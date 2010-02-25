AMD'nin 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcileri 26 Nisan'da lanse edilebilir

Dört çekirdekli Phenom II X4 975 Black Edition (3.6GHz) işlemcisini ilk çeyrek sona ermeden pazara sunmayı planlayan AMD, masaüstü sistemler için hazırladığı 6 çekirdekli Phenom II X6 modellerini 26 Nisan'da duyurabilir. Hannover'de düzenlenecek CeBIT 2010 fuarında, 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcilerini sergilemesi beklenen AMD'nin, resmi lansman tarihi için 890FX ve 870 çipsetlerinin çıkışıyla aynı tarih olan 26 Nisan'da karar kıldığı konuşuluyor.
Daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz üzere AMD, 6 çekirdekli üç model planlıyor ki bunlar; Phenom II X6 1035T, 1055T ve 1075T. Soket AM3 formunda olacak yeni işlemcilerin modeline göre 125 Watt ve/veya 140 Watt seviyesinde ısıl güç tasarımına sahip olmaları bekleniyor. Dinamik Performans Hızlandırma özelliği sayesinde çekirdek kullanımını ve saat hızlarını otomatik ayarlaması beklenen Phenom II X6 işlemcilerinin fiyatları ise henüz bilinmiyor.
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Gelmesi Mayıs'ı bulur
3 secenek var..
1. islemci tek cekirdek kullanan uygulamalarda Phenom ile ayni degerleri verecek..
2. islemci 4 cekirdek kullanan uygulamalarda Phenom ile ayni degerleri verecek..
3. islemci 6 cekirdek acik ve kullanilir haldeyken Core i7 975 ile yankin performans gosterebilir..Belki bazi uygulamalarda one gecer ama bazilarinda altta kalacak..
AMD iyi islemci uretiyor.. Fiyati da iyi koyuyor ama onceden, kendilerinin de dedigi gibi, amac Intel'i gecmek degil... o yuzden fazla bisey beklemeyin...
Kaldiki eger bu seri, performans bazinda fiyatlandirilmaz ve Intel fiyatlari mevcuttaki performans islemcilerine denklemeyecek olursa, 6 cekridek dunyanin en ekonomik ve en performansli islemcisi kabul gormelidir.. eger gormuyorsa ciddi ciddi birileri ya cahil, yada gicik.. hele artik 6 fiziksel cekirdekle AMD alinmaz ise iste o zaman gercekten bir kotuleme veya asagilama politikasi vardir...
ayrıca 125 watt ısıl tasarımlı çıkarsa ki büyük ihtimalle öyle çıkacak o.c yapıcaklar için çok güzel olur ayrıca x4 lerin de fiyatı iyiden iyiye düşer diye düşünüyorum...(zaten ikide bir 5$-10$ fiyat indirimine gidiliyor )
Kendi düşüncem bu yöndedir...