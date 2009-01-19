AMD'den Intel'e yanıt; Phenom II işlemcilerde %20 indirim

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Intel'in dört çekirdekli işlemci fiyatlarında modeline göre 200$'a varan fiyat indirimine gitmesi ve Core 2 Quad Q9550'nin fiyatını 50$'lık indirim ile Phenom II X4 940 Black Edition modelinin altına çekmesi sonrasında AMD'nin nasıl bir adım atacağı merak ediliyordu. Hardware-Infos sitesinin haberine göre AMD, 8 Ocak'ta kullanıma sunduğu Phenom II işlemcilerinde ilk fiyat indirimine hazırlanıyor.

Her ne kadar AMD cephesinden henüz fiyat indirimine yönelik resmi bir açıklama yapılmış olmasa da Intel'in agresif indirimi ve Q7500 gibi maliyet odaklı yeni bir dört çekirdekli modelin pazara sunulacağının açıklanması sonrasında AMD'nin de indirim yönünde adım atması bekleniyordu. Gelen habere göre firma Phenom II işlemcilerinde %20 oranında indirim yaparak fiyatları 40-50$ aşağı çekmeye hazırlanıyor.

Yapılacağı söylenen olası indirim sonrasında Sıvı Azot ile 6GHz seviyesine ulaşabilen Phenom II X4 940 işlemcisinin 275$'dan 225$'a, Phenom II X4 920 modelinin ise 235$'dan 195$'a çekileceği konuşuluyor. AMD'nin 45nm üretim teknolojisiyle hazırladığı, 6MB büyüklüğünde seviye 3 belleğe sahip olan dört çekirdekli işlemcileri DDR2-1066MHz işlemci desteğine sahipler ve Soket AM2/AM2+ anakartlarla kullanılabiliyorlar.

Kaynak;

http://www.hardware-infos.com/news.php?news=2673