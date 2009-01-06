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AMD'den ultra-ince dizüstü bilgisayarlar için Yukon platformu

AMD'den "ince" iş. Firma ultra-ince dizüstü bilgisayarlar için Yukon platformunu duyurdu. Athlon Neo işlemcili platform mercek altında.
10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mini-bilgisayarların devreye girmesiyle birlikte ciddi bir ivme kazanarak geçtiğimiz yılın 3. çeyreğinde masaüstü bilgisayarları geride bırakmayı başaran dizüstü bilgisayar pazarındaki hareketlilik, devam eden ekonomik kriz sürecinde üreticilerin yeni umut kapılarından biri olabilir. Kimi araştırmalar ve analistler tarafından ortaya konulan çeşitli öngörüler, global akımın taşınabilir bilgisayarlar doğrultusunda hareket ettiğine vurgu yaparken, önümüzdeki yıllarda masaüstü bilgisayarların yerini dizüstü bilgisayarların alacağı yönünde düşünceler olduğu da biliniyor.

Dizüstü bilgisayar dünyasında yaşanan hareketlilik kullanıcılar adına yeni ihtiyaç ve beklentileri de beraberinde getiriyor. "Desktop Replacement" olarak bilinen yüksek performanslı dizüstü bilgisayar segmentinde masaüstü bilgisayarlara rakip olabilecek güçte yeni nesil modeller anons ediliyor olsa da netbook bilgiasayarların ulaştığı yüksek satış başarısından da anlaşılabileceği üzere taşınabilirliğin ön plana çıktığı maliyet odaklı çözümlere olan talep oldukça yüksek. Pazarın büyüklüğü ve geçtiğimiz yıl ulaşılan yüksek satış rakamları bu sene "platform" savaşlarını da alevlendirecek.

AMD'den ultra-ince dizüstü bilgisayarlar için Yukon platformu
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AMD, ultra-ince dizüstü bilgisayarlar için Yukon platformunu duyurdu

Centrino 2 platformuyla dizüstü bilgisayar, Atom ailesiyle de mini-bilgisayar dünyasında pazar payı liderliğine sahip olan Intel'in aksine AMD bugüne mini-bilgisayarlara yönelik somut bir adım atmamıştı. Haziran ayında Puma platformunu lanse ederek mobil pazardaki sessizliğini bozan ve iddiasını ortaya koyan firma, kompakt yapılı, ultra-ince dizüstü bilgisayarlar için geliştirdiği Yukon platformunu duyurdu. İlk defa geçtiğimiz Kasım ayında gerçekleştirilen AMD Analist Günü'n de telaffuz edilen Yukona platformona ilişkin resmi detaylar açıklandı ve ilk dizüstü bilgisayar tanıtıldı.

AMD'nin Yukon platformuyla ilgili altı çizilmesi gereken ilk detay, platformun doğrudan mini-bilgisayarları hedef almadığı dolayısıyla Atom'a rakip olmadığıdır. Resmi dökümanlara göre AMD'nin Yukon kod adlı yeni mobil platformuyla hedeflediği segment, dizüstü bilgisayarlar ve ultra taşınabilir dizüstü bilgisayarlar ile mini-bilgisayar dünyasının tam ortasında kalan ultra-ince modeller. Özellikle Apple'ın MacBook Air modeliyle popüler olmaya başlayan bu segmentte daha sonra Sony TZ ve Lenovo ThinkPad X300 gibi benzer yapıda modeller de rekabete dahil olmuştu.

AMD'den ultra-ince dizüstü bilgisayarlar için Yukon platformu
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Yukon platformu mini-bilgisayarlarla dizüstü bilgisayar arasındaki boşluğu doldurmak üzere hazırlandı

Yukon platformuyla uygun maliyetli ultra-ince dizüstü bilgisayarların hazırlanmasını hedefleyen AMD, özellikle ekran boyutu 13-inç'e kadar olan modelleri hedef alıyor. Güçten taviz vermeden maksimum taşınabilirliğin hedeflediğini Yukon platformu işlemci, grafik işlem birimi ve yonga seti olmak üzere 3 ana ögeden oluşuyor. Firma yeni mobil platformuyla birlikte Neo serisi tek çekirdekli yeni Athlon işlemci ailesini de tanıttı. Platformda 1.6GHz'de çalışan, 512Kb seviye 2 belleğe sahip olan ve ısıl güç tasarımı 15 Watt olarak belirlenen Athlon Neo MV-40 modeli kullanılıyor.

Athlon Neo MV-40 ile birlikte AMD sistem üreticilerine iki işlemci alternatifi daha sunuyor ki bunlar 1GHz'de çalışan Sempron 200U ve 1.5GHz'de görev yapan Sempro 2100U. 256Kb seviye 2 bellek ile donatılan işlemciler Athlon Neo MV-40 modeliyle birlikte 65nm SOI teknolojisi kullanılarak hazırlanıyor. Gömülü tasarıma sahip olan dolayısıyla işlemci güncellemesine pekte yatkın olmayan Yukon platformunda yine 65nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve Athlon Neo MV-40 ile 27 Watt'lık güç tüketimine sahip olan "690T + SB600" yonga setine yer verilmiş.

AMD'den ultra-ince dizüstü bilgisayarlar için Yukon platformu
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Yukon platformu dizüstü ultra-ince dizüstü bilgisayarlarda HD Video deneyimi de sunacak

Yeni platformla birlikte kullanılacak mobil işlemciler saat hızı açısından Intel'in Atom işlemcilerini yakalıyor ama daha yüksek güç tüketimiyle, enerji verimliliği söz konusu olduğunda, doğrudan rakibi olmasa da Atom modellerinin gerisinde kalıyor. Fakat AMD'nin yeni işlemcileri için Atom ailesinin aksine 65nm üretim teknolojisiyle hazırlandığını, entegre bellek kontrolcüsüne sahip olduğunu ve muhtemelen daha yüksek performans sunacağını belirtmekte fayda var. Bu arada merak edenler için işlemciler Hypertransport 1.0 desteğiyle geliyor ve K8 mimarisini kullanıyor.

Belirttiğimiz gibi AMD'nin Yukon platformunda 690T yonga seti kullanılacak. ATi'nin entegre grafik çözümlerinden biri olan ve DirectX 9 desteği sunan Radeon Xpress 1250'nin görsellik kazandıracağı platformda ayrıca yüksek tanımlı videolar (HD) için donanımsal hızlandırma yapabilen ve DirectX 10 desteği sunan Radeon HD 3450 de opsiyon listesindeki yerini almış olacak. Entegre grafik işlemci performansıyla Intel'in 945 ailesinden daha iyi olduğu belirtilen 690T'nin ikinci çeyrekte yerini 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan 780G'ye bırakması bekleniyor.

AMD'den ultra-ince dizüstü bilgisayarlar için Yukon platformu
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AMD'ye göre Yukon platformu Intel Atom tabanlı çözümlerden %148 daha hızlı

AMD'nin yayınladığı dökümanlar arasında yer alan test sonuçlarıyla medya uygulamalarında Yukon platformunun Atom tabanlı çözümlere göre %148'e varan oranda daha yüksekperformans başarımı sunduğu iddia ediliyor. Gelen bilgilere göre Athlon Neo işlemcili Mini-ITX anakatların maliyeti 70$ seviyesinde. Yani Atom tabanlı çözümlere nazaran bir miktar daha pahalı. Tabii AMD'nin 45nm üretim teknolojisine geçiş ve 780G gibi 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan yeni bir yonga setini platforma dahil etmesiyle maliyetler de belirgin bir düşüş yaşanması da olası.

