AMD'den kod adı Ontario; Çift çekirdekli Fusion işlemcisi notebook'lara geliyor

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2011 yılında anons edilmesi beklenen entegre grafik özellikli AMD Fusion işlemcileri için detaylar gelmeye devam ediyor. LIano kod adını taşıyan ve dört çekirdekli yapıda olan Fusion işlemcisinden sonra Ontario kod adını taşıyan ve yine doğal tasarımlı entegre grafik özelliği ile öne çıkan ancak farklı olarak dört yerine çift çekirdekli tasarım anlayışını temel alan işlemcinin olası bazı özellikleri de açıklandı.

Ultra-taşınabilir formdaki dizüstü bilgisayarlarda ve netbook olarak bilinen mini-bilgisayarlarda kullanılması hedeflenen yeni işlemci üzerinde DierctX 11 destekli entegre grafik birimine yer veriliyor. Aynı zamanda entegre bellek kontrolcüsü ile donatılacak Ontario işlemci ailesinin hangi saat hızlarıyla geleceği henüz bilinmese de bellek kontrolcüsünün DDR3 ve DDR3L (1.35v) desteği sunacağı bildiriliyor.

32nm üretim teknolojisiyle hazırlanacak olan FT1 BGA formundaki çift çekirdekli Ontario işlemci ailesine Hudson M1 kod adını taşıyan yeni bir çipsetin eşlik etmesi bekleniyor. Yonga setiyle ilgili herhangi bir bilgi olmasa da kullanıma sunulacağı dönem itibariyle SATA-III ve USB 3.0 gibi yeni nesil teknolojileri taşınabilir sistemlere getirmesi beklenirken, ısıl güç tasarımıyla da rekabetçi olması bekleniyor.