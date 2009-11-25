AMD'nin Bulldozer mimarisi için ön destek sunan HWiNFO32 v3.30 çıktı

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REALiX firması tarafından geliştirilen ve ücretsiz olarak dağıtılan sistem bilgi, gözlem ve ölçüm uygulaması HWiNFO32'nin 3.30 sürüm numaralı yeni versiyonu yayımlandı. Yeni sürüm yine pek çok önemli güncellemeyi beraberinde getirirken, en dikkat çekici gelişme ise AMD'nin 2011'de duyurmayı planladığı Bulldozer kod adlı yeni nesil mikroişlemci mimarisi için ön-desteği verilmesi başlanması.

Uygulamanın Bulldozer için ilk desteği vermeye başlaması, Everest ve CPU-Z gibi popüler donanım uygulamalarının da yeni sürümlerinde Bulldozer güncellemesine sahip olabileceğini işaret ederken, yazılım tarafındali gelişmeler, AMD'nin mimarinin tasarım detaylarında sona geldiğinin açık bir işaretçisi olarak değerlendirebilir. Bulldozer mimarisi için ön destekle birlikte HWiNFO32'nin 3.30 sürümü için ayrıca Intel Pentium SU4100 ve Core 2 Duo SU7300 işlemcilerine destek, Gigabyte EX58-UD3/UD4/DS4 ve GA-MA770/MA790 geliştirimiş sensör takibi ve HD 5000 serisi için I2C gözlem desteği de geliyor.

HWiNFO32 v3.30 hakkında daha fazla bilgi almak ve uygulamayı ücretsiz olarak indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.



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