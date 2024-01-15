AMD Zen 5 işlemciler üretime girdi: İşte beklenen özellikler ve çıkış tarihi

Ryzen 8000 Granite Ridge işlemciler neler sunacak?
Aktarıldığı kadarıyla "Granite Ridge" masaüstü işlemciler, Zen 5 çekirdek mimarisiyle güçlendirilecek ve bir dizi yeni teknolojiye sahip olacak. Detaylara geçmeden önce, yeni nesil CPU'ların mevcut AM5 platformuyla uyumlu olacağını belirtelim. Bununla birlikte Zen 5'in, önceki nesle göre yüzde 10 ila 15 IPC artışına sahip olması bekleniyor. Çekirdekler ise mevcut 32 KB'a kıyasla daha büyük bir 48 KB L1D önbelleğe sahip olacak.
AMD’nin Intel gibi hibrit çekirdek tasarımını kullanacağını sizlere daha önceki haberlerimizde aktarmıştık. Zen 5'te ise CCX başına maksimum çekirdek 8'den 16'ya çıkacak. Ancak yapılandırma detayları paylaşılmadı. Ayrıca yeni mimaride, ön arka uç düzenlemeleri ve entegre yapay zeka ve makine öğrenimi optimizasyonları ile karşılaşacağız.
Seri üretim başladı
Daha önce AMD'nin resmi yol haritası, Zen 5 işlemcilerin 2024'te piyasaya çıkacağını bizlere gösterdi ve günümüze kadar sessizlik hakimdi. Geçtiğimiz saatlerde ise AMD Ryzen "Granite Ridge" ailesinin seri üretimde olduğu doğruladı. Bu doğrultuda en geç bu yılın sonlarına kadar kullanıcılara sunulacağını söyleyebiliriz.
Bunun şaşırtıcı olmadığını belirtelim. Zira Intel Arrow Lake işlemcilerin de 2024'ün sonlarına piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu noktada her iki mimari, yeni NPU tasarımı ve yapay zekaya özgü hızlandırıcılar ile karşımıza çıkacak. Ayrıca bu ayın sonlarında satışa sunulacak Ryzen 8000G APU ailesinin NPU'lu ilk masaüstü işlemciler olacağını hatırlatmakta fayda var.
Zen 5'e dönersek, AM5 soketinin 2025 ve sonrasına kadar destekleneceğini halihazırda onaylandı. Dolayısıyla AMD kullanıcıları, uzun bir süre daha mevcut platforma sadık kalacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.