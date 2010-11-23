AMD'nin 980G yonga seti detaylandı

Daha önceki haberlerimizde AMD'nin, Bulldozer tabanlı yeni nesil işlemcileri için 9 serisi yonga seti ailesini geliştirdiğinden bahsetmiş ve 990FX çipsetinin detaylarını sizlerle paylaşmıştık. 990FX'ten sonra entegre grafik işlemcili 980G yonga setinin detayları da netleşmeye başladı. Bulldozer tabanlı işlemcilerde Soket AM3+ formuna geçiş yapılacağından dolayı yeni anakartlara geçilmesi gerekecek ve bu noktada 9 serisi çipsetli anakartlar pazardaki yerlerini almış olacak. Bulldozer tabanlı işlemciler geriye dönük uyumluluk sergilemese de mevcut işlemciler, Bulldozer ailesi için hazırlanan yeni anakartlarda kullanılabilecek. Fusion işlemci ailesinden farklı olarak birinci jenerasyon Bulldozer işlemcilerinde entegre grafik birimi olmayacağı için AMD'nin grafik özellikli çipset tasarımları bir süre daha devam edecek. 9 serisinin bu noktada iddialı olması beklenen modeli ise 880G'nin yerini alması beklenen 980G çözümü olacak.

Gün ışığına çıkan yeni dökümanlara göre 980G yonga seti, beklentilerin aksine DirectX 10.1 destekli grafik çözümüyle devam edecek gibi görünüyor. Üzerinde barındırdığı Radeon HD 4000 serisi entegre grafik biriminin, performans açısından 890GX ile benzerlikler göstermesi beklenirken, ortaya çıkan dökümanlara göre 560MHz'de çalışacak ve UVD 2.0 video motorunu kullanacak. Bu noktada DirectX 11 desteği ve Radeon HD 6000 serisi ile tanıtılan UVD 3.0 video motoru ise en azından 980G'de olmayacak. Harici ekran kartı kullanımları için PCIe x16 desteğine de sahip olan çipset, görüntü aktarımı için DVI, HDMI ve DisplayPort ara birimlerinin kullanımına olanak tanıyor. Güney köprüsü olarak 920 yongasının eşlik edeceği 980G bu sayede 6 adet SATA-III ve 14 adet USB 2.0 portuna destek sunacak, USB 3.0 ise aynı Intel'in yeni yonga setlerinde olduğu gibi malesef çipset üzerinden, yani üçüncü parti kontrolcüye gerek kalmadan desteklenmeyecek.

AMD'nin 980G yonga setini taşıyan yeni anakartların, Bulldozer lansmanıyla eş zamanlı olarak ikinci çeyrekte pazara sunulmaları bekleniyor.