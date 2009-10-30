AMD'nin 25 Watt TDP'li Athlon II X2 işlemcileri için detaylar netleşiyor

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Yüksek performans segmenti için 3.6GHz'de çalışan Phenom II X4 975 Black Edition işlemcisini hazırlayan AMD, farklı ihtiyaçlar ve alternatif segmentleri hedef alan yeni model çalışmalarına da devam ediyor. Giriş seviyesindeki sistemler ve düşük güç tüketimli mini-bilgisayarlar için Regor tasarımını temel alan 25 Watt TDP'li iki yeni işlemci hazırlayan AMD'nin ertelemeye gittiği belirtiliyor.

Athlon II X2 520u ve Athlon II 620u olmak üzere 1.6GHz ve 1.8GHz'de çalışan iki yeni model planlayan AMD'nin 1.8GHz'de çalışan Athlon II X2 620u modelini bir sonraki çeyreğe yani önümüzdeki yılın ilk aylarına ertelediği belirtiliyor. Her ikisi de 2MB seviye 2 bellek kapasitesine sahip olan işlemcilerden 1.6GHz'de çalışan modelin ise yıl sona ermeden satışa sunulması bekleniyor.

785G çipsetiyle birlikte kullanılması beklenen yeni işlemcilerin özellikle mini-bilgisayar segmentinde Intel Atom platformuna karşı AMD'nin yeni kozları olması ön görülüyor.