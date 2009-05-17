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AMD'nin çift çekirdekli Phenom II işlemcileri Haziran ayında geliyor

10 yıl
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin çift çekirdekli Phenom II işlemcileri Haziran ayında geliyor
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45nm üretim teknolojisiyle hazırladığı üç ve dört çekirdekli Phenom II işlemcilerini Ocak ayı ile birlikte kullanıma sunmaya başlayan AMD, Calisto kod adını taşıyan çift çekirdekli Phenom II modellerini de endüstrinin beğenisine sunmaya hazırlanıyor. Firmanın Haziran ayında duyurmayı planladığı çift çekirdekli Phenom X2 500 serisinin pazara giriş yapacak ilk üyeleri 3.0GHz'de çalışan Phenom II X2 545 ve 3.1GHz'de çalışan Phenom II X2 550 olacak.

Gelen bilgilere göre AMD'nin çift çekirdekli Phenom II X2 serisi doğal tasarıma sahip olmayacak. Aynı üç çekirdekli Phenom II X3 işlemcilerinde olduğu gibi kırpılmış Phenom II X4 türevi olacakları söylenen Calisto serisi, dört çekirdekli işlemcilerin iki çekirdeğinin kapatılmasıyla hazırlanacak. Her çekirdek için 512Kb olmak üzere toplamda 1MB seviye 2 ve 6MB seviye 3 bellek kapasitesine sahip olacak Phenom II X2 500 serisinde ısıl güç tasarımının ise 80 Watt olması bekleniyor.

Belirttiğimiz gibi Haziran ayında duyurulacağı konuşulan çift çekirdekli Phenom II işlemci ailesinin 100 Avro seviyesinden listelere girebileceği belirtilmekte.


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SeKSandDoRT 10 yıl
amd nin taktiğine bayıldım, sen tek bir işlemci tasarla, ama akıllıca 4 çekirdekte bağımsız olsun, sonra bunları frekanslarına göre ve çalışan/çalışmayan çekirdeklere göre sınıflandır tek bir işlemci modelinden onlarca model türet ve tasarım maliyetini sıfırla... yani tabiri caizse suyunun suyunu sık...
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multeci 10 yıl
Orjinalden alıntı: SeKSandDoRT

amd nin taktiğine bayıldım, sen tek bir işlemci tasarla, ama akıllıca 4 çekirdekte bağımsız olsun, sonra bunları frekanslarına göre ve çalışan/çalışmayan çekirdeklere göre sınıflandır tek bir işlemci modelinden onlarca model türet ve tasarım maliyetini sıfırla... yani tabiri caizse suyunun suyunu sık...


bu iş her zaman böyledir. bi micro işlemci mimarisi oluşturulur, üretilir, test edilir ve uyumlu olduğu en düşük donanımlarla bile sorunsuz çalışacak frekansda sabitlenir etiketlenir satılır(diğer bileşenleri iyi olanlar o frekansı yükseltebilir sorunsuz kullanabilir), aynı mimari farklı nanometrik seviyelere çekilir ufak düzeltmeler yapılır sonra gene sal. önbellek lede bu tür ayarlamalar/etiketlendirmeler yapılır.
amd de bu işlemi çekirdek olayında da yapmış. testlerde bazı çekirdekleri her şart da sorunsuz çalışamıyorsa o çekirdekleri kapatır, 2-3 diye salar. diğer bileşenleri kaliteli olanlar bu çekirdekleri sorunsuz kullanma şansına sahip olur, destek varsa o çekirdekleri açar. hem iyi bi anakartım/belleğim olsun hem bu işlemciyi uçurayım diyenler anakarta/ram e fazla para verir (bi başkası bu riske girmez anakarta ram e yüklenmez işlemciye fazla para verir) tercihe bağlı bu işler biraz da şansa.
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sertacaygun 10 yıl
100$ diye gelen bilgide bir Intel yamukluğu vardır kesin. Çift çekirdeklileri çok seven var hala. Çift çekirdeklileri bekleyenleri mavi tarafa çekme işlemi olabilir.
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Tolgá 10 yıl
yine çekirdek açma zamanı geldi...
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@nano@ 10 yıl
açarız çekirdeklerini ohh mis gibi kullanırız
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-dehşet- 10 yıl
80 Watt ısıl güç tasarımı çok fazla.Ancak bu olayın arkasında X4 ten X2 çevirme olayı yatıyor.Sonradan olma X2 lerden olmasa idi çok daha düşük değerler görebilirdik.
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fatihcanery 10 yıl
benim düşünceme göre x4 lerin bozuk bir çekirdeği varsa ,phenom II X3. İki çekirdeği bozuk ise phenom ıı x2 olarak satıyorlar .Böylece taşı sıkıp suyunu içmiş oluyorlar :) :)
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ebehram 10 yıl
Orjinalden alıntı: fatihcanery

benim düşünceme göre x4 lerin bozuk bir çekirdeği varsa ,phenom II X3. İki çekirdeği bozuk ise phenom ıı x2 olarak satıyorlar .Böylece taşı sıkıp suyunu içmiş oluyorlar :) :)

