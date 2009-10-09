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AMD ve Nvidia yöneticilerinin tartışması Twitter'a da yansıdı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD ve Nvidia yöneticilerinin tartışması Twitter'a da yansıdı
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Batman: Arkham Asylum'da yaşanan AA sorunuyla ilgili olarak AMD ve Nvidia tartışması büyüyor. AMD'den Ian McNaughton bir süre önce Twitter hesabında, Nvidia'nın TWIMBP programı kapsamında gelşitirilen ve PhysX desteği ile dikkat çeken Batman: Arkham Asylum oyununda ATi Radeon serisi ekran kartları için AA engellemesi yapıldığını ve kullanıcıların Anti-Alisaing açamadığını belirtmişti.

Nvidia ise karşı açıklamasında bilinçli herhangi bir engelleme olmadığını, doğal AA desteği sunmayan Unreal Engine III motoru için Eidos ile yakın bir çalışma içerisine girerek GeForce ekran kartları için AA ve QA desteği kazandırdıklarını açıklamış, bu durumun bilinçli bir engelleme olarak gösterilmesinin yanlış olduğunu belirtmişti. Batman ile başlayan tartışmada taraflar arasındaki gerilim tırmanıyor, Nvidia'dan Igor Stanek ile AMD'den Ian Mcnaughton arasındaki "Twitter" çatışmasında gerginlik artıyor.

Igor Stanek (Ian McNaughthon'a atfen) "Twitter ortamında açık açık bağırmak yerine mesajımı dikkatli oku, biz çözüm için gerekli geliştirme kitini sağladık" derken, Ian McNaughton (Igor Stanek'e atfen) "kanıt göstermekte başarısız oldun, tüm argümanların temelsiz" ifadesini kullandı. Igor Stanek ve Ian McNaughton'ın Twitter hesaplarını eş zamanlı olarak takip ederek tartışmaya tanık olabilirsiniz.


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CoreXXX 10 yıl
bunlar kesin donanimhaber üyesi:)) burdan alışmışlardır^^
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yekoo 10 yıl
@orc123456
sen daha iyi sallarsın iyce oku haberi unreal engine 3te destek yok nvidinın çabasıyla oluyor o yorumu ona yaptım sen nerden anladın? salla daha iyi anlarsın
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XIII 10 yıl
Yakında Atide Nvidiayıyı mahkemye verir galiba
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stradosphere 10 yıl
@orc123456
Ee sen sorunu çözmüşsün bak boşuna kavga ediyor nvidia ile ati bari onları ayır bu kadar basitse ama sonrada yine tutupta nvidia şu oyunda destek vermedi.Yok tekelcilik yaptı diye de propagandalar yapmayın madem tekelden şikayetçisiniz o zaman neden windows kullanıyor birçoğunuz kurun fedorayı kullanın ne de olsa microsoft ta aynı şekilde davranıyor.Halen şu aticilerin nvidia olayını çözemedim saplantı mı sendrom mu belli değil.İkiside rakip firma elbette ki aleyhine çalışacak birisi diğerinin bu kadar basit.
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sulo61gun 10 yıl
@stradosphere
Kimse neden nvidia kullanıyor demiyor millet zaten. sahtekarlık yapmasın ve bel altı çalışmasın yeter.ben de nvidia kullandım ama bu onu sevmemi gerektirmiyor
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orc123456 10 yıl

stradosphere

@orc123456
Ee sen sorunu çözmüşsün bak boşuna kavga ediyor nvidia ile ati bari onları ayır bu kadar basitse ama sonrada yine tutupta nvidia şu oyunda destek vermedi.Yok tekelcilik yaptı diye de propagandalar yapmayın madem tekelden şikayetçisiniz o zaman neden windows kullanıyor birçoğunuz kurun fedorayı kullanın ne de olsa microsoft ta aynı şekilde davranıyor.Halen şu aticilerin nvidia olayını çözemedim saplantı mı sendrom mu belli değil.İkiside rakip firma elbette ki aleyhine çalışacak birisi diğerinin bu kadar basit.


anlatamadım galiba, FULL screen AA açılıyor zaten, onun tartışması yapılmıyor, oyun içinden AA açılamıyor, oyun içindeki AAnın farkı ise Full ekran AA yapmıyor, gereken yerleri yapıyor bu da daha az performans kaybına sebep oluyor, tartışmanın sebebi bu, ATI kart takılıyken oyuna özel AA açılamıyor
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buraoca2 10 yıl
Ati'nin hatası burada. Nvidia tekellik için istediğini yapar, gerekirse de istenilen cezayı alır. Ati neden oyun firmalarıyla Nvidia gibi sıkı fıkı olamıyor? Ati Fizik programını ne zaman çıkaracak belli değil. Nvidia ise Fizik programını çıkardı ve Birçok oyunda(Son oyun Batman: AA) kullandı. Kullanmaya da devam edicek. Bende Ati kullanıyorum ama; Nvidia'ya ya da geçersem şaşırmayacağım yani.
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yekoo 10 yıl
ya saçmalığa bak oyunu yapan şirke aa desteği koymuyor ama nvidia kullanıcılarını düşünerek bi takım yazılımlarla destek sunuyor ama atinin yazılım kısmı birşeyi becermekten yoksun olduğu için pislik atalım izi kalsın yapıyor. kardeşim adam oyunun motoruna aa desteği yapmamış nvidia nın ne alakası var adam ol sende çıkart bi patch koy destek ama tabi sen daha driver yazmaktan aciz bir şirkesin ne patchi yapıcaksın??
ondan sonra diyosunuz ki ati melek nvidia şeytan şu mesajın tek amacı var foruma yeni girip sizin sayenizde yanlış bilgilendirilen insanları aydınlatmak belki sizi de...
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showstopper41 10 yıl
Yakında AMD ve Nvidia yöneticilerini american güreşi smackdownda görürüz.
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orc123456 10 yıl
yekoo

ya saçmalığa bak oyunu yapan şirke aa desteği koymuyor ama nvidia kullanıcılarını düşünerek bi takım yazılımlarla destek sunuyor ama atinin yazılım kısmı birşeyi becermekten yoksun olduğu için pislik atalım izi kalsın yapıyor. kardeşim adam oyunun motoruna aa desteği yapmamış nvidia nın ne alakası var adam ol sende çıkart bi patch koy destek ama tabi sen daha driver yazmaktan aciz bir şirkesin ne patchi yapıcaksın??
ondan sonra diyosunuz ki ati melek nvidia şeytan şu mesajın tek amacı var foruma yeni girip sizin sayenizde yanlış bilgilendirilen insanları aydınlatmak belki sizi de...


salla..

boş boş saldırmadan önce bir bilgi sahibi olun, radeonlarla da AA açılabiliyor Batman'de catalystten, ama catalystten atınca tüm oyuna uygulanıyor AA, batmanin kendi AAsı ise sadece belirli bölgelere uyguluyor AAi doğal olarak performans artıyor ama ATI takılıysa oyun açmıyor bu AAi
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alito 10 yıl
mturkel34 sen zenginsin galiba :D
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yerroner 10 yıl
Unreal3 motorunun AA desteklemediği doğrudur. Nvidia 8xxx serisinden sonra kontrol panelden AA'yı zorlayabiliyorsunuz Unreal3 motorlu oyunlar için, ama bildiğimiz anlamda AA gibi de olmuyor. ATI'lerde var mı bilmiyorum.

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zuubuu 10 yıl

alito

mturkel34 sen zenginsin galiba :D


Yok hocam bende dahilim bu gruba :D Eski Pci EXP 6600 ümü özlüyorum ordan dolayı bi sempatim var NVidia ya :)

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Towarscke 10 yıl
Oyundan oyuna uygulamadan uygulamaya, degisen AMD, Intel ve Nvdia'ya ozel optimizasyonlar yilardir biliniyor... Bun uzerinden gelmek icin yapilacak en iyi adim, ya ortak optimizasyon yapacaklar veya driver patch yayinlayacaklar. Boyle laf dalasinin, ne bize ne de ureticiye yarari var....
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zuubuu 10 yıl
Ya bu NVidia cılar akıllı adamlar seviyorum ben bunları.. İyi yapmışlar valla. ATI zihniyetinin artık ne kadar yüzsüzlük yapacağını tahmin bile edemiyorum. Zavallı oyun meraklılarını sömürmekten başka bir işe yaradıları yok.
NVidia da farklı sayılmaz ama ne bilim ben daha samimi geliyor adamlar
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simplethinks 10 yıl
Ati döver
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AntonChigurh 10 yıl
ROCKY 4 ün başlangıcına benzemiş
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Father Torque 10 yıl
Bizim forumdaki sıcak atışmalar, firmaların yöneticilerine kadar yansımış. Bu arada NVidia'nın "Unreal Engine III motoruyla ilgili problemler" savunmasına koptum. Atma NVidia din kardeşiyiz diyeceğim ama öyle de değiliz.
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MÜŞAVİR 10 yıl

Father Torque

Bizim forumdaki sıcak atışmalar, firmaların yöneticilerine kadar yansımış. Bu arada NVidia'nın "Unreal Engine III motoruyla ilgili problemler" savunmasına koptum. Atma NVidia din kardeşiyiz diyeceğim ama öyle de değiliz.




Olacağı buydu zaten
Düşünün artık demekki bizim forumu sıkı takip ediyor adamlar.
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Apache Squad 10 yıl
Klavye delikanlıları :D yiyorsa wall streetde buluşalım teke tek xD
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