TSMC: Yeni nesil A16 sürecinde High-NA EUV makinelerine ihtiyacımız yok

TSMC kendisine güveniyor
TSMC, yaptığı açıklamada "A16" adı verilen yeni çip üretim teknolojisinin 2026 yılının ikinci yarısında üretime gireceğini ve uzun süredir rakibi olan Intel ile dünyanın en hızlı çiplerini kimin üreteceği konusunda bir yarış başlatacağını söyledi. Öte yandan yeni A16 üretim sürecinin ilk benimseyenleri ise Apple gibi akıllı telefon üreticilerinden ziyade yapay zeka çip üreticileri olacak.
Tarih tekerrür eder mi bilemeyiz ancak bundan yaklaşık 10 yıl önce de Intel, mevcutta kullanılan EUV litografi makinelerine geçmeye gerek duymamış ve ardından yarı iletkenlerdeki liderliğini TSMC’ye kaptırmıştı. TSMC’nin buradaki gücünden Intel’in ezeli rakibi AMD de faydalanmış ve pazarda güçlü bir konuma yükselmişti. TSMC’nin yeni nesil makinelere geçmeyi şimdilik reddetmesinin nasıl sonuçlanacağını ise bizlere zaman gösterecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.