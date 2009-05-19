AMD yıl sona ermeden net kâr açıklayabilir

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Phenom II işlemci ailesiyle ciddi bir çıkış yakalayarak pazar payını arttırmayı başaran ayrıca Tayvan'da düzenlenecek Computex fuarında da yeni mobil platformunu vitrine çıkartacağı belirtilen AMD, yıl sona ermeden net kâr açıklayacağını umuyor. ATi'nin satın alınmasıyla başlayan süreçte yaklaşık 10 çeyrek dönemdir kayıp açıklayan firmanın, yılın ikinci yarısında sezonsal büyümeye bağlı olarak kâr'a geçebileceği düşünülüyor.

Dirk Meyer (AMD CEO) yaptığı açıklamasında, firmasının geleceği konusunda oldukça iyimser olduğunu ve bu yıl içerisinde kâr'a geçileceğine inandığını belirtti. Hatırlanacağı üzere AMD'nin bir önceki tepe yöneticisi Hector Ruiz, Aralık 2007'de yaptığı açıklamasında firmasının 2008'in üçüncü çeyreği ile birlikte yeniden net kâr açıklamaya başlayacağını belirtmişti ancak özellikle küresel ekonomodeki kötü gidiş pek çok firma gibi AMD'nin planlarını da etkilemişti.

Öte yandan AMD ve ATIC ortak girişimiyle kısa bir süre önce kurulan ve teknoloji yatırımlarına devam eden döküm firması GlobalFoundries'in ise bu yıl için kâr açıklaması beklenmiyor.