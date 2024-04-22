ABD Ticaret Bakanı, Çinli Huawei’nin işlemcisini küçümsedi: “ABD’nin çok gerisinde”

ABD Ticaret Bakanı, Huawei’yi küşümsedi
ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo, Huawei’nin mikroçip atılımını küçümseyerek ABD'nin kritik teknolojide Çin'in çok ilerisinde olduğunu savundu: "Amerika Birleşik Devletleri'nde sahip olduklarımızın yıllar gerisinde. Biz dünyadaki en sofistike yarı iletkenlere sahibiz. Bunlar Çin'de yok. Biz Çin'i geride bıraktık."
Raimondo’nun bu söylemleri spesifik olarak geçtiğimiz yıl Mate 60 serisinde gördüğümüz ve bu yıl Pura 70 ailesinde karşılaştığımız Kirin 9000s ve Kirin 9010 yongalarına işaret ediyor. 2019'dan bu yana ticaret kısıtlama listesinde olan Huawei, geçtiğimiz yıl Mate 60 telefonunda 5G özellikli sofistike bir işlemciye (Kirin 9000s) yer vererek hem ABD’yi hem de sektörü şaşırtmıştı.
Ticaret Bakanlığı ayrıca Biden yönetiminin ABD'nin kendi yarı iletken endüstrisini kurmayı ve Çin gibi rakiplerini alt etmeyi amaçlayan yaklaşık 53 milyar dolarlık CHIPS yasasını da etkin bir şekilde uyguluyor. Geçtiğimiz haftalarda, çip üreticileri TSMC ve Samsung’a milyarlarca dolarlık hibeler ve krediler tahsis edildi.
Raimondo’ya dönecek olursak Ticaret Bakanı, Çin ile ticaretlerinin devam ettiğini ancak yarı iletkenler gibi bazı ulusal güvenlik sorunu yaratabilecek konularda ticaretin sınırlandırılmak zorunda olduğunu söylüyor. Bu durum ABD’li teknoloji firmalarını da olumsuz etkiliyor. Zira Çin, deva nüfusu ve şirketleriyle bilgi bilişim alanında en büyük pazar konumunda. Bu arada Çinli SMIC’in ürettiği Kirin yongalarında ABD’nin yasakladığı teknolojilerin kullanılıp kullanılmadığı da inceleniyor. Eğer somut kanıtlar bulunursa SMIC özelinde ek yaptırımlar uygulanabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)