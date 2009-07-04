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AMD'den yeni Opteron dalgası; Kod adı Suzuka

Istanbul kod adını taşıyan 6 çekirdekli Opteron işlemci ailesinden sonra AMD, Suzuka kod adlı ve düşük maliyetli yeni işlemci ailesinin detaylarını da açıkladı.
9 yıl
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Phenom ailesiyle masaüstü bilgisayar pazarında istediğini elde edemeyen ancak 45nm üretim teknolojisine geçiş yaptığı Phenom II işlemcileriyle yeniden yükselişe geçen ve bağımsız araştırma kuruluşlarınca pazar payını arttırdığı belirtilen AMD, sunucu pazarındaki iddiasını da sürdürüyor. Son kullanıcı odaklı çözümlerinde dalgalı bir seyir izleyen firma, Opteron işlemci ailesiyle sunucu ve iş istasyonlarında ise görece daha dengeli bir çizgide gidiyor.

Intel tarafından ilk defa geçtiğimiz sene Eylül ayında lanse edilen Dunington kod adlı 6 çekirdekli sunucu işlemcilerine ve ilk çeyrek sonunda pazara sunulan Nehalem tabanlı Xeon 5500 serisine karşı Opteron 2000 (Kod adı Istanbul) işlemcilerini pazara sunan AMD, Opteron operasyonunun son dalgasına "Suzuka" kod adını verdi. AMD maliyet odaklı ve enerji verimliliğini hedef aldığı yeni işlemcileriyle tek soketli sunucu sistemleri hedef alıyor.

AMD'den yeni Opteron dalgası; Kod adı Suzuka
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Çift ve çok soketli sunucu sistemleri için hazırlanan Opteron 2000 ve Opteron 8000 işlemci ailelerine ekonomik alternatif oluşturacak Suzuka kod adlı yeni model gamı, sistemler arası geçişte köprü görevi üstlenecek ve enerji verimliliğine sahip ekonomik sistem arayışındaki müşterileri hedefleyecek. Tek soketli yani tek işlemcili sistemler için hazırlanan Suzuka kod adlı Opteron 1000 ailesi, paralel işlemci kullanımına olanak tanıyan Soket F (Soket 1207+) yerine Soket AM3 formunu destekliyor. AMD'nin geriye doğru uyumluluk stratejisi ve soket kullanım yaklaşımı doğrultusunda sunucu odaklı yeni işlemci ailesi, Budapest kod adını taşıyan Opteron işlemcilerin (Barcelona serisinin tek soketli versiyonları) kullanılabildiği Soket AM2+ anakartlarda kullanılabilecek. Ve bu sayede sistem maliyetlerinin aşağı çekilmesine ayrıca daha düşük maliyetle sunucu güncellemesine de olanak tanınacak.

AMD'den yeni Opteron dalgası; Kod adı Suzuka
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AMD'den yeni Opteron dalgası; Kod adı Suzuka
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AMD'nin Suzuka kod adını taşıyan Opteron 1000 serisi yeni sunucu işlemcileri, Shanghai (Opteron) ve Deneb (Phenom II) ile aynı mimari özellikleri taşıyor. 45nm SOI üretim teknolojisiyle hazırlanan yeni işlemciler, monolitik zar tasarımında dört adet x86-64 işlemci çekirdeğini barındırıyorlar yani doğal dört çekirdekli işlemci formunu esas alıyorlar. Kombo bellek kontrolcüsüne sahip olan dolayısıyla tercih edilecek anakarta göre DDR2 veya DDR3 belleklerle çalışabilen (aynı anda sadece tek bir bellek formatı ya DDR2 ya da DDR3) Opteron 1000 işlemci modellerinde, her çekirdek için 512Kb seviye 2 bellek (L2) ve çekirdekler arası ortak kullanıma açık olan 6MB büyüklüğünde seviye 3 (L3) bellek birimi bulunuyor. AMD ilk etapta üç yeni Opteron 1000 (Suzuka) modelini kullanıma sunmayı planlarken, yeni işlemcilerde saat hızı 2900MHz'e kadar çıkıyor.

