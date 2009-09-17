AMD'nin 12 çekirdekli işlemcisi 3.2GHz'e çıkartıldı

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Standart soğutucu ve standart gerilim ile @3.2GHz! Detaylar için buraya tıklayabilirsiniz.

AMD'nin önümüzdeki yıl için planladığı en önemli girişimlerden birisi olan 12 çekirdekli Magny Cours işlemcisi hız aşırtma ile 3.2GHz'e çıkartıldı. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan 6 çekirdekl iki adet Sao Paolo zarını tek bir pakette bir araya getiren 12 çekirdekli Magny Cours işlemcisini standart Opteron soğutucusu ve yine standart gerilim değeri ile 3.2GHz'e çıkartıldı.

Mühendislik örneği (ES) ile yapılan çalışmada her ne kadar işlemcinin tüm testleri stabil olarak tamamladığı belirtilmese de çalışmanın standart voltaj değerinde (1.037v) ve standart soğutucu ile yapıldığı düşünüldüğünde 12 çekirdekli bir işlemci ile 3.2GHz'de CPU-Z onayı alınması Magny Cours serisi için beklentiyi yukarı çekecek gibi görünüyor.

3GHz'de yapılan WPrime 1024M testini 75.77 saniyede tamamlayan işlemcinin belirttiğimiz gibi 2010 ile birlikte pazara sunulması bekleniyor. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanacak ve soket G34 formunda olacak Magny Cours işlemci ailesinin dört kanal entegre DDR3 kontrolcüsüne ve 12MB L3 bellek kapasitesine sahip olması ayrıca dört adet Hyper Transport 3.0 hattını desteklemesi bekleniyor.