Snapdragon X Plus tanıtıldı: İşlemci neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz Ekim ayında Qualcomm, Windows bilgisayarlara yönelik işlemcisi Snapdragon X Elite'i tanıtmıştı. Güçlü performansıyla merak uyandıran işlemci yakında dizüstü bilgisayarlarda yerini alacak. Şirket şimdi de daha az çekirdek sayısına sahip kırpılmış versiyon olan Snapdragon X Plus'ı tanıttı.

Üst seviyede Snapdragon X Elite üç modele sahip. Bütün versiyonlarda 12 çekirdek, 42 MB önbellek ve 45 TOPS performans sağlayan bir NPU (nöral işlem ünitesi) bulunuyor. Modelleri birbirinden ayıran şey ise CPU ve GPU saat hızları.

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Snapdragon X Plus özellikleri

Snapdragon X Plus'ta ise çekirdek sayısı 10'a düşürülmüş. 3.4 GHz'de çalışan işlemci, 3.8 TFLOPs gücünde Adreno GPU'ya ve X Elite ile benzer güce sahip (45 TOPS) NPU'ya sahip. Dolayısıyla en üst seviye X Elite işlemcisini hariç tutarsak, performans anlamında çok kesintiye gidilmemiş.

Qualcomm Snapdragon X Elite Qualcomm Snapdragon X Plus CPU Qualcomm Oryon, 12 çekirdek, 3.8 GHz, 42MB ön bellek, 4.3 GHz'e kadar boost hızı Qualcomm Oryon, 10 çekirdek, 3.8 GHz, 42MB ön bellek, boost yok GPU Qualcomm Adreno, 4.6 TFLOPS Qualcomm Adreno, 3.8 TFLOPS NPU Qualcomm Hexagon, 45 TOPS Qualcomm Hexagon, 45 TOPS Üretim süreci TSMC 4nm TSMC 4nm Bellek 64GB'a kadar LPDDR5X-8448 64GB'a kadar LPDDR5X-8448 Kamera Qualcomm Spectra ISP, 64MP'e kadar tek kamera, 2x 36MP çift kamera, 4K HDR video kaydı Qualcomm Spectra ISP, 64MP'e kadar tek kamera, 2x 36MP çift kamera, 4K HDR video kaydı Modem Snapdragon X65 5G Snapdragon X65 5G Wi-Fi ve Bluetooth Qualcomm FastConnect 7800; Wi-Fi 6, 6E, 7, Bluetooth 5.4 Qualcomm FastConnect 7800; Wi-Fi 6, 6E, 7, Bluetooth 5.4

Snapdragon X Elite işlemcili ilk laptoplar 24 Nisan'da gelebilir 3 gün önce eklendi

X Plus'ın en üst seviye X Elite ile performans kıyaslamalarına baktığımızda, X Elite'in Geekbench testinde tek ve çok çekirdekte %18, Cinebench tek çekirdekte %17 ve çok çekirdekte ise %38 daha yüksek performans gösterdiğini görüyoruz. Daha yüksek saat hızı ve ekstra iki çekirdeği göz önüne aldığımızda farklar normal gözüküyor.

GPU performansında 4.6 TFLOPs GPU'ya sahip en üst seviye X Elite, 3DMark Wild Life Extreme testinde 42 fps elde ederek 37 fps kare hızını yakalayan X Plus'ın önünde geçmeyi başarıyor.

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Tam Boyutta Gör Qualcomm, Snapdragon X işlemcilerini Apple'ın M3'ü ile kıyaslayarak önde olduğunu belirtiyor. Firmanın paylaşımına göre X Elite, Geekbench testinde çok çekirdekte M3'ten %28 daha hızlı. Küçük kardeşi X Plus ise %10 daha hızlı. Tabi kıyaslanan M3'ün 8 çekirdekli olduğunu belirtmemiz gerek. Qualcomm, 12 çekirdekli M3 Pro ve 14/16 çekirdekli M3 Max'i kıyaslamaya dahil etmemiş.

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Snapdragon X Elite ve Plus işlemcili laptoplar ne zaman gelecek?

Qualcomm, Snapdragon X Elite ve Plus yongalarının 2024 ortalarında dizüstü bilgisayarlarda yer almaya başlayacağını söylüyor. Dolayısıyla yakında ARM tabanlı Windows dizüstü bilgisayar piyasasında büyük hareketlilik olacağını söyleyebiliriz.

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