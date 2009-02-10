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AMD'nin 890FX yonga seti yılın son çeyreğine ertelendi

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin 890FX yonga seti yılın son çeyreğine ertelendi
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AMD'nin Soket AM3 formundaki DDR3 destekli işlemciler için hazırladığı RD890 kod adlı 890FX yonga setinde gecikme yaşanacağı bildiriliyor. SB750 köprüsü ile güncellenen 790FX çipsetinin yerini alması beklenen ve güney köprüsü olarak SB800 veya 850'nin eşlik edeceği bildirilen yeni yonga setinin güncel gelişmeler ışığında Haziran ayında Tayvan'da yapılacak Computex fuarında tanıtılması ve yılın ikinci yarısı ile birlikte kullanıma sunulması bekleniyordu.

Son gelen haberlere göreyse RD890 kod adlı yeni yonga setinin yılın son çeyreğinde anons edileceği ve o zaman kadar 790FX ve 790GX çözümlerinin pozisyonlarını koruyacağı ifade edilmekte.Hız aşırtma konusunda çeşitli yeniliklere sahip olması beklenen 890FX'in DDR3 desteği sunması, Quad-Crossfire desteğini sürdürmesi bekleniyor. Öte yandan yeni güney köprüsünün de SB750'deki özelliklere ilave olarak Gigabit MAC, AHCI 1.2 ve ikinci jenerasyon PCIe x4 desteklerini sunmasu bekleniyor.

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ramiX 10 yıl
sata 3.0 + USB 3.0 + DDR3 performansı istiyoruz bu chiplerde AMD ;)
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sewger 10 yıl
sata 3.0 desteğide olacaktı sanırım
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taner11 10 yıl
ddr3 ün hiçbir artısı yok.al kaliteli ddr 2 remini hem paran cebinde kalsın hem performans ta kafa kafaya
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max975 10 yıl
kriz kriz kriz
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buraoca2 10 yıl
Benimde merak ettiğim konu DDR3 destekli AMD Phenom II işlemciler için fazladan bir hızaştırma potansiyeli doğurur mu yeni köprü?
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MrPerFormance 10 yıl
biri gider biri gelir.
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dennjS 10 yıl
bende sımdı cıkıcak işlemciyi alıp 770 chipsetli ucuz bi kart alır yazında 890FX alırım diodum neyse bekleyemem 790GX alırım artık
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showstopper41 10 yıl
2009 boyunca 7xx çipsetlerle devam edeceğiz anlaşılan. DDR3 ramler 890FX ile birlikte daha verimli olacak mı?
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huxi20 10 yıl
net bir artısı olmayacak gibi duruyor 8 serisi yongaların, yamuluyor muyum acaba?
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