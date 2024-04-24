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    Snapdragon X Plus tanıtıldı: İşlemci neler sunuyor?

    Qualcomm, Snapdragon X Elite'in daha az çekirdek sayısına sahip kırpılmış versiyonu Snapdragon X Plus'ı tanıttı. İşlemcinin özellikleri ve performans değerleri neler? 
    Snapdragon X Plus tanıtıldı: İşlemci neler sunuyor? Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz Ekim ayında Qualcomm, Windows bilgisayarlara yönelik işlemcisi Snapdragon X Elite'i tanıtmıştı. Güçlü performansıyla merak uyandıran işlemci yakında dizüstü bilgisayarlarda yerini alacak. Şirket şimdi de daha az çekirdek sayısına sahip kırpılmış versiyon olan Snapdragon X Plus'ı tanıttı.

    Üst seviyede Snapdragon X Elite üç modele sahip. Bütün versiyonlarda 12 çekirdek, 42 MB önbellek ve 45 TOPS performans sağlayan bir NPU (nöral işlem ünitesi) bulunuyor. Modelleri birbirinden ayıran şey ise CPU ve GPU saat hızları.

    Snapdragon X Plus tanıtıldı: İşlemci neler sunuyor? Tam Boyutta Gör

    Snapdragon X Plus özellikleri

    Snapdragon X Plus'ta ise çekirdek sayısı 10'a düşürülmüş. 3.4 GHz'de çalışan işlemci, 3.8 TFLOPs gücünde Adreno GPU'ya ve X Elite ile benzer güce sahip (45 TOPS) NPU'ya sahip. Dolayısıyla en üst seviye X Elite işlemcisini hariç tutarsak, performans anlamında çok kesintiye gidilmemiş.

    Qualcomm Snapdragon X Elite Qualcomm Snapdragon X Plus
    CPU Qualcomm Oryon, 12 çekirdek, 3.8 GHz, 42MB ön bellek, 4.3 GHz'e kadar boost hızı Qualcomm Oryon, 10 çekirdek, 3.8 GHz, 42MB ön bellek, boost yok
    GPU Qualcomm Adreno, 4.6 TFLOPS Qualcomm Adreno, 3.8 TFLOPS
    NPU Qualcomm Hexagon, 45 TOPS Qualcomm Hexagon, 45 TOPS
    Üretim süreci TSMC 4nm TSMC 4nm
    Bellek 64GB'a kadar LPDDR5X-8448 64GB'a kadar LPDDR5X-8448
    Kamera Qualcomm Spectra ISP, 64MP'e kadar tek kamera, 2x 36MP çift kamera, 4K HDR video kaydı Qualcomm Spectra ISP, 64MP'e kadar tek kamera, 2x 36MP çift kamera, 4K HDR video kaydı
    Modem Snapdragon X65 5G Snapdragon X65 5G
    Wi-Fi ve Bluetooth Qualcomm FastConnect 7800; Wi-Fi 6, 6E, 7, Bluetooth 5.4 Qualcomm FastConnect 7800; Wi-Fi 6, 6E, 7, Bluetooth 5.4

    X Plus'ın en üst seviye X Elite ile performans kıyaslamalarına baktığımızda, X Elite'in Geekbench testinde tek ve çok çekirdekte %18Cinebench tek çekirdekte %17 ve çok çekirdekte ise %38 daha yüksek performans gösterdiğini görüyoruz. Daha yüksek saat hızı ve ekstra iki çekirdeği göz önüne aldığımızda farklar normal gözüküyor.

    GPU performansında 4.6 TFLOPs GPU'ya sahip en üst seviye X Elite, 3DMark Wild Life Extreme testinde 42 fps elde ederek 37 fps kare hızını yakalayan X Plus'ın önünde geçmeyi başarıyor.

    Snapdragon X Plus tanıtıldı: İşlemci neler sunuyor? Tam Boyutta Gör

    Snapdragon X Plus tanıtıldı: İşlemci neler sunuyor? Tam Boyutta Gör
    Qualcomm, Snapdragon X işlemcilerini Apple'ın M3'ü ile kıyaslayarak önde olduğunu belirtiyor. Firmanın paylaşımına göre X Elite, Geekbench testinde çok çekirdekte M3'ten %28 daha hızlı. Küçük kardeşi X Plus ise %10 daha hızlı. Tabi kıyaslanan M3'ün 8 çekirdekli olduğunu belirtmemiz gerek. Qualcomm, 12 çekirdekli M3 Pro ve 14/16 çekirdekli M3 Max'i kıyaslamaya dahil etmemiş.

    Snapdragon X Plus tanıtıldı: İşlemci neler sunuyor? Tam Boyutta Gör

    Snapdragon X Elite ve Plus işlemcili laptoplar ne zaman gelecek?

    Qualcomm, Snapdragon X Elite ve Plus yongalarının 2024 ortalarında dizüstü bilgisayarlarda yer almaya başlayacağını söylüyor. Dolayısıyla yakında ARM tabanlı Windows dizüstü bilgisayar piyasasında büyük hareketlilik olacağını söyleyebiliriz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    34quagmire 1 gün önce

    şampiyon GS

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    Seto-Kaiba 2 gün önce

    30 yıldır aynı şey her haberde, güncellemeyecekseniz özelliği kaldırın bence.

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 ay önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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