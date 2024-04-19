Bütçe dostu telefonlar için yeni işlemci MediaTek Dimensity 6300 duyuruldu

Tam Boyutta Gör MediaTek, Dimensity 6000 serisinin yeni üyesini duyurdu. TSMC’nin 6nm üretim sürecinden geçen orta sınıf bir işlemci: MediaTek Dimensity 6300. Geçen yıl tanıtılan Dimensity 6100+’a kıyasla CPU performasında %10, GPU performansında %50’nin üzerinde bir iyileştirme sunuyor.

Qualcomm yeni orta sınıf mobil işlemciler geliştiriyor 1 hf. önce eklendi

MediaTek Dimensity 6300 özellikleri ile neler sunuyor?

MediaTek Dimensity 6300, 3GPP Release 16 standardını destekleyen gelişmiş 5G modem içeriyor. Modem, güç tasarrufu sağlamaya ve genel pil ömrünü artırmaya yardımcı olan MediaTek UltraSave 3.0+ teknolojisinin yanı sıra 140 MHz’e kadar 2CC 5G Taşıyıcı Toplama özelliğine sahip. 6nm işlemci, 2,4 GHz hızında çalışan iki adet ARM Cortex-A76 çekirdek, 2GHz hızında çalışan altı adet ARM Cortex-A55 çekirdeğe sahip. Yonga seti ayrıca 2.133 MHz'e kadar çalışan LPDDR4X RAM ve UFS 2.2 flash depolamayı destekliyor. Ayrıca 108 megapiksel kamera ve 120Hz yenileme hızı, FHD+ çözünürlük desteği sunuyor. Yonga seti aynı zamanda Mali-G57 MC2, çift bant Wi-Fi ve Bluetooth 5.2 bağlantısını destekliyor.

Realme C65, Dimensity 6300 ile geliyor

Dimensity 6300, MediaTek’in şu anda ürün gamında bulunan en uygun fiyatlı çiplerden biri. Bu işlemciyi taşıyacak ilk telefon muhtemelen Realme C65 5G modeli olacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

MediaTek Dimensity 6300 duyuruldu: İşte özellikleri