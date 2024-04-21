Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Snapdragon X Elite işlemcili ilk laptoplar 24 Nisan'da gelebilir

    Windows 11 dizüstü bilgisayarlara güç verecek, merakla beklenen Snapdragon X Elite işlemcili ilk laptoplar çok yakında gelebilir.  Şİrket, 24 Nisan tarihine işaret eden paylaşımda bulundu.
    Snapdragon X Elite işlemcili ilk laptoplar 24 Nisan'da gelebilir Tam Boyutta Gör
    Windows 11 dizüstü bilgisayarlara güç verecek, merakla beklenen Snapdragon X Elite işlemcili ilk laptoplar çok yakında gelebilir.  Şirket X'de "4/24 için bizi izlemeye devam edin" gönderisini paylaştı. 24 Nisan'ı işaret eden bu tarih, ilk dizüstü bilgisayarların yanında kırpılmış Snapdragon X Plus işlemcisinin tanıtımına da sahne olabilir.

    Snapdragon X Elite, yeni Oyron çekirdekleriyle iddialı geliyor

    Qualcomm'un kendi geliştirdiği yeni Oyron çekirdekleriyle gelecek olan işlemcilerle ilgili birçok performans skoru paylaşıldı. Intel, AMD ve Apple M3 ile kıyaslanan Snapdragon X'in birçok testte rakiplerini geride bıraktığına dair haberler ortaya çıktı. Artık bekleyiş sona ermiş gibi görünüyor.

    Snapdragon X tabanlı ilk dizüstü bilgisayarlar ile ilgili de haberler yapıldı. Lenovo Yoga Slim 7, Thinkpad T14s Gen 6 ve Samsung Book 4 Edge, Snapdragon X Elite'i kullanacak dizüstü bilgisayarlardan bazıları. Microsoft'un yakında çıkacak olan Surface Laptop 6'nın da yeni işlemciyi kullanacağı tahmin ediliyor.

    Qualcomm'un Snapdragon X Elite işlemcisi 12 Oryon çekirdeğine sahip olacak. TSMC'nin 4nm süreci kullanılarak üretilen işlemci, ortaya çıkan Geekbench 6 test sonuçlarına göre Snapdragon X Elite, tek çekirdekte Intel Ultra 7 155H'den %54 daha yüksek performans gösteriyor. Qualcomm, grafik tarafında da iddialı olan işlemcinin, belirli alanlarda Apple M3 ve Ryzen 9 7940HS'den daha iyi skorlara imza attığına yönelik veriler paylaşmıştı.

    X86 mimarisini kullanan Intel ve AMD'nin egemen olduğu Windows dizüstü bilgisayar piyasasında ARM mimarisinin avantajlarını kullanarak yer edinmeye çalışacak olan Snapdragon X Elite'in, etkileyici performans rakamları ve düşük güç tüketimi hedefiyle başarılı olup olamayacağını zaman gösterecek.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

    Profil resmi
    Exadious 3 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    Bat-Man 1 ay önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    toplum kelimesinin kökü ps4 iki kişilik oyunlar sıfır araba alırken ödeme ne zaman yapılır baydöner mi hd iskender mi konvektör ısıtıcı mı yağlı radyatör mü

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Reeder S19 Max Pro
    Reeder S19 Max Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 3 15ITL6
    Lenovo IdeaPad 3 15ITL6
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız