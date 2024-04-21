Tam Boyutta Gör Windows 11 dizüstü bilgisayarlara güç verecek, merakla beklenen Snapdragon X Elite işlemcili ilk laptoplar çok yakında gelebilir. Şirket X'de "4/24 için bizi izlemeye devam edin" gönderisini paylaştı. 24 Nisan'ı işaret eden bu tarih, ilk dizüstü bilgisayarların yanında kırpılmış Snapdragon X Plus işlemcisinin tanıtımına da sahne olabilir.

Snapdragon X Elite, yeni Oyron çekirdekleriyle iddialı geliyor

Qualcomm'un kendi geliştirdiği yeni Oyron çekirdekleriyle gelecek olan işlemcilerle ilgili birçok performans skoru paylaşıldı. Intel, AMD ve Apple M3 ile kıyaslanan Snapdragon X'in birçok testte rakiplerini geride bıraktığına dair haberler ortaya çıktı. Artık bekleyiş sona ermiş gibi görünüyor.

Snapdragon X tabanlı ilk dizüstü bilgisayarlar ile ilgili de haberler yapıldı. Lenovo Yoga Slim 7, Thinkpad T14s Gen 6 ve Samsung Book 4 Edge, Snapdragon X Elite'i kullanacak dizüstü bilgisayarlardan bazıları. Microsoft'un yakında çıkacak olan Surface Laptop 6'nın da yeni işlemciyi kullanacağı tahmin ediliyor.

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Qualcomm'un Snapdragon X Elite işlemcisi 12 Oryon çekirdeğine sahip olacak. TSMC'nin 4nm süreci kullanılarak üretilen işlemci, ortaya çıkan Geekbench 6 test sonuçlarına göre Snapdragon X Elite, tek çekirdekte Intel Ultra 7 155H'den %54 daha yüksek performans gösteriyor. Qualcomm, grafik tarafında da iddialı olan işlemcinin, belirli alanlarda Apple M3 ve Ryzen 9 7940HS'den daha iyi skorlara imza attığına yönelik veriler paylaşmıştı.

X86 mimarisini kullanan Intel ve AMD'nin egemen olduğu Windows dizüstü bilgisayar piyasasında ARM mimarisinin avantajlarını kullanarak yer edinmeye çalışacak olan Snapdragon X Elite'in, etkileyici performans rakamları ve düşük güç tüketimi hedefiyle başarılı olup olamayacağını zaman gösterecek.

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Snapdragon X Elite işlemcili ilk laptoplar 24 Nisan'da gelebilir