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AMD'nin Fusion atağı - Hedef: Daha yüksek oyun performansı

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin Fusion atağı - Hedef: Daha yüksek oyun performansı
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AMD'den Fusion atağı. Daha önceki pek çok haberimizde de belirttiğimiz üzere firma yaklaşık iki yıldır işlemci ve gpu'nun tek çatı altında buluşturulacağı Fusion teknolojisi üzerinde çalışıyor. AMD, 2009 sonu veya 2010 için Fusion çalışmalarına devam ederken öte taraftan firmanın bir başka Fusion çalışması hakkında somut detaylar ortaya çıkmaya başladı.

AMD mevcut masüstü platformunun oyunlardaki performansını geliştirilebilmek için Fusion for Gaming isimli yeni bir uygulama geliştirdi. Daha yüksek performans elde edilmesi için farklı optimizasyonlar yapılabilmesine olanak tanıyan uygulama Asus, Biostar, Foxconn, Gigabyte ve MSI gibi üreticilerin soket AM2+ formundaki anakartlarıyla da test edildi.

Arka planda çalışan uygulamaları geçici olarak kapatarak oyunlarda daha yüksek perfrmans elde edilmesini hedefleyen ayrıca kullanıcı tabanlı optimizasyona da olanak tanıyan uygulamayı indirmek için; http://ati.amd.com/online/fusion/index.html


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Rustoocas 11 yıl
@multeci
Bu uygulama fusion platformu üzerine yapılmıştır. fusion platformda masaüstünü durdurup sadece oyuna ağırlık vermek işte bu.
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strafor 11 yıl
Ben denedim bu uygulamayı.. öyle ahım şahım bir farklılık göremedim. Gerçi biraz daha yavaş sistemlerde belki faydası daha açık görülebilir. Bendeki spider'a pek bir faydası olmadı ama.
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AndryTR 11 yıl
Biraz fazla büyük
Çalışan uygulamaları kapattıktan sonra oyundan çıkarsak ne olacak? Hangi uygulamaları kapatacak bir de o var...

Bir şeyler yapmaya çalışıyor AMD
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ozan301 11 yıl
Haber için teşekkürler
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