhz canim benim
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hak_an 9 yıl
ben 920 işlemci ile hava soğutmada 9.032 alıyorum
AMD neden bu kadar geride bu testte ben tam
bilmiyorum o yüzden kızıp satmıştım 955 işlemcimi..
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DH Misafiri 9 yıl
Super pi programındaki kodu orada yazan internet sitesinden kontrol edip skorun doğru olup olmadığına bakabilirsin. Öyle basit bir iş değil bu.
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Ezio Auditoré 9 yıl
demekki neymiş superpi testinde 10 snye altı sadece intele özgü değilmiş :)
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doctorfizik 9 yıl
acaba Calc Mule v0.04a sonucu ne olurdu bu hızlarda?!
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Batuist 9 yıl
AMD'nin buldozer mimarisi ne yapıcak bence önemli olan bu phenomla yapacağını yaptı artık yeni mimari gelsin phenom eskidi.. Ha birde adını değiştirsin.. Athlon bile daha iyi bir isimdi.. fx ler filan.. daha en başta adından kaybetti.. intelin kendi adını geçen markası pentiumu ucuza harcadığı gibi AMD de athlonu harcadı... Neyse artık yeni seriler bekleniyor.. isterse 20 saniyenin üstünde kalsın bunlar..
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adilazimdegilx 9 yıl
RAMler çok güzelmiş. 1800Mhz 6-6-5-15 1T
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