AMD'nin B3 revizyonlu Phenom işlemcileri için Intel karşılaştırmalı test sonuçları

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Dün yayınladığımız haberimizde AMD'nin resmi dökümanları eşliğinde firmanın B3 revizyonlu Phenom X3 8000 ve Phenom X4 9000 serisine yönelik olarak hazırladığı "Confidential" ibareli test sonuçlarını sizler ile paylaşmıştık. Dünkü yazımızda da belirttiğimiz üzere bu haberimizde ise yine AMD'nin yayınladığı ve B3 revizyonlu işlemcileri ile Intel işlemcilerini mukayese ettiği sonuçlara birlikte bakalım. "AMD'nin B3 revizyonlu yeni Phenom işlemcileri için hazırladığı resmi sonuçları elimize ulaştı. Test sonuçlarına geçmeden önce Phenom işlemci ailesinin gelişim sürecine bakmakta yarar var. Yaklaşık 1,5 yıllık bekleyişin ardından geçtiğimiz sene Kasım ayı içerisinde (19 Kasım) K10 kod adını verdiği yeni nesil mikroişlemci mimarisini esas alan Phenom işlemci ailesini duyuran AMD, Phenom 9500 ve 9600 modellerini de kullanıma sunmuştu. 65nm üretim teknolojisi ile hazırlanan soket AM2+ formundaki işlemciler 2MB L2 belleğe ve 2MB çekirdekler arası paylaşıma açık L3 belleğe sahiplerdi. 1066MHz'e kadar destek verebilen entegre bellek kontrolcüsü ile gelen yeni nesil Phenom işlemcileri Cool'n Quiet 2.0 gibi güç verimliliğini esas alan teknolojilere ve HyperTransport 3.0 ile yüksek iç bağlantı frekansına sahiplerdi. Phenom işlemcilerinin yanı sıra Radeon HD 3800 serisi grafik kartları ve 7 serisi yeni yonga seti ailesi ile salt işlemci performansından öte fiyat/performans dengesi ile ön plana çıkan performans odaklı platformları kullanıcılara sunmak isteyen AMD'nin pazara sunulan ilk Phenom modelleri olan Phenom 9500 ve 9600'ün ortaya çıkan ilk test sonuçları en azından kullanıcılar için bir noktada hayal kırıklığı olmuştu. Zira Athlon64 X2 serisi hem performans hemde satış anlamında ciddi başarı elde eden firmanın yeni nesil işlemcileri için kullanıcıların beklentileri çok daha yüksek idi. Pazara sunulan ilk Phenom işlemcilerine ait test sonuçlarının tartışıldığı sıralarda AMD'nin yeni mimarisinde kullanmaya başladığı 2MB büyüklüğündeki L3 yapılanması üzerindeki TLB biriminde ortaya çıkan sorun AMD açısından durumu malesef daha iyi yapmamıştı. Açıkçası ortaya çıkan sorun son kullanıcıların önemli bir kısmı için günlük olağan kullanımında önemli bir engel teşkil etmeyecek olsa da kulaktan kulağa hızla yayılan bu durum karşısında AMD'nin çözümler üretmesi gerekiyordu ki firma bu konuda adımlar atmadı değil. Mevcut hatayı devre dışı bırakacak bir BIOS güncellemesi yayınlayan AMD sorunun aşılması yönünde önemli bir atmıştı atmasına ama mevcut güncelleme işlemcilerin performansında uygulama ve kullanımına bağlı olarak ciddi performans kayıplarına neden olabiliyordu. Sorunu kökten çözme yoluna tercih edem firma ilk etapta kullanıma sunulan B2 revizyonlu işlemcileri TLB sorunundan arındırılan B3 revizyonlu yeni çekirdek ile güncelleyeceğini açıklamıştı. Yaklaşık 2/2,5 ay süren çalışamalar sonucunda AMD geçtiğimiz ayın son günlerinde ilgili sorundan arındırılan B3 revizyonu ile güncellenen Phenom 9x50 serisi işlemci ailesini duyurmuştu. Firma revizyon ile birlikte işlemci modellendirmesinde de değişikliğe gitmişti çünkü hem yeni bir başlangıç yapmak istiyordu hemde yeni revizyonla gelen işlemcilerine güveniyordu. B3 revizyon güncellemesi yapılan dört çekirdekli Phenom 9x50 serisi işlemcilerini duyuran ve kullanıma sunan AMD, önümüzdeki günlerde de B3 revizyonlu Phenom 8x50 serisini yani üç çekirdekli işlemcilerini duyuracak. Firmanın ve endüstrinin x86 tabanlı ilk üç çekirdekli işlemci ailesi olan Phenom 8000 serisinin B3 revizyonlu yeni modelleri ile ilgili olarak forumlarımızda daha önce pek çok haberi sizler ile paylaşmıştık. 