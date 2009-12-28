AMD'nin Bulldozer tabanlı yeni nesil işlemcileri Soket AM3 formunda olacak

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Arapça'da yıldız anlamına gelen Thuban kod adlı Phenom II X6 işlemcilerini ikinci çeyrekte duyurmaya hazırlanan AMD, çalışmaları devam eden Bulldozer mimarisiyle işlemci pazarında performans lideri olmak istiyor. Dört yıla yakın bir süredir üzerinde çalışılan yeni nesil mikroişlemci mimarisini 2011'de pazara sunacak olan firma, Zambezi kod adını taşıyan Bulldozer tabanlı işlemcilerini detaylandırmaya başladı.

AMD'nin resmi dökümanlarına göre 2011'de lanse edilecek yeni nesil işlemciler, satışı devam eden mevcut Phenom II işlemcileri gibi Soket AM3 formunda olacaklar. Entegre bellek kontrolcüsünün 1866MHz DDR3 desteği sunacağı Zambezi işlemci ailesinin, benzer soket yapısına rağmen mevcut anakartlarda çalışmayacağı ancak Mayıs ayında tanıtılacak 8 serisi yeni yonga setleriyle uyumlu olacakları söyleniyor.

AMD'nin 32nm üretim teknolojisiyle GlobalFoundries'in Almanya'daki tesislerinde üreteceği yeni nesil Zambezi işlemci ailesinde hem 4 hem de 8 çekirdekli işlemci modellerine yer verilecek.