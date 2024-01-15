Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    AMD Zen 5 işlemciler üretime girdi: İşte beklenen özellikler ve çıkış tarihi

    Kullanıcılar tarafından merakla beklenen AMD Ryzen Zen 5 "Granite Ridge" işlemciler seri üretime girdi. Peki AM5 platformuyla uyumlu olacak işlemciler neler sunacak? İşte detaylar...
    AMD Zen 5 işlemciler üretime girdi: İşte beklenen çıkış tarihi Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi AMD, hem AM4 ve AM5 portföyünü sürekli olarak genişletmeye devam ediyor. Dolayısıyla tüm gözler yaklaşmakta olan Zen 5 işlemcilere çevrilmiş durumda. Geçtiğimiz saatlerde ise, Ryzen 8000 masaüstü işlemciler hakkında sürpriz bir gelişme paylaşıldı. 

    Ryzen 8000 Granite Ridge işlemciler neler sunacak?

    Aktarıldığı kadarıyla "Granite Ridge" masaüstü işlemciler, Zen 5 çekirdek mimarisiyle güçlendirilecek ve bir dizi yeni teknolojiye sahip olacak. Detaylara geçmeden önce, yeni nesil CPU'ların mevcut AM5 platformuyla uyumlu olacağını belirtelim. Bununla birlikte Zen 5'in, önceki nesle göre yüzde 10 ila 15 IPC artışına sahip olması bekleniyor. Çekirdekler ise mevcut 32 KB'a kıyasla daha büyük bir 48 KB L1D önbelleğe sahip olacak.

    AMD Zen 5 işlemciler üretime girdi: İşte beklenen çıkış tarihi Tam Boyutta Gör

    AMD’nin Intel gibi hibrit çekirdek tasarımını kullanacağını sizlere daha önceki haberlerimizde aktarmıştık. Zen 5'te ise CCX başına maksimum çekirdek 8'den 16'ya çıkacak. Ancak yapılandırma detayları paylaşılmadı. Ayrıca yeni mimaride, ön arka uç düzenlemeleri ve entegre yapay zeka ve makine öğrenimi optimizasyonları ile karşılaşacağız.

    Seri üretim başladı

    Daha önce AMD'nin resmi yol haritası, Zen 5 işlemcilerin 2024'te piyasaya çıkacağını bizlere gösterdi ve günümüze kadar sessizlik hakimdi. Geçtiğimiz saatlerde ise AMD Ryzen "Granite Ridge" ailesinin seri üretimde olduğu doğruladı. Bu doğrultuda en geç bu yılın sonlarına kadar kullanıcılara sunulacağını söyleyebiliriz.

    Bunun şaşırtıcı olmadığını belirtelim. Zira Intel Arrow Lake işlemcilerin de 2024'ün sonlarına piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu noktada her iki mimari, yeni NPU tasarımı ve yapay zekaya özgü hızlandırıcılar ile karşımıza çıkacak. Ayrıca bu ayın sonlarında satışa sunulacak Ryzen 8000G APU ailesinin NPU'lu ilk masaüstü işlemciler olacağını hatırlatmakta fayda var.

    Zen 5'e dönersek, AM5 soketinin 2025 ve sonrasına kadar destekleneceğini halihazırda onaylandı. Dolayısıyla AMD kullanıcıları, uzun bir süre daha mevcut platforma sadık kalacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 5 gün önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    galax ekran kartı alınır mı en iyi serpme ağ tavsiyeleri authorization failed for above host missing operating system almanca öğrenmek zor mu

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 12
    Xiaomi Redmi Note 12
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple M3 2023 MacBook Pro
    Apple M3 2023 MacBook Pro
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    MUZISYEN-BRIGHT
    MUZISYEN-BRIGHT
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız