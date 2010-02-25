Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AMD'nin 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcileri 26 Nisan'da lanse edilebilir

9 yıl
14b
1
32
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Dört çekirdekli Phenom II X4 975 Black Edition (3.6GHz) işlemcisini ilk çeyrek sona ermeden pazara sunmayı planlayan AMD, masaüstü sistemler için hazırladığı 6 çekirdekli Phenom II X6 modellerini 26 Nisan'da duyurabilir. Hannover'de düzenlenecek CeBIT 2010 fuarında, 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcilerini sergilemesi beklenen AMD'nin, resmi lansman tarihi için 890FX ve 870 çipsetlerinin çıkışıyla aynı tarih olan 26 Nisan'da karar kıldığı konuşuluyor.

Daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz üzere AMD, 6 çekirdekli üç model planlıyor ki bunlar; Phenom II X6 1035T, 1055T ve 1075T. Soket AM3 formunda olacak yeni işlemcilerin modeline göre 125 Watt ve/veya 140 Watt seviyesinde ısıl güç tasarımına sahip olmaları bekleniyor. Dinamik Performans Hızlandırma özelliği sayesinde çekirdek kullanımını ve saat hızlarını otomatik ayarlaması beklenen Phenom II X6 işlemcilerinin fiyatları ise henüz bilinmiyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kolpaci 9 yıl
Yeni sistem toplamayı düşünüyordum ama bunu beklemek daha mantıklı gibi geldi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 9 yıl
26 nisanda türkiyede olucak mı peki ? olucaksa direk geçmeyi düşünüyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IgorStravinsky 9 yıl

DH Misafiri

26 nisanda türkiyede olucak mı peki ? olucaksa direk geçmeyi düşünüyorum

Gelmesi Mayıs'ı bulur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
RockConn 9 yıl
Yeni Opteron işlemcilerinde uyguladığı fiyat stratejisini Phenom II X6 ailesinede uygulamasını umuyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lvlono 9 yıl
AMD 965 Black Edition'a geçme zamanı yaklaşıyor:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Towarscke 9 yıl
(Ekmek aslanin azinda) Islemci ejderhanin azinda...

3 secenek var..
1. islemci tek cekirdek kullanan uygulamalarda Phenom ile ayni degerleri verecek..
2. islemci 4 cekirdek kullanan uygulamalarda Phenom ile ayni degerleri verecek..
3. islemci 6 cekirdek acik ve kullanilir haldeyken Core i7 975 ile yankin performans gosterebilir..Belki bazi uygulamalarda one gecer ama bazilarinda altta kalacak..

AMD iyi islemci uretiyor.. Fiyati da iyi koyuyor ama onceden, kendilerinin de dedigi gibi, amac Intel'i gecmek degil... o yuzden fazla bisey beklemeyin...
Kaldiki eger bu seri, performans bazinda fiyatlandirilmaz ve Intel fiyatlari mevcuttaki performans islemcilerine denklemeyecek olursa, 6 cekridek dunyanin en ekonomik ve en performansli islemcisi kabul gormelidir.. eger gormuyorsa ciddi ciddi birileri ya cahil, yada gicik.. hele artik 6 fiziksel cekirdekle AMD alinmaz ise iste o zaman gercekten bir kotuleme veya asagilama politikasi vardir...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 9 yıl
watt değerlerinin 45 nm teknolojisi olmasına rağmen artmayacak olmasının tek sebebi cpu frekansının düşük tutulacak olmasıdır. 2.1-2.2-2.4-2.6 frekans aralığında piyasaya çıkar gibi.performans farkıda yüzde 15-30 arasında değişir kanımca.o teknolojiyi damla damla koklatırlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
genelkurmay89 9 yıl
amd yine kırpma işlemciler çıkarırsa çok güzel olur ki tekrar eve geldim 4x çekirdek aşırttım 6x
durumu çok güzel olur bence...
ayrıca 125 watt ısıl tasarımlı çıkarsa ki büyük ihtimalle öyle çıkacak o.c yapıcaklar için çok güzel olur ayrıca x4 lerin de fiyatı iyiden iyiye düşer diye düşünüyorum...(zaten ikide bir 5$-10$ fiyat indirimine gidiliyor
)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
colomboxxx 9 yıl
yorumlarda kımse fiyat belirtmemis cok ilginc..nolmalde su fiyattan cıkar yada hayır bu fıyat olmalı tartısması yasanması lazımdı..ilginc:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
showstopper41 9 yıl
Ejderha acıkmış galiba işlemciyi yiyecek. 6 çekirdekli işlemcilerle ilgili daha sorulacak bir sürü soru var. ACC ile çekirdek aşırtma olacak mı? ile başlayalım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hrstcrt 9 yıl
intelinde belini bukcek snrm amd ati bi yandan bide bunlar gelirse amd 1 numara olcak ama bu iyi bir sey degil rekabet olsun fiyat dussun hadi intel hadi nvidia :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 9 yıl
çekirdek sayısı artıyor ama watt seviyesi hemen hemen aynı ilginç bir durum.. daha çok çekirdek daha fazla güç çekmeli değilmidir???
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
renklem 9 yıl
hayırlısı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IgorStravinsky 9 yıl
Bana kalırsa Turbo Boost çok gereksiz. Zaten overclock yapacak olan el ile ayarlıyo hepsini.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AndryTR 9 yıl
Hız aşırtma yap(a)mayan kullanıcılar için mantıklı bir şey. Tek çekirdek kullanan uygulamalarda sadece tek çekirdeğin hızının artması ile tüm çekirdeklerin hızının artması da farklı şeyler. Güç tüketimi ve sıcaklık bakımından 6 çekirdekte hız aşırtma nispeten daha elverişsiz bir durum. Uğraşmak istemeyen ve hız aşırtma yapmayanlara yönelik güzel bir şey. Intel TurboBoost'u da AMD Dinamik hız aşırtma özelliğini de bu yönden olumlu buluyorum...

Kendi düşüncem bu yöndedir...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
F.@.T.İ.H 9 yıl

Tolga*

Bana kalırsa Turbo Boost çok gereksiz. Zaten overclock yapacak olan el ile ayarlıyo hepsini.



Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sertacaygun 9 yıl
AMD uçmaya başladı iyice... 300$ seviyesinin altında sunarsa deli satış yapar. Phenom II'nin güncellenmişi diyebiliriz. Konu hakkında bilgiye sahipler, AR-GE masrafları az olmuştur şeklinde bir yorum yaparsak, kesin 300$ altından girecektir piyasaya.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +289 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +104 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +86 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
14001 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
İşlemci, cpu ve amd
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl WD My Passport Essential ES 1TB 2.5" video inceleme 9 yıl Raidmax'in fonksiyonel kasası Smilodon video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim