AMD'de yeni bir işten çıkartma gündeme gelebilir

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Kısa bir süre önce üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıklayan AMD, bir önceki çeyrek ile kıyaslandığında kayıplarındaki azalma ile iyiye işaret vermiş ve firmaya yakın kaynaklar 2010 yılından itibaren kârlılığa dönüş hedefi koyulduğunu dile getirmişlerdi. 2008 ve 2009 yıllarında özellikle Avrupa operasyonunda küçülmeye giden ve çok sayıda çalışanı ile yollarını ayıran AMD'de yeni bir işten çıkarma gündeme gelebilir.

Firma tarafından resmi olarak doğrulanmış olmasa bile endüstri içerisindeki kaynaklar AMD'nin ilk çeyrekte bir kısım çalışanlarıyla yollarını ayıracağına işaret ediyor. Bulldozer mimarisi öncesinde 2010 yılında rekabet adına ciddi zorluklar yaşayacağı düşünülen AMD'de, gündeme gelen işten çıkartmanın firmanın Amerika operasyonunda etkili olacağı belirtilirken, kaç kişiye pembe ihbar kağıdı yollanacağı ise henüz netliğe kavuşmadı.