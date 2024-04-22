ABD Ticaret Bakanı, Çinli Huawei’nin işlemcisini küçümsedi: “ABD’nin çok gerisinde”

Tam Boyutta Gör Yarı iletken teknolojiler çağın petrolü haline gelmiş durumda ve ABD, bu değerli teknolojinin Çin’in elinde olmasını istemiyor. ABD’nin bir süredir Çin’e yönelik ticaret kısıtlamaları da ülkenin bu alandaki yeteneğine darbe indirme amacını taşıyor. Öte yandan Çinli Huawei, ülkenin en büyük yarı iletken üreticisi SMIC ile kendi imkanlarıyla ürettiği Kirin işlemcilerini Mate 60 ve Pura 70 serisi telefonlarında kullanıyor. Çin, bu işlemcilerin gelişmiş olduğunu söylese de ABD Ticaret Bakanı ise Huawei’nin yerli işlemcilerini küçümseyerek ABD’nin çok gerisinde olduklarını belirtiyor.

ABD Ticaret Bakanı, Huawei’yi küşümsedi

ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo, Huawei’nin mikroçip atılımını küçümseyerek ABD'nin kritik teknolojide Çin'in çok ilerisinde olduğunu savundu: "Amerika Birleşik Devletleri'nde sahip olduklarımızın yıllar gerisinde. Biz dünyadaki en sofistike yarı iletkenlere sahibiz. Bunlar Çin'de yok. Biz Çin'i geride bıraktık."

Raimondo’nun bu söylemleri spesifik olarak geçtiğimiz yıl Mate 60 serisinde gördüğümüz ve bu yıl Pura 70 ailesinde karşılaştığımız Kirin 9000s ve Kirin 9010 yongalarına işaret ediyor. 2019'dan bu yana ticaret kısıtlama listesinde olan Huawei, geçtiğimiz yıl Mate 60 telefonunda 5G özellikli sofistike bir işlemciye (Kirin 9000s) yer vererek hem ABD’yi hem de sektörü şaşırtmıştı.

Tam Boyutta Gör Huawei ve SMIC’in Kirin 9000s başarısı ABD’nin gelişmiş yarı iletkenler üretme kapasitesini sekteye uğratma çabalarına rağmen Çin'in teknolojik dirilişinin bir sembolü olarak görülmüştü. Nitekim Mate 60 serisi Çin’de büyük satış rakamlarına da ulaşmıştı. Bununla birlikte Mate 60 serisinin piyasaya sürülmesinden bu yana ABD, gelişmiş yarı iletken teknolojisinin Çin'e satışına yönelik kısıtlamaları daha da sıkılaştırdı.

Kirin 9010, güç tüketiminde rakiplerinin gerisinde kalıyor 1 gün önce eklendi

Ticaret Bakanlığı ayrıca Biden yönetiminin ABD'nin kendi yarı iletken endüstrisini kurmayı ve Çin gibi rakiplerini alt etmeyi amaçlayan yaklaşık 53 milyar dolarlık CHIPS yasasını da etkin bir şekilde uyguluyor. Geçtiğimiz haftalarda, çip üreticileri TSMC ve Samsung’a milyarlarca dolarlık hibeler ve krediler tahsis edildi.

Raimondo’ya dönecek olursak Ticaret Bakanı, Çin ile ticaretlerinin devam ettiğini ancak yarı iletkenler gibi bazı ulusal güvenlik sorunu yaratabilecek konularda ticaretin sınırlandırılmak zorunda olduğunu söylüyor. Bu durum ABD’li teknoloji firmalarını da olumsuz etkiliyor. Zira Çin, deva nüfusu ve şirketleriyle bilgi bilişim alanında en büyük pazar konumunda. Bu arada Çinli SMIC’in ürettiği Kirin yongalarında ABD’nin yasakladığı teknolojilerin kullanılıp kullanılmadığı da inceleniyor. Eğer somut kanıtlar bulunursa SMIC özelinde ek yaptırımlar uygulanabilir.

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ABD Ticaret Bakanı, Çinli Huawei’nin işlemcisini küçümsedi