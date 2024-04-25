TSMC’nin 2nm üretim süreçleri NanoFlex teknolojisine kavuşuyor

TSMC, planlandığı gibi 2025 yılının ikinci yarısında N2 yani 2nm süreç teknolojisiyle çipleri seri olarak üretmeye başlayacak. Firma aynı zamanda N2 süreçlerinde yenilikçi NanoFlex teknolojisini de merkeze alacak. 2nm süreçleri, mevcut 3nm süreçlerine göre iyileştirmeler içerecek. N3 ailesinde gördüğümüz gibi TSMC’nin N2 süreci de ilerleyen dönemde N2P yani 2. Nesil 2nm sürecine de sahip olacak. Her iki üretim teknolojisinde de arka taraf güç dağıtımı kullanılmayacak. Bu yaklaşım, detaylarını daha önce paylaştığımız A16 ve sonraki süreçlerde kullanılacak.
TSMC'nin yakında çıkacak olan N2 üretim teknolojisi, mevcut N3E üretim süreçlerine göre yüzde 10 ila 15 arasında performans artışı ve enerji tüketiminde yüzde 25 ila 30 arasında iyileştirme vadediyor. Yeni sürece geçişle birlikte çip yoğunluğunda da 1,15 katlık artış sağlanacak. TSMC'nin N2 ailesi en az üç süreç içerecek: N2, N2P ve N2X (HPC odaklı).
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.