AMD'nin ayrıca bu yıl içerisinde, yine muhtemeln ikinci çeyrekte çift çekirdekli işlemci modellerine de yeni platform dahilinde yer verebilir. Mini bilgisayarların hemen üzerine konumlandırılan ultra-ince dizüstü bilgisayarları hedef alan Yukon platformu için girişimde bulunan ilk üreticisi isimse sektörün en büyük isimlerinden biri olan HP oldu ve firma Yukon tabanlı Pavilion dv2 modelini tanıttı. 12.1" boyutunda ve 1,280 x 800 piksel çözünürlüğünde LED-backlit LCD ekrana sahip olan sisteme AMD'nin 1.6GHz'de çalışan Athlon Neo MV-40 işlemcisi güç veriyor.

AMD'den ultra-ince dizüstü bilgisayarlar için Yukon platformu
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Yukon platformunu kullanan ilk model; HP Pavilion dv2

HP'nin 4GB'a kadar DDR2 bellek desteği sunan ayrıca 500GB'lık sabit disk ile konfigüre edilebilen dizüstü bilgisayarında 1.8Kg ağırlığında. Magnezyum alaşım kasaya sahip olan ve kalınlığının 23mm olduğu belirtilen Pavilion dv2, Blu-ray opsiyonu ile birlikte geliyor. Kablolu ve kablosuz iletişim için WiFi ve Gigab Ethernet desteğine sahip olan Yukon tabanlı ultra-ince dizüstü bilgisayar, yüksek tanımlı videolar için HDMI konnektörünü de üzerinde barındırıyor. HP Pavilion dv2'nin Nisan ayı içerisinde 700$'lık segmentinde iddialı bir fiyatla kullanıma sunulması bekleniyor.


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vbalikci 10 yıl
Güzel görünüyor.
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blckhm 10 yıl
deneme
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buraoca2 10 yıl
Asus EEE PC'lerinde de görmek isteriz. Ayrıca HP'nin bilgisayarının fiyatı da fazla uygun değil, ve de ağır. Yeni çözümler görmek istiyoruz!
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ugacomtr 10 yıl
yaw yukon marwell firmasının lan kartlarında kullandıgı isim degil mi. tescilli ise dava acarlar..
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musandia 10 yıl
AMD'nin bu yavaşlığına uyuz oluyorum, zaten geç kalmışsın birde eski teknoloji ile giriş yapıyorsun! Bunada şükür... Teşekkürler HP...
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Wilson Fisk 10 yıl
Orjinalden alıntı: ugacomtr

yaw yukon marwell firmasının lan kartlarında kullandıgı isim degil mi. tescilli ise dava acarlar..


yukon kanada'da bir yer.amd sehir bolge isimlerinden devam ediyor, konya platformu da isteriz 50 gr.


en.wikipedia.org/...
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scan 10 yıl
Atomla aynı sınıfta değil bu platform. Fiyat olarak rakipler ancak performans ve geliştirilebilirlik olarak Yukon bariz daha iyi.
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sezka44 10 yıl
bekleyip görmek lazım
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max975 10 yıl
bakalım sonuç ne olacak haberler ne kadar gerçek.
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WinteR 10 yıl
Günaydın AMD, via bile ultramobile ürünleriyle piyasada.
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Confusion 10 yıl
işlemciden değil ama platform dan başarı elde etmesi muhtemel bir durum.
aslında tebrik etmek lazım: piyasanın açığını yakalayıp tek bir o/b çipsetle bu kadar ekmek yemek de başarıdır
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
aman nekadar ince
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mrtgkce 10 yıl
şahsen AMD nin yanndayım, gelişmesini destekliyorum. Bence güç tüketiminde oldukça cimri, ATOM rakibi bir platform da geliştirmeli.
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dellino 10 yıl

Orjinalden alıntı: IhtiyarDelikanli

aman nekadar ince


Aplle macbook airin kalınlığı: 19,4Mm
Nokia N96 18Mm
Hp :24Mm
Çokmu kalın?
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