AMD'den 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan 8 yeni mobil işlemci

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Radeon HD 5800 serisi ile birlikte endüstride ilk defa DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarını kullanıma sunmaya hazırlanan AMD, dizüstü bilgisayar arenasındaki sessizliğini de bozdu ve 8 yeni mobil işlemcisini endüstrinin beğenisine sunacağını açıkladı. Phenom II serisi ile birlikte 45nm üretim teknolojisine geçiş yapan AMD, masaüstü işlemcilerinden sonra mobil platformlar için hazırladığı mobil işlemcilerinde de 45nm fabrikasyon sürecine geçiş yaparak hem daha hızlı hem de daha düşük güç tüketimine sahip olan yeni mobil işlemcilerini kullanıma sunuyor.

AMD'nin yeni mobil işlemcileri Turion II Ultra, Turion II, Athlon II ve Sempron olmak üzere dört farklı seri altında kategorize ediliyor. Firmanın yeni işlemcileri arasında en dikkat çözüm 2.6GHz'de çalışan çift çekirdekli Turion II Ultra M640 olurken, en ekonomik modelin ise 2GHz'de çalışan tek çekirdekli Sempron M100 model olduğuun görüyoruz. Isıl güç tasarımları 25 Watt ile 35 Watt arasında değişen işlemciler için altı çizilmesi gereken çok önemli bir detay daha bulunuyor zira Turion II serisi yeni işlemci modelleri 128-bit kayar nokta hesaplama ünitesi (FPU) ile gelirken diğer modellerde 64-bit FPU birimi olduğunu ayrıca yine Turion II serisinde 3.6GT/sn'lik HyperTransport hızı desteklenirken, Athlon II ve Sempron M serisi mobil işlemcilerde 3.2GT/sn'lik HT hızı desteklendiğini belirtmekte fayda var.

AMD cephesinden gelen bilgilere göre firma yeni mobil işlemcileriyle dizüstü bilgisayar arenasındaki pazar payını arttırmayı hedefliyor. Piyasa analizleri yapan bazı araştırma kuruluşlarına göre son dönemde mobil GPU pazarında pozisyonunu güçlendirmeyi başaran ve pazar payını arttıran AMD, 45nm üretim teknolojisiyle hazırladığı işlemcilerinin DirectX 10.1 desteği sunan hem de 1080p videolar için donanımsal hızlandırma sunan GPGPU uygulamalarıyla uyumlu entegre grafik çözümleriyle birlikte hem performanslı hem de pil dostu dizüstü bilgisayarların hazırlanacağını belirtiyor.