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AMD'de yeni bir işten çıkartma gündeme gelebilir

9 yıl
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'de yeni bir işten çıkartma gündeme gelebilir
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Kısa bir süre önce üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıklayan AMD, bir önceki çeyrek ile kıyaslandığında kayıplarındaki azalma ile iyiye işaret vermiş ve firmaya yakın kaynaklar 2010 yılından itibaren kârlılığa dönüş hedefi koyulduğunu dile getirmişlerdi. 2008 ve 2009 yıllarında özellikle Avrupa operasyonunda küçülmeye giden ve çok sayıda çalışanı ile yollarını ayıran AMD'de yeni bir işten çıkarma gündeme gelebilir.

Firma tarafından resmi olarak doğrulanmış olmasa bile endüstri içerisindeki kaynaklar AMD'nin ilk çeyrekte bir kısım çalışanlarıyla yollarını ayıracağına işaret ediyor. Bulldozer mimarisi öncesinde 2010 yılında rekabet adına ciddi zorluklar yaşayacağı düşünülen AMD'de, gündeme gelen işten çıkartmanın firmanın Amerika operasyonunda etkili olacağı belirtilirken, kaç kişiye pembe ihbar kağıdı yollanacağı ise henüz netliğe kavuşmadı.


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dante38 9 yıl
demircibu çok haklı nerde bir notebook reklamı görsem başında veya sonunda intelin logosu ve müziği karşıma çıkıyor.
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AlkanExclusive 9 yıl
daha indirim yapmaya devam etsin AMD


sanki piyasada 10 değişik marka işlemci var da, rekabet hat safhada, indirim babam indirim... madem AMD işlemcilerine bu kadar güveniyor, madem ota moka intel'in önünde deniliyor(!), neden fiyatları 200$'ın altına çekiyorsun?? ne yaptıysan hakkını al!!!

sürümden kazanma stratejisinde de öyle bir fiyat konulmalıdır ki ortaya gerçekten uzun vadede kâr getirsin... 2 senedir AMD batıyor lafını duymaktan sıkıldım.. batacaksa batsın.. yoksa, amanın işte kötüye gidiyoruz diye sürekli açıklama yapmasın..

otursun adam akıllı reklam yapsın.. bunları akıl edemiyorlar mı sanki??
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alpa07 9 yıl
AMD UFAK UFAK GİDİYOR
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