Kirin 9010, performans ve güç tüketiminde rakiplerinin gerisinde kalıyor

Snapdragon 8 Plus Gen 1'den yüzde 30 yavaş
Ortaya çıkan test sonuçlarına göre Kirin 9010, Qualcomm'un önceki nesil Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemcisinden yüzde 30 daha yavaş kalıyor. Üstelik daha yavaş olmasına rağmen aynı miktarda güç tüketiyor.
X'deki Nguyen Phi Hung kullanıcısı tarafından gerçekleştirilen AndSPECMod benchmark sonuçlarına göre Kirin 9010'in performans çekirdekleri, Snapdragon 8 Plus Gen 1'in Cortex-X2'si ile aynı gücü harcamasına performans olarak oldukça geride kalıyor. Kullanıcı aynı zamanda, performans çekirdeklerinin Snapdragon 870'in Cortex-A77'sinden %50 daha fazla güç tükettiğini belirtiyor. Dolayısıyla yeni Kirin işlemcisi rekabette oldukça geride kalıyor.
Ancak bu durum Huawei'nin suçu değil. ABD tarafından kısıtlanan firma, gelişmiş çiplere erişememesinin yanında, EUV makineleri gibi gelişmiş çip üretim araçlarına da erişemediği için rekabet etmekte zorlanıyor. Kirin 9010'ın SMIC tarafından üretildiği biliniyor ancak hangi üretim süreciyle üretildiği şuan için belli değil. Tahminler Kirin 9000S ile benzer şekilde SMIC'in 7nm sürecini kullandığı yönünde.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)