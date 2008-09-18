AMD'nin Fusion atağı - Hedef: Daha yüksek oyun performansı

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AMD'den Fusion atağı. Daha önceki pek çok haberimizde de belirttiğimiz üzere firma yaklaşık iki yıldır işlemci ve gpu'nun tek çatı altında buluşturulacağı Fusion teknolojisi üzerinde çalışıyor. AMD, 2009 sonu veya 2010 için Fusion çalışmalarına devam ederken öte taraftan firmanın bir başka Fusion çalışması hakkında somut detaylar ortaya çıkmaya başladı.

AMD mevcut masüstü platformunun oyunlardaki performansını geliştirilebilmek için Fusion for Gaming isimli yeni bir uygulama geliştirdi. Daha yüksek performans elde edilmesi için farklı optimizasyonlar yapılabilmesine olanak tanıyan uygulama Asus, Biostar, Foxconn, Gigabyte ve MSI gibi üreticilerin soket AM2+ formundaki anakartlarıyla da test edildi.

Arka planda çalışan uygulamaları geçici olarak kapatarak oyunlarda daha yüksek perfrmans elde edilmesini hedefleyen ayrıca kullanıcı tabanlı optimizasyona da olanak tanıyan uygulamayı indirmek için; http://ati.amd.com/online/fusion/index.html