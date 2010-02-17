AMD'den son dönemin en önemli sürücü güncellemeleri: ATi Catalyst 10.2 ve 10.3

Ve AMD beklenen açıklamayı yaparak ATi Catalyst 10.2 ve 10.3 sürücüleri için merak edilen detaylara açıklık getirdi. Sürücü güncellemelerini aylık periyotlarla gerçekleştiren AMD'nin, yeni sürücülerinde ciddi yenilikler sunmayı planladığını hatta Şubat ve Mart ayı için hazırlanan sürücülerin üst düzey yönetici katılımıyla tanıtılacağını daha önceki haberlerimizde sizlerle paylaşmıştı. Bugün itibariyle AMD'nin yayın yasağı sona erdi ve bu ay için hazırlanan Catalyst 10.2 ve Mart ayı için planlanan Catalyst 10.3 sürücülerinin detayları netleşti. Önemli yeniliklere ve ciddi güncellemelere sahip olan yeni Catalyst sürücüleriyle, DirectX 11 destekli ATi Radeon HD 5000 serisi için performans, güç tüketimi ve çoklu ekran kartı kullanımına yönelik iyileştirmeler yapılacağı belirtiliyor.

ATi Catalyst 10.2

AMD tarafından bugün yayımlanması beklenen ATi Catalyst 10.2 sürücüsündeki en önemli yenilik olarak Crossfire X kurulumlarında profil yapısının baştan tasarlanması. Bilindiği üzere Nvidia cephesinde yeni çıkan oyunlar için sürücüden bağımsız olarak SLI güncellemesi yayımlanabiliyor hatta EVGA gibi iş ortakları da yeni çıkan oyunlar için SLI desteği getiren yamalar hazırlayabiliyorlar. AMD'de ise bu durum biraz daha farklıydı zira yeni çıkan oyunlar için Crossfire X desteği ancak yeni bir sürücü içerisinde mümkündü ve bu durum AMD adına handikap yaratabiliyordu çünkü sürücü güncellemelerini aylık düzenli periyotlarla gerçekleştiren AMD, oyunlara çoklu GPU desteği kazandırma noktasında Nvidia kadar esnek hareket edemiyordu. Catalyst 10.2 sürücüsü ise bu durumu değiştiriyor.

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AMD'den yapılan açıklamaya göre Şubat ayı için hazırlanan Catalyst 10.2 sürücüsünde Crossfire X Profil yapısı sürücü çekirdeğinden çıkartılarak ayrı bir XML dosyasına taşındı. Yapılan bu önemli değişiklik sonrasında artık AMD cephesinde de sürücü güncellemelerinden bağımsız olarak Crossfire X Profil yamalarının çıktığına tanık olabileceğiz. AMD tarafından hazırlanacak ve muhtemelen AMD Game sitesi üzerinden yayımlanacak küçük profil uygulamalarıyla, yeni çıkan oyunlar için Crossfire X desteği çok daha hızlı bir şekilde sağlanabilecek. Catalyst 10.2 sürücüsü, Crossfire X kurulumlarıyla ilgili olarak çok önemli bir yeniliği daha beraberin getiriyor. AMD bu sürücüyle birlikte çoklu ekran kartı kurulumlarında da PowerPlay teknolojisini aktif ederek, yüksek enerji verimliliği sağlamayı hedefliyor.

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Elimize ulaşan resmi dökümanlara göre PowerPlay teknolojisi sayesinde Crossfire X modunda eğer ihtiyaç yoksa yani sistem bekleme durumundaysa ikinci (varsa eğer üçüncü ve dördüncü de) ekran kartının hem saat hızları hem de voltaj değerleri en düşük seviyeye çekilerek, çoklu ekran kartı kurulumlarının en önemli handikapı olarak gösterilen güç tüketiminin ciddi şekilde düşürüleceği belirtiliyor. Çift grafik işlemcili ATİ Radeon HD 5970 modeli de dahil olmak üzere ATi Radeon HD 5700 ve 5800 serileri için geçerli olan yeni özelliğin, Windows Vista ve Windows 7 altında, otomatik olarak devreye girdiği ve yukarıda da belirttiğimiz gibi GPU'lardaki yük durumuna göre ikinci kartın saat hızları ve voltaj değerlerini düşürüyor öte taraftan 3D ihtiyacında ise kartları en yüksek performansta çalıştırıyor.

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Catalyst 10.2 sürücüsünün Crossfire X teknolojisi için çıkartıldığını söylemek açıkçası abartılı bir ifade olmayacaktır zira sürücünün bir diğer önemli yeniliği ise Crossfire X modunda Eyefinity teknolojisine tam destek getirmesi. Bilindiği üzere AMD, Radeon HD 5800 serisi ile birlikte Eyefinity teknolojisini duyurarak son kullanıcılar için çoklu monitör desteğine başlamıştı. Catalyst 10.2 sürücüsüyle birlikte artık Crossfire X modunda çalışan ekran kartlarının tamamı Eyefinity kurulumlarında görüntü hızlandırma desteği sunabilecek. Bu özellik sayesinde bütçesi el veren kullanıcıların Crossfire X ile Eyefinity teknolojisinden daha fazla keyif alması hedefleniyor. Catalyst 10.2 sürücüsü, Crossfire X kurulumları için son bir güncelleme daha içeriyor ki bu güncellemenin aslında bir başlangıç oluğu söyleniyor.

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Bugün kullanıma sunulacak Catalyst 10.2 sürücüsüyle birlikte AMD, Crossfire X kurulumlarını mümkün kılan çoklu GPU kodunu 3D sürücü komponentinden çıkartarak yeni bir çoklu GPU sürücü komponentini, 3D sürücüsünden bağımsız olarak Catalyst 10.2'ye entegre etmiş durumda. Yapılan bu değişikliğin AMD'ye yeni fırsatlar sunacağı ve gelecekte Crossfire X odaklı çok daha fazla güncelleme ve değişikliğe olanak tanıyacağı belirtiliyor. Sürücü organizasyon yapısındaki bu değişikliğin Crossfire X teknolojisinin kullanım yaygınlığına ne derece etki edeceğini zaman gösterecek ancak AMD, şimdiden her türlü kullanım senaryosuna olanak tanıyabilecek esnek bir zemin oluşturmaya başlamış gibi görünüyor. DisplayPort üzerinden ses taşımayla ilgili bir güncellemesi daha bulunan Catalyst 10.2 sürücüsü;

- CrossFireX Profil mimarisi yeniden tasarlandı.

- Multi-GPU Kod mimarisi yeniden tasarlandı.

- Corssfire X için PowerPlay ile ultra-düşük güç durumu düzenlemesi.

- CrossFireX Eyefinity desteği.

- DisplayPort üzerinden ses taşıma.

başlıkları altında özetlenebilir. Bu arada merak edenler için ATi Catalyst 10.2 sürücüsünün bugün çıkacağını bir kez daha hatırlatmış olalım.

ATi Catalyst 10.3

ATi Catalyst 10.2 sürücüsünü yayımlamaya hazırlanan AMD, Mart ayında duyuracağı Catalyst 10.3 sürücüsünün detaylarını da açıkladı. Gelişim sürecinde Crossfire X odaklı iyileştirmeler içeren Catalyst 10.2 sürücüsünden farklı olarak Catalyst 10.3 ilk defa sunulacak bazı yeni özellikleri bünyesinde barındıracak. 3DVision teknolojisine yatırım yaparak oyunculara 3D dünyasının kapılarını aralayan Nvidia'dan sonra AMD de benzer bir adım atıyor ancak daha farklı bir yaklaşımla. Bilindiği üzere 3DVision temelde Nvidia'nın kendi teknolojisi. Ciddi bir yatırım bütçesi ile geliştirilen hatta operasyonunun başına geçmesi için AMD'den mühendis dahi transfer edilen 3DVision teknolojisinden farklı olarak AMD, kendi teknolojisini geliştirmiyor ancak piyasada yaygın olarak kullanılan3D teknolojilerine destek vermeyi hedefliyor. Bu hedefler doğrultusunda Catalyst 10.3 paketinde Direct3D sürücüsünde güncellemeye giden AMD, iZ3D gibi firmaların 3D Stereoscopic teknolojisiyle 120Hz desteği sunmaya başlıyor.

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3D Stereoscopic desteği getirecek Catalyst 10.3 sürücüsünün bir diğer önemli yeniliği ise Eyefinity teknolojisi için Kenar Denkleştirme (Bezel Compensation) özelliğini sunacak olması. Bilindiği üzere Eyefinity teknolojisi ile çoklu monitör desteği sunulmuştu ancak özellikle monitör kenar yönetimiyle ilgili çeşitli sorunlar yaşandına tanık olmuştuk. Kenar Denkleştirme özelliği sayesinde monitör kenarlarından ötürü görüntünün bölünmesi ve yaşanan piksel kaybı sonlandırılıyor ve kenarların altında kalan kısım tek parça olarak işlenerek daha görüntünün iyileştirilmesi ve çoklu monitör kurulumlarından daha yüksek verim alınması hedefleniyor. Hem oyunlar da hem de masaüstü uygulamalarda devreye giren yeni özellik için özel bir destek ya da benzer bir güncellemeye gerek duyulmuyor. Catalyst 10.3 sürücüsüyle birlikte gelen bir diğer önemli özellik ise çoklu Eyefinity grupları. Bu özellik sayesinde kullanıcılar farklı monitör konfigürasyonlarına yönelik grup profilleri tutabilecek ve Catalyst kontrol merkezinden bu profillere ulaşabilecekler.

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ATi Catalyst 10.3 ile birlikte AMD, dizüstü bilgisayarlar için üretici bağımsız olarak sürücü güncellemelerine başlayacağını belirtiyor. ATi Mobility Radeon HD 2000 serisinden itibaren tanıtımı geçtiğimiz ay yapılan DirectX 11 destekli Mobility Radeon HD 5000 serisine kadar olan mobil grafik çözümleri için AMD cephesinde çok daha sık sürücü güncellemelerine tanık olacağız gibi görünüyor.

ATi Catalyst 10.3 ile gelen yenilikler ve iyileştirmeleri özetlemek gerekirse;

- ATi Catalyst Mobility.

- ATI Eyefinity - Kenar Doğrulama.

- ATI Eyefinity - Her monitör için kontrol desteği.

- ATI Eyefinity - Çoklu grup desteği.

- ATI Eyefinity - Monitör konfigürasyon değiştirme desteği.

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