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    TSMC: Yeni nesil A16 sürecinde High-NA EUV makinelerine ihtiyacımız yok

    TSMC görünüşe göre kendisine oldukça güveniyor ve cesur söylemlerde bulunuyor. Firma, yeni nesil A16 üretim teknolojisinde High-NA EUV makinelerine ihtiyaç duymadıklarını söyledi.
    TSMC, A16 sürecinde ASML’nin High-NA EUV araçlarını kullanmayacak Tam Boyutta Gör
    Son 10-15 yılında en büyük yarı iletken savaşı çok yakında başlayacak. Bu savaşın galibi kim olur bilinmez ancak taraflar görünüşe göre kendilerinden oldukça emin. TSMC, detaylarını daha sonra aktaracağımız yeni nesil A16 üretim teknolojisini duyururken bu süreç teknolojisinde ASML’nin en yeni High-NA EUV litografi makinelerine ihtiyaç duymadıklarını söyledi.

    TSMC kendisine güveniyor

    TSMC, yaptığı açıklamada "A16" adı verilen yeni çip üretim teknolojisinin 2026 yılının ikinci yarısında üretime gireceğini ve uzun süredir rakibi olan Intel ile dünyanın en hızlı çiplerini kimin üreteceği konusunda bir yarış başlatacağını söyledi. Öte yandan yeni A16 üretim sürecinin ilk benimseyenleri ise Apple gibi akıllı telefon üreticilerinden ziyade yapay zeka çip üreticileri olacak.

    TSMC, A16 sürecinde ASML’nin High-NA EUV araçlarını kullanmayacak Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz günlerde ise Intel, ASML’den aldığı High-NA EUV makinesinin kurulumu tamamladığını ve 14A adını verdiği üretim teknolojisiyle bilgi işlemde rakiplerini (TSMC) geçeceğini ifade etmişti. Bununla birlikte TSMC'nin iş geliştirmeden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Kevin Zhang, yeni A16 çip üretim sürecini, yapay zeka çip firmalarından gelen talep nedeniyle beklenenden daha hızlı geliştirdiklerinin altını çizdi. Zhang, TSMC'nin A16 çiplerini üretmek için ASML'nin yeni High NA EUV litografi makinelerini kullanması gerekmediğini de vurguladı.

    Tarih tekerrür eder mi bilemeyiz ancak bundan yaklaşık 10 yıl önce de Intel, mevcutta kullanılan EUV litografi makinelerine geçmeye gerek duymamış ve ardından yarı iletkenlerdeki liderliğini TSMC’ye kaptırmıştı. TSMC’nin buradaki gücünden Intel’in ezeli rakibi AMD de faydalanmış ve pazarda güçlü bir konuma yükselmişti. TSMC’nin yeni nesil makinelere geçmeyi şimdilik reddetmesinin nasıl sonuçlanacağını ise bizlere zaman gösterecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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