1,5MB L2 ve 2MB paylaşımlı L3 belleğe sahip olan soket AM2+ formundaki Phenom 8x50 serisi dahilinde ilk etapta 2.1GHz'de çalışan Phenom 8450, 2.3GHz'de çalışan Phenom 8650 ve 2.4GHz'de görev yapan Phenom 8750 modelleri yer alacak. Tabi devam eden süreçte 2.5GHz'de çalışan Phenom 8850 modeli de gelir mi sorusuna AMD cephesinden şu aşamada gelen net bir bilgi bulunmuyor ama bilinen bir gerçek var ki üç çekirdekli Phenom 8000 projesi AMD'nin satışları arttırmak ve finansal pozisyonunu güçlendirmek için devreye soktuğu geçici bir durum değil. AMD, 45nm üretim teknolojisiyle birlikte de üç çekirdekli işlemciler hazırlamaya devam edecek. Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde Intel cephesinden haberler gelmiş ve firmanın Phenom 8x50 serisini "üç çekirdekli işlemci olarak tasarlanmadılar, sorunlu çekirdek kapatılarak elde ediler" türünde ve "Pentium E2000 serisi daha performanslı" gibi yapıldığı iddia edilen açıklamaları gündem oluşturmuştu. Şimdiyse AMD'nin B3 revizyonlu yeni işlemcileri için gerçekleştirdiği resmi test sonuçlarını sizler ile paylaşıyoruz."
Editörün Notu-1: Karşılaştırmalı testlerde Phenom 9600 işlemcinin başlangıç noktası kabul edildiğini ve test sonuçlarının Phenom 9600 baz alınarak yapıldığını belirtelim. Editörün Notu-2: 3D testleri için Intel cephesinde GMA X3500 IGP'li G35 yonga setinin AMD'de ise Radeon HD 3200 IGP'li 780G yonga setinin kullanıldığını hatırlatalım. Ek Konu; AMD'nin B3 Revizyonlu İşlemcileri İçin Resmi Test Sonuçları - 1: http://forum.donanimhaber.com/m_22704721/tm.htm
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1:) secenek... kullanilabiliyor... aksi taktirde kullanilmamasi gerektigi konusunda bir bilgi olurdu.. ordaki amaca sadece 9850'yi test etmek degil.. onun altinda da islemciler var.. bu bir secenektir...
2:) burdaki konu sadece islemcinin gucunu degil.. olasi en yeni dengi olan anakarti da kullandiklarindan denk platformlar da degerlendirme icinde.. bu asamada en yeni Intel platformunun konu alindigi G35 yapisidir. AMD icin bu deger ATI 3200 ile gecerlidir... cunku o da AMD'nin onboard olan en yeni chipsettir.. AMD, kendisi oldugu gibi Intel'i de platform olarak degerlendirmis(saygidan mi desek)... Tututpta "AMD oyun konusunda su ekran kartlari ile bu kadar iyi ama Intel'in ekran kartlari satilmiyor" dememis.. onu da ekran karti onboard olarak ve kendisi ile esitlemek icin kendisi de onboard olarak bir anakart secmis... Intel'in ilgili sistemi de onboard ekran karti olan en performansli anakartidir..
3:) toplam performance denilen hadise; butun islem ve program yapilarini kapsiyabilir.. genel olarak soylemek gerekirse ""a" islemcisi "b" islemcisinden performans olarak daha iyidir" denilebilsin diye yapilmistir..
Genel olarak(overall performance); oyun oynamiyorsan ve ofis uretgenligi senin konun degilse, bu islemcileri almak zorunda degilsin... sen ne is yapmak istiyorsan onun icin islemci alabilirsin... Intel'in de hangi konuda ilgili anakartla ne kadar performans verdigi gosterilmis.. iyi oldugu noktalar da mevcut sekilde gosterilmis... eger ilgili konularda bir bilgisayar alimi yapacaksan ve ilgili konuda gorunen testte Intel daha iyi ise Intel alabilirsin demis..
3.'su gercekten cok komik bir madde olmus... bir insan olarak 3 ana hareket yaptigimizi varsayalim.... oturmak; kosmak ve yurumek... sen diyorsun ki "genel olarak yaptigimiz hareketlerin arasinda kosmak niye var?"
saygilarimla...
2:) +111111111
Bu testler LEGAL' dir ve amerikada yayınlanmıştır.. Kimse kimseyle mahkemelik oLmak istemez.. Doğru sonuçlardır.. Saygılarımla..
aynen!!!
birde son kullanıcıların yaptığı testlere bakalım ona göre notumuzu verelim AMD'ye
evet, ben de okumakta güçlük çekiyorum hep. ancak kopyalayıp paint'e yapıştırdığım zaman okuyabiliyorum.
bu arada haber için teşekkür ederiz fx57