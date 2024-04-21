Snapdragon X Elite işlemcili ilk laptoplar 24 Nisan'da gelebilir

Snapdragon X Elite, yeni Oyron çekirdekleriyle iddialı geliyor
Qualcomm'un kendi geliştirdiği yeni Oyron çekirdekleriyle gelecek olan işlemcilerle ilgili birçok performans skoru paylaşıldı. Intel, AMD ve Apple M3 ile kıyaslanan Snapdragon X'in birçok testte rakiplerini geride bıraktığına dair haberler ortaya çıktı. Artık bekleyiş sona ermiş gibi görünüyor.
Snapdragon X tabanlı ilk dizüstü bilgisayarlar ile ilgili de haberler yapıldı. Lenovo Yoga Slim 7, Thinkpad T14s Gen 6 ve Samsung Book 4 Edge, Snapdragon X Elite'i kullanacak dizüstü bilgisayarlardan bazıları. Microsoft'un yakında çıkacak olan Surface Laptop 6'nın da yeni işlemciyi kullanacağı tahmin ediliyor.
Qualcomm'un Snapdragon X Elite işlemcisi 12 Oryon çekirdeğine sahip olacak. TSMC'nin 4nm süreci kullanılarak üretilen işlemci, ortaya çıkan Geekbench 6 test sonuçlarına göre Snapdragon X Elite, tek çekirdekte Intel Ultra 7 155H'den %54 daha yüksek performans gösteriyor. Qualcomm, grafik tarafında da iddialı olan işlemcinin, belirli alanlarda Apple M3 ve Ryzen 9 7940HS'den daha iyi skorlara imza attığına yönelik veriler paylaşmıştı.
X86 mimarisini kullanan Intel ve AMD'nin egemen olduğu Windows dizüstü bilgisayar piyasasında ARM mimarisinin avantajlarını kullanarak yer edinmeye çalışacak olan Snapdragon X Elite'in, etkileyici performans rakamları ve düşük güç tüketimi hedefiyle başarılı olup olamayacağını zaman gösterecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)