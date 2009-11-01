AMD Vision Black platformuyla yüksek performanslı mobil sistemler planlıyor

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Masaüstü sistemler için DirectX 11 destekli ekran kartlarını pazara sunan ve 3.6GHz'de çalışan Phenom II X4 975 Black Edition işlemcisini hazırlayan AMD, dizüstü bilgisayar pazarı için de pek çok yeni donanım üzerinde çalışıyor. Kısa bir süre önce dizüstü bilgisayarlar için Vision yaklaşımını takip edeceğini ve farklı segmentler için farklı CPU + GPU kombinasyonlarını sunacağını açıklayan firma Vision, Vision Premium ve Vision Ultimate olmak üzere giriş seviyesi mobil sistemlerden yüksek performanslı odaklı notebook'lara kadar farklı alternatifler için üç farklı platform anons etmişti.

Vision yaklaşımı için çalışmalarını sürdüren AMD'nin bir yeni mobil platformunu daha önümüzdeki haftalarda gün ışığına çıkarması bekleniyor.Vision Ultimate platformu ile hali hazırda mobil oyuncuları hedef alan firma, elimize ulaşan yeni bilgilere göre Vision Black programını da devreye sokmayı planlıyor. Henüz çok fazla detay açıklanmış olmasa da Vision Black tabanlı dizüstü bilgisayarların masaüstü sistemlere rakip olabilecek üst sınıfa konumlandırılması hatta AMD'nin "desktop replacement" olarak bilinen ve şu ana kadar pek olmadığı notebook segmentine de adım atması bekleniyor.

İkinci jenerasyon ultra-ince mobil platformunu bir süre önce lanse eden AMD'nin, Vision Black ile oyuncular için hazırlanan yüksek performanslı mobil sistemlerini tanıtması bekleniyor.