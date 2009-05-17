AMD'nin çift çekirdekli Phenom II işlemcileri Haziran ayında geliyor

45nm üretim teknolojisiyle hazırladığı üç ve dört çekirdekli Phenom II işlemcilerini Ocak ayı ile birlikte kullanıma sunmaya başlayan AMD, Calisto kod adını taşıyan çift çekirdekli Phenom II modellerini de endüstrinin beğenisine sunmaya hazırlanıyor. Firmanın Haziran ayında duyurmayı planladığı çift çekirdekli Phenom X2 500 serisinin pazara giriş yapacak ilk üyeleri 3.0GHz'de çalışan Phenom II X2 545 ve 3.1GHz'de çalışan Phenom II X2 550 olacak.
Gelen bilgilere göre AMD'nin çift çekirdekli Phenom II X2 serisi doğal tasarıma sahip olmayacak. Aynı üç çekirdekli Phenom II X3 işlemcilerinde olduğu gibi kırpılmış Phenom II X4 türevi olacakları söylenen Calisto serisi, dört çekirdekli işlemcilerin iki çekirdeğinin kapatılmasıyla hazırlanacak. Her çekirdek için 512Kb olmak üzere toplamda 1MB seviye 2 ve 6MB seviye 3 bellek kapasitesine sahip olacak Phenom II X2 500 serisinde ısıl güç tasarımının ise 80 Watt olması bekleniyor.
Belirttiğimiz gibi Haziran ayında duyurulacağı konuşulan çift çekirdekli Phenom II işlemci ailesinin 100 Avro seviyesinden listelere girebileceği belirtilmekte.
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bu iş her zaman böyledir. bi micro işlemci mimarisi oluşturulur, üretilir, test edilir ve uyumlu olduğu en düşük donanımlarla bile sorunsuz çalışacak frekansda sabitlenir etiketlenir satılır(diğer bileşenleri iyi olanlar o frekansı yükseltebilir sorunsuz kullanabilir), aynı mimari farklı nanometrik seviyelere çekilir ufak düzeltmeler yapılır sonra gene sal. önbellek lede bu tür ayarlamalar/etiketlendirmeler yapılır.
amd de bu işlemi çekirdek olayında da yapmış. testlerde bazı çekirdekleri her şart da sorunsuz çalışamıyorsa o çekirdekleri kapatır, 2-3 diye salar. diğer bileşenleri kaliteli olanlar bu çekirdekleri sorunsuz kullanma şansına sahip olur, destek varsa o çekirdekleri açar. hem iyi bi anakartım/belleğim olsun hem bu işlemciyi uçurayım diyenler anakarta/ram e fazla para verir (bi başkası bu riske girmez anakarta ram e yüklenmez işlemciye fazla para verir) tercihe bağlı bu işler biraz da şansa.
Olay bu zaten her cekirdek sayısı icin ayrı tasarımlar yapıp ayrı uretim hatlarından waferlar cıkarmak daha maliyetlidir.Waferın kenarlarına gelipte 2 cekirdegi tam basılmamıs yada sorunlu olanlar 2 cekirdekli oluyor.Yani waferdaki tum islemcileri kullanmıs oluyorlar.Ben yerlerinde olsam tek cekirdegi calısanlarıda sempron yerine koyarım.
nasil dogal ya cakma pentium gibi mi zannediyorsun sen bunlari?intelde iki tane cift cekirdek aleti birlestiriyorlar quad oluyor amd'de 4 tane tek cekirdegi birlestiriyorlar boyle ac kapa 2-3 diye versiyon da cikarabiliyorlar.L3 farki %5 filan da degil.
bu durumun temelinde üretim bandında sadece phenom2 x4 üretilmesi var.
piyasa ihtiyacı ,pazarlama stratejisi veya işlemcilerin başarımına göre farklı paketleniyorlar
p2 x2 ler çıktıktan sonra da p2 x3 de olduğu gibi bir kısım işlemci x4 yada x3 olarak sorunsuz bir kısmı da x2 olarak bile oc özürlü olacaktır.
asıl konu ise ben x2 7750 min performansından son derece memnunum ama bu modeller mevcut x2 ler arasındaki en güçlüler olacak
7750 yi satıp bundan almak isterim
Haber için teşekkürler.