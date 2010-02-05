AMD'nin 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcileri otomatik overclock özelliği ile gelecek

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AMD Istanbul zarı; Phenom II X6 ailesinin atası.

Intel'in ilk defa Nehalem mimarisiyle birlikte duyurduğu Turbo Boost teknolojisi, firmanın son dönemdeki en etkileyici yeniliklerinden biri olarak gösterilmekte. Çok çekirdekli işlemcilerde uygulama ihtiyacına göre kullanılmayan çekirdekleri bekleme durumuna alarak kaynakları aktif işlemcilerin hızlandırılması için kullandıran bu teknolojiyi bugün Nehalem tabanlı pek çok işlemcisinde kullanan Intel, tek veya çoklu izlek desteği sunan uygulamalarda en yüksek performansı sunmayı hedefliyor. Temelinde etkin güç yönetimi ve maksimum uygulama verimliliği olan Turbo Boost teknolojisinin bir benzerini önümüzdeki günlerde AMD cephesinde de göreceğiz zira firmanın dinamik performans artışı sağlayacak yeni bir teknolojiyi ilk defa Phenom II X6 işlemcilerinde kullanması bekleniyor.

3.4GHz'de çalışan Phenom II X4 965 Black Edition işlemcisiyle 140Watt TDP sınırına dayanan AMD, 6 çekirdekli yeni işlemcilerini de benzer şekilde 45nm üretim teknolojisiyle hazırlıyor. Isıl güç tasarımıyla ilgili uyumluluk problemleri yaşanmaması adına 6 çekirdekli işlemcilerini 4 çekirdekli modellere kıyasla biraz daha düşük hızlarda sunacak olan AMD, C State Performance Boost olarak ifade edilen ve Dinamik Performans Artışı Teknolojisi olarak tanımlayabileceğimiz yeni teknoloji ile Intel'in Turbo Boost teknolojisinde olduğu gibi çekirdeklerin donanımsal olarak kontrol edilmesine ve kullanılmayan çekirdeklerin kaynaklarını, yük altındaki çekirdekleri daha yüksek frekanslarda çalıştırmak için kullanmayı hedefliyor.

İşlemci tarafından otomatik olarak gerçekleştirilecek bu değişiklik ile örneğin çoklu izlek desteğine sahip olmayan "MHz" bağımlı uygulamalarda diğer çekirdeklerin kullanmadığı kaynaklar tek bir çekirdeğe aktarılarak, o çekirdeğin standart saat hızından daha yüksek frekanslarda çalışabilmesine olanak tanınacak. Tamamiyle donanımsal bir uygulama olduğu için işletim sisteminden bağımsız olarak yapılacak bu değişiklik ile 6 çekirdekli işlemcilerin daha verimli bir şekilde kullanılması ve uygulama ihtiyacına göre dinamik değişiklikler ile daha yüksek performans sunulması hedefleniyor.