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AMD yıl sona ermeden net kâr açıklayabilir

10 yıl
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD yıl sona ermeden net kâr açıklayabilir
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Phenom II işlemci ailesiyle ciddi bir çıkış yakalayarak pazar payını arttırmayı başaran ayrıca Tayvan'da düzenlenecek Computex fuarında da yeni mobil platformunu vitrine çıkartacağı belirtilen AMD, yıl sona ermeden net kâr açıklayacağını umuyor. ATi'nin satın alınmasıyla başlayan süreçte yaklaşık 10 çeyrek dönemdir kayıp açıklayan firmanın, yılın ikinci yarısında sezonsal büyümeye bağlı olarak kâr'a geçebileceği düşünülüyor.

Dirk Meyer (AMD CEO) yaptığı açıklamasında, firmasının geleceği konusunda oldukça iyimser olduğunu ve bu yıl içerisinde kâr'a geçileceğine inandığını belirtti. Hatırlanacağı üzere AMD'nin bir önceki tepe yöneticisi Hector Ruiz, Aralık 2007'de yaptığı açıklamasında firmasının 2008'in üçüncü çeyreği ile birlikte yeniden net kâr açıklamaya başlayacağını belirtmişti ancak özellikle küresel ekonomodeki kötü gidiş pek çok firma gibi AMD'nin planlarını da etkilemişti.

Öte yandan AMD ve ATIC ortak girişimiyle kısa bir süre önce kurulan ve teknoloji yatırımlarına devam eden döküm firması GlobalFoundries'in ise bu yıl için kâr açıklaması beklenmiyor.


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CoolnQuiet 10 yıl
Şahsen kâr'a geçeceklerini sanmıyorum.
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
elindeki althon işlemcileri bitirmiştir umarım bıktık o 65nm işlemcilerden
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fatihcanery 10 yıl
phenom ıı ve 4xxx serisi olmasaydı kesin batarlardı :) güzel haber ,ati 5xxx serisini çok merak ediyorum
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sertacaygun 10 yıl
Intel davasının sonuçları da AMD'ye çok yarayacak, "Sertaç demişti" dersiniz :))))))) ...
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Alx 10 yıl
Hele ATI taksitleri bitince neler yapacaklar neleeeer


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HoLY.oNE 10 yıl

Orjinalden alıntı: sertacaygun

Intel davasının sonuçları da AMD'ye çok yarayacak, "Sertaç demişti" dersiniz :))))))) ...

intele dokunmaz..İntel anca ettiği kardan zarar eder
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! SpiDeR ! 10 yıl
@DHHarezmi & sadtneverdie
Şimdi düşündümde biraz saçmalamışım evet :) Rekabet faktörünü araya katmayı unutuyorum genelde :) Nese bu gelişme en çok kullanıcıya yarıcak çünkü hafiften toparlandıklarının sinyallerini veriyorlar.
@Batuhan
Son dönem f/p ürünlerini gördükten sonra ATI diyebilirim. Phenom2 lerle AMD bişiler yapmaya çalıştı ama ordan pek gelir elde ettiğini sanmıyorum :).
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sadtneverdie 10 yıl
! SpiDeR ! amd kullanıcı dostu felan değil intelle rekabet edebilmesinin tek yolu bu o yüzden f/p ürünleri çıkarıyor babasının hayrına değil. biraz performansını artırsın görürüz kullanıcı dostu amd yi :)
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Batuhan* 10 yıl
Bu krizde bile bu kârı AMD ile mi yoksa ATI ile mi yaptı acaba?
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KANUNI61 10 yıl
DHHarezmi ......o donem 1.8 olan başka bir işlemci fiyatı da soylersen seni anlarım dostum ayrıca Nvidia icin sana katılıyorum
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! SpiDeR ! 10 yıl
Bir anlam veremedim ama ben kar etmişim gibi sevindim :) Böyle kullanıcı dostu bir firmanın sonunda kar elde etmesi güzel :)
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DHHarezmi 10 yıl

Orjinalden alıntı: ! SpiDeR !

Bir anlam veremedim ama ben kar etmişim gibi sevindim :) Böyle kullanıcı dostu bir firmanın sonunda kar elde etmesi güzel :)


Kaç senedir AMD kullandığımı hatırlamıyorum.Athlon XP , 64 ,X2 ,Phenom derken şimdi Phenom2.. Ama 1.8 Ghz de çalışan Athlon 64 TRAY işlemciyi 180$ a aldığımı unutmuşda değilim. Kullanıcı dostu demek yanlış olur bence sözüm sana değilim sadece böyle bir düşünce hakim. Neyse bence YAŞASIN REKABET DEMEK LAZIM. İnşallah nvidia da girer işlemci işine.
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fotifoti 10 yıl
955 aldım, yanındayız amd :)
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TELESCOPE 10 yıl
aynen bizim para sizin paradır
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yc#1 10 yıl
ATI'nin satın alınmasıyla doğan borç yükünün önemli bir kısmı ortadan kalkmış olmalı.
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AndryTR 10 yıl
Deneb işlemcileri ve HD 4xxx serisi yaradı AMD'ye. Uzunca bir sürenin ardından kendilerini toparlamaya başladılar. Umarım bu toparlanma meyvelerini verir de biz kullanıcılar için sıkı bir rekâbet ortamı doğar önümüzdeki yıllarda...
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