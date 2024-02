Age of Empires serisi 50 milyon oyuncuya ulaştı: Steam'de %50 indirim!

Tam Boyutta Gör Microsoft, gerçek zamanlı strateji oyunu serisi Age of Empires’ın 50 milyon oyuncuya ulaştığını duyurdu. Serinin tamamı Steam üzerinde yüzde 50 indirimli olarak satışa sunulurken, Age of Empires III Definitive Edition şu anda Steam’de tamamen ücretsiz olarak oynanabiliyor. Yalnızca indirim haberi değil, yeni genişletme paketine ilişkin bilgiler de paylaşıldı.

Age of Empires mobile ön kayıtlar açıldı: İşte oynanış videosu 1 gün önce eklendi

Kasım 2023’te çıkan Age of Empires IV DLC’si The Sultans Ascend’in serinin tarihinde en çok satan genişleme paketi olduğu açıklandı.

Yılın ilerleyen zamanlarında seri, Age of Empires II ve III için yeni genişleme paketleri, Age of Empires IV için yeni sezon ve yaklaşan Age of Empires Mobile oyunu dahil pek çok yeni içerikle güncellenecek.

Age of Empires serisi %50 indirim

