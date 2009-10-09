AMD'de paranın başına yeni bir üst yönetici atandı

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AMD yönetim kadrosundan yaptığı yeni bir düzenleme ile "paranın" başına yeni bir yönetici atadı. Firmadan yapılan resmi açıklamaya göre Thomas Seifert, kıdemli başkan yardımcısı sıfatıyla yeni CFI (Chief Financial Officer - Finans Üst Yöneticisi) olarak atanırken, aynı görevi daha önce sürdüren Robert Rivet ise idari operasyonlardan sorumlu üst yönetici olarak firmadaki çalışma hayatına devam edecek.

AMD'nin finanstan sorumlu yeni yöneticisi Thomas Seifert, AMD'den önce dünyanın en büyük bellek üreticilerinden birisi olan ve AMD'nin GDDR5 ihtiyacının önemli bir kısmını üstlenen ancak girdiği finansal krizle zor günler yaşayan Qimonda'da hem finans hem de idari işlerden sorumlu üst yönetici olarak görev yapıyordu. Ekonomi eğitimi alan Seifert'in ayrıca İş Yönetimi master derecesi de bulunuyor.