Olay bu zaten her cekirdek sayısı icin ayrı tasarımlar yapıp ayrı uretim hatlarından waferlar cıkarmak daha maliyetlidir.Waferın kenarlarına gelipte 2 cekirdegi tam basılmamıs yada sorunlu olanlar 2 cekirdekli oluyor.Yani waferdaki tum islemcileri kullanmıs oluyorlar.Ben yerlerinde olsam tek cekirdegi calısanlarıda sempron yerine koyarım.
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darel-x 10 yıl
Athlon işlemcilere yolun sonu gözüktü gibi. Belki Intel'in yaptığı düşük model c2d'lere pentium ismini vermesi gibi düşük model Amd işlemcilere Athlon adını verirler.
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marvinous 10 yıl
P2 X2 550'yi merakla bekliyorum ^^
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veleciraptor 10 yıl
Neden doğal çift çekirdeğe geçmiyorlar acaba? Ne de olsa 4 çekirdekten kırpma 2 çekirdekli işlemcinin maliyeti daha yüksek. Bir de AMD'nin sunumlarında 2=6 MB 3. düzey önbellek farkının yalnızca %5 performans farkı getirdiği yazıyordu. Doğal 2 çekirdek ve 2-3 MB 3. düzey önbellek ile işlemci çok daha ucuza mal edilebilirdi. AMD hala işlemcilerini Intel'e kıyasla daha ucuza satıyor ama kar marjı eski serilerinde olduğu gibi değil. Bu işlemcinin zar boyutu da doğal olarak büyük olacak. Acaba doğal 2 çekirdeğe geçmemesinin nedenini bilen var mı?
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Wilson Fisk 10 yıl
Orjinalden alıntı: veleciraptor

Neden doğal çift çekirdeğe geçmiyorlar acaba? Ne de olsa 4 çekirdekten kırpma 2 çekirdekli işlemcinin maliyeti daha yüksek. Bir de AMD'nin sunumlarında 2=6 MB 3. düzey önbellek farkının yalnızca %5 performans farkı getirdiği yazıyordu. Doğal 2 çekirdek ve 2-3 MB 3. düzey önbellek ile işlemci çok daha ucuza mal edilebilirdi. AMD hala işlemcilerini Intel'e kıyasla daha ucuza satıyor ama kar marjı eski serilerinde olduğu gibi değil. Bu işlemcinin zar boyutu da doğal olarak büyük olacak. Acaba doğal 2 çekirdeğe geçmemesinin nedenini bilen var mı?


nasil dogal ya cakma pentium gibi mi zannediyorsun sen bunlari?intelde iki tane cift cekirdek aleti birlestiriyorlar quad oluyor amd'de 4 tane tek cekirdegi birlestiriyorlar boyle ac kapa 2-3 diye versiyon da cikarabiliyorlar.L3 farki %5 filan da degil.
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Confusion 10 yıl

Orjinalden alıntı: veleciraptor

Neden doğal çift çekirdeğe geçmiyorlar acaba? Ne de olsa 4 çekirdekten kırpma 2 çekirdekli işlemcinin maliyeti daha yüksek. Bir de AMD'nin sunumlarında 2=6 MB 3. düzey önbellek farkının yalnızca %5 performans farkı getirdiği yazıyordu. Doğal 2 çekirdek ve 2-3 MB 3. düzey önbellek ile işlemci çok daha ucuza mal edilebilirdi. AMD hala işlemcilerini Intel'e kıyasla daha ucuza satıyor ama kar marjı eski serilerinde olduğu gibi değil. Bu işlemcinin zar boyutu da doğal olarak büyük olacak. Acaba doğal 2 çekirdeğe geçmemesinin nedenini bilen var mı?


bu durumun temelinde üretim bandında sadece phenom2 x4 üretilmesi var.

piyasa ihtiyacı ,pazarlama stratejisi veya işlemcilerin başarımına göre farklı paketleniyorlar


p2 x2 ler çıktıktan sonra da p2 x3 de olduğu gibi bir kısım işlemci x4 yada x3 olarak sorunsuz bir kısmı da x2 olarak bile oc özürlü olacaktır.

asıl konu ise ben x2 7750 min performansından son derece memnunum ama bu modeller mevcut x2 ler arasındaki en güçlüler olacak

7750 yi satıp bundan almak isterim
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melyyh 10 yıl
100 $ seviyesine 4 çekirdek haberleri duymuştuk. şimdi 2 çekirdekler 100 euro dan mı satılcak?
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dellino 10 yıl
Çekirdek aşırtma bu işlemciler ile daha da güzel olacak. Kapalı çekirdeklerin açılabilmesiyle 100$ a 3 ya da 4 çekirdekli işlemci sahibi olunabilir.
Haber için teşekkürler.
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TELESCOPE 10 yıl
duymuştum demek doğruymuş,güzel haber teşekkürler
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