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AMD sürücü bazındaki radikal güncellemeleri Catalyst 10.2 ve 10.3 ile yapabilir

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
11,8b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD sürücü bazındaki radikal güncellemeleri Catalyst 10.2 ve 10.3 ile yapabilir
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AMD uzun bir aradan sonra ilk defa sürücü güncellemeleriyle ilgili gelişmeleri üst düzey yönetici katılımıyla açıklayacak.

Daha önceki haberlerimizde AMD'nin Catalyst 10.1 sürücüsüyle birlikte önemli güncellemeler planladığını, örneğin Nvidia'nın 3DVision teknolojisine benzer yeni bir 3D uygulamasını lanse edeceğini sizlerle paylaşmıştık. Ancak geliştirme çalışmalarına devam eden ve Catalyst 10.1 sürücüsünde radikal yenilikler yerine ufak performans iyileştirmeleri sunmayı tercih eden AMD, asıl sürprizlerini Catalyst 10.2 ve 10.3 sürücülerine saklamış olabilir.

Bizleri bu yönde bir düşünceye sevk eden gelişme ise AMD'nin genellikle kilometre taşı sayılabilecek yenilikler için gerçekleştirdiği tele-konferans görüşmelerinin en yenisini Catalyst 10.2 ve 10.3 sürücüleri için gerçekleştirecek olması. Telekonferansla ilgili basın davetinde çok fazla bilgi açıklanmasa da yeni sürücü paketleriyle birlikte Crossfire için iyileştirmeler ve çoklu monitör teknolojisi Eyefinity için yeni görüntü ve video modlarının açıklanacağına dair bilgiler yer alıyor.

Görünen o ki AMD sürücü bazındaki önemli güncellemeleri Catalyst 10.2 ve 10.3'e saklıyor, Donanım Haber olarak biz de bu yenilikler açıklandıkları an itibariyle sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.


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Peerless 9 yıl
beta sürümü çıkmış sanırım deneyen oldu mu acaba???
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Humboldt 9 yıl
3D vision benzeri bir özellik, gpu tarafından işlenen psyhX , openCL3 vb. özellikleri barındırsın bunu barındırırken sadece hd5*** serisine değil dx10 ve dx10.1 destekli kartlara da etkisinin olacağı bir şekilde sürücü çıkarırsa işte o zaman ATI muhteşem bir iş başarmış olur. 1 dk durmam hd5870`i alırım 3D psyhX nedeniyle Fermiyi beklemektense
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Tolgá 9 yıl
5000 serisinin fiyatını indirsin sonra cf performansını arttırsınlar
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annihilator 9 yıl

DEATH71

5000 serisinin fiyatını indirsin sonra cf performansını arttırsınlar


Bence de. Bi de bana bi Porsche versinler güzelinden. Dünya barışını da sağlamalarını istiyorum.
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CaSsErDoDo 9 yıl
ben söyliyim amd nin en önemli güncellemesini:ekran kartlarının tv kartları ile olan sorunlarını fixlerler ancak amd den hiçbirşey beklemiyorum driver konusunda eğer 5000 serisine full çalışırlarsa yazık olsun onlara zaten pek bir performans artışı yaptıkları yok anca ya crysis de artış yaparlar yada 3dmark da hiçbirşeyde birşey yapamazlar yok eyefinitymiş yok dx11 miş sen önce driver yazmasını öğren amd
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OtoburPirana 9 yıl
3d özelliği yine 1-2 ay ertelendi en çok merak ettiğim özellik bu eyefinity veya 1-2 fps lik performans artışları beni pekte ilgilendirmiyor ama 3d bana bir gözlük aldırır gibi.
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CoreXXX 9 yıl
5850 nin tek kartta artarsa bedavaya upgrade iyi iş:)
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M.C.B 9 yıl
gpu seçimini ati den yana kullananların sabırsızlıkla bekledigi güncellemeler.umarum bu yazılısal güncellemeler gpu nun tam gücünü açıga çıkarırda verilen paranın karşılıgı alınır.
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Father Torque 9 yıl
Son sürücü, her ay sürücü çıkarma sözü veren ATI'nin ay bitiyor diye öylesine çıkardığı bir sürücü olmuştu. Yeni sürücülerde birçok yenilik vaadediliyor ama şahsen tek kart kullanan biri olarak fazla önemsemiyorum. Performans getirisi olsa bile büyük ihtimalle CF gibi çoklu kart kullanımında olacaktır. CF diye tek kart performans artışlarının pabucu dama atılmış durumda maalesef. Neyse çıksın da son sözümüzü ona göre söyleyelim.
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omkkio 9 yıl
Fehmi'yi bekliyor AMD. Çıkışıyla beraber patlatacak bombayı. Özellikle 5800 serisinde ciddi performans artışı bekliyorum ben şahsen. 5770 Crossfire çiftinin 5870'i geçmesi saçma gelmişti bana zaten...
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Erai 9 yıl

Şu yeni sürücülerle birlikte radeon 4xxx serilerine de dx11 desteği filan getirseler, ne güzel olurdu değil mi?, hâlâ ümidim var ne yalan söyleyim
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Kloroform 9 yıl
omkkio

Fehmi'yi bekliyor AMD. Çıkışıyla beraber patlatacak bombayı. Özellikle 5800 serisinde ciddi performans artışı bekliyorum ben şahsen. 5770 Crossfire çiftinin 5870'i geçmesi saçma gelmişti bana zaten...

Crossfire açısından gelişme ve iyileştirmelere dikkat çekilmiş.O yüzden 5770 cf performansı daha da artacaktır.


Bu haber benim için çok iyi oldu.Tam da yeni crossfire kuruyorken.
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