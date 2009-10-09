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AMD'de paranın başına yeni bir üst yönetici atandı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'de paranın başına yeni bir üst yönetici atandı
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AMD yönetim kadrosundan yaptığı yeni bir düzenleme ile "paranın" başına yeni bir yönetici atadı. Firmadan yapılan resmi açıklamaya göre Thomas Seifert, kıdemli başkan yardımcısı sıfatıyla yeni CFI (Chief Financial Officer - Finans Üst Yöneticisi) olarak atanırken, aynı görevi daha önce sürdüren Robert Rivet ise idari operasyonlardan sorumlu üst yönetici olarak firmadaki çalışma hayatına devam edecek.

AMD'nin finanstan sorumlu yeni yöneticisi Thomas Seifert, AMD'den önce dünyanın en büyük bellek üreticilerinden birisi olan ve AMD'nin GDDR5 ihtiyacının önemli bir kısmını üstlenen ancak girdiği finansal krizle zor günler yaşayan Qimonda'da hem finans hem de idari işlerden sorumlu üst yönetici olarak görev yapıyordu. Ekonomi eğitimi alan Seifert'in ayrıca İş Yönetimi master derecesi de bulunuyor.


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sertacaygun 10 yıl
XivA; Katılıyorum. Qimonda'nın başına getirdiklerini AMD'ye getirmez umalım da...
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KiLLeR© 10 yıl
nVidia daha yakışıklısını transfer ederdi


Kendilerine başarılar diliyoruz.

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XivA 10 yıl
Qimondayı batırmış, inş. amd ye zarar vermez. yoksa intel pentiumlara geri döner aynı işlemciyi 20 sene kullanırız.
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simplethinks 10 yıl
AMD nin bütçesi arttıki yönetici alıyor. Hayırlı olsun arkadaşa
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genelkurmay89 10 yıl
hayırlı olsun
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Apache Squad 10 yıl
Hayırlı olsun adama :D o kademede Dh.den bir üyeyi görmek isteriz :D
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