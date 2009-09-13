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AMD'nin 890GX yonga seti DirectX 10.1 destekli IGP ile geliyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
10,1b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin 890GX yonga seti DirectX 10.1 destekli IGP ile geliyor
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Entegre grafik performansıyla öne çıkan 785G yonga setini geçtiğimiz ay içerisinde kullanıma sunan AMD, yeni çipset modelleri için çalışmalarını sürdürüyor. Önümüzdeki yıl ile birlikte 8 serisi yeni yonga seti ailesine geçiş yapmayı planlayan firmanın, LEO kod adını taşıyan masaüstü platformu ile kullanacağı 2010 model yonga seti çözümlerinden birisi de entegre grafik işlemcili 890GX olacak.

790GX ve yakında lanse edeceği yönünde çeşitli spekülasyonlar yapılan 795GX yonga setlerinin yerini alması beklenen 890GX, 700MHz hızında çalışan ve DirectX 10.1 desteği sunan entegre grafik birimine sahip olacak. Radeon HD 4350 modelinin entegre kullanıma uyarlanmış bir versiyonuna sahip olacak 890GX aynı zamanda 8x + 8x konfigürasyonunda Crossfire X kurulumuna da destek verecek.

Unified Video Decoder 2.0 teknolojisi ile yüksek tanımlı videolar için IGP tabanlı hızlandırma yeteneğine de sahip olacağı belirtilen 890GX aynı zamanda HyperTransport 3.0 ara birimine destek sunarak lanse edildiği dönemde güncel tüm AMD işlemcileriyle de uyumlu olacak. Güney köprüsü olarak SB850 yongasını kullanacak olan 890GX yonga setinde TDP seviyesinin ise 22 Watt olması bekleniyor.

890GX yonga setinin önümüzdeki yılın ikinci çeyreğinde, muhtemelen Mayıs veya Haziran ayı içerisinde lanse edilmesi bekleniyor.


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SnCrhn 10 yıl
16x cf ile 8x cf arasında %1-%3 lük bir fark olduğundan emin misin dostum anakart alıcam cf kurucam ona göre hareket edeyim.neye dayanarak söylediğini merak ettim açıkçası?
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ser_ka_n 9 yıl
ECS , CES 2010 da H55/H57 destekli anakartlarının yanında AMD 890 çipsetli ECS A890GXM-A anakartını da göstermiş .

en.ocworkbench.com/...
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VMTX 10 yıl
şu amd chip setlerdeki 8x+8x crossfire olayına birtürlü tahammül edemiyorum.ya crossfire olayını geliştiren adamlar bunlarken neden hala 8x+8x olayında hala ısrar ediyolar.
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BiLgiSeaRcheR 10 yıl

VMTX

şu amd chip setlerdeki 8x+8x crossfire olayına birtürlü tahammül edemiyorum.ya crossfire olayını geliştiren adamlar bunlarken neden hala 8x+8x olayında hala ısrar ediyolar.


Haklısın, tabiki 16x cf desteği olsa güzel olur ama 8x cf'ın 16x'e göre çok büyük bir kaybı yok, %1 ile %3 arasında değişiyordu oyununa göre... Bu durumda benim için çok büyük bir önem arz etmez sonuçta entegre igp'ye sahip bir anakart alıyorsunuz... 16x cf yapıcak adama da seçenek var 790fx>890fx..
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OverClocK1ng 10 yıl
İşte ben de onu diyorum. Onda IGP olmayacak ama 18 watt olacakmış.
790FX te bile 13 watt idi.
Bunda 700Mhz GPU ya göre normal zaten. Hatta iyi bile.
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sertacaygun 10 yıl
IGP'li bir chipset için 25W'ın altı iyidir bence...
890FX'de IGP olmaz büyük ihtimâl, 15W altı olur o da...
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OverClocK1ng 10 yıl
"8x 8x mi böle bişe olamaz yaa en dandik cf destekli anakartlar bile 16x 16x cf desteklerken bu yeni chipsetli analartından en azından 16x 16x olması gerekirdi herseyi mükemmel cf destegi kötü olmus...."
Hangi en dandik anakartlar 16+16 destekliyor yahu söylermisin?
"22 watt çok değil mi? bellek kontrolcünün işlemcide olduğu yerde. 5-10 watt arası olması gerekmez mi?yoksa gpu yüzünden mi?"
Yaa bunlardan sannırım 895 olanı 5 Watt olacaktı. Hatta ben daha önce yorum bile yazmıştım. AMD 770 çipset 7watt olduğu için çok iyi overclock oluyor. Bu 5 watt olursa daha da iyi sonuç verebilir diye ama sanırım 895 ti o..
890 ın üzerindeki IGP 700Mhz olduğu için sanırım 22watt oluyor..
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XivA 10 yıl
22 watt çok değil mi? bellek kontrolcünün işlemcide olduğu yerde. 5-10 watt arası olması gerekmez mi?yoksa gpu yüzünden mi?
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saidakkas 10 yıl
Ben HD 5200 IGP'si ile gelmesini umardım, belki de sene sonuna doğru sürerler onu piyasaya, 885G veya 895GX diye.
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al-ozaria 10 yıl
evet bende çok aradım zamanında ama gx lerde en iyi 16x + 8x desteği var diye biliyorum...
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melyyh 10 yıl
bu zaten böyleydi. 790gx lerde 8x + 8x konfigürasyonunda desekliyor.
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fenerlee01 10 yıl
8x 8x mi böle bişe olamaz yaa en dandik cf destekli anakartlar bile 16x 16x cf desteklerken bu yeni chipsetli analartından en azından 16x 16x olması gerekirdi herseyi mükemmel cf destegi kötü olmus....
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B.A.R.I.Ş 10 yıl
Fiyatını merak ediyorum.
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TELESCOPE 10 yıl
bilgilendirme için teşekkürler
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