Kirin 9010, performans ve güç tüketiminde rakiplerinin gerisinde kalıyor

Tam Boyutta Gör Huawei, yakında duyurduğu Pura 70 serisinde, yeni Kirin 9010 çipsetini kullandı. Kirin 9000S'in optimize edilmiş versiyonu olan 12 çekirdekli yeni işlemciyle yapılan testler çok iç açıcı sonuçlar ortaya koymuyor.

Snapdragon 8 Plus Gen 1'den yüzde 30 yavaş

Ortaya çıkan test sonuçlarına göre Kirin 9010, Qualcomm'un önceki nesil Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemcisinden yüzde 30 daha yavaş kalıyor. Üstelik daha yavaş olmasına rağmen aynı miktarda güç tüketiyor.

X'deki Nguyen Phi Hung kullanıcısı tarafından gerçekleştirilen AndSPECMod benchmark sonuçlarına göre Kirin 9010'in performans çekirdekleri, Snapdragon 8 Plus Gen 1'in Cortex-X2'si ile aynı gücü harcamasına performans olarak oldukça geride kalıyor. Kullanıcı aynı zamanda, performans çekirdeklerinin Snapdragon 870'in Cortex-A77'sinden %50 daha fazla güç tükettiğini belirtiyor. Dolayısıyla yeni Kirin işlemcisi rekabette oldukça geride kalıyor.

Huawei Kirin 9010 performansı ortaya çıktı: Ne kadar güçlü? 2 gün önce eklendi

Ancak bu durum Huawei'nin suçu değil. ABD tarafından kısıtlanan firma, gelişmiş çiplere erişememesinin yanında, EUV makineleri gibi gelişmiş çip üretim araçlarına da erişemediği için rekabet etmekte zorlanıyor. Kirin 9010'ın SMIC tarafından üretildiği biliniyor ancak hangi üretim süreciyle üretildiği şuan için belli değil. Tahminler Kirin 9000S ile benzer şekilde SMIC'in 7nm sürecini kullandığı yönünde.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.