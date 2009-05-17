AMD'nin çift çekirdekli Phenom II işlemcileri Haziran ayında geliyor

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45nm üretim teknolojisiyle hazırladığı üç ve dört çekirdekli Phenom II işlemcilerini Ocak ayı ile birlikte kullanıma sunmaya başlayan AMD, Calisto kod adını taşıyan çift çekirdekli Phenom II modellerini de endüstrinin beğenisine sunmaya hazırlanıyor. Firmanın Haziran ayında duyurmayı planladığı çift çekirdekli Phenom X2 500 serisinin pazara giriş yapacak ilk üyeleri 3.0GHz'de çalışan Phenom II X2 545 ve 3.1GHz'de çalışan Phenom II X2 550 olacak.

Gelen bilgilere göre AMD'nin çift çekirdekli Phenom II X2 serisi doğal tasarıma sahip olmayacak. Aynı üç çekirdekli Phenom II X3 işlemcilerinde olduğu gibi kırpılmış Phenom II X4 türevi olacakları söylenen Calisto serisi, dört çekirdekli işlemcilerin iki çekirdeğinin kapatılmasıyla hazırlanacak. Her çekirdek için 512Kb olmak üzere toplamda 1MB seviye 2 ve 6MB seviye 3 bellek kapasitesine sahip olacak Phenom II X2 500 serisinde ısıl güç tasarımının ise 80 Watt olması bekleniyor.

Belirttiğimiz gibi Haziran ayında duyurulacağı konuşulan çift çekirdekli Phenom II işlemci ailesinin 100 Avro seviyesinden listelere girebileceği belirtilmekte.