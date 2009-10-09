AMD ve Nvidia yöneticilerinin tartışması Twitter'a da yansıdı

Batman: Arkham Asylum'da yaşanan AA sorunuyla ilgili olarak AMD ve Nvidia tartışması büyüyor. AMD'den Ian McNaughton bir süre önce Twitter hesabında, Nvidia'nın TWIMBP programı kapsamında gelşitirilen ve PhysX desteği ile dikkat çeken Batman: Arkham Asylum oyununda ATi Radeon serisi ekran kartları için AA engellemesi yapıldığını ve kullanıcıların Anti-Alisaing açamadığını belirtmişti.
Nvidia ise karşı açıklamasında bilinçli herhangi bir engelleme olmadığını, doğal AA desteği sunmayan Unreal Engine III motoru için Eidos ile yakın bir çalışma içerisine girerek GeForce ekran kartları için AA ve QA desteği kazandırdıklarını açıklamış, bu durumun bilinçli bir engelleme olarak gösterilmesinin yanlış olduğunu belirtmişti. Batman ile başlayan tartışmada taraflar arasındaki gerilim tırmanıyor, Nvidia'dan Igor Stanek ile AMD'den Ian Mcnaughton arasındaki "Twitter" çatışmasında gerginlik artıyor.
Igor Stanek (Ian McNaughthon'a atfen) "Twitter ortamında açık açık bağırmak yerine mesajımı dikkatli oku, biz çözüm için gerekli geliştirme kitini sağladık" derken, Ian McNaughton (Igor Stanek'e atfen) "kanıt göstermekte başarısız oldun, tüm argümanların temelsiz" ifadesini kullandı. Igor Stanek ve Ian McNaughton'ın Twitter hesaplarını eş zamanlı olarak takip ederek tartışmaya tanık olabilirsiniz.
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sen daha iyi sallarsın iyce oku haberi unreal engine 3te destek yok nvidinın çabasıyla oluyor o yorumu ona yaptım sen nerden anladın? salla daha iyi anlarsın
Ee sen sorunu çözmüşsün bak boşuna kavga ediyor nvidia ile ati bari onları ayır bu kadar basitse ama sonrada yine tutupta nvidia şu oyunda destek vermedi.Yok tekelcilik yaptı diye de propagandalar yapmayın madem tekelden şikayetçisiniz o zaman neden windows kullanıyor birçoğunuz kurun fedorayı kullanın ne de olsa microsoft ta aynı şekilde davranıyor.Halen şu aticilerin nvidia olayını çözemedim saplantı mı sendrom mu belli değil.İkiside rakip firma elbette ki aleyhine çalışacak birisi diğerinin bu kadar basit.
Kimse neden nvidia kullanıyor demiyor millet zaten. sahtekarlık yapmasın ve bel altı çalışmasın yeter.ben de nvidia kullandım ama bu onu sevmemi gerektirmiyor
anlatamadım galiba, FULL screen AA açılıyor zaten, onun tartışması yapılmıyor, oyun içinden AA açılamıyor, oyun içindeki AAnın farkı ise Full ekran AA yapmıyor, gereken yerleri yapıyor bu da daha az performans kaybına sebep oluyor, tartışmanın sebebi bu, ATI kart takılıyken oyuna özel AA açılamıyor
ondan sonra diyosunuz ki ati melek nvidia şeytan şu mesajın tek amacı var foruma yeni girip sizin sayenizde yanlış bilgilendirilen insanları aydınlatmak belki sizi de...
salla..
boş boş saldırmadan önce bir bilgi sahibi olun, radeonlarla da AA açılabiliyor Batman'de catalystten, ama catalystten atınca tüm oyuna uygulanıyor AA, batmanin kendi AAsı ise sadece belirli bölgelere uyguluyor AAi doğal olarak performans artıyor ama ATI takılıysa oyun açmıyor bu AAi
Yok hocam bende dahilim bu gruba :D Eski Pci EXP 6600 ümü özlüyorum ordan dolayı bi sempatim var NVidia ya :)
NVidia da farklı sayılmaz ama ne bilim ben daha samimi geliyor adamlar
Olacağı buydu zaten Düşünün artık demekki bizim forumu sıkı takip ediyor adamlar.