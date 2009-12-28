AMD'nin Bulldozer tabanlı yeni nesil işlemcileri Soket AM3 formunda olacak

Arapça'da yıldız anlamına gelen Thuban kod adlı Phenom II X6 işlemcilerini ikinci çeyrekte duyurmaya hazırlanan AMD, çalışmaları devam eden Bulldozer mimarisiyle işlemci pazarında performans lideri olmak istiyor. Dört yıla yakın bir süredir üzerinde çalışılan yeni nesil mikroişlemci mimarisini 2011'de pazara sunacak olan firma, Zambezi kod adını taşıyan Bulldozer tabanlı işlemcilerini detaylandırmaya başladı.
AMD'nin resmi dökümanlarına göre 2011'de lanse edilecek yeni nesil işlemciler, satışı devam eden mevcut Phenom II işlemcileri gibi Soket AM3 formunda olacaklar. Entegre bellek kontrolcüsünün 1866MHz DDR3 desteği sunacağı Zambezi işlemci ailesinin, benzer soket yapısına rağmen mevcut anakartlarda çalışmayacağı ancak Mayıs ayında tanıtılacak 8 serisi yeni yonga setleriyle uyumlu olacakları söyleniyor.
AMD'nin 32nm üretim teknolojisiyle GlobalFoundries'in Almanya'daki tesislerinde üreteceği yeni nesil Zambezi işlemci ailesinde hem 4 hem de 8 çekirdekli işlemci modellerine yer verilecek.
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hoş nehalem de yepyeni mimari sayılmazdı,core mimarisinin geliştirilmiş haliydi.esas değişim senelerce kullanılan netburst mimarili pentiumlardan core mimarisine geçiş ile olmuştu.bundan sonra ne zaman yepyeni mimari gelir bilemem adamların elinde 2014 gibi piyasaya sürmeyi düşündükleri 64 çekirdekli yepyeni proje var,zamanının gelmesini bekliyorlar.
bu arada DDR3 1866mhz düşük bir hız en azından 2200mhz desteklese çok iyi olur.
şu anda aklıma geldi ht4.0 ile gelirse yada 5200mhz'ten hızlı bir ht3.1 ilede gelebilir o zamanda gerçekten çalışmayabilir.
hazirana kadar para biriktirip bi amd sistem toplayayım diyorum emektar pentium 4 mefta oldu.Nvidianın yeni nesil gpularını bekliyoruz o zamana kadar ortalık oturu herhal.