AMD'den yeni Opteron dalgası; Kod adı Suzuka
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HyperTransport hızı 2200MT/sn olarak açıklanan yeni işlemcilerin ısıl güç tasarımları ise 115 Watt olarak belirlenmiş.Suzuka kod adlı Opteron 1000 serisi işlemcilerin giriş modeli olan Opteron 1381 2.5GHz'de çalışıyor ve 189$'lık fiyatla kullanıma sunuluyor. 2.7GHz'de çalışan Opteron 1385 ise 229$'lık etiket fiyatı üzerinden satış listelerine girerken ilk modellerin en hızlısı olan ve 2.9GHz'de çalışan Opteron 1389 modeli ise 269$'lık fiyatla müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Bu arada AMD'nin işlemci ve platform isimlendirme stratejisine değinmekte de fayda var. Fark edilebileceği üzere AMD son dönemde yeni işlemci ve platform çözümlerine genellikle Formula 1 pistine sahip şehir isimleri veriyor. Bu konuda net bir açıklama olmasa da isimlendirmenin arkasında bir süre önce firmadan ayrılan ve şu an Freescale firmasında yöneticilik yapan Henry Richards'ın etkili olabileceği söyleniyor zira AMD'nin Formula 1 (Ferrari) ve NASCAR sponsorluklarının arkasında da Henry Richards'ın motorsporlarına olan tutkusunun etkili olduğu iddia ediliyordu.


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In God We Trust 9 yıl
Orjinalden alıntı: killnOd

Keske eskiden s939 da oldugu gibi suzukalarida socket am2+ uyumlu yapsalar veya masaustunde calisacak sekilde bir opteron seriside cikarsalar eskisi gibi.

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udede 9 yıl

Orjinalden alıntı: _Right_

Orjinalden alıntı: killnOd

Keske eskiden s939 da oldugu gibi suzukalarida socket am2+ uyumlu yapsalar veya masaustunde calisacak sekilde bir opteron seriside cikarsalar eskisi gibi.




IBM Roadrunner ı bilen bilir amd opteron kullanıyor dünyanın en iyi süper bilgisayarı çok iyi performansı var.xeon yerine opteron kullanırım!
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St Batuhan 9 yıl
Açıkçası son resimde işlemci o bilgisayarların yanında mini mini kalmış acayip gözüküyor :D nese hayırlısı hadi bakalım tekeli alt seviyede bayagı bir yık.
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MrPerFormance 9 yıl
denemek istiyorum opteron serisi işlemcileri.
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aoguz 9 yıl
Malesef Opteron işlemcili sunucular Türkiye'de hemen hiç bulunmuyor. Nedeni olarak da Intel'den malum bazı konularda şüpheleniyorum..
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mamad 9 yıl

Orjinalden alıntı: aoguz

Malesef Opteron işlemcili sunucular Türkiye'de hemen hiç bulunmuyor. Nedeni olarak da Intel'den malum bazı konularda şüpheleniyorum..

Bu sitenin sunucu bilgisayarları opteron işlemcili.
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mav1li 9 yıl
iki opteron ıslemcılı bir sistem tahmın edıldıgı gıbı tuzlu omayacak gıbı 269$ X2 adet anakart bilmioruz tabi...
1000 serisi optyler sadece kendi başına çalışır. İki yuvalı anakarta taksanız bile 2 işlemci çalışmaz. Bunun için 2000 serisi var.
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artenis 9 yıl
iki opteron ıslemcılı bir sistem tahmın edıldıgı gıbı tuzlu omayacak gıbı 269$ X2 adet anakart bilmioruz tabi...
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killnOd 9 yıl
Keske eskiden s939 da oldugu gibi suzukalarida socket am2+ uyumlu yapsalar veya masaustunde calisacak sekilde bir opteron seriside cikarsalar eskisi gibi.
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KANUNI61 9 yıl
bu Henry Richards baya bi geniş cevresi varmış fiyat olarak baya bi uygun geldibana işlemciler
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arda1811 9 yıl
yakında stadlarda da reklam verirler
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