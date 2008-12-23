AMD'nin DDR3 destekli işlemcileri için ilk anakartı ECS duyurdu

Yeni yıla hızlı giriş yapacak firmalardan biri de AMD olacak. 8 Ocak'ta Phenom II işlemcilerini duyurmaya hazırlanan firma arka arkaya lanse edeceği yeni modeller ile pazardaki pozisyonunu güçlendirmeye çalışacak. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Deneb kod adlı Phenom II X4 işlemcilerini Soket AM2+ formundaki Phenom X4 920 ve Phenom X4 940 BE modelleriyle pazara sürmeye hazırlanan AMD, devam eden süreçte Soket AM3 formundaki DDR3 bellek desteğine sahip Phenom II X4 9x5 serisi işlemcilerini de endüstrinin beğenisine sunmayı planlıyor.

AMD'nin geçtiğimiz haftalarda gün ışığına güncel bir yol haritası Soket AM3 formundaki Phenom II işlemcileri için yılın ikinci çeyreğini işaret ederken kısa bir süre önce sizler ile paylaştığımız bir haberimizde Soket AM3 işlemciler için fabrikasyon sürecinin tahminlerden de iyi gittiğini ve işlemcilerle birlikte Soket AM3 formundaki yeni anakartların da öngörülenden önce, muhtemelen Ocak ayı içerisinde gün ışığına çıkabileceğini ifade etmiştik. Bu konuda hızlı davranan firma ECS oldu ve AMD platformunda DDR3 bellek desteği sunan ilk anakartının üzerindeki örtüyü kaldırdı.

ECS'nin yeni anakartına geçmeden önce AMD'nin takip edeceği Soket stratejisinden de bahsetmekte fayda var. Bilindiği üzere AMD'nin Soket AM2+ formundaki Phenom işlemcileri daha önce kullanıma sunulan Soket AM2 formundaki anakartlarla her ne kadar HT hızı düşüyor olsa da geriye dönük uyumluluk çerçevesinde kullanılabiliyor. Zira yüksek veri yolu hızı sağlayan Hypertransport 3.0 teknolojisine destek veren Phenom işlemci ailesinin aksine Athlon X2 işlemciler için hazırlanan Soket AM2 anakartlar Hypertransport 1.0 ve 2.0 spesifikasyonlarına destek verebiliyordu.

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ECS'nin Soket AM3 formundaki DDR3 destekli ilk anakartı; A790GXM-AD3

Hypertransport hızında kayıp yaşansa da kullanıcılara mevcut anakartlarını değerlendirme fırsatı sunması açısından AMD, soket uyumluluğu ile hanesine olumlu puan yazdırmayı başarmıştı. Benzer bir adım Soket AM3'e geçiş esnasında da yaşanacak gibi görünüyor. Duyurusu yapılacak Phenom II X4 920 ve 940 Black Edition modelleri Soket AM2+ formunda hazırlanmış olsa da firma zamanla ağırlığı DDR3 bellek kullanımına olanak tanıyan Soket AM3 formundaki işlemcilerine verecek. Peki Soket AM3 formundaki Phenom II işlemciler, Soket AM2 ve AM2+ anakartlarda çalışabilecek mi?

AMD cephesinde kuşkusuz cevabı merak edilen en önemli sorulardan biri de bu. Fakat cavap için fazla söze de gerek yok. Zira AMD'nin geçtiğimiz sene Spider platfromunun lansmanı için yayınladığı resmi döküman Soket uyumluluğuna da ışık tutuyor. Firmanın açıklamalarına göre, Soket AM2+ işlemciler, Soket AM2 anakartlarda, Soket AM3 formundaki işlemciler ise hem Soket AM2+ hem de Soket AM2 anakartlarda çalışabilecek. Tabii belirttiğimiz gibi yeni nesil işlemciler de Soket AM2 anakartlarda HT hızı kaybına ugrayacaklar ki bunu da göz ardı etmemek lazım.

Soket uyumluluğu noktasında dikkat edilmesi gereken bazı hususlar olduğunu da belirtelim. Üzerinde durulması gereken ilk detay anakartların sunduğu işlemci desteği. Zira son dönemde üreticiler "model" desteğinden ziyade "TDP" desteği üzerinde durmakta. Firmalar aynı mimariyi kullanan işlemcileri ısıl güç tasarımlarına göre kategorize edebilmekte. AMD cephesinde özellikle entegre grafik işlemcili anakartların bir kısmı 95 watt üstü işlemcilerle çalışamayabiliyor. İşte bu sebeple geriye dönük uyumluluktan faydalanmak isteyen kullanıcıların dikkatli olmasında fayda var.

