AMD AFMF için tarih verildi: DLSS 3.0 rakibi sonunda geliyor

AMD'nin Frame Generation teknolojisi yakında geliyor
Bilmeyenler için AMD, Fluid Motion Frames desteğine sahip ön izleme sürücülerini halihazırda sunuyordu. Teknolojinin nihai sürümü ise 24 Ocak'tan itibaren erişilebilir olacak. Hatırlayanlar olacaktır AFMF, AMD Radeon sürücülerinden bağımsız olarak da kullanıma çıkacak. Yani iki tarafa da hizmet edecek. AMD kullanıcıları, herhangi bir uygulama gerektirmeden Radeon sürücüsündeki HYPER-RX'i etkinleştirerek teknolojiye ulaşabilecek. Öte yandan Nvidia tarafında, daha kısıtlı bir kullanım göreceğiz.
Tabi ki bunun olmaması için hiçbir neden yok. Ancak AFMF'nin oyunlarda ne kadar iyi çalıştığını görmemiz gerekecek. AMD Radeon Ürünleri Yöneticisi Aaron Steinman ise bu konuya şu şekilde değiniyor;
"Sanırım görmeye başlayacağımız şey, DLSS'nin yalnızca belirli çözümlerde mevcut olması, bu nedenle ya Nvidia'nın bizim çözümümüzden yararlanması gerekecek çünkü biz bunu açık kaynaklı ve satıcılar arası hale getirdik ya da muhtemelen benzer bir şey yapmaları gerekecek."
Örneğin Avatar: Frontiers of Pandora'yı ele alalım. Ubisoft'un yeni oyunu AMD Frame Generation ve FSR 3.0 desteğine sahip. DLSS ise mevcut değil. Bu da Nvidia kullanıcılarının AMD'nin yükseltme teknolojisini kullanması gerektiği anlamına geliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.