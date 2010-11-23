Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AMD'nin 980G yonga seti detaylandı

8 yıl
21,4b
1
12
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Daha önceki haberlerimizde AMD'nin, Bulldozer tabanlı yeni nesil işlemcileri için 9 serisi yonga seti ailesini geliştirdiğinden bahsetmiş ve 990FX çipsetinin detaylarını sizlerle paylaşmıştık. 990FX'ten sonra entegre grafik işlemcili 980G yonga setinin detayları da netleşmeye başladı. Bulldozer tabanlı işlemcilerde Soket AM3+ formuna geçiş yapılacağından dolayı yeni anakartlara geçilmesi gerekecek ve bu noktada 9 serisi çipsetli anakartlar pazardaki yerlerini almış olacak. Bulldozer tabanlı işlemciler geriye dönük uyumluluk sergilemese de mevcut işlemciler, Bulldozer ailesi için hazırlanan yeni anakartlarda kullanılabilecek. Fusion işlemci ailesinden farklı olarak birinci jenerasyon Bulldozer işlemcilerinde entegre grafik birimi olmayacağı için AMD'nin grafik özellikli çipset tasarımları bir süre daha devam edecek. 9 serisinin bu noktada iddialı olması beklenen modeli ise 880G'nin yerini alması beklenen 980G çözümü olacak.

Gün ışığına çıkan yeni dökümanlara göre 980G yonga seti, beklentilerin aksine DirectX 10.1 destekli grafik çözümüyle devam edecek gibi görünüyor. Üzerinde barındırdığı Radeon HD 4000 serisi entegre grafik biriminin, performans açısından 890GX ile benzerlikler göstermesi beklenirken, ortaya çıkan dökümanlara göre 560MHz'de çalışacak ve UVD 2.0 video motorunu kullanacak. Bu noktada DirectX 11 desteği ve Radeon HD 6000 serisi ile tanıtılan UVD 3.0 video motoru ise en azından 980G'de olmayacak. Harici ekran kartı kullanımları için PCIe x16 desteğine de sahip olan çipset, görüntü aktarımı için DVI, HDMI ve DisplayPort ara birimlerinin kullanımına olanak tanıyor. Güney köprüsü olarak 920 yongasının eşlik edeceği 980G bu sayede 6 adet SATA-III ve 14 adet USB 2.0 portuna destek sunacak, USB 3.0 ise aynı Intel'in yeni yonga setlerinde olduğu gibi malesef çipset üzerinden, yani üçüncü parti kontrolcüye gerek kalmadan desteklenmeyecek.

AMD'nin 980G yonga setini taşıyan yeni anakartların, Bulldozer lansmanıyla eş zamanlı olarak ikinci çeyrekte pazara sunulmaları bekleniyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
cem650 8 yıl
anakartın ekran kartıyla ilgilenmiyorum bence sizde ilgilenmeyin nekadar iyi bir onboard ekran kartı yapsalarda external kart yerini alamıyor bence en güzeli external kart şöyle açıklıyım 50 dolarlık bir nvdia yada ati ekran kartları bile onboardtan daha çok iyi iş çıkartıyor....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hacı.basat 8 yıl
Şu yonga setini Mini-ITX platformda da çıkarsalar da bayram etseydik hayırlısıyla, ATX sistem almak istemiyorum artık.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
vidoko 8 yıl
doğrusu bu chipset laptop larda daha çok işe yarar ..inte gma olmasında..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ysroguz 8 yıl
dx 11 de değil ama uvd 3.0 önemli. herkes oyun oynamıyor. video açısından çok önemli bu özellikler. ayrıca ekran kartına para vermeden onboard olarak veren bu açıdan avantajlı olur. herkes kafayı oyunlara takmış. oyun oynamak isteyen harici ekran kartı alsın. ayrıca laptoplar içinde bu çok önemli bir konu. her şey oyun değil.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fotifoti 8 yıl
şahsen 8 çekirdekli onboard bi makine kullanmayı düşünmem. ha cf yi adam gibi yaparsa masaüstünde onboard, oyunda hariciye geçişi eldeki kartlarla desteklerse o zaman düşünülür. masaüstünde dx11 lazım değil. intelin sandysiyle de oyun oynanmayacağına göre pek bi anlam ifade etmiyor. boardların geri uyumlu olması da ayrı bi güzellik olmuş. intelciler bilmez öyle geri uyumluluk felan :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
the_alien89 8 yıl
bu çipseti taşıyan anakartlar nezman cıkacak bi bilgi varmı acaba?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 8 yıl
usb3'e neden üvey evlat muamelesi yapıyorlar anlamıyorum..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
7Mhz 8 yıl
Elbette 980 çipsetli bütün anakartlarda usb3 desteği olacaktır ama azda olsa kontrolcü maliyetine katlanmak zorunda kalacağız.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ysroguz 8 yıl
entegre grafik işlemcisinde dx 11 ve uvd 3 gibi teknolojiler önemli. intel sandy bridge ile buna destek verecek. testleri var. amd de olmaması garip geldi bana. intel büyük avantaj elde eder bana göre. özellikle notebooklarda
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hobar 8 yıl

ysroguz

entegre grafik işlemcisinde dx 11 ve uvd 3 gibi teknolojiler önemli. intel sandy bridge ile buna destek verecek. testleri var. amd de olmaması garip geldi bana. intel büyük avantaj elde eder bana göre. özellikle notebooklarda


zdnet.com/...

burda olmayacak diyor. ne kadar doğrudur bilemem. ama direct x 11 den çok uvd3 önemli. yemişim direct x i sanki çok fark 10-11 arasında
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
RockConn 8 yıl
Hali hazırda kullandığım Sapphire 790GX anakartımdaki Radeon HD3300'ün 1080p götüntülerde hiç zorlanmaması yinede 980G-GX chipsetlerinden beklentilerimi hayal kırıklığına uğrattı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ysroguz 8 yıl
dx 11 olmayacksa intel sandy bridge ile öne çıkacaktır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +298 12 Angry Men +280 Redeemertr +245 madmahmutd +175 Informed +154 KoşanBalık +154 serdar_k +132 csh +118 MS4343 +102 Txrboz +97
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
21424 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Anakart, yonga seti ve
2 etiket daha çipset amd
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl AMD, GTX 580 hakkında konuştu: HD 5970 hâlâ kral! 8 yıl Haftanın en iyi 5 iPad oyunu -4- Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Düşük PC'lerde çalışabilen PUBG LITE,
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Huawei için 90 günlük istisna bir anlam
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim