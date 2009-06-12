AMD'nin düşük güç tüketimli Phenom II X4 905e işlemcisi satışa sunuldu

Phenom II işlemci ailesinin sergilediği yüksek fiyat/performans başarımıyla satışlarını arttırmayı ve pazar payını yukarı çekmeyi başaran AMD, dördüncü çekirdeğin açılmasına olanak tanıyan çift ve üç çekirdekli işlemcilerini kullanım sunarak pazardaki iddiasını pekiştirmiş oldu. 45nm üretim teknolojisine ilk defa Phenom II serisi ile geçiş yapan AMD, fabrikasyon sürecindeki olgunlaşmaya bağlı olarak yüksek peformansın yanında enerji verimliliğiyle de öne çıkan yeni işlemci çözümlerini satışa sunmaya başlıyor. Intel'in geçtiğimiz aylarda duyurduğu, 65 Watt'lık ısıl güç tasarımına sahip Core 2 Quad "S" serisi dört çekirdekli işlemcilerine karşı AMD de nihayet sessizliğini bozdu ve ürün gamının düşük güç tüketimli ilk Phenom II işlemcisi olarak Phenom II X4 905 modelini satışa sundu.

AMD'nin kısa bir süre önce pazara sunduğu çift çekirdekli Phenom II X2 550 Black Edition işlemcisinin 80 Watt, yine çift çekirdekli Athlon II X2 250 işlemcisinin de 65 Watt'lık ısıl güç tasarımına sahip olduğu biliniyor. Firmanın dört çekirdekli Phenom II X4 905e işlemcisinin de 65 Watt'lık ısıl güç tasarımıyla geldiği düşünüldüğünde, özellikle güç tüketimine yönelik optimizasyon çalışmalarının verilen ağırlık net bir şekilde gözlemlenebiliyor. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan, Deneb kod adlı işlemci, Soket AM3 formunda hazırlandı. DDR3 bellek desteği sunan aynı zamanda Soket AM2+ anakartlarda DDR2 belleklerle de çalışabilen işlemci üzerinde her çekirdek için 512 Kb olmak üzere toplamda 2MB L2 ve çekirdekler arası ortak kullanıma açık olan 6MB'lık L3 bellek birimi bulunuyor.

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Çalışma frekansı 2.5GHz olarak belirlenen işlemcinin Hyertransport hızı ise 3.6GT/sn olarak belirlenmiş. C2 revizyonuyla hazırlanan AMD Phenom II X4 905e işlemcisi, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a, ve geliştirilmiş 3DNow! komut setlerine de destek veriyor. İşlemcinin öne çıkan diğer özellikleri arasında, Cool'n'Quiet ve AMD-V teknolojilerine destek gibi detaylar yer alıyor. Özellikle AMD-V yani AMD'nin sanallaştırma teknolojisi önemli çünkü Windows 7 ile gelecek sanallaştırılmış Windows XP modunun kullanılabilmesi için sanallaştırma teknolojisine sahip işlemci kullanımı gerekmekte. Gerek AMD gerekse de Intel'in güncel işlemci çözümlerinin çok büyük bir kısmı bu desteği sunuyor olsa da işlemci satın alma arefesindekilerin sanallaştırma teknolojisine dikkat etmelerinde fayda var.

AMD'nin düşük güç tüketimli Phenom II X4 905e işlemcisi, Avrupa pazarında 170 Avro seviyesinden pazara girmiş durumda. Yukarıda da belirttiğimiz gibi standart olarak 2.5GHz'de çalışan işlemci, 65 Watt'lık TDP seviyesi ile özellikle peformans ve enerji verimliliğini bir arada arzulayan kullanıcıları hedef alıyor. Isıl güç tasarımındaki iyileştirmeye bağlı olarak mevcut Phenom II X4 işlemcilerine göre daha serin çalışacağı belirtilen işlemci, Intel'in 65 Watt'lık Core 2 Quad S modelinden daha uygun fiyatıyla da dikkat çekiyor. Zira Intel'in Quad S serisinin giriş modeli olarak konumlandırdığı Core 2 Quad Q8200s (2.33GHz, 4MB bellek) işlemcisi Avrupa pazarında 190 Avro'dan başlayan fiyatıyla Phenom II X4 905e'den yaklaşık 20 Avro daha yüksek bir maliyetle satılıyor.

Fiyat bilgileri: AMD Phenom II X4 905e - Intel Core 2 Quad Q8200s