AMD'nin 890FX yonga seti yılın son çeyreğine ertelendi

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AMD'nin Soket AM3 formundaki DDR3 destekli işlemciler için hazırladığı RD890 kod adlı 890FX yonga setinde gecikme yaşanacağı bildiriliyor. SB750 köprüsü ile güncellenen 790FX çipsetinin yerini alması beklenen ve güney köprüsü olarak SB800 veya 850'nin eşlik edeceği bildirilen yeni yonga setinin güncel gelişmeler ışığında Haziran ayında Tayvan'da yapılacak Computex fuarında tanıtılması ve yılın ikinci yarısı ile birlikte kullanıma sunulması bekleniyordu.

Son gelen haberlere göreyse RD890 kod adlı yeni yonga setinin yılın son çeyreğinde anons edileceği ve o zaman kadar 790FX ve 790GX çözümlerinin pozisyonlarını koruyacağı ifade edilmekte.Hız aşırtma konusunda çeşitli yeniliklere sahip olması beklenen 890FX'in DDR3 desteği sunması, Quad-Crossfire desteğini sürdürmesi bekleniyor. Öte yandan yeni güney köprüsünün de SB750'deki özelliklere ilave olarak Gigabit MAC, AHCI 1.2 ve ikinci jenerasyon PCIe x4 desteklerini sunmasu bekleniyor.