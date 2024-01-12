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    Anlık Bildirim

    AMD AFMF için tarih verildi: DLSS 3.0 rakibi sonunda geliyor

    AMD'nin Frame Generation teknolojisi olarak da bilinen Fluid Motion Frames'in çıkış tarihi netleşti, AFMF, Radeon RX 7600 XT ile birlikte çok yakında geliyor. İşte detaylar...
    AMD AFMF için tarih verildi: DLSS 3.0 rakibi sonunda geliyor Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz üzere AMD, son dönemde duyurduğu Fluid Motion Frames (AFMF) teknolojisi ile ses getirmeyi başardı. Öyle ki ilk etapta RX7000 ekran kartlarına sunulan AFMF, günümüzde çok daha geniş bir kullanıma ulaştı. Şimdi ise AMD'nin Frame Generation teknolojisi için tarih verildi. Kırmızı ekip, Nvidia'dan yanıt bekliyor.

    AMD'nin Frame Generation teknolojisi yakında geliyor

    Bilmeyenler için AMD, Fluid Motion Frames desteğine sahip ön izleme sürücülerini halihazırda sunuyordu. Teknolojinin nihai sürümü ise 24 Ocak'tan itibaren erişilebilir olacak. Hatırlayanlar olacaktır AFMF, AMD Radeon sürücülerinden bağımsız olarak da kullanıma çıkacak. Yani iki tarafa da hizmet edecek. AMD kullanıcıları, herhangi bir uygulama gerektirmeden Radeon sürücüsündeki HYPER-RX'i etkinleştirerek teknolojiye ulaşabilecek. Öte yandan Nvidia tarafında, daha kısıtlı bir kullanım göreceğiz. 

    AMD AFMF için tarih verildi: DLSS 3.0 rakibi sonunda geliyor Tam Boyutta Gör
    Kaçıranlar için Nvidia, halihazırda AI teknolojisi bulunmayan eski nesil ekran kartları için Nvidia NIS (Image Scaling) teknolojisini sunuyor. Ancak bu teknolojisi, DLSS veya DLSS 3.0'a kıyasla çok daha basit ve keskinleştirme filtresini temel alıyor. DLSS 3'ın ise henüz sürücü tabanlı olmadığını belirtelim.

    Tabi ki bunun olmaması için hiçbir neden yok. Ancak AFMF'nin oyunlarda ne kadar iyi çalıştığını görmemiz gerekecek. AMD Radeon Ürünleri Yöneticisi Aaron Steinman ise bu konuya şu şekilde değiniyor;

    "Sanırım görmeye başlayacağımız şey, DLSS'nin yalnızca belirli çözümlerde mevcut olması, bu nedenle ya Nvidia'nın bizim çözümümüzden yararlanması gerekecek çünkü biz bunu açık kaynaklı ve satıcılar arası hale getirdik ya da muhtemelen benzer bir şey yapmaları gerekecek."

    Örneğin Avatar: Frontiers of Pandora'yı ele alalım. Ubisoft'un yeni oyunu AMD Frame Generation ve FSR 3.0 desteğine sahip. DLSS ise mevcut değil. Bu da Nvidia kullanıcılarının AMD'nin yükseltme teknolojisini kullanması gerektiği anlamına geliyor. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 2 gün önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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