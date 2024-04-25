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    TSMC’nin 2nm üretim süreçleri NanoFlex teknolojisine kavuşuyor

    TSMC, önümüzdeki birkaç yılı kapsayan süreç teknolojileri hakkında yeni detaylar paylaştı. Firma, 2nm süreç teknolojisi N2 nesillerinde NanoFlex teknolojisini kullanacağını duyurdu.
    TSMC’nin 2nm üretim süreçleri NanoFlex teknolojisine kavuşuyor Tam Boyutta Gör
    TSMC, düzenlediği sempozyum kapsamında önümüzdeki birkaç yıl içerisinde göreceğimiz süreç teknolojileri hakkında yeni detaylar ve bilgiler paylaştı. Dünyanın en büyük fason yarı iletken üreticisi olan şirket, 2026 ile 1,6nm olarak nitelendirilen A16 süreç teknolojisine geçecek. 2025 yılında ise 2nm’yi ifade eden N2 nesillerini göreceğiz. Bu bağlamda TSMC, N2 üretim teknolojisinde yenilikçi NanoFlex teknolojisi dahil edeceğini duyurdu.

    TSMC, 2025’te 2nm diyor

    TSMC, planlandığı gibi 2025 yılının ikinci yarısında N2 yani 2nm süreç teknolojisiyle çipleri seri olarak üretmeye başlayacak. Firma aynı zamanda N2 süreçlerinde yenilikçi NanoFlex teknolojisini de merkeze alacak. 2nm süreçleri, mevcut 3nm süreçlerine göre iyileştirmeler içerecek. N3 ailesinde gördüğümüz gibi TSMC’nin N2 süreci de ilerleyen dönemde N2P yani 2. Nesil 2nm sürecine de sahip olacak. Her iki üretim teknolojisinde de arka taraf güç dağıtımı kullanılmayacak. Bu yaklaşım, detaylarını daha önce paylaştığımız A16 ve sonraki süreçlerde kullanılacak.

     

    TSMC'nin yakında çıkacak olan N2 üretim teknolojisi, mevcut N3E üretim süreçlerine göre yüzde 10 ila 15 arasında performans artışı ve enerji tüketiminde yüzde 25 ila 30 arasında iyileştirme vadediyor. Yeni sürece geçişle birlikte çip yoğunluğunda da 1,15 katlık artış sağlanacak. TSMC'nin N2 ailesi en az üç süreç içerecek: N2, N2P ve N2X (HPC odaklı).

    TSMC’nin 2nm üretim süreçleri NanoFlex teknolojisine kavuşuyor Tam Boyutta Gör
    Bu süreçlerin tümü daha yüksek performans için kanal genişliğini artıran veya daha düşük güç tüketimini mümkün kılan GAA nanosheet transistörleri kullanacak. Dediğimiz gibi tüm aile aynı zamanda NanoFlex teknolojisini de barındıracak. TSMC NanoFlex, tasarımcılara hücre bazlı tasarım esnekliği sunacak. Böylelikle tasarımcılar aynı tasarım bloğu içinde en uygun güç, performans ve alan özelliklerini optimize edebilecek. TSMC, NanoFlex sayesinde yapılacak optimizasyonlarla yüzde 15’e kadar performans kazanımının sağlanabileceğini söylüyor.
    TSMC’nin 2nm üretim süreçleri NanoFlex teknolojisine kavuşuyor Tam Boyutta Gör
    Daha önceki haberlimizde TSMC’nin N2P sürecinde arka taraf güç dağıtım ağını benimseyeceğinden sizlere bahsetmiştik, kaldı ki bunu TSMC söylüyordu. Ancak açıklanan yeni planlara göre TSMC, N2P sürecinde geleneksel güç dağıtım mekanizmalarını kullanmaya devam edecek.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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