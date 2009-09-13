AMD'nin 890GX yonga seti DirectX 10.1 destekli IGP ile geliyor

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Entegre grafik performansıyla öne çıkan 785G yonga setini geçtiğimiz ay içerisinde kullanıma sunan AMD, yeni çipset modelleri için çalışmalarını sürdürüyor. Önümüzdeki yıl ile birlikte 8 serisi yeni yonga seti ailesine geçiş yapmayı planlayan firmanın, LEO kod adını taşıyan masaüstü platformu ile kullanacağı 2010 model yonga seti çözümlerinden birisi de entegre grafik işlemcili 890GX olacak.

790GX ve yakında lanse edeceği yönünde çeşitli spekülasyonlar yapılan 795GX yonga setlerinin yerini alması beklenen 890GX, 700MHz hızında çalışan ve DirectX 10.1 desteği sunan entegre grafik birimine sahip olacak. Radeon HD 4350 modelinin entegre kullanıma uyarlanmış bir versiyonuna sahip olacak 890GX aynı zamanda 8x + 8x konfigürasyonunda Crossfire X kurulumuna da destek verecek.

Unified Video Decoder 2.0 teknolojisi ile yüksek tanımlı videolar için IGP tabanlı hızlandırma yeteneğine de sahip olacağı belirtilen 890GX aynı zamanda HyperTransport 3.0 ara birimine destek sunarak lanse edildiği dönemde güncel tüm AMD işlemcileriyle de uyumlu olacak. Güney köprüsü olarak SB850 yongasını kullanacak olan 890GX yonga setinde TDP seviyesinin ise 22 Watt olması bekleniyor.

890GX yonga setinin önümüzdeki yılın ikinci çeyreğinde, muhtemelen Mayıs veya Haziran ayı içerisinde lanse edilmesi bekleniyor.