AMD ve Nvidia yöneticilerinin tartışması Twitter'a da yansıdı

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Batman: Arkham Asylum'da yaşanan AA sorunuyla ilgili olarak AMD ve Nvidia tartışması büyüyor. AMD'den Ian McNaughton bir süre önce Twitter hesabında, Nvidia'nın TWIMBP programı kapsamında gelşitirilen ve PhysX desteği ile dikkat çeken Batman: Arkham Asylum oyununda ATi Radeon serisi ekran kartları için AA engellemesi yapıldığını ve kullanıcıların Anti-Alisaing açamadığını belirtmişti.

Nvidia ise karşı açıklamasında bilinçli herhangi bir engelleme olmadığını, doğal AA desteği sunmayan Unreal Engine III motoru için Eidos ile yakın bir çalışma içerisine girerek GeForce ekran kartları için AA ve QA desteği kazandırdıklarını açıklamış, bu durumun bilinçli bir engelleme olarak gösterilmesinin yanlış olduğunu belirtmişti. Batman ile başlayan tartışmada taraflar arasındaki gerilim tırmanıyor, Nvidia'dan Igor Stanek ile AMD'den Ian Mcnaughton arasındaki "Twitter" çatışmasında gerginlik artıyor.

Igor Stanek (Ian McNaughthon'a atfen) "Twitter ortamında açık açık bağırmak yerine mesajımı dikkatli oku, biz çözüm için gerekli geliştirme kitini sağladık" derken, Ian McNaughton (Igor Stanek'e atfen) "kanıt göstermekte başarısız oldun, tüm argümanların temelsiz" ifadesini kullandı. Igor Stanek ve Ian McNaughton'ın Twitter hesaplarını eş zamanlı olarak takip ederek tartışmaya tanık olabilirsiniz.