Snapdragon X Plus tanıtıldı: İşlemci neler sunuyor?

Üst seviyede Snapdragon X Elite üç modele sahip. Bütün versiyonlarda 12 çekirdek, 42 MB önbellek ve 45 TOPS performans sağlayan bir NPU (nöral işlem ünitesi) bulunuyor. Modelleri birbirinden ayıran şey ise CPU ve GPU saat hızları.
Snapdragon X Plus özellikleri
Snapdragon X Plus'ta ise çekirdek sayısı 10'a düşürülmüş. 3.4 GHz'de çalışan işlemci, 3.8 TFLOPs gücünde Adreno GPU'ya ve X Elite ile benzer güce sahip (45 TOPS) NPU'ya sahip. Dolayısıyla en üst seviye X Elite işlemcisini hariç tutarsak, performans anlamında çok kesintiye gidilmemiş.
|Qualcomm Snapdragon X Elite
|Qualcomm Snapdragon X Plus
|CPU
|Qualcomm Oryon, 12 çekirdek, 3.8 GHz, 42MB ön bellek, 4.3 GHz'e kadar boost hızı
|Qualcomm Oryon, 10 çekirdek, 3.8 GHz, 42MB ön bellek, boost yok
|GPU
|Qualcomm Adreno, 4.6 TFLOPS
|Qualcomm Adreno, 3.8 TFLOPS
|NPU
|Qualcomm Hexagon, 45 TOPS
|Qualcomm Hexagon, 45 TOPS
|Üretim süreci
|TSMC 4nm
|TSMC 4nm
|Bellek
|64GB'a kadar LPDDR5X-8448
|64GB'a kadar LPDDR5X-8448
|Kamera
|Qualcomm Spectra ISP, 64MP'e kadar tek kamera, 2x 36MP çift kamera, 4K HDR video kaydı
|Qualcomm Spectra ISP, 64MP'e kadar tek kamera, 2x 36MP çift kamera, 4K HDR video kaydı
|Modem
|Snapdragon X65 5G
|Snapdragon X65 5G
|Wi-Fi ve Bluetooth
|Qualcomm FastConnect 7800; Wi-Fi 6, 6E, 7, Bluetooth 5.4
|Qualcomm FastConnect 7800; Wi-Fi 6, 6E, 7, Bluetooth 5.4
X Plus'ın en üst seviye X Elite ile performans kıyaslamalarına baktığımızda, X Elite'in Geekbench testinde tek ve çok çekirdekte %18, Cinebench tek çekirdekte %17 ve çok çekirdekte ise %38 daha yüksek performans gösterdiğini görüyoruz. Daha yüksek saat hızı ve ekstra iki çekirdeği göz önüne aldığımızda farklar normal gözüküyor.
GPU performansında 4.6 TFLOPs GPU'ya sahip en üst seviye X Elite, 3DMark Wild Life Extreme testinde 42 fps elde ederek 37 fps kare hızını yakalayan X Plus'ın önünde geçmeyi başarıyor.
Snapdragon X Elite ve Plus işlemcili laptoplar ne zaman gelecek?
Qualcomm, Snapdragon X Elite ve Plus yongalarının 2024 ortalarında dizüstü bilgisayarlarda yer almaya başlayacağını söylüyor. Dolayısıyla yakında ARM tabanlı Windows dizüstü bilgisayar piyasasında büyük hareketlilik olacağını söyleyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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şampiyon GS
30 yıldır aynı şey her haberde, güncellemeyecekseniz özelliği kaldırın bence.
Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu