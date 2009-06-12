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AMD'nin düşük güç tüketimli Phenom II X4 905e işlemcisi satışa sunuldu

AMD Phenom II X4 işlemci aileisnin ısıl güç tasarımı 65 Watt olarak belirlenen ilk modeli hazır. İşte Phenom II X4 905e'nin detayları...
9 yıl
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Phenom II işlemci ailesinin sergilediği yüksek fiyat/performans başarımıyla satışlarını arttırmayı ve pazar payını yukarı çekmeyi başaran AMD, dördüncü çekirdeğin açılmasına olanak tanıyan çift ve üç çekirdekli işlemcilerini kullanım sunarak pazardaki iddiasını pekiştirmiş oldu. 45nm üretim teknolojisine ilk defa Phenom II serisi ile geçiş yapan AMD, fabrikasyon sürecindeki olgunlaşmaya bağlı olarak yüksek peformansın yanında enerji verimliliğiyle de öne çıkan yeni işlemci çözümlerini satışa sunmaya başlıyor. Intel'in geçtiğimiz aylarda duyurduğu, 65 Watt'lık ısıl güç tasarımına sahip Core 2 Quad "S" serisi dört çekirdekli işlemcilerine karşı AMD de nihayet sessizliğini bozdu ve ürün gamının düşük güç tüketimli ilk Phenom II işlemcisi olarak Phenom II X4 905 modelini satışa sundu.

AMD'nin kısa bir süre önce pazara sunduğu çift çekirdekli Phenom II X2 550 Black Edition işlemcisinin 80 Watt, yine çift çekirdekli Athlon II X2 250 işlemcisinin de 65 Watt'lık ısıl güç tasarımına sahip olduğu biliniyor. Firmanın dört çekirdekli Phenom II X4 905e işlemcisinin de 65 Watt'lık ısıl güç tasarımıyla geldiği düşünüldüğünde, özellikle güç tüketimine yönelik optimizasyon çalışmalarının verilen ağırlık net bir şekilde gözlemlenebiliyor. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan, Deneb kod adlı işlemci, Soket AM3 formunda hazırlandı. DDR3 bellek desteği sunan aynı zamanda Soket AM2+ anakartlarda DDR2 belleklerle de çalışabilen işlemci üzerinde her çekirdek için 512 Kb olmak üzere toplamda 2MB L2 ve çekirdekler arası ortak kullanıma açık olan 6MB'lık L3 bellek birimi bulunuyor.

AMD'nin düşük güç tüketimli Phenom II X4 905e işlemcisi satışa sunuldu
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Çalışma frekansı 2.5GHz olarak belirlenen işlemcinin Hyertransport hızı ise 3.6GT/sn olarak belirlenmiş. C2 revizyonuyla hazırlanan AMD Phenom II X4 905e işlemcisi, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a, ve geliştirilmiş 3DNow! komut setlerine de destek veriyor. İşlemcinin öne çıkan diğer özellikleri arasında, Cool'n'Quiet ve AMD-V teknolojilerine destek gibi detaylar yer alıyor. Özellikle AMD-V yani AMD'nin sanallaştırma teknolojisi önemli çünkü Windows 7 ile gelecek sanallaştırılmış Windows XP modunun kullanılabilmesi için sanallaştırma teknolojisine sahip işlemci kullanımı gerekmekte. Gerek AMD gerekse de Intel'in güncel işlemci çözümlerinin çok büyük bir kısmı bu desteği sunuyor olsa da işlemci satın alma arefesindekilerin sanallaştırma teknolojisine dikkat etmelerinde fayda var.

AMD'nin düşük güç tüketimli Phenom II X4 905e işlemcisi, Avrupa pazarında 170 Avro seviyesinden pazara girmiş durumda. Yukarıda da belirttiğimiz gibi standart olarak 2.5GHz'de çalışan işlemci, 65 Watt'lık TDP seviyesi ile özellikle peformans ve enerji verimliliğini bir arada arzulayan kullanıcıları hedef alıyor. Isıl güç tasarımındaki iyileştirmeye bağlı olarak mevcut Phenom II X4 işlemcilerine göre daha serin çalışacağı belirtilen işlemci, Intel'in 65 Watt'lık Core 2 Quad S modelinden daha uygun fiyatıyla da dikkat çekiyor. Zira Intel'in Quad S serisinin giriş modeli olarak konumlandırdığı Core 2 Quad Q8200s (2.33GHz, 4MB bellek) işlemcisi Avrupa pazarında 190 Avro'dan başlayan fiyatıyla Phenom II X4 905e'den yaklaşık 20 Avro daha yüksek bir maliyetle satılıyor.

Fiyat bilgileri: AMD Phenom II X4 905e - Intel Core 2 Quad Q8200s


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rakanishu 9 yıl
Intelin S serisinin gelmemişti, inşallah bu işlemci gelir. Gerçi e serisi AMD işlemciler piyasada zor da olsa bulunabiliyordu, tabi stokları çok azdı. Ayrıca okuduğum bir incelemede tam yükte güç tüketim değeri başarılıydı fakat sistem boşta değerleri pek tatmin etmedi beni. TR'ye gelice incelemek gerek.
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XivA 9 yıl
intelin Core 2 Quad S modelinde de 65 watt ama bir fark var amd bellek kontrolcülü.
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arda1811 9 yıl
piyasa amd nin lehine dönmüş gibi intel bir an önce core i5 te p55 anakartlarda ddr2 bellek imkanı sağlayıp amd yi durdurması gerekir hem verdiği imkanlar fiyat performans olarak hem de gerçekten güç tüketiminde dikkat gerektirecek işlemciler çıkarmaları gerekecek... ayrıca gelecek ay ki E5xxx ve E7xxx serisi işlemcilerinde intel in iyi bir indirim yapmasını bekliyorum..
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sertacaygun 9 yıl
AMD'nin başarılı olduğu noktalardan birisi de enerji verimliliğidir... Tebrik etmek gerekir.
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Batuist 9 yıl
firmalar için güzel bir seçenek.. yahut güçlü, düşük güç tüketimli ve serinliği nedeniyle HTPC için tercih edilebilir..
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iscanthere 9 yıl
AMDden 6-8 çekirdek işlemcileri de bekliyoruz.
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SeKSandDoRT 9 yıl
voltaj arttırmadan buna yapılacak oc, iyi değerler elde edilmesine ve enerji tüketiminin çok yükselmemesine imkan tanıyacaktır...
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fatihmhizli 9 yıl
AMD daha doğrusu AMD Türkiye distributörleri böyle işlemcileri getirmiyorlar getirdiklerindede piyasada avrupadan 2 kat pahalıya satıyorlar.. Enerji korunumu yasası var ama uygulayan kim ! Bu işlemcininde Türkiyeye getireleceğini sanmıyorum. Meraklılar için Ebay 'a devam... :)
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Confusion 9 yıl
phenom soyundan bir işlemci gerçek gücünü 3ghz seviyesinde göstermektedir. Bunu AMD bile kabul etti ve 45nm P2 leri hazırladı.


bu durumda 2.5ghz olan bu işlemciyi500mhz oc yapmak gerekir::: sonuç olarak95 ile 65 arasındaki 30watt TDP aynı kalacak mı? bu benim için önemli
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XivA 9 yıl
2 tane 1640 ı bile 1 haftada zor bulmuşlardı. süper bir işlemci. 25 derece civarında çalışıyor max 45 watt tam ofisler için. bu amd dist. de bir sorun var anlamadım :S
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Trecc11 9 yıl
şöle 3.4 ghz hızında 4 çekirdekli güç tüketimide tam yükte bile 45w geçmiyecek bi işlemci çıkarsa amd süper olur 7 8 aya işlemcimle anakartımı değiştiricem o zaman çıkarmı acaba
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dante38 9 yıl
Güzell bu gidişle powerların önünü kesemiyeceğiz.
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Towarscke 9 yıl
AMD'nin bu tip tasarruf tipi islemcileri Turkiye'ye genellikle getirilmezler. Eger getirilirse ve bir secenek olursa satilir.. ama aksi taktirde bu islemciler hic yokmus gibi davranilacaktir.. Distributorler kendi karlarini dusunurler ilk basta... o zamanda kadar boyle bir islemci de var. Phenom II X3 705e (2.5GHz, 65W, 1.5MB total dedicated L2 cache, 6MB L3 cache, 4000MHz HyperTransport™ bus, socket AM3)
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gigabit78 9 yıl
güzel gelişmeler artık enerji tasarruflu donanım parçalarının artması kaçınılmaz yoksa pc açtıkca batacağız :)
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