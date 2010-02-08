AMD sürücü bazındaki radikal güncellemeleri Catalyst 10.2 ve 10.3 ile yapabilir

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AMD uzun bir aradan sonra ilk defa sürücü güncellemeleriyle ilgili gelişmeleri üst düzey yönetici katılımıyla açıklayacak.

Daha önceki haberlerimizde AMD'nin Catalyst 10.1 sürücüsüyle birlikte önemli güncellemeler planladığını, örneğin Nvidia'nın 3DVision teknolojisine benzer yeni bir 3D uygulamasını lanse edeceğini sizlerle paylaşmıştık. Ancak geliştirme çalışmalarına devam eden ve Catalyst 10.1 sürücüsünde radikal yenilikler yerine ufak performans iyileştirmeleri sunmayı tercih eden AMD, asıl sürprizlerini Catalyst 10.2 ve 10.3 sürücülerine saklamış olabilir.

Bizleri bu yönde bir düşünceye sevk eden gelişme ise AMD'nin genellikle kilometre taşı sayılabilecek yenilikler için gerçekleştirdiği tele-konferans görüşmelerinin en yenisini Catalyst 10.2 ve 10.3 sürücüleri için gerçekleştirecek olması. Telekonferansla ilgili basın davetinde çok fazla bilgi açıklanmasa da yeni sürücü paketleriyle birlikte Crossfire için iyileştirmeler ve çoklu monitör teknolojisi Eyefinity için yeni görüntü ve video modlarının açıklanacağına dair bilgiler yer alıyor.

Görünen o ki AMD sürücü bazındaki önemli güncellemeleri Catalyst 10.2 ve 10.3'e saklıyor, Donanım Haber olarak biz de bu yenilikler açıklandıkları an itibariyle sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.