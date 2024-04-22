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    ABD Ticaret Bakanı, Çinli Huawei’nin işlemcisini küçümsedi: “ABD’nin çok gerisinde”

    Huawei, Mate 60 ve Pura 70 serisinde kendi üretimi Kirin işlemcileri kullanıyor. ABD Ticaret Bakanı ise Huawei’nin yerli işlemcilerini küçümseyerek ABD’nin çok gerisinde olduklarını söyledi.
    ABD Ticaret Bakanı, Çinli Huawei’nin işlemcisini küçümsedi Tam Boyutta Gör
    Yarı iletken teknolojiler çağın petrolü haline gelmiş durumda ve ABD, bu değerli teknolojinin Çin’in elinde olmasını istemiyor. ABD’nin bir süredir Çin’e yönelik ticaret kısıtlamaları da ülkenin bu alandaki yeteneğine darbe indirme amacını taşıyor. Öte yandan Çinli Huawei, ülkenin en büyük yarı iletken üreticisi SMIC ile kendi imkanlarıyla ürettiği Kirin işlemcilerini Mate 60 ve Pura 70 serisi telefonlarında kullanıyor. Çin, bu işlemcilerin gelişmiş olduğunu söylese de ABD Ticaret Bakanı ise Huawei’nin yerli işlemcilerini küçümseyerek ABD’nin çok gerisinde olduklarını belirtiyor.

    ABD Ticaret Bakanı, Huawei’yi küşümsedi

    ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo, Huawei’nin mikroçip atılımını küçümseyerek ABD'nin kritik teknolojide Çin'in çok ilerisinde olduğunu savundu: "Amerika Birleşik Devletleri'nde sahip olduklarımızın yıllar gerisinde. Biz dünyadaki en sofistike yarı iletkenlere sahibiz. Bunlar Çin'de yok. Biz Çin'i geride bıraktık."

    Raimondo’nun bu söylemleri spesifik olarak geçtiğimiz yıl Mate 60 serisinde gördüğümüz ve bu yıl Pura 70 ailesinde karşılaştığımız Kirin 9000s ve Kirin 9010 yongalarına işaret ediyor. 2019'dan bu yana ticaret kısıtlama listesinde olan Huawei, geçtiğimiz yıl Mate 60 telefonunda 5G özellikli sofistike bir işlemciye (Kirin 9000s) yer vererek hem ABD’yi hem de sektörü şaşırtmıştı.

    ABD Ticaret Bakanı, Çinli Huawei’nin işlemcisini küçümsedi Tam Boyutta Gör
    Huawei ve SMIC’in Kirin 9000s başarısı ABD’nin gelişmiş yarı iletkenler üretme kapasitesini sekteye uğratma çabalarına rağmen Çin'in teknolojik dirilişinin bir sembolü olarak görülmüştü. Nitekim Mate 60 serisi Çin’de büyük satış rakamlarına da ulaşmıştı. Bununla birlikte Mate 60 serisinin  piyasaya sürülmesinden bu yana ABD, gelişmiş yarı iletken teknolojisinin Çin'e satışına yönelik kısıtlamaları daha da sıkılaştırdı.

    Ticaret Bakanlığı ayrıca Biden yönetiminin ABD'nin kendi yarı iletken endüstrisini kurmayı ve Çin gibi rakiplerini alt etmeyi amaçlayan yaklaşık 53 milyar dolarlık CHIPS yasasını da etkin bir şekilde uyguluyor. Geçtiğimiz haftalarda, çip üreticileri TSMC ve Samsung’a milyarlarca dolarlık hibeler ve krediler tahsis edildi.

    Raimondo’ya dönecek olursak Ticaret Bakanı, Çin ile ticaretlerinin devam ettiğini ancak yarı iletkenler gibi bazı ulusal güvenlik sorunu yaratabilecek konularda ticaretin sınırlandırılmak zorunda olduğunu söylüyor. Bu durum ABD’li teknoloji firmalarını da olumsuz etkiliyor. Zira Çin, deva nüfusu ve şirketleriyle bilgi bilişim alanında en büyük pazar konumunda. Bu arada Çinli SMIC’in ürettiği Kirin yongalarında ABD’nin yasakladığı teknolojilerin kullanılıp kullanılmadığı da inceleniyor. Eğer somut kanıtlar bulunursa SMIC özelinde ek yaptırımlar uygulanabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 4 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 ay önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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