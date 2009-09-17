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AMD'nin 12 çekirdekli işlemcisi 3.2GHz'e çıkartıldı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
15,5b
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30
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin 12 çekirdekli işlemcisi 3.2GHz'e çıkartıldı
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Standart soğutucu ve standart gerilim ile @3.2GHz! Detaylar için buraya tıklayabilirsiniz.

AMD'nin önümüzdeki yıl için planladığı en önemli girişimlerden birisi olan 12 çekirdekli Magny Cours işlemcisi hız aşırtma ile 3.2GHz'e çıkartıldı. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan 6 çekirdekl iki adet Sao Paolo zarını tek bir pakette bir araya getiren 12 çekirdekli Magny Cours işlemcisini standart Opteron soğutucusu ve yine standart gerilim değeri ile 3.2GHz'e çıkartıldı.

Mühendislik örneği (ES) ile yapılan çalışmada her ne kadar işlemcinin tüm testleri stabil olarak tamamladığı belirtilmese de çalışmanın standart voltaj değerinde (1.037v) ve standart soğutucu ile yapıldığı düşünüldüğünde 12 çekirdekli bir işlemci ile 3.2GHz'de CPU-Z onayı alınması Magny Cours serisi için beklentiyi yukarı çekecek gibi görünüyor.

3GHz'de yapılan WPrime 1024M testini 75.77 saniyede tamamlayan işlemcinin belirttiğimiz gibi 2010 ile birlikte pazara sunulması bekleniyor. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanacak ve soket G34 formunda olacak Magny Cours işlemci ailesinin dört kanal entegre DDR3 kontrolcüsüne ve 12MB L3 bellek kapasitesine sahip olması ayrıca dört adet Hyper Transport 3.0 hattını desteklemesi bekleniyor.


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kuruwa 10 yıl
bunun masa üstü versiyonları da yapılacak tabiki bu sadece opteronda artık var diyor ardından masa üstü versiyonları gelecek 2010 da revizyonlarıda amd de soket değitirecek performasn için artık bu masa üstülerine de bence soket değişimi ile gidecek 32 nm high k metallı buldozer olacak buda 12 çekirdek sanal işlemci ile 24 çekirdek li buldozer amd ekliyor artık sana işlemci desteğini ama o zamana kadar 12 çekirdek li bu işlemci belki buda sanal işlemci desteği ile gelirse daha iyi sonuç alır bakalım zamnlar görücez
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sunuy_555555 10 yıl
güzel birşeye benziyor
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Diablo 10 yıl
12 Çekirdek vay be...


İşlemciler iyi güzel de, ah bi de uygulamalar ve işletim sistemleri tam anlamıyla çoklu işlemciye destek verebilse.
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rainhard 10 yıl
hd5870 le 3dmark01 e soksalar aleti yaw
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IgorStravinsky 10 yıl
Default voltaj ile çıkarılmış. Acaba AMD, O.C'a destek mi vermeye başladı?
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KANUNI61 10 yıl
1.69 dan 3,2 yemi cıkmış hava sogutmayla
yanlışmış gördüm
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Wilson Fisk 10 yıl
standart voltaj değerinde (1.037v) ve standart soğutucu ile yapıldığı düşünüldüğünde 12 çekirdekli bir işlemci ile 3.2GHz'de CPU-Z onayı alınması


1.69'u nerede gordun yav.
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XivA 10 yıl
voltaj çok düşük dimi?
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arino 10 yıl
Eskiden pentium 100 çıkacak derlerdi teknoloji GHZ'E değil çekirdeğe döndü.Şimdi 100 çekirdek çıkacak bu kesin.

25v 100 çekirdekli ama hala 3.00 GHz :p
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kuruwa 10 yıl
bu arada buna sana işlemci dsteği eklenirse off derım ben bakalım şimdiden ofluyozda cıkmadan ne desek yalan sitesınde 24 işlemcı gorunmekte ya sanal dahıl yada analartta 2 işlemci takılı
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Wilson Fisk 10 yıl
detaylar icin buraya tiklayin demis ya iste adam bir zahmet 9 sayfalik basliga cikiyor hadi yine gostereyim bir link.hatta ben gostermistim bir kac gun once wprime resmini baska bir yerde.fx haberi hic gostermeyeceksin zannetmistim.

xtremesystems.org/...
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kuruwa 10 yıl
testlerı şimdiden gostermezler çıkma zamanı yaklaşında gösterilir muhakkak artık amd bu şekilde yapmakta sanki 5 serisi bile tanıdımdan ne akdar sonra test edildi ama iyi görünmekte cıkana kadar revizyonlarıda yer güzelce ve 32 nm inllerın karşısına dikerler zamanın gelınce aslında 32 nm de yapılsa tadından yenmez bu valla keşke öyle bir süpriz yapsalar
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
testleride gösterselerdi bari bole cpu z screen shot koymakla olmuor gövde gösterisi
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JrMaster 10 yıl

IhtiyarDelikanli

testleride gösterselerdi bari bole cpu z screen shot koymakla olmuor gövde gösterisi




o testlere bakmak ne kadar zevkli oluyor valla olsada baksak
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VenomS 10 yıl
ben çift istanbul istiyordum ama Sao Paolo'da olabilir desenize birde bunun AM3 soket yapısında gelirse Phenom II X3 ten buna geçiş işlemcim olabilecektir :) Phenom X6 ve X12 ler ile Fusion x2 ler ile amd svt, sse4.2 sse5 ile donatırsa pazar payı artar bence
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F.@.T.İ.H 10 yıl
güzel islemci olucak..
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Öksürük Şurubu 10 yıl

VenomS

ben çift istanbul istiyordum ama Sao Paolo'da olabilir desenize birde bunun AM3 soket yapısında gelirse Phenom II X3 ten buna geçiş işlemcim olabilecektir :) Phenom X6 ve X12 ler ile Fusion x2 ler ile amd svt, sse4.2 sse5 ile donatırsa pazar payı artar bence

katılıyorum
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exeter 10 yıl
öhhhhh :) daha biz 3 kanal gormeden 4 kanal geliyor...
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