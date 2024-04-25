TSMC: Yeni nesil A16 sürecinde High-NA EUV makinelerine ihtiyacımız yok

Tam Boyutta Gör Son 10-15 yılında en büyük yarı iletken savaşı çok yakında başlayacak. Bu savaşın galibi kim olur bilinmez ancak taraflar görünüşe göre kendilerinden oldukça emin. TSMC, detaylarını daha sonra aktaracağımız yeni nesil A16 üretim teknolojisini duyururken bu süreç teknolojisinde ASML’nin en yeni High-NA EUV litografi makinelerine ihtiyaç duymadıklarını söyledi.

TSMC kendisine güveniyor

TSMC, yaptığı açıklamada "A16" adı verilen yeni çip üretim teknolojisinin 2026 yılının ikinci yarısında üretime gireceğini ve uzun süredir rakibi olan Intel ile dünyanın en hızlı çiplerini kimin üreteceği konusunda bir yarış başlatacağını söyledi. Öte yandan yeni A16 üretim sürecinin ilk benimseyenleri ise Apple gibi akıllı telefon üreticilerinden ziyade yapay zeka çip üreticileri olacak.

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz günlerde ise Intel, ASML’den aldığı High-NA EUV makinesinin kurulumu tamamladığını ve 14A adını verdiği üretim teknolojisiyle bilgi işlemde rakiplerini (TSMC) geçeceğini ifade etmişti. Bununla birlikte TSMC'nin iş geliştirmeden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Kevin Zhang, yeni A16 çip üretim sürecini, yapay zeka çip firmalarından gelen talep nedeniyle beklenenden daha hızlı geliştirdiklerinin altını çizdi. Zhang, TSMC'nin A16 çiplerini üretmek için ASML'nin yeni High NA EUV litografi makinelerini kullanması gerekmediğini de vurguladı.

Intel, ilk High-NA EUV litografi makinesinin kurulumunu tamamladı 6 gün önce eklendi

Tarih tekerrür eder mi bilemeyiz ancak bundan yaklaşık 10 yıl önce de Intel, mevcutta kullanılan EUV litografi makinelerine geçmeye gerek duymamış ve ardından yarı iletkenlerdeki liderliğini TSMC’ye kaptırmıştı. TSMC’nin buradaki gücünden Intel’in ezeli rakibi AMD de faydalanmış ve pazarda güçlü bir konuma yükselmişti. TSMC’nin yeni nesil makinelere geçmeyi şimdilik reddetmesinin nasıl sonuçlanacağını ise bizlere zaman gösterecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

TSMC, A16 sürecinde ASML’nin High-NA EUV araçlarını kullanmayacak