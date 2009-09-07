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AMD'nin 45 Watt TDP'li Athlon II X4 işlemcileri satışa sunuluyor

9 yıl
9,2b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin 45 Watt TDP'li Athlon II X4 işlemcileri satışa sunuluyor
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AMD ilk detayları bir süre önce gün ışığına çıkan Athlon II serisi yeni işlemcilerini kullanıma sunmaya başladı. Tamamı 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan yeni işlemcilerden özellikle ısıl güç tasarımı 45 Watt olan modellerin dikkat çekmesi bekleniyor. Firmanın Propus kod adını taşıyan dört çekirdekli ve enerjli verimli yeni işlemcilerindne Athlon II X4 600e 2.2GHz'de, 605e modeli ise 2.3GHz'de görev yapıyor.

Her ikisi de Soket AM3 formunda olan ve DDR3 belleklerle kullanılabilen yeni işlemciler aynı zamanda geriye doğru uyumluluk çerçevesinde Soket AM2+ anakartlarda DDR2 belleklerle de kullanılabiliyorlar. Seviye 2 bellek kapasiteleri 2MB olarak belirlenen yeni işlemciler ile yüksek frekanstan öte çoklu izlek desteği ve düşük güç tüketimine gereksinim duyan spesifik segmentler hedef alınacak gibi görünüyor.

AMD'nin ısıl güç tasarımı 45 Watt olan dört çekirdekli yeni işlemcilerinden Athlon II X4 600e 99.90 Avro seviyesinden listelere girerken, Athlon II X4 605e modelinin bir miktar daha pahalı olması bekelniyor.


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berkelium 9 yıl
240 tl ye x4 810 var
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AndryTR 9 yıl
berkelium

240 tl ye x4 810 var

Var ancak X4 810 modeli 95W TDP (Athlon II X4 modelinde ise 45W TDP). Ayrıca daha düşük güç tüketimi. Başarım olarak X4 810 gibi olamaz tabii ama hani düşük güç tüketimi ve az ısınması gibi özellikleri tercih edilmesini sağlar. Fiyatı azıcık daha düşerse güzel olur gerçi, şu anki hâli biraz yüksek. Umarım düşer...
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orqun_0693 9 yıl
htpc ve download pcler içinde geyet güzel...
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KANUNI61 9 yıl
valla süper öfis icin ideal süper olmus
10/15 pc kullan ofislerde baya bi eletrik tasarrufu sağlarlar
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murettep 9 yıl
çok iyi olmuş devam amd:D
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