Bütçe dostu telefonlar için yeni işlemci MediaTek Dimensity 6300 duyuruldu

- MediaTek Dimensity 6300 özellikleri ile neler sunuyor?
- Realme C65, Dimensity 6300 ile geliyor
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MediaTek Dimensity 6300 özellikleri ile neler sunuyor?
MediaTek Dimensity 6300, 3GPP Release 16 standardını destekleyen gelişmiş 5G modem içeriyor. Modem, güç tasarrufu sağlamaya ve genel pil ömrünü artırmaya yardımcı olan MediaTek UltraSave 3.0+ teknolojisinin yanı sıra 140 MHz’e kadar 2CC 5G Taşıyıcı Toplama özelliğine sahip. 6nm işlemci, 2,4 GHz hızında çalışan iki adet ARM Cortex-A76 çekirdek, 2GHz hızında çalışan altı adet ARM Cortex-A55 çekirdeğe sahip. Yonga seti ayrıca 2.133 MHz'e kadar çalışan LPDDR4X RAM ve UFS 2.2 flash depolamayı destekliyor. Ayrıca 108 megapiksel kamera ve 120Hz yenileme hızı, FHD+ çözünürlük desteği sunuyor. Yonga seti aynı zamanda Mali-G57 MC2, çift bant Wi-Fi ve Bluetooth 5.2 bağlantısını destekliyor.
Realme C65, Dimensity 6300 ile geliyor
Dimensity 6300, MediaTek’in şu anda ürün gamında bulunan en uygun fiyatlı çiplerden biri. Bu işlemciyi taşıyacak ilk telefon muhtemelen Realme C65 5G modeli olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)