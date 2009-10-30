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AMD'nin 25 Watt TDP'li Athlon II X2 işlemcileri için detaylar netleşiyor

9 yıl
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin 25 Watt TDP'li Athlon II X2 işlemcileri için detaylar netleşiyor
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Yüksek performans segmenti için 3.6GHz'de çalışan Phenom II X4 975 Black Edition işlemcisini hazırlayan AMD, farklı ihtiyaçlar ve alternatif segmentleri hedef alan yeni model çalışmalarına da devam ediyor. Giriş seviyesindeki sistemler ve düşük güç tüketimli mini-bilgisayarlar için Regor tasarımını temel alan 25 Watt TDP'li iki yeni işlemci hazırlayan AMD'nin ertelemeye gittiği belirtiliyor.

Athlon II X2 520u ve Athlon II 620u olmak üzere 1.6GHz ve 1.8GHz'de çalışan iki yeni model planlayan AMD'nin 1.8GHz'de çalışan Athlon II X2 620u modelini bir sonraki çeyreğe yani önümüzdeki yılın ilk aylarına ertelediği belirtiliyor. Her ikisi de 2MB seviye 2 bellek kapasitesine sahip olan işlemcilerden 1.6GHz'de çalışan modelin ise yıl sona ermeden satışa sunulması bekleniyor.

785G çipsetiyle birlikte kullanılması beklenen yeni işlemcilerin özellikle mini-bilgisayar segmentinde Intel Atom platformuna karşı AMD'nin yeni kozları olması ön görülüyor.


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Towarscke 9 yıl
onca habere onca verilen bilgiye ragmen hala AMD'nin Atom benzeri bir platformunun olmadigini zannediyorsunuz ya.. cok ilginc geliyor.. Turkiye'de ATOM benzeri AMD urunu yoksa, AMD bunu yapmamis gibi geliyor size heralde..
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sertacaygun 9 yıl
Laptopta kullanmak gerek bence bunu.
25W'lık güzel bi' dört çekirdek yapmalı AMD...
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justbejust 9 yıl
dizüstünde düşük hızda 2 çekirdekliler atomun, daha yüksek hızda 3 çekirdekliler core2duo'nun rakibi olacak. fazla gecikmeden yılbaşına yetişse iyi olur.
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VenomS 9 yıl
amd high-k tasarımına geçmediği sürece atomları tdp değeri olarak yakalaması zor gözüküyor ama toplam sistem tdp ise hala amd'in elinde şu anda ki sistemimde 785GX+SB710 var ve HD4200'ün sideportlu hali çok iyi bence
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DarkSidesOfMe 9 yıl
atom a bir türlü yaklaşamadı AMD
Intel piyasayı sildi süpürdü...
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Furkán 9 yıl

DarkSidesOfMe

atom a bir türlü yaklaşamadı AMD
Intel piyasayı sildi süpürdü...


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