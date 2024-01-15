AMD Zen 5 işlemciler üretime girdi: İşte beklenen özellikler ve çıkış tarihi

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi AMD, hem AM4 ve AM5 portföyünü sürekli olarak genişletmeye devam ediyor. Dolayısıyla tüm gözler yaklaşmakta olan Zen 5 işlemcilere çevrilmiş durumda. Geçtiğimiz saatlerde ise, Ryzen 8000 masaüstü işlemciler hakkında sürpriz bir gelişme paylaşıldı.

Ryzen 8000 Granite Ridge işlemciler neler sunacak?

Aktarıldığı kadarıyla "Granite Ridge" masaüstü işlemciler, Zen 5 çekirdek mimarisiyle güçlendirilecek ve bir dizi yeni teknolojiye sahip olacak. Detaylara geçmeden önce, yeni nesil CPU'ların mevcut AM5 platformuyla uyumlu olacağını belirtelim. Bununla birlikte Zen 5'in, önceki nesle göre yüzde 10 ila 15 IPC artışına sahip olması bekleniyor. Çekirdekler ise mevcut 32 KB'a kıyasla daha büyük bir 48 KB L1D önbelleğe sahip olacak.

AMD’nin Intel gibi hibrit çekirdek tasarımını kullanacağını sizlere daha önceki haberlerimizde aktarmıştık. Zen 5'te ise CCX başına maksimum çekirdek 8'den 16'ya çıkacak. Ancak yapılandırma detayları paylaşılmadı. Ayrıca yeni mimaride, ön arka uç düzenlemeleri ve entegre yapay zeka ve makine öğrenimi optimizasyonları ile karşılaşacağız.

Seri üretim başladı

Daha önce AMD'nin resmi yol haritası, Zen 5 işlemcilerin 2024'te piyasaya çıkacağını bizlere gösterdi ve günümüze kadar sessizlik hakimdi. Geçtiğimiz saatlerde ise AMD Ryzen "Granite Ridge" ailesinin seri üretimde olduğu doğruladı. Bu doğrultuda en geç bu yılın sonlarına kadar kullanıcılara sunulacağını söyleyebiliriz.

Bunun şaşırtıcı olmadığını belirtelim. Zira Intel Arrow Lake işlemcilerin de 2024'ün sonlarına piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu noktada her iki mimari, yeni NPU tasarımı ve yapay zekaya özgü hızlandırıcılar ile karşımıza çıkacak. Ayrıca bu ayın sonlarında satışa sunulacak Ryzen 8000G APU ailesinin NPU'lu ilk masaüstü işlemciler olacağını hatırlatmakta fayda var.

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Zen 5'e dönersek, AM5 soketinin 2025 ve sonrasına kadar destekleneceğini halihazırda onaylandı. Dolayısıyla AMD kullanıcıları, uzun bir süre daha mevcut platforma sadık kalacak.

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