AMD'nin 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcileri 26 Nisan'da lanse edilebilir

Dört çekirdekli Phenom II X4 975 Black Edition (3.6GHz) işlemcisini ilk çeyrek sona ermeden pazara sunmayı planlayan AMD, masaüstü sistemler için hazırladığı 6 çekirdekli Phenom II X6 modellerini 26 Nisan'da duyurabilir. Hannover'de düzenlenecek CeBIT 2010 fuarında, 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcilerini sergilemesi beklenen AMD'nin, resmi lansman tarihi için 890FX ve 870 çipsetlerinin çıkışıyla aynı tarih olan 26 Nisan'da karar kıldığı konuşuluyor.

Daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz üzere AMD, 6 çekirdekli üç model planlıyor ki bunlar; Phenom II X6 1035T, 1055T ve 1075T. Soket AM3 formunda olacak yeni işlemcilerin modeline göre 125 Watt ve/veya 140 Watt seviyesinde ısıl güç tasarımına sahip olmaları bekleniyor. Dinamik Performans Hızlandırma özelliği sayesinde çekirdek kullanımını ve saat hızlarını otomatik ayarlaması beklenen Phenom II X6 işlemcilerinin fiyatları ise henüz bilinmiyor.