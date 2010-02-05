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AMD'nin 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcileri otomatik overclock özelliği ile gelecek

9 yıl
19b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcileri otomatik overclock özelliği ile gelecek
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AMD Istanbul zarı; Phenom II X6 ailesinin atası.

Intel'in ilk defa Nehalem mimarisiyle birlikte duyurduğu Turbo Boost teknolojisi, firmanın son dönemdeki en etkileyici yeniliklerinden biri olarak gösterilmekte. Çok çekirdekli işlemcilerde uygulama ihtiyacına göre kullanılmayan çekirdekleri bekleme durumuna alarak kaynakları aktif işlemcilerin hızlandırılması için kullandıran bu teknolojiyi bugün Nehalem tabanlı pek çok işlemcisinde kullanan Intel, tek veya çoklu izlek desteği sunan uygulamalarda en yüksek performansı sunmayı hedefliyor. Temelinde etkin güç yönetimi ve maksimum uygulama verimliliği olan Turbo Boost teknolojisinin bir benzerini önümüzdeki günlerde AMD cephesinde de göreceğiz zira firmanın dinamik performans artışı sağlayacak yeni bir teknolojiyi ilk defa Phenom II X6 işlemcilerinde kullanması bekleniyor.

3.4GHz'de çalışan Phenom II X4 965 Black Edition işlemcisiyle 140Watt TDP sınırına dayanan AMD, 6 çekirdekli yeni işlemcilerini de benzer şekilde 45nm üretim teknolojisiyle hazırlıyor. Isıl güç tasarımıyla ilgili uyumluluk problemleri yaşanmaması adına 6 çekirdekli işlemcilerini 4 çekirdekli modellere kıyasla biraz daha düşük hızlarda sunacak olan AMD, C State Performance Boost olarak ifade edilen ve Dinamik Performans Artışı Teknolojisi olarak tanımlayabileceğimiz yeni teknoloji ile Intel'in Turbo Boost teknolojisinde olduğu gibi çekirdeklerin donanımsal olarak kontrol edilmesine ve kullanılmayan çekirdeklerin kaynaklarını, yük altındaki çekirdekleri daha yüksek frekanslarda çalıştırmak için kullanmayı hedefliyor.

İşlemci tarafından otomatik olarak gerçekleştirilecek bu değişiklik ile örneğin çoklu izlek desteğine sahip olmayan "MHz" bağımlı uygulamalarda diğer çekirdeklerin kullanmadığı kaynaklar tek bir çekirdeğe aktarılarak, o çekirdeğin standart saat hızından daha yüksek frekanslarda çalışabilmesine olanak tanınacak. Tamamiyle donanımsal bir uygulama olduğu için işletim sisteminden bağımsız olarak yapılacak bu değişiklik ile 6 çekirdekli işlemcilerin daha verimli bir şekilde kullanılması ve uygulama ihtiyacına göre dinamik değişiklikler ile daha yüksek performans sunulması hedefleniyor.


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VenomS 9 yıl
bu yapılırmı bana x3 720BE den X4 975BE çekirdek artırınca çok sevinmiştim. bir benzeri hemde iki çekirdek birden daha ne olsun yeni efsane 960T olacak gibi duruyor.
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yc#1 9 yıl
45 nm üretim teknolojisiyle üretilecek.
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orhangs37 9 yıl
45 nm mi yazıyor 32 nm ile üretilcek die biliyodum
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575m 9 yıl
Bulldozerden önceki ilk bomba geliyor demektir. Hatta bir işlemci varki..Hepsinden fazla nam salacak gibi..960T; 2 çekirdeği kapatılmış bir x6, şansınız varsa 180$a 6 çekirdek işlemci hem de kuvvetle muhtemel Performance Boost ile beraber..şaka gibi ..)Diyorum, diyeceğim 2010 ve özellikle de 2011 Amdnin yılıdır..
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IgorStravinsky 9 yıl

575m

Bulldozerden önceki ilk bomba geliyor demektir. Hatta bir işlemci varki..Hepsinden fazla nam salacak gibi..960T; 2 çekirdeği kapatılmış bir x6, şansınız varsa 180$a 6 çekirdek işlemci hem de kuvvetle muhtemel Performance Boost ile beraber..şaka gibi ..)Diyorum, diyeceğim 2010 ve özellikle de 2011 Amdnin yılıdır..


Sandy Bridge vurmazsa iyidir. Eğer Intel az bi hayal kırıklığı yaşatırsa AMD bu sene çok ama çok doğrulacak.
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Larry 9 yıl
İşlemci tarafından otomatik olarak gerçekleştirilecek bu değişiklik ile örneğin çoklu izlek desteğine sahip olmayan "MHz" bağımlı uygulamalarda diğer çekirdeklerin kullanmadığı kaynaklar tek bir çekirdeğe aktarılarak, o çekirdeğin standart saat hızından daha yüksek frekanslarda çalışabilmesine olanak tanınacak. Tamamiyle donanımsal bir uygulama olduğu için işletim sisteminden bağımsız olarak yapılacak bu değişiklik ile 6 çekirdekli işlemcilerin daha verimli bir şekilde kullanılması ve uygulama ihtiyacına göre dinamik değişiklikler ile daha yüksek performans sunulması hedefleniyor.
önemli olan bu nokta..cunki bircok programda dual işlemci ve cekirdege destek vermeyen durumlarda 1 cekirdek hizinin otamatikman yukseltilmesi ile performans artacaktir..amd forever
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dante38 9 yıl
İntel işlemcierde bazı bilinçsiz kullanıcılar bunda turbo var ama Amd yok diye biliyor rekabet açısındanda iyi olur.
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Tolgá 9 yıl
geçte olsa gelmesi iyi zaten turbo boost uda çoğu kişi kullanmıyor oc yapanlarda kaptıyor.kullanan görmedim şahsen
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Xtremee 9 yıl

DEATH71

geçte olsa gelmesi iyi zaten turbo boost uda çoğu kişi kullanmıyor oc yapanlarda kaptıyor.kullanan görmedim şahsen


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