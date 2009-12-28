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AMD'nin Bulldozer tabanlı yeni nesil işlemcileri Soket AM3 formunda olacak

9 yıl
19b
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31
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin Bulldozer tabanlı yeni nesil işlemcileri Soket AM3 formunda olacak
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Arapça'da yıldız anlamına gelen Thuban kod adlı Phenom II X6 işlemcilerini ikinci çeyrekte duyurmaya hazırlanan AMD, çalışmaları devam eden Bulldozer mimarisiyle işlemci pazarında performans lideri olmak istiyor. Dört yıla yakın bir süredir üzerinde çalışılan yeni nesil mikroişlemci mimarisini 2011'de pazara sunacak olan firma, Zambezi kod adını taşıyan Bulldozer tabanlı işlemcilerini detaylandırmaya başladı.

AMD'nin resmi dökümanlarına göre 2011'de lanse edilecek yeni nesil işlemciler, satışı devam eden mevcut Phenom II işlemcileri gibi Soket AM3 formunda olacaklar. Entegre bellek kontrolcüsünün 1866MHz DDR3 desteği sunacağı Zambezi işlemci ailesinin, benzer soket yapısına rağmen mevcut anakartlarda çalışmayacağı ancak Mayıs ayında tanıtılacak 8 serisi yeni yonga setleriyle uyumlu olacakları söyleniyor.

AMD'nin 32nm üretim teknolojisiyle GlobalFoundries'in Almanya'daki tesislerinde üreteceği yeni nesil Zambezi işlemci ailesinde hem 4 hem de 8 çekirdekli işlemci modellerine yer verilecek.


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toonjai 9 yıl
tam da yeni sistem toplamak üzereyken ve 2011 de piyasada olacakken kötü oldu :( keşke 2010 da çıksaydı da sistemim gene amd olsaydı.
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WinteR 9 yıl
Peki AMD'nin 8XX serisi geriye dönük uyumlumu, Phenomlar çalşıcakmı?
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beytekin45 9 yıl
Yeni bir mimariden söz ediliyor; eski anakartlarla çalışmaması normal.
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fz18 9 yıl
daha bir yıl var. o zamana kadar bakalım intel ne yapacak.
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EXcom_Zkko 9 yıl
Aynı soket yapısında 7xx chipsetle çalışmıyor oluşu kötü olmuş. Bir kısım kısıtlamalar eşliğinde de olsa çalışması çok iyi olurdu..
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DISTURBED 9 yıl
demekki 2011 de yeni sistem toplıcaz.
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Process64 9 yıl
Hani İstanbul olacaktı bunun kod adı ? 12 çekirdeğe mi kaldı ?
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Batuist 9 yıl
AMDnin 4 senedir bu mimari üzerinde çalıştığı yazıyor.. İlgimi çekti intel tik-tak politikası ile bir sene üretim teknolojisini geliştiriyor ondan sonra yeni mimariye geçiş yapıyor.. Bu bir kaç nesildir sorunsuz işleyen bir sistem.. yani her iki senede bir yeni bir mimari üretiyor anlamına geliyor.. İntel iki senede yeni bir mimari üretiyorsa AMDnin buldozeri nasıl bir mimariye sahiptir ki üzerinde 4 senedir çalışılıyor?? Ya intelinki core2 mimarisinin bozması -ki 2 senede bir mimari çıkarıyor olabilsin- yada AMD olayı transistörün icat edildiği 1949 yılına götürdü ve hakaten ciddi anlamda sıfırdan yeni bir işlemci geliştiriyor.. Bu dört senenin başka açıklaması olamaz olsa bile o da beceriksizler bir işi başaramadılar olabilir..
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kamikazeden 9 yıl
amd ile intelin ar-ge bütçesi ve mühendislik kaynakları eşit değil ne yazıkki,ne kadar ekmek o kadar köfte durumu var.

hoş nehalem de yepyeni mimari sayılmazdı,core mimarisinin geliştirilmiş haliydi.esas değişim senelerce kullanılan netburst mimarili pentiumlardan core mimarisine geçiş ile olmuştu.bundan sonra ne zaman yepyeni mimari gelir bilemem adamların elinde 2014 gibi piyasaya sürmeyi düşündükleri 64 çekirdekli yepyeni proje var,zamanının gelmesini bekliyorlar.
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VenomS 9 yıl
bence 7** serisi chipsetle çalışma şansı olabilir gibime geliyor bağlantıda bir farklılık olsa soket adı değişir gibime geliyor benim 785 çalıştırırsa 2012 gibi 8 yada 12 çekirdekli modellere geçmeyi düşünebilirim.
bu arada DDR3 1866mhz düşük bir hız en azından 2200mhz desteklese çok iyi olur.
şu anda aklıma geldi ht4.0 ile gelirse yada 5200mhz'ten hızlı bir ht3.1 ilede gelebilir o zamanda gerçekten çalışmayabilir.
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grafiker 9 yıl
bios update ile olucak gibi durmuyor olursada yeni gelcek am3 anakrtlarda yani 890 serisinde olur işlemci çıkınca bios update yaparsınız oturur ama 890 larda.Eskileri hatırlayalım arkadaşlar.
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fotifoti 9 yıl
bios updatle hallolur belki
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aydogdu1453 9 yıl
Yeni çipsetli modeller eski modelleri çalıştırır mı ki phenom 2 x4 955 b.e falan
hazirana kadar para biriktirip bi amd sistem toplayayım diyorum emektar pentium 4 mefta oldu.Nvidianın yeni nesil gpularını bekliyoruz o zamana kadar ortalık oturu herhal.
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XivA 9 yıl
4 kanal olursa uçar. ama amd süpriz yapar 6 kanal olursa intel boom!
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