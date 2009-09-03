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AMD yeni mobil işlemcilerini ve 2. jenerasyon ultra-ince platformunu tanıtacak

9 yıl
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD yeni mobil işlemcilerini ve 2. jenerasyon ultra-ince platformunu tanıtacak
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Mobil platformda dizüstü bilgisayarlar için uzunca bir süredir sessizlik içerisinde olan AMD önümüzdeki günlerde yeni dizüstü bilgisayar ve ikinci nesil ultra-ince platformunu duyurmaya hazırlanıyor. Hatırlanacağı üzere AMD'nin dizüstü bilgisayarlar için son büyük girişimi Puma platformu olmuş ve firma, Radeon HD 3200 entegre grafik birimini dizüstü bilgisayarlarda kullanmaya başlamıştı. İkinci çeyrekte Nvidia'dan daha fazla mobil grafik çözümü sattığı belirtilen AMD, DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarının gölgesinde kalmış gibi görünse de yeni mobil platformlarını da önümüzdeki günlerde lanse edecek.

Firmanın dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı yeni mobil platformunda altı çizilen en önemli özellik olarak Turion II serisi yeni mobil işlemcilerin 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanması gösteriliyor. Nanometrik küçülmeye bağlı olarka hem güç tüketiminde daha verimli olduğu hem de pil süresine ciddi katkı yaptığı belirtilen Caspian kod adlı yeni mobil işlemciler çift çekirdekli yapıda olacaklar ve DDR2 bellek desteği sunacaklar. Fabrikasyon sürecindeki ilermelere bağlı olarak mobil işlemcilerinde saat hızını da arttırmayı planlayan AMD'nin 2.6GHz ve üstü hızları göreceği de gelen haberler arasında yer alıyor.

Puma platformunda kullanılan Griffin kod adlı çift çekirdekli işlemcilerin yerini alması beklenen Caspian kod adlı yeni modellere ek olarak AMD'nin Athlon II serisi çift çekirdekli mobil işlemcilerini de tanıtması beklenen. Turion II serisine kıyasla daha ekonomik sistemlerde kullanılması planlanan Athlon II işlemcilerinin daha düşük saat hızlarıyla gelmesi bekleniyor. AMD ayrıca hızla büyüyen ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayar pazarı için, Intel'in CULV platformuyla rakip olması beklenen ikinci nesil ultra-ince platformunu duyuracak ve Conesus kod adlı Neo 2 işlemcilerini de platform ile birlikte kullanıma sunacak.

AMD'nin yeni mobil işlemcileri ve ikinci nesil ultra-ince platformunu 10 Eylül'de tanıtması bekleniyor.


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omkkio 9 yıl
Millet bas bas bağırıyor notebook ve netbooklar masaüstü kavramını silecek diye, AMD hala uyuyor. Bu nasıl mantık bu nasıl strateji, AMD'nin derhal çok kapsamlı bir şekilde yıllardır görmezden geldiği bu pazara girmesi gerekiyor. Tren kaçtıkça yakalaması daha zor olacak, masaüstünde inteli yakalamaya çalışmaktansa düşük güç tüketimi konusundaki knowhow'ı değerlendirip mobil platforma yoğunlaşmaları gerek bence. Nvidia bile ekran kartlarının masaüstleri var olduğu sürece var olacağının farkında ve mobiliteye yöneldi. Ne diyeyim AMD nin biran önce uyanmasını diliyorum.
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GurcellOnline 9 yıl
Acaba AMD masaustu PC ler bitince kendini dunya barisanmi adayacak :) Sanirim uzun vadede husrana ugramamak icin tedbirli davraniyorlar. Intel gibi yuzlerce seri cikartip insanlarin kafasini karistirmaktansa saglan birkac modellere cikip piyasada yer sahibi olmaya calisacak. Ayrica benim gorusum AMD artik masastunden ziyade Server System lere yoneliyor gibi geliyor. Cunku yeni cikardiklari tum urunler son kullanicidan cok kurumsal kullanicilara hitap ediyor.
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GurcellOnline 9 yıl
Tuh ya heveslenmistim Dx 11 AMD mobil platformlara geldi diye. neyse biraz daha bekleyelim bari.
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Confusion 9 yıl
geminin kirasi yuksekse tabi degerlendirmek lazim.


belliki AMD 10 eylülde bombayı patlatıp gemiyi batıracak

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Mobil platformda dizüstü bilgisayarlar için uzunca bir süredir sessizlik içerisinde olan AMD önümüzdeki günlerde yeni dizüstü bilgisayar ve ikinci nesil ultra-ince platformunu duyurmaya hazırlanıyor.

bu platformda AMD çok sönük kaldı elinde iyi malzeme VIA da sağlam çıkış yapamadı. Acilen birşeylerin çıkıp intelin tekelini kırması lazım
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Like a Sir 9 yıl
"dx11 kartlar da 10 eylul degil miydi?geminin kirasi yuksekse tabi degerlendirmek lazim." koptum yoruma ya:D
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Wilson Fisk 9 yıl
dx11 kartlar da 10 eylul degil miydi?geminin kirasi yuksekse tabi degerlendirmek lazim.


fiyatlari uygun olur bu isten hic anlamayan insanlar bile dusunur alirken.notebook alirken islemcisi neymis basta dusunulen bir sey degil ama ince olmasi olabilir.ekrani ne kadarmis ki netbooklara alternatif boyuttadir umarim ince yapip 15.4 filan ekran yapmamislardir.
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