Peki bellek uyumluluğu sorun yaratır mı? Bu soruya da yine Soket uyumluluğu çerçevesinde yanıt verebilmek mümkün. AMD'nin güncel tüm Soket mimarileriyle kullanılabilecek olan Soket AM3 işlemcilerinde kombo bellek kontrolcüsü bulunuyor. Yani IMC olarak ta bilinen ve işlemci üzerinde bulunan entegre bellek kontrolcüsü DDR3 bellekler ile kullanılabildiği gibi DDR2 belleklere de destek veriyor ve bu sayede DDR2 için geliştirilen Soket AM2 ve AM2+ anakartlarda kullanım mümkün oluyor. Soket AM2 ve AM2+ işlemciler ise Soket AM3 anakartlarda kullanılamayacak.

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Soket AM3 işlemciler Soket AM2 ve AM2+ anakartlarda kullanılabilecek!

AMD'nin açıklamalarına göre Soket AM3 ile birlikte DDR3 bellek kullanımına geçiş performans kazanımı da yaratacak. 8 Ocak'ta lanse edilmesi planlanan ve 3GHz'de çalışan Phenom II X4 940 Black Edition işlemcisini takiben firma aynı saat hızında çalışan ve pek çok ortak noktaya sahip olan farklı olaraksa DDR3 bellek desteği ile gelen Phenom II X4 945 işlemcisini kullanıma sunacak. AMD tarafından hazırlanan bir başka resmi dökümana göre, DDR3 bellek kullanımına geçiş Phenom II işlemcilerine %5 performans kazanımı sağlayabilecek.

Yine daha önceki haberlerimizde belirttiğimiz üzere AMD'nin Soket AM3 formundaki Phenom II işlemcileri DDR3-1333MHz bellek desteği ile gelecek. Tabii bu dahan yüksek saat hızlarında çalışan DDR3 belleklerin kullanılamayacağı anlamına gelmiyor zira kullanıcılar destek veren anakartlarda saat hızları ve 2GHz ve üstü değerlere ulaşan DDR3 bellekleri de kullanabilecek. Phenom II işlemciler ve Soket stratejilerinden bahsettikten sonra Soket AM3 için hazırlanan, AMD platformunun DDR3 destekli ilk anakartını masaya yatırabiliriz.

Black serisi anakartlarıyla son dönemde adını sıkça duyduğumuz ECS, özellikle 780G yonga setli modeliyle ülkemizde de dikkat çekmeyi başarmıştı. Firma yaptığı açıklama ile AMD'nin 790GX+SB750 yonga setini kullanan DDR3 destekli A790GXM-AD3 modelini duyurdu. Soket AM3 formundaki Phenom II işlemcileriyle kullanılması beklenen anakart, tasarım özellikleri ve diğer detaylarıyla merak uyandırmayı başarıyor. Dört adet DDR3 DIMM slotuna sahip olan ve 32GB'a kadar DDR3-1333MHz bellek desteği sunan anakart pasif soğutma ile desteklenmiş durumda.

Görselden de anlaşılacağı üzere ECS, kuzey köprüsünü olabildiğince işlemcinin sol tarafına kaydırma yoluna gitmiş. 790GX yonga setinin önemli özelliklerinden biri olarak Radeon HD 3300 IGP'si ile gelen anakart DirectX 10 desteği sunuyor ve çok sayıda oyunu belli ayalarında oynatabilme fırsatı sunuyor. Ayrıca yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabilen entegre grafik işlemci ile Hybrid Crossfire kurulumu da gerçekleştirilebiliyor ve bu sayede destek veren harici bir ekran kartıyla IGP paralel çalıştırılarak daha yüksek performans elde edilebiliyor.

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AMD'ye göre DDR3 desteği Phenom II işlemcilere %5 performans kazandıracak!

Yine 790GX yonga setinin öne çıkan özelliklerinden biri olarak anakart Crossfire teknolojisine de destek tanıyor. Bu sayede kullanıcılar uyumlu iki ekran kartını ECS'nin A790GXM-AD3 modeli üzerinde PCIe 8x + 8x konfigürasyonunda çalıştırabiliyor. Renkli komponentleri ve katı kapasitörleriyle de dikkat çeken anakart, SB750 köprüsü ile geliyor. Daha önce sık sık dile getirdiğimiz üzere SB750 köprüsü, RAID 5 desteğine ek olarak daha yüksek hız aşırtma başarımı sağlayabilen Advanced Clock Calibration teknolojsini de üzerinde barındırıyor.

ECS'nin 5 fazlı güç tasarımına sahip olan A790GXM-AD3 modeli, PCIe x16 slotlarına ek olarak iki adet PCIe x1 ve iki adet te PCI slotuna yer verilmiş. Farklı RAID konfigürasyonlarını destekleyebilen 6x SATA-II portuyla donatılan anakart, özel BIOS seçenekleriyle profesyonelleri de hedef almayı amaçlıyor. Görüntü aktarımı için D-Sub ve HDMI konnektörlerine yer verilen anakartın diğer özellikleri arasında çok sayıda USB 2.0 portu, Gigabit ethernet ve 8 kanal yüksek tanımlı ses desteği bulunuyor. ECS'nin yeni anakartı için henüz fiyat ve tarih bilgisi bulunmuyor.