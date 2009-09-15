Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AMD'den kod adı Ontario; Çift çekirdekli Fusion işlemcisi notebook'lara geliyor

9 yıl
10b
1
8
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

AMD'den kod adı Ontario; Çift çekirdekli Fusion işlemcisi notebook'lara geliyor
Tam Boyutta Gör

2011 yılında anons edilmesi beklenen entegre grafik özellikli AMD Fusion işlemcileri için detaylar gelmeye devam ediyor. LIano kod adını taşıyan ve dört çekirdekli yapıda olan Fusion işlemcisinden sonra Ontario kod adını taşıyan ve yine doğal tasarımlı entegre grafik özelliği ile öne çıkan ancak farklı olarak dört yerine çift çekirdekli tasarım anlayışını temel alan işlemcinin olası bazı özellikleri de açıklandı.

Ultra-taşınabilir formdaki dizüstü bilgisayarlarda ve netbook olarak bilinen mini-bilgisayarlarda kullanılması hedeflenen yeni işlemci üzerinde DierctX 11 destekli entegre grafik birimine yer veriliyor. Aynı zamanda entegre bellek kontrolcüsü ile donatılacak Ontario işlemci ailesinin hangi saat hızlarıyla geleceği henüz bilinmese de bellek kontrolcüsünün DDR3 ve DDR3L (1.35v) desteği sunacağı bildiriliyor.

32nm üretim teknolojisiyle hazırlanacak olan FT1 BGA formundaki çift çekirdekli Ontario işlemci ailesine Hudson M1 kod adını taşıyan yeni bir çipsetin eşlik etmesi bekleniyor. Yonga setiyle ilgili herhangi bir bilgi olmasa da kullanıma sunulacağı dönem itibariyle SATA-III ve USB 3.0 gibi yeni nesil teknolojileri taşınabilir sistemlere getirmesi beklenirken, ısıl güç tasarımıyla da rekabetçi olması bekleniyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
darkaura 9 yıl
Amd hep onu cikarcam bunu cikarcam diyor ama ortada bir sey yok. notebook piyasasi tamamen intel. eskiden en denk amd islemcileri vardi simdi oda yok.
ya yapmak istediklerini yapamiyorlar yada yapana kadar teknolojisi eskiyor.
bu kafayla server piyasasinida kaybederler. ellerinde hic bir sey kalmaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sertacaygun 9 yıl
SATA, USB , DDR 3 neyse de ... Şimdi çıksa bile çok geç olacak...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yekoo 9 yıl
güzel hoşgörü örneği sergilemişsiniz arkadaşlar kutlarım sizi :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
grafiker 9 yıl
eyvallah :) da bu cümle hertürlü anlaşıla biliyormuş demekki.. ama yanlı anlamışım affola :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cihangir151 9 yıl
bence 2011 için daha çok var demiştir...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sadtneverdie 9 yıl
cihangir151

bence 2011 için daha çok var demiştir...


sadece okumak değil anlamakta lazım değil mi? :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
grafiker 9 yıl
Ben daha göremedim hem çif çekirdekli netbokk hem ddr3 hem usb 3.0 nerde çok var arkadaşım link verde görelim note book değil ama net book yanlış olmasın varsa bir link verde bende arıyprdum şöyle sağlam bir net book alıcam...
teşekkürler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sadtneverdie 9 yıl
Çok var...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Metroid Prime Trilogy inceleme videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim