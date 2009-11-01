Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AMD Vision Black platformuyla yüksek performanslı mobil sistemler planlıyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
10,4b
1
5
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

AMD Vision Black platformuyla yüksek performanslı mobil sistemler planlıyor
Tam Boyutta Gör

Masaüstü sistemler için DirectX 11 destekli ekran kartlarını pazara sunan ve 3.6GHz'de çalışan Phenom II X4 975 Black Edition işlemcisini hazırlayan AMD, dizüstü bilgisayar pazarı için de pek çok yeni donanım üzerinde çalışıyor. Kısa bir süre önce dizüstü bilgisayarlar için Vision yaklaşımını takip edeceğini ve farklı segmentler için farklı CPU + GPU kombinasyonlarını sunacağını açıklayan firma Vision, Vision Premium ve Vision Ultimate olmak üzere giriş seviyesi mobil sistemlerden yüksek performanslı odaklı notebook'lara kadar farklı alternatifler için üç farklı platform anons etmişti.

Vision yaklaşımı için çalışmalarını sürdüren AMD'nin bir yeni mobil platformunu daha önümüzdeki haftalarda gün ışığına çıkarması bekleniyor.Vision Ultimate platformu ile hali hazırda mobil oyuncuları hedef alan firma, elimize ulaşan yeni bilgilere göre Vision Black programını da devreye sokmayı planlıyor. Henüz çok fazla detay açıklanmış olmasa da Vision Black tabanlı dizüstü bilgisayarların masaüstü sistemlere rakip olabilecek üst sınıfa konumlandırılması hatta AMD'nin "desktop replacement" olarak bilinen ve şu ana kadar pek olmadığı notebook segmentine de adım atması bekleniyor.

İkinci jenerasyon ultra-ince mobil platformunu bir süre önce lanse eden AMD'nin, Vision Black ile oyuncular için hazırlanan yüksek performanslı mobil sistemlerini tanıtması bekleniyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
tanak 10 yıl
mobil platformda kesin cpu+gpu ya gidiliyor. atom a rakip olacak ama bir an once cıkmalı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
VMTX 10 yıl
bir amd kullanıcısı olarak yine intel firmasının gersinde olacağını düşünüyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TELESCOPE 10 yıl

VMTX

bir amd kullanıcısı olarak yine intel firmasının gersinde olacağını düşünüyorum.


zaten onlar nabızlarımızı tutuyorlar sanırım, ona görede bir biyasa politikası olacaktır
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alpa07 10 yıl
amd bu atağıyla ya batar yada number one olur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
iscanthere 10 yıl
mobil i7nin rakibi bunlar olacak herhalde
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
İmamoğlu yine mantıklı cevaplarla trolleri
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Galaxy Note 10'un tasarımı netleşiyor
DonanımHaber
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim