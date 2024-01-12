AMD AFMF için tarih verildi: DLSS 3.0 rakibi sonunda geliyor

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz üzere AMD, son dönemde duyurduğu Fluid Motion Frames (AFMF) teknolojisi ile ses getirmeyi başardı. Öyle ki ilk etapta RX7000 ekran kartlarına sunulan AFMF, günümüzde çok daha geniş bir kullanıma ulaştı. Şimdi ise AMD'nin Frame Generation teknolojisi için tarih verildi. Kırmızı ekip, Nvidia'dan yanıt bekliyor.

AMD'nin Frame Generation teknolojisi yakında geliyor

Bilmeyenler için AMD, Fluid Motion Frames desteğine sahip ön izleme sürücülerini halihazırda sunuyordu. Teknolojinin nihai sürümü ise 24 Ocak'tan itibaren erişilebilir olacak. Hatırlayanlar olacaktır AFMF, AMD Radeon sürücülerinden bağımsız olarak da kullanıma çıkacak. Yani iki tarafa da hizmet edecek. AMD kullanıcıları, herhangi bir uygulama gerektirmeden Radeon sürücüsündeki HYPER-RX'i etkinleştirerek teknolojiye ulaşabilecek. Öte yandan Nvidia tarafında, daha kısıtlı bir kullanım göreceğiz.

Tam Boyutta Gör Kaçıranlar için Nvidia, halihazırda AI teknolojisi bulunmayan eski nesil ekran kartları için Nvidia NIS (Image Scaling) teknolojisini sunuyor. Ancak bu teknolojisi, DLSS veya DLSS 3.0'a kıyasla çok daha basit ve keskinleştirme filtresini temel alıyor. DLSS 3'ın ise henüz sürücü tabanlı olmadığını belirtelim.

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Tabi ki bunun olmaması için hiçbir neden yok. Ancak AFMF'nin oyunlarda ne kadar iyi çalıştığını görmemiz gerekecek. AMD Radeon Ürünleri Yöneticisi Aaron Steinman ise bu konuya şu şekilde değiniyor;

"Sanırım görmeye başlayacağımız şey, DLSS'nin yalnızca belirli çözümlerde mevcut olması, bu nedenle ya Nvidia'nın bizim çözümümüzden yararlanması gerekecek çünkü biz bunu açık kaynaklı ve satıcılar arası hale getirdik ya da muhtemelen benzer bir şey yapmaları gerekecek."

Örneğin Avatar: Frontiers of Pandora'yı ele alalım. Ubisoft'un yeni oyunu AMD Frame Generation ve FSR 3.0 desteğine sahip. DLSS ise mevcut değil. Bu da Nvidia kullanıcılarının AMD'nin yükseltme teknolojisini kullanması gerektiği anlamına geliyor.

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