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AMD'den Intel'e yanıt; Phenom II işlemcilerde %20 indirim

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
28,3b
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66
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'den Intel'e yanıt; Phenom II işlemcilerde %20 indirim
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Intel'in dört çekirdekli işlemci fiyatlarında modeline göre 200$'a varan fiyat indirimine gitmesi ve Core 2 Quad Q9550'nin fiyatını 50$'lık indirim ile Phenom II X4 940 Black Edition modelinin altına çekmesi sonrasında AMD'nin nasıl bir adım atacağı merak ediliyordu. Hardware-Infos sitesinin haberine göre AMD, 8 Ocak'ta kullanıma sunduğu Phenom II işlemcilerinde ilk fiyat indirimine hazırlanıyor.

Her ne kadar AMD cephesinden henüz fiyat indirimine yönelik resmi bir açıklama yapılmış olmasa da Intel'in agresif indirimi ve Q7500 gibi maliyet odaklı yeni bir dört çekirdekli modelin pazara sunulacağının açıklanması sonrasında AMD'nin de indirim yönünde adım atması bekleniyordu. Gelen habere göre firma Phenom II işlemcilerinde %20 oranında indirim yaparak fiyatları 40-50$ aşağı çekmeye hazırlanıyor.

Yapılacağı söylenen olası indirim sonrasında Sıvı Azot ile 6GHz seviyesine ulaşabilen Phenom II X4 940 işlemcisinin 275$'dan 225$'a, Phenom II X4 920 modelinin ise 235$'dan 195$'a çekileceği konuşuluyor. AMD'nin 45nm üretim teknolojisiyle hazırladığı, 6MB büyüklüğünde seviye 3 belleğe sahip olan dört çekirdekli işlemcileri DDR2-1066MHz işlemci desteğine sahipler ve Soket AM2/AM2+ anakartlarla kullanılabiliyorlar.

Kaynak;
http://www.hardware-infos.com/news.php?news=2673


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geugmaster 10 yıl
novabilgisayar.com/...
burda var almayı düşünenlere
ayrıca sorayım burdaki fiyat indirimli fiyat mı?
yoksa bahsedilen indirim daha sonra mı olacak çünkü 275USD deniyodu
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
indirimlerle değilde yeni işlemcilerle yanıt verse once!
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sulo61gun 10 yıl
yıllardır bi batıramadınız gitti şu amd yi batınca ne olacak acaba merak ediyorum ucuza intel işlemci mi alacaksınız:)
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sulo61gun 10 yıl
@heyula07
ne batması, senin amd nin ekran kartı satışlarında vurduğu voleden haberin yok heralde:)
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heyula07 10 yıl

Orjinalden alıntı: sulo61gun

@heyula07

ne batması, senin amd nin ekran kartı satışlarında vurduğu voleden haberin yok heralde:)


İşlemci pazarı ekran kartı pazarına benzemez. Amd nin ekran kartından vurduğu para İşlemci sektörü için devede kulak.

İntelin yıllık karı: 37,6 milyar dolar
Nvidianın karı: 4.7 milyar dolar
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BroK€NSaf€ty 10 yıl
Seviyorum bu amd yi yahu tam da alacağım gün indirimli aldım :)
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Kirk Lee 10 yıl
indirsinler tabi.... x4 920 almayı düşünüyordum ama dolar 1.50 seviyelerine düşünce x4 940 alacağım :D
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sulo61gun 10 yıl
gigatekte üye fiyatları: phenom 2 940 262$+kdv 920 229$+kdv
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YunusYENEROGLU_69_ 10 yıl
o zaman intelde ekran kartı pazarına girek ooo cok etkili olur.:O)
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By_Crosshair 10 yıl
O DEĞİLDE BU İŞ SANKİ KEMAL SUNAL 'IN

İNATÇI FİLMİNE DÖNDÜ O DİYOR BEN ŞU KADARA VERİYORUM BU DİYOR BEN ŞU KADARA VERİYORUM ORTDA MASUM KÖYLÜ UFO GÖRÜYOR BAKALIM HAYIRLISI NE İŞE VARIR BU SONUÇLAR BİDE KULLANICIYA İNSEDE ŞU PHENOM 2 TÜRKİYEDE BİRİNDE GÖRSEK
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YunusYENEROGLU_69_ 10 yıl
Towarscke kardesin söyledikleri mantıklı.Amd nin yeni cıkardıgı phenom 2 lerde indirim mecburiyeti olmasının sebebi bencede intel.Az CAKAL degil bu intel.Ama amd ye de hakikaten helal olsun intelin her hamlesine karsılık verebiliyor.Sanki karsımızda sonu olmayan bir santranc oyunu var.Biz seyirci oluyoz tabii :O)Yanlız sunu belirteyim intel oc yapmayan stantard kullanıcıların gözünde amd den herzaman bir adım önde görünüyor.Yalan yok ben de bu sekilde düsünüyorum.Örnegin core 2 duo 2.66 yı amd nin cift cekirdekli 3.0 da calısan islemcisine tercih edildigine cok kez sahid oldum.
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Pandemic 10 yıl
hala pahalı phenom II ler çıkardıkları işe göre...
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jiddi 10 yıl
7 mi çekirdek mi ? nassı bişi o ? :)
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[S]aint 10 yıl
Bekle AMD Phenom II X4 940 Black Edition geliyorum o fiyata kaçırmam seni !
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ET 7 10 yıl
siz bu amd ye yatin kalkin dua edin. amd olmasa intel donumuza kadar soymustu bizi :)
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