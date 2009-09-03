AMD yeni mobil işlemcilerini ve 2. jenerasyon ultra-ince platformunu tanıtacak

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Mobil platformda dizüstü bilgisayarlar için uzunca bir süredir sessizlik içerisinde olan AMD önümüzdeki günlerde yeni dizüstü bilgisayar ve ikinci nesil ultra-ince platformunu duyurmaya hazırlanıyor. Hatırlanacağı üzere AMD'nin dizüstü bilgisayarlar için son büyük girişimi Puma platformu olmuş ve firma, Radeon HD 3200 entegre grafik birimini dizüstü bilgisayarlarda kullanmaya başlamıştı. İkinci çeyrekte Nvidia'dan daha fazla mobil grafik çözümü sattığı belirtilen AMD, DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarının gölgesinde kalmış gibi görünse de yeni mobil platformlarını da önümüzdeki günlerde lanse edecek.

Firmanın dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı yeni mobil platformunda altı çizilen en önemli özellik olarak Turion II serisi yeni mobil işlemcilerin 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanması gösteriliyor. Nanometrik küçülmeye bağlı olarka hem güç tüketiminde daha verimli olduğu hem de pil süresine ciddi katkı yaptığı belirtilen Caspian kod adlı yeni mobil işlemciler çift çekirdekli yapıda olacaklar ve DDR2 bellek desteği sunacaklar. Fabrikasyon sürecindeki ilermelere bağlı olarak mobil işlemcilerinde saat hızını da arttırmayı planlayan AMD'nin 2.6GHz ve üstü hızları göreceği de gelen haberler arasında yer alıyor.

Puma platformunda kullanılan Griffin kod adlı çift çekirdekli işlemcilerin yerini alması beklenen Caspian kod adlı yeni modellere ek olarak AMD'nin Athlon II serisi çift çekirdekli mobil işlemcilerini de tanıtması beklenen. Turion II serisine kıyasla daha ekonomik sistemlerde kullanılması planlanan Athlon II işlemcilerinin daha düşük saat hızlarıyla gelmesi bekleniyor. AMD ayrıca hızla büyüyen ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayar pazarı için, Intel'in CULV platformuyla rakip olması beklenen ikinci nesil ultra-ince platformunu duyuracak ve Conesus kod adlı Neo 2 işlemcilerini de platform ile birlikte kullanıma sunacak.

AMD'nin yeni mobil işlemcileri ve ikinci nesil ultra-ince platformunu 10 Eylül'de tanıtması bekleniyor.