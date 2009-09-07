AMD'nin 45 Watt TDP'li Athlon II X4 işlemcileri satışa sunuluyor

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AMD ilk detayları bir süre önce gün ışığına çıkan Athlon II serisi yeni işlemcilerini kullanıma sunmaya başladı. Tamamı 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan yeni işlemcilerden özellikle ısıl güç tasarımı 45 Watt olan modellerin dikkat çekmesi bekleniyor. Firmanın Propus kod adını taşıyan dört çekirdekli ve enerjli verimli yeni işlemcilerindne Athlon II X4 600e 2.2GHz'de, 605e modeli ise 2.3GHz'de görev yapıyor.

Her ikisi de Soket AM3 formunda olan ve DDR3 belleklerle kullanılabilen yeni işlemciler aynı zamanda geriye doğru uyumluluk çerçevesinde Soket AM2+ anakartlarda DDR2 belleklerle de kullanılabiliyorlar. Seviye 2 bellek kapasiteleri 2MB olarak belirlenen yeni işlemciler ile yüksek frekanstan öte çoklu izlek desteği ve düşük güç tüketimine gereksinim duyan spesifik segmentler hedef alınacak gibi görünüyor.

AMD'nin ısıl güç tasarımı 45 Watt olan dört çekirdekli yeni işlemcilerinden Athlon II X4 600e 99.90 Avro seviyesinden listelere girerken, Athlon II X4 605e modelinin bir miktar daha pahalı olması bekelniyor.