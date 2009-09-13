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AMD'den 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan 8 yeni mobil işlemci

9 yıl
10,8b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'den 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan 8 yeni mobil işlemci
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Radeon HD 5800 serisi ile birlikte endüstride ilk defa DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarını kullanıma sunmaya hazırlanan AMD, dizüstü bilgisayar arenasındaki sessizliğini de bozdu ve 8 yeni mobil işlemcisini endüstrinin beğenisine sunacağını açıkladı. Phenom II serisi ile birlikte 45nm üretim teknolojisine geçiş yapan AMD, masaüstü işlemcilerinden sonra mobil platformlar için hazırladığı mobil işlemcilerinde de 45nm fabrikasyon sürecine geçiş yaparak hem daha hızlı hem de daha düşük güç tüketimine sahip olan yeni mobil işlemcilerini kullanıma sunuyor.

AMD'nin yeni mobil işlemcileri Turion II Ultra, Turion II, Athlon II ve Sempron olmak üzere dört farklı seri altında kategorize ediliyor. Firmanın yeni işlemcileri arasında en dikkat çözüm 2.6GHz'de çalışan çift çekirdekli Turion II Ultra M640 olurken, en ekonomik modelin ise 2GHz'de çalışan tek çekirdekli Sempron M100 model olduğuun görüyoruz. Isıl güç tasarımları 25 Watt ile 35 Watt arasında değişen işlemciler için altı çizilmesi gereken çok önemli bir detay daha bulunuyor zira Turion II serisi yeni işlemci modelleri 128-bit kayar nokta hesaplama ünitesi (FPU) ile gelirken diğer modellerde 64-bit FPU birimi olduğunu ayrıca yine Turion II serisinde 3.6GT/sn'lik HyperTransport hızı desteklenirken, Athlon II ve Sempron M serisi mobil işlemcilerde 3.2GT/sn'lik HT hızı desteklendiğini belirtmekte fayda var.

AMD cephesinden gelen bilgilere göre firma yeni mobil işlemcileriyle dizüstü bilgisayar arenasındaki pazar payını arttırmayı hedefliyor. Piyasa analizleri yapan bazı araştırma kuruluşlarına göre son dönemde mobil GPU pazarında pozisyonunu güçlendirmeyi başaran ve pazar payını arttıran AMD, 45nm üretim teknolojisiyle hazırladığı işlemcilerinin DirectX 10.1 desteği sunan hem de 1080p videolar için donanımsal hızlandırma sunan GPGPU uygulamalarıyla uyumlu entegre grafik çözümleriyle birlikte hem performanslı hem de pil dostu dizüstü bilgisayarların hazırlanacağını belirtiyor.


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yc#1 9 yıl
@ kuruwa P8800 2.66 Ghz hıza ve 3 MB L2 önbelleğe sahip olmasına rağmen 25 W TDP'ye sahip. En azından düşük hızlı Athlon ve Turion'larda da aynı TDP'yi görmek isterdim.
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SnCrhn 9 yıl
intel in bunlarla karşılaştırdığınız işlemcilerine sahip dizüstüler, bunların 2 katı fiyatında olduğunda da karşılaştırmaya devam edin tamam mı?:D şu bir gerçek ki, amd verdiği performans kadar fiyat biçiyor,intel için bunu söylemek mümkün mü???
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murettep 9 yıl
bellekler en az iki mb olmalıydı turion II 4mb turion II ultra 6mb olsaymış daha iyi olurmuş.
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kuruwa 9 yıl
TDP'ler yüksek kalmış. Intel'in 25 W'lık canavar gibi işlemcileri var.
DEMİŞSİN ama amd kılerınde bellek kontrolculerı içinde unutmuşsun tabiki bellek kontrolcusu ile yuksek cıkacak o 25 watt lık işlemcıye artı chip set tdp sini de ekleyınce acaba kaç çıkacak
işlemciler fena değil gerçekten atom için neo 2 gelecektı o nu göremedım neo kullandım atomlardan çok daha şahane
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resler 9 yıl
AMD nin mobil platformu için yapılan tüm olumsuz söylemlere karşı Toshiba A300d-214 modelini aldım. Ofis + Multimedya ağırlıklı birazda oyun için kullanıyorum. Şu ana kadar beni hiç üzmedi.
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yc#1 9 yıl
TDP'ler yüksek kalmış. Intel'in 25 W'lık canavar gibi işlemcileri var.
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VenomS 9 yıl
benim beklediğim seri yavaş yavaş geliyor bana Turion II Ultra M600 ve 880G mobil chitsetli 17" bir notebook bana yeter biraz daha hızlanması lazım amd'in
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OverClocK1ng 9 yıl
Yaa zaten T9550 gibi 6Mb cache li bir işlemci karşısında 70Mhz daha hızlı ama 2Mb cache i olan bir işlemcinin işi çok zor. Hele ki karşısındaki Intel olunca.
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sertacaygun 9 yıl
1; P8xxx ve T9xxx serisine göre çok geç kalındı.
2; Üreticiler destek çıkacak mı ?
3; Türkiye'ye gelecek mi ?
4; Intel'in fiyatlarını düşürmesine neden olacak mı ?
Vee : Başımız büyük belada...
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KANUNI61 9 yıl

DraGonS
13.09.2009 Saat: 22:43
AMD nin mobil sektörde gerek atoma karşı gerekse diğer işlemcilerine karşı PLOTFORM bazında karşı durması gerek. Bunun içinde üreticilere destek ve ayrıca ücret bakımından kullanıcıların yanında olması gerek! + fiyat perfonmas veplatfom bazında intelden iyi olmasada yakın performans bence burda fıyatını iyi ayarlarsa işyapar
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IgorStravinsky 9 yıl
Bence zaten AMD işlemci bakımından değil fakat chipset bakımından mobil platformda ezim ezim eziyor nVidia'yı. ATI anakartlara HD 4xxx serisi monte edildi. HD 5xxx serisi ile galiba Crysis filan oynanabilir hale